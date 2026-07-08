11 приемов, которые помогут привезти из летнего отпуска яркие снимки

Поза, когда человек стоит, облокотившись на стену, кажется интересной и забавной — все мы помним даму из «Бриллиантовой руки». Но вы можете случайно испачкать одежду о стену (а в отпуске заниматься стиркой как-то не хочется). Кроме того, этот ракурс невольно увеличивает объёмы тела: талия исчезает, шея укорачивается, а руки и ноги кажутся крупнее.

Если уж стена по какой-то причине вам приглянулась (своей фактурой или цветом) и вы обязательно хотите сделать снимок на её фоне, то лучше просто отойти от неё на пару шагов.

И ещё один маленький совет: яркие, но однотонные наряды (без принтов и узоров) на снимках смотрятся выигрышнее. Люблю это платье, но сниматься в нём точно больше не буду.