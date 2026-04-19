Может, если бы он меньше подвозил чужих, его беременной жене с сумками не пришлось бы ждать, кто ее подвезет)
17 историй с запахом дождя и шумом ветра, которые произошли в обычный день с обычными людьми
У природы нет плохой погоды... И хотя иногда нам кажется, что внезапный дождь или порыв ветра просто призваны испортить день, на самом деле они могут дать повод для смеха, впечатлить и даже показать людей вокруг с лучшей стороны. Мы собрали истории, которые напомнят о том, что в любой ситуации можно увидеть маленькие радости и повод для шуток.
- Где-то 1993 год. Мне 15 лет. На книжном прилавке мне попалась книга «Хоббит, или Туда и обратно». Она меня очень заинтересовала, но денег не было. А так хотелось ее прочитать. Выхожу я из магазина, и порывом ветра ко мне прилетает купюра! Я ее схватил. Этих денег как раз хватило, чтобы купить книгу. Так началось мое знакомство с Толкином и фэнтези вообще.
- Стою на остановке, дождь моросит, промокла почти насквозь. Тут рядом притормаживает машина, водитель открывает окно и говорит: «Подкину бесплатно, если по пути!» Я удивилась, спрашиваю: «Что так?» А он улыбается и рассказывает, что когда-то давно увидел на этой же остановке беременную девушку — маленькая такая, мокрая до нитки, стоит, кутается. Он предложил подвезти, а она стеснялась: «Я вся мокрая, сиденье испачкаю». А его так задело, что она стоит и никто не останавливается, что с тех пор он старается всех подвозить, кому нужно. Говорит, что вот и его беременную жену тоже кто-то подвез и сумки до квартиры донес. «Добро всегда возвращается. А вы мне, кстати напоминаете ту девушку». Отвечаю: «Так это я и была». Теперь сама стараюсь не проходить мимо, и друзей к этому приучила. Добро правда возвращается, только не всегда там, где ты ждешь.
«Приезжаю на остров Ольхон на Байкале уже по темноте, идет ливень. Утром просыпаюсь — солнце. Иду наконец-то полюбоваться озером, а его нет! На втором фото туман уже развеялся»
- Я жила и училась в своем небольшом поселке городского типа. Естественно, привыкла к таким маленьким населенным пунктам, где каждую дорогу знаешь, каждый дом, каждую собаку. Конечно, ездила в большие города, но, гуляя по парочке локаций, я не особо ощущала насколько же они большие. И вот я переехала в такой город. Шел дождь, я возвращалась в общежитие с тяжелым пакетом из продуктового без зонта, промокшая до нитки. Вдруг звонит подруга (из этого же города): «Не хочешь встретиться? Погодка классная, солнышко вышло». Долго не могла осознать — как это в пределах одного города может быть настолько разная погода?
Я с сестрой живём в одном городе. Расстояние между нами где-то 3 километра. Тоже очень часто погода разная.
- Вчера шел домой и встретил бабушку, которая смотрела в небо. Она уронила пакет-маечку и ветер незамедлительно начал с ним играть, словно давно этим не забавлялся. Я встал рядом и вместе с бабулей начал высматривать, как пакетик то туда, то сюда передвигается. И, главное, не улетает. Бабушка, уже раздосадованная, побрела своей дорогой. И вдруг — порыв ветра, и пакетик прижимается к моей груди. Окликнул бабушку, она развернулась и, увидев меня с пакетиком, так улыбнулась по-доброму. Даже не знаю, почему так хорошо стало.
Доводилось ли вам наблюдать границу дождя? Вот здесь он есть, а там — уже нет
Мы как-то наблюдали с балкона отеля приход грозового фронта. Над нами было чистое небо, внизу - гладь озера, а с запада шла почти черная грозовая туча, внутри которой периодически сверкали молнии. Дождь лил стеной, при этом приближение его границы было четко видно по следам капель на озере.
Поток воды был такой сильный, что окружающий мир словно стирали ластиком: только что был лес, пляж, луг - и вот уже только плотная стена дождя.
Прекрасное и грозное зрелище!
- Когда мы были в походе и спустились с гор в маленький городок, нас застал дождь. Даже не дождь, а прям ливень. За минуту, пока искали дождевики, промокли даже наши души. Мы плелись по дороге со своими рюкзаками и палатками за плечами. Машины неслись мимо, одаривая нас волнами с дороги. И тут останавливается какой-то мужик. Мы отнекивались, мол, не влезем! Четверо, рюкзаки с нас ростом, мокрые, грязные. А он упорно засовывал нас в машину. Говорим: «Так мы же тебе весь салон запачкаем!» Мужик удивил: «Да ничего, все равно машина не моя».
- Еду ночью с работы. Дождь льет как из ведра, чуть что вижу. У обочины стоит женщина с большой такой сумкой! Жалко, останавливаюсь. «Вы в сторону деревни Иваново?» Киваю. Дверь хлопнула, поехали. Едем минут 20, спрашиваю: «Где высадить-то вас?» Молчит. Поворачиваюсь и вижу, как на сиденье одиноко стоит сумка. Понимаю, что женщину оставил там же на обочине. На остановке стоит мужик, торможу: «Вы женщину не ждете? Походу я ее не взял, только сумку!» Тут сзади подъезжает машина. Из нее выходит та самая несостоявшаяся попутчица. Говорит: «Ой, простите, я хотела с другой стороны сесть... А вы уехали. Подумала даже, что сумку украли!» По доброте душевной 20 километров возил... сумку. А женщину забыл.
«Апрель начинался чудно. Нежное солнце, легкий ветер и благодатные дожди. И вот в прогнозах были лишь „облачно“, а ветер холодел и крепчал. Как результат — драма в двух актах»
Каждый раз боюсь этого весной. Сирень вот зацвела и начались очень сильные дожди, деревца молодые тут же развалились все, цветы обвисли , печалька.
- Я летел на самолете во время грозы. Внезапно в передней части воцарилось молчание, затем стюардесса сказала: «Не трогайте». По центральному проходу прокатилась шаровая молния! Она была размером с баскетбольный мяч. Примерно в 4-5 рядах от меня раздался треск и вспышка, и она исчезла. Пилот объявил, что все хорошо.
Говорят, что все это байки. Как раньше нас пугали, что в грозу в открытую форточку залетит. Вроде нет задокументированных доказательств вообще.
- Сижу дома, работаю. Посмотрела в окно, а там прекрасная солнечная погода! Решила выйти на прогулку. Надела пальто, вышла без шарфа и шапки. Только моя нога ступила на землю, сразу поднялся сильный ветер, начался снег. Вернулась домой. Через часик снова солнце и красота. Ну все, думаю! Сейчас нужно с собакой идти, точно получу хоть чуть-чуть «витамина Д». Снова прошла пару метров, и на сцену вышел ветер со снегом. Кажется, погода та еще шутница.
Я каждый раз в таких случаях вспоминаю мультик про черепашку и смеюсь. Есть такой советский , пока черепашка успела одеться , уже погода и сменилась. Со мной тоже так не раз бывало.
- «В 19 лет я поехала в Англию на отдых. Гуляла по улицам и встретила симпатичного молодого человека. Высокий брюнет с большими карими глазами, подкачанное тело, прекрасный аромат. Разговаривали мы на английском. Я не знала ничего о нем, а он — обо мне. Мы оба понимали, что этот роман закончится. И вот в день, когда я должна была ехать домой, он меня проводил из гостиницы к автобусу. Начался ужасный дождь и мой красавец выдал: „Льет как из ведра!“ Я на автомате отвечаю: „Да трындец просто“». Так познакомились мои родители, а я думала, такое только в кино бывает.
«Я положил свой велосипед, и тут начался дождь»
- Зарядили дожди как-то летом. Изо дня в день льют и льют, льют и льют — лужи по колено, сырость, мерзопакостно. И тут — солнечный денек. И вот приходит бабушка, она у нас женщина принципиальная и неотступная. «Вот, разлеглись, в книжки смотрят, а сегодня воду в саду дают, хоть бы кто сходил, полил». Папа пытался объяснить, что дожди же шли. «И что? В сад теперь не ходить?» — нашлась бабушка. Пошел я. Подцепил шланг к трубе, отвернул задвижку, жду подачи воды, бабушка уселась на крылечке садового домика. И тут — ливень, и в это же время начинают давать воду. Я бегом под навес, а бабушка: «Ты куда это, внуча, а поливать?» — «Да я сейчас воду перекрою и...» — «Не, внуча, за воду уплочено, поливай, милый, поливай».
- Сын (8 лет) пошел играть с одноклассниками во двор школы. Начался дождь. Звонит: «Мам, папа может подъехать к школе? Нужно отвезти домой одноклассницу, которая далеко живет». Видимо что-то мы делаем правильно.
- Моя мама долго встречалась с мужчиной — редким педантом чистоты. Даже оставить что-то не на своем месте было проблематично. Недавно была в гостях, как вдруг начался ливень — конца-края не видно. Один парень, естественно, решил меня подбросить. Даже пока мы добрались до машины, успели промокнуть до нитки. Я смущенно прошу прощения за то, что намочила салон, а он: «Это всего лишь машина,» — и посмеялся. Вроде мелочь, а на душе давно не было так легко.
«А у нас сегодня выпал град размером с куриное яйцо»
- Как-то раз мне было лень встречать свою невесту с работы. Нужно было спуститься вниз и пять минут пройти к остановке, но на улице шел дождь, был сильный ветер, и я подумал, что сама дойдет как-нибудь. В гостях у меня был дедушка. Он услышал, как я говорю невесте по телефону, что не спущусь, и сказал мне: «Не женись». Я стал возмущаться и оправдываться, а он, игнорируя все мои слова, рассказал историю. Когда они с бабушкой только поженились, она поступила в вечернюю школу шитья. И школа эта была в соседнем селе, в шести километрах ходьбы. Занятия заканчивались в 21:00, а последняя электричка уезжала в 20:30. Поэтому бабушке приходилось идти пешком. Дедушка каждый раз, после двенадцатичасовой смены на заводе, встречал ее под школой, чтобы нести портфель и швейные принадлежности. И никогда у него не было и мысли пропустить хотя бы один вечер. «Пусть твоя девушка найдет того, кто будет рад нести ее портфель,» — сказал он мне. И с того дня я никогда не позволяю себе лени в сторону любимого человека.
- Накупила я саженцев на дачу. Погоду в выходные обещали хорошую. Муж заявил, что у него дела, через неделю съездим. А мне же сейчас надо! Поехала сама, выбрала место, копаю. Тут как назло ливень с градом. Я бегу к дому, спотыкаюсь, падаю в самую грязь и натыкаюсь на что-то твердое. Смотрю, там маленькая жестяная коробка. В доме открыла ее: это оказалось письмо моей дочки ей же в будущем. Еще фотографии, маленькая игрушка из киндера, бусики какие-то. Капсула времени, в общем, такая. Вспоминаю, что это мы лет 5 назад ее зарыли после просмотра какого-то фильма. Как распогодилось, я обратно ее закопала, кусты рядом посадила. Теперь точно знаю, что искать коробку на 18-летие мы будем возле белого пиона.
«Вот такой вид из окна у моих друзей во время ливня»
- На днях я вышла гулять с собакой и решила по пути заскочить в магазин. Свою собаку оставила возле входа, она у меня невероятно послушная: всегда тихо ждет и никого не трогает. Вдруг начался дождь, поэтому я сразу побежала к своей собаке. Выбегаю, а там девочка маленькая стоит возле моего питомца и держит над ним зонтик, чтобы тот не промок. Моя вера в человечество после этого случая взлетела на невероятно высокий уровень!
- Иду по Питеру. Все, как обычно — небесная канцелярия решила поиграть с погодой: солнце сменилось ураганом, до дома пара кварталов, начался ливень. Пытаюсь спастись от дождя под зонтом и его же удержать в руках. Во мне не так много веса, так что порывами меня чуть ли не подбрасывает в воздух. Навстречу идет мужик. Посмотрел на происходящее, вручил откуда-то взявшийся апельсин со словами: «Зато не унесет», — и двинул дальше. До дома я добралась, ветром не снесло, но все равно спасибо мужику.
- Пока я добралась до автобуса, начался ливень. Все люди спрятались под козырек остановки. И стою я, места под остановкой нет, даже бочком не влезть. Транспорта тоже нет. Уже вымокла вся, но вдруг дождь прекратился. Смотрю наверх — зонт, смотрю направо — улыбающийся парень. Заводим неловкую беседу, он пропускает свой автобус и ждет мой.
«Съездил в велопоход. Попали под сильнейший ливень и град. Зато потом, когда дождь закончился, весь лес превратился в волшебное место»
Надеемся, во время прочтения этой статьи никто не попал под дождь. Обязательно рассказывайте в комментариях, как вы относитесь к прогнозам погоды и попадали ли вы в интересные истории из-за капризов природы.
