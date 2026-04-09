19 живых историй и фото, которые приоткрыли для нас любопытные стороны разных профессий
Каждый из нас может рассказать какой-то забавный факт о своей работе, о котором мало кто знает. Вот я например, ответственно могу заявить, что хоть подборки с котиками и самая приятная часть моей рабочей рутины — это далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. А уж если разбирать отдельно каждую специальность на свете, то можно неслабо так расширить свой кругозор.
- Как менеджер проектов могу дать дельный совет: если прилетело письмо и написано «СРОЧНО!!!», то идите пить кофе, так как велика вероятность, что, когда вернетесь, прилетит письмо со словом «ОТМЕНА!!!». Если такое письмо не прилетело, то задача, скорее всего, действительно важная.
«Вот каким шестигранником я работаю»
- Во время обслуживания ваши официанты сплетничают о вас с другим персоналом. Кроме того, если вы постоянный клиент, то у вас, несомненно, есть прозвище, а если вы постоянный клиент и при этом хам, то к вам относятся хуже. Например: «Там Бровястик снова пришла. Вы на всякий случай разогрейте ей шашлык в микроволновке, а то она постоянно гундит, что мясо холодное, хотя его только с мангала сняли». Или вот: «Положите тому парнишке побольше мороженого в десерт, а то у бедолаги такой вид несчастный, хоть порадуем». Мы помним всех вас и стараемся сделать что-то приятное для хороших людей.
«На моей работе мы используем держатели в виде гигантских рук, чтобы пересаживать кактусы»
- Я работаю в техподдержке. В большинстве случаев я действительно знаю, как решить вашу проблему. Но если я говорю: «Подождите одну минуту, я уточню», — знайте: я уже ищу инфу в сети. Если же я говорю, что это займет несколько минут — значит, интернет не помог, и я пошел спрашивать у коллег: «Ребят, у кого-нибудь такое вообще было?» А вот если я обещаю перезвонить после «дополнительной диагностики» — поздравляю: никто из нас вообще не понимает, что происходит. И да, мне теперь правда придется с этим разбираться.
«Ресторан, в котором я работаю, много лет назад был банком. Если забронировать столик, то можно потрапезничать в хранилище»
- Моя жена — учительница. Иногда бывает так, что она по уши загружена работой и сильно устает. Чтобы помочь любимой, я сажусь проверять тетради учеников. И, кстати, я получаю большое удовольствие от этого и никогда не скуплюсь на пятерки.
«А нам на работу сегодня привезли здоровенные саморезы для крепления солнечных панелей»
«Мой дедуля проработал в офисе более 30 лет. Только взгляните на гору скоб, которые он вытащил из бумаг за это время!»
- Я работаю в пиццерии. Запомните, друзья, чем больше дополнительных ингредиентов вы просите добавить в вашу пиццу, тем меньше каждого из них вы получите. При этом цена за каждый ингредиент остается той же.
«Папа работал на заводе по изготовлению лобовых стекол для машин. Вот излишки, которые выдувает во время производства. Глядя на стоящего в центре человека, можно прикинуть масштаб»
- У портных есть любопытный термин: «французская переделка» — когда клиент предъявляет какие-то недовольства и просит внести нелепые изменения, но мастер явно видит, что это глупость или просто капризы. Тогда мы спокойно забираем вещь на перешивку и просто ничего не делаем, просим клиента прийти через какое-то время и снова примеряем вещь. При этом клиент всегда доволен и гордо заявляет мастеру: «Вот видите, так гораздо лучше, когда вы укоротили на 4 мм».
А разве "капризы" - это не то, за что клиент, собственно, и платит деньги?
«Я устроилась на работу в пункт обмена подержанных книг. Это только один из трех книжных складов»
- Заниматься искусством, писать картины — точно такая рутинная работа как и любая другая. В этом нет эпатажа и сумасшедшего вдохновения. Есть техника и методика. Все остальные внешние проявления художников, их гиперчувствительность или эксцентризм — это просто выбор модели поведения или реклама.
«Я работаю на спаржевой ферме. Иногда два кустика спаржи, которые растут слишком близко друг к другу, срастаются в один толстенный стебель»
- Люди думают, что быть флористом — это стоять за прилавком красивой цветочной студии и крутить букетики с улыбкой на лице. Правда такова, что это всего лишь 10% от работы. Остальная работа заключается в принятии поставки, разгрузке и зачистке цветка, мытья ваз, выставления холодильника, списания этого цветка, анализа поставки, общения с адекватными и не очень клиентами. За день на работе я нахаживаю в среднем 14 км, к этому можете прибавить смену воды в вазе, вес которой около 15 килограмм. Таких ваз около 50. При сборке букетов профессиональные флористы держат их навесу, а не на столе. Некоторые букеты могут весить около 10, а то и больше килограмм. А теперь представьте, что эти букеты иногда нужно держать в одном положении до 30 минут. Особая любовь к метровым розам, которых может быть и 100, и 300. Такие букеты весят около 30 килограмм.
«Я работаю на стройке. Посмотрите, как выглядит новая пара моих рабочих ботинок по сравнению с точно такой же парой после 15 месяцев работы»
- Тату—мастер. Ты вроде творческая личность и рисуешь красивые эскизы, но все хотят одинаковую попсу из интернета, точь-в-точь в том же месте, как и у всех остальных. Спина в ауте примерно всегда. Еще нужно постоянно заниматься продвижением себя в сети, что тоже непросто. А на сладенькое — сборка и разборка рабочего места каждый божий день.
Да,тату это сложно,не скажешь:-"Я художник,я так вижу!"Здоровье,после косяка,может резко ухудшиться...😉
«Я работаю на мусоровозе и весь день в перчатках. Посмотрите на мою линию загара на руке»
А какие забавные нюансы есть в вашей работе? Обязательно расскажите нам в комментариях.