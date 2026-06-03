Я начала расхламлять квартиру и вдруг поняла, сколько лишнего хранила не только в шкафах

«Оставь меня, я еще тебе пригожусь!» — истошно вопила каждая вещь, стараясь закрепить свое место под солнцем. И пусть это была та самая пружинка-радуга из 90-х, десятилетиями скучавшая в компании раритетных крокодильчиков из шоколадных яиц.

Тем временем на двуспальной кровати, как на курорте, традиционно развалилась моя одежда. В шкафах же скрывались вещи-невидимки, коих я так и не осмелилась выгулять. Когда-нибудь уж точно надену тот зеленый блейзер цвета «вырви глаз»! Но... не вчера, не сегодня и не завтра. Ведь в углу, в розовых шуршащих пакетах, дожидалась своей распаковки новомодная косметика, срок годности которой наверняка уже истек. Ну а вишенка на торте — клубок проводов, намертво вцепившийся в плойку, которой я никогда даже и не пользовалась.

Распродажи косметики — моя главная слабость. Накуплю всего по акции, а потом вспомню, что и класть-то это добро некуда. Как-то под вечер слышу истошный вопль из ванной: «Оля! Объясни мне вот это!» Забегаю и чуть ли не ржу в голосину: враскорячку стоит мой муж и тычет на воду, которую он набрал в ванной, — а она вся шипит, переливается разными цветами... Виновниками беспредела оказались безобидные на первый взгляд бомбочки из набора для ванны. «Что это за магия вне Хогвартса?! У нас хоть одно нормальное мыло есть?» — безнадежно вопил мой муж.