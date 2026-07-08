11 приемов, которые помогут привезти из летнего отпуска яркие снимки
Лето дарит нам множество маленьких радостей, ведь это традиционно — пора отпусков. И из путешествия хочется привезти не только тёплые воспоминания: как вы ходили по берегу ласкового моря или ужинали в ресторане, но и хорошие снимки. И желательно, чтобы в кадре были не только пляж и достопримечательности, но и вы, любимая. Мы решили дать несколько советов, которые помогут сделать отличные снимки. А в бонусе расскажем, как фотографироваться у бассейна.
Лучше встать к камере немного боком
В отпуске хочется не только вдоволь отдохнуть: позагорать, покупаться и посидеть в ресторанах, но и сделать там хорошие кадры. Чтобы снимки получились отличные, лучше не разворачиваться к камере всем телом — оптика предательски увеличивает любые объекты.
Лучший способ получить яркий снимок — это согнуть все части тела, которые гнутся. А чтобы не изобретать новые позы прямо в процессе съёмки, можно немного прорепетировать перед зеркалом в гостиничном номере.
Попробуйте придать движения одежде
Статичные позы на снимках выглядят откровенно скучно, ведь особую прелесть фотографии придает именно динамика. Можно, конечно, пройтись или попрыгать перед камерой, но это усложнит задачу того человека, который снимает вас на отдыхе. Проще просто покрутиться перед фотоаппаратом, чтобы заснять лёгкое летнее платье или юбку в движении. Ну или поискать поблизости вентилятор и попробовать повторить трюк великой Мэрилин.
Не стоит облокачиваться на спинку кресла
Благородные дамы не случайно всегда старались сидеть прямо, не опираясь на спинку стула. Хотя на отдыхе не хочется задумываться об этикете, ради пары кадров можно принять менее расслабленную позу. Лучше выпрямить спину и чуть прогнуть её в пояснице. А чтобы поза не выглядела слишком чопорной и формальной, можно слегка наклониться вперёд и положить руки на колени.
Главное в фотографии — это свет
Во время съемки лучше убедиться в том, что свет попадает и на ваше лицо. Иначе получится такой кадр с тёмным силуэтом и засвеченным, блеклым задним фоном. Можно просто повернуться, подставляя лицо солнечному свету. Но если вы стоите где-то в тени — на веранде или в помещении — то стоит включить вспышку. Это поможет осветить лицо, да и задний фон тут же обретёт фактуру и краски.
Лучше сделать пару шагов от стены
Поза, когда человек стоит, облокотившись на стену, кажется интересной и забавной — все мы помним даму из «Бриллиантовой руки». Но вы можете случайно испачкать одежду о стену (а в отпуске заниматься стиркой как-то не хочется). Кроме того, этот ракурс невольно увеличивает объёмы тела: талия исчезает, шея укорачивается, а руки и ноги кажутся крупнее.
Если уж стена по какой-то причине вам приглянулась (своей фактурой или цветом) и вы обязательно хотите сделать снимок на её фоне, то лучше просто отойти от неё на пару шагов.
И ещё один маленький совет: яркие, но однотонные наряды (без принтов и узоров) на снимках смотрятся выигрышнее. Люблю это платье, но сниматься в нём точно больше не буду.
Задний фон может случайно испортить снимок
Придумывая очередную выигрышную позу, мы порой забываем о том, что находится у нас за спиной. И тогда из головы вырастает пальма или фонарный столб. А такие комичные снимки из путешествия привозить не хочется.
Чтобы фотография не была похожа на произведение концептуального искусства, стоит попросить человека, который вас снимает, обратить внимание на такие детали. Или самостоятельно изучить задний фон, когда вы делаете селфи.
Все что оказывается на переднем плане, выглядит крупнее
Один из самых сложных вопросов во время съёмки: куда же деть руки? Некоторые люди предпочитают теребить волосы, другие кладут руки на талию, третьи подносят их к лицу. Главное — не прятать конечности за спину. Это выглядит странно. Но стоит помнить, что те объекты, которые находятся ближе к объективу, обычно выглядят крупнее. Так что если вы не хотите щеголять на летних снимках могучими руками, стоит держать руки поближе к корпусу.
Лучше сесть в кресло или на ступеньки боком
Чтобы ноги в кадре не выглядели слишком монументально, не стоит садиться так, чтобы колени смотрели прямо в объектив. Из-за этого попа, бёдра и икры сразу кажутся объёмнее. И тут не поможет даже длинная юбка или свободное платье. Лучше сесть немного боком, так, чтобы и ноги, и остальные части тела были примерно на одной линии.
Кроме того, ещё со школы мы привыкли фотографироваться сидя на стуле, чинно сложив руки на коленях. Если вы не хотите выглядеть как пай-девочка с выпускного снимка, стоит подумать над другими вариантами. Например, можно сесть, чуть отставив одну ногу и изогнув талию. К счастью, в интернете есть множество забавных вариантов поз, парочка вам точно подойдёт.
Естественная поза всегда будет выглядеть лучше
В сети можно отыскать разные позы, которые призваны подчеркнуть достоинства фигуры. Но некоторые из них выглядят уж слишком нарочито. Я вот, например, моделью никогда не работала, и если пытаюсь изогнуться уж слишком причудливо, на снимках сразу видно, что мне некомфортно. Поэтому, если я хочу получить хороший снимок (а плохие нам на отдыхе не нужны), то просто принимаю удобную для себя позу.
Не стоит опираться на руку
Если рядом с вами оказалась поверхность, на которую можно положить руку, не стоит пренебрегать такой возможностью. Но не надо опираться на неё всем телом — иначе предплечье тут же увеличится в размерах. Если вы не хотите хвастаться на отдыхе могучими мускулами, лучше просто положить расслабленную руку на перила.
Линии на заднем плане не должны перечеркивать фигуру в районе шеи
Избежать появления горизонтальных линий на заднем плане сложно. Всё равно в кадре будет кромка моря, горизонт, перила или оконные рамы. Главное — проследить, чтобы эти полосы не пересекали снимок в районе вашей шеи, иначе композиция получится странной. А вот если линия будет проходить в районе талии, чуть выше или чуть ниже, никто не обратит на эту деталь внимания. Диагональные полосы могут вообще придать динамики кадру.
Бонус: как сделать удачные снимки у бассейна
Поза, в которой одна рука лежит на талии, кажется естественной и расслабленной. Но она не самая удачная, ведь рука при этом скрывает естественные изгибы фигуры, и талия исчезает как по мановению волшебной палочки. Лучше отставить руки чуть-чуть назад, не опираясь сильно на них, и слегка приподнять одну ногу. Так в кадре сразу появляется движение, а фигура выглядит как песочные часы.
Но главное условие отличных снимков — это хорошее настроение. Так что если хотите привезти из отпуска яркие, запоминающиеся кадры, просто постарайтесь получить удовольствие от съёмки. А остальное уже приложится.