8 добрых книг для тех дней, когда хочется укутаться в плед и поверить в людей

Помню, как в трудный период подруга буквально силой впихнула мне в руки этот пухлый том, сказав: «Просто начни читать». И спасибо ей за это! История Лиз, которая после развода бросает всё и отправляется на год в путешествие по Италии, Индии и Бали, — это не просто путевые заметки. Это история о том, как после тяжелого периода снова собрать себя и захотеть жить дальше. Когда читаешь «итальянскую» часть, от страниц физически пахнет свежей пастой с томатами, пиццей и абсолютной свободой. Книга настолько живая и честная, что ты плачешь и смеешься вместе с героиней, а к финальной странице ловишь себя на мысли, что внутри воцарился удивительный покой и желание жить на полную мощность.