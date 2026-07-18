Я читала 3 раза и 3 раза смотрела фильм, который шведский. И еще буду читать и смотреть. Книга, которая делает нас лучше.
8 добрых книг для тех дней, когда хочется укутаться в плед и поверить в людей
С книгами, как и с хорошими друзьями, хочется проводить как можно больше времени. Лучшие из них увлекают с первой главы, помогают отвлечься от забот и дарят мощный заряд оптимизма. Иногда нужна не просто хорошая книга, а та, после которой внутри становится тише и светлее. Если вы ищете легкое, но глубокое чтение для души, то вы пришли по адресу.
«Вторая жизнь Уве», Фредрик Бакман
Если честно, я терпеть не могу зануд и ворчунов, которые вечно учат всех жизни. Поэтому первые страниц двадцать я искренне не понимала, почему от этого шведского бестселлера все в таком восторге: ну дед, ну ходит, проверяет пропуски у соседей, со всеми ругается. Но потом Бакман как-то незаметно снимает с Уве этот колючий панцирь, и ты видишь его огромное и преданное сердце. Помню, как сидела на кухне в три часа ночи, шмыгала носом и улыбалась. Эта книга — душевный пластырь, который напоминает: за самой хмурой внешностью может скрываться невероятная доброта.
- Я только что дочитала «Вторую жизнь Уве» Фредрика Бакмана и понимаю, что эта книга останется со мной очень-очень надолго. Она прекрасно написана, в ней много мрачного юмора и такие разные персонажи, в которых я просто влюбилась. Эта история вызвала у меня целую бурю эмоций, и мне совсем не хотелось, чтобы она заканчивалась. А теперь, когда всё закончилось, хочется просто говорить о ней с другими людьми, которым она тоже понравилась. Я не совсем понимаю, чего именно ждала от этой книги, но, пожалуй, это лучшее, что я читала за последние годы.
- Мне кажется, такие книги воспринимаются совершенно по-разному в зависимости от того, на каком этапе жизни ты находишься. Я прочитал её в 50 и понимаю, что в 40, а уж тем более в 30 или 20 лет — это был бы совсем другой опыт.
«Служба доставки книг», Карстен Хенн
Эту тоненькую повесть я «проглотила» за один ленивый выходной и до сих пор под впечатлением. Главный герой, пожилой Карл, каждый вечер разносит книги своим особенным покупателям. Он знает все их трещинки и одиночество, пока в его жизни не появляется упрямая девятилетняя девочка Саша. Их трогательная дружба — это что-то невероятное. Книга буквально пахнет старыми страницами, хорошим чаем и уютом. После нее хочется выключить телефон, достать с полки бумажный том и обнять кого-то близкого.
- «Служба доставки книг» похожа на маленькое мимолётное сновидение. Карл и Саша ходят по городу, разнося книги, и у каждого человека, которого они навещают, находится своя маленькая история, свой путь взросления и свои причуды. Если вы ищете историю о дружбе, приключениях и, конечно же, о книгах, вам определённо стоит её взять. А ещё там есть кот по кличке Пёс.
- После развода я закрылась от всех: работа — дом, а на любое предложение выпить кофе отвечала: «Занята». Думала, что одной проще. Однажды соседка принесла мне книгу: «На, тебе надо». Я взяла из вежливости. А на середине вдруг отложила ее и сделала то, чего не делала три года: позвонила подруге, с которой сама же оборвала связь, и сказала: «Скучаю». Мне помогла «Служба доставки книг» — история про Карла, который развозит книги одиноким людям и будто вытаскивает их из скорлупы. Она была словно про меня. Через полгода я снова была живым человеком с живыми людьми вокруг, а не тенью.
«Куриный бульон для души», Д. Кэнфилд, М. В. Хансен
Для меня эта книга стала настоящим спасением в периоды, когда опускаются руки и кажется, что мир вокруг стал слишком циничным. Здесь нет единого сюжета — это сборник сотен коротких, реальных историй от обычных людей со всего света. Одно маленькое чудо, одно вовремя сказанное слово, спасенный щенок, случайная встреча... Я читаю по две-три истории на ночь, когда день выдался тяжелым. Иногда действует лучше любого вечернего ритуала: укутывает теплом, возвращает веру в людей и оставляет светлое послевкусие.
- Я была из тех, кто раздражается из-за любой мелочи: кружка не там, сообщение без смайлика, муж ответил не тем тоном. Подруга дала мне книгу и сказала: «Прочитай, пока ты всех не распугала». Я фыркнула, но открыла. Через пару вечеров поймала себя на странном: вместо того, чтобы вспылить, я просто поставила чайник и спросила мужа, как он на самом деле.
«Манюня», Наринэ Абгарян
Я искренне завидую тем, кто еще не читал эту книгу, потому что вас ждет сеанс безудержного хохота. Это залитая горячим солнцем история о детстве двух подружек в уютном армянском городке. Их вечные уморительные приключения и, конечно, грозная, но потрясающая Ба — это чистый концентрат счастья. Я смеялась в голос так, что пугала домашних. Книга оставляет невероятно трепетное, легкое послевкусие и возвращает в те беззаботные времена, когда самым страшным наказанием было остаться без десерта. Быстро, весело и безумно тепло!
- Дочка-подросток давно уверяла, что бумажные книги — это «для динозавров». А тут пришла из школы, бросила рюкзак, достала из него потрепанную «Манюню» и пропала. Ни телефона, ни музыки, ни вечного «мам, потом». Только хихиканье из комнаты. Я не выдержала, ночью взяла книгу посмотреть, что там. И думала, прочитаю страницу и лягу. Утром дочка нашла меня на кухне: я в халате, с ложкой в руке, рядом открытая банка сгущенки, а я дочитываю последнюю страницу «Манюни».
«Просто вместе», Анна Гавальда
Если вы, как и я, периодически чувствуете себя одинокими в большом городе, эта книга станет для вас хорошим убежищем. Под одной крышей старой парижской квартиры волею судьбы оказываются четыре совершенно разных, неприкаянных человека: замкнутая художница, ворчливый повар, чудаковатый аристократ и трогательная бабушка. То, как они сначала колются, притираются друг к другу, а потом становятся настоящей найденной семьей, читается так уютно, будто тебя пустили на кухню, где давно ждали. Книга легкая, живая и оставляет после себя приятное послевкусие.
«Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков», Мэри Энн Шеффер и Энни Бэрроуз
Я вообще прохладно отношусь к романам в письмах, мне всегда казалось, что это скучно. Но боже, как же я ошиблась! Переписка молодой писательницы Джулиет с жителями маленького острова Гернси затянула меня так, что я забыла про сон. Они создали тайный книжный клуб в самые тяжелые времена просто для того, чтобы выжить, а в итоге спасли друг друга. Несмотря на исторический фон, в книге столько юмора, чистой любви, пирогов и душевного тепла, что дочитываешь её с мокрыми глазами и счастливой улыбкой.
«Ешь, молись, люби», Элизабет Гилберт
Мне и книга не понравилась, и фильм так себе. Первая - слишком нужная, второй - слишком сладкий и приторный
Помню, как в трудный период подруга буквально силой впихнула мне в руки этот пухлый том, сказав: «Просто начни читать». И спасибо ей за это! История Лиз, которая после развода бросает всё и отправляется на год в путешествие по Италии, Индии и Бали, — это не просто путевые заметки. Это история о том, как после тяжелого периода снова собрать себя и захотеть жить дальше. Когда читаешь «итальянскую» часть, от страниц физически пахнет свежей пастой с томатами, пиццей и абсолютной свободой. Книга настолько живая и честная, что ты плачешь и смеешься вместе с героиней, а к финальной странице ловишь себя на мысли, что внутри воцарился удивительный покой и желание жить на полную мощность.
«Жареные зеленые помидоры в кафе „Полустанок“», Фэнни Флэгг
Стоило открыть первую главу, как я выпала из реальности на два дня, напрочь забыв про телефон. Это живая история маленького городка, которая рассказывается в уютной комнате дома престарелых. Здесь переплелись десятки судеб, и в тексте есть абсолютно всё: и легкая детективная линия, и искрометный юмор, и грусть, и человеческая доброта. Когда я дочитала последнюю страницу, у меня было ощущение, будто я вернулась из долгих гостей у любимой бабушки: меня там давно ждали, кормили чем-то вкусным и слушали так, будто я свой человек. Книга оставляет теплое послевкусие, её хочется тут же упаковать в подарочную бумагу и вручить лучшему другу.
- Взяла из-за названия — люблю готовить, думала, там про рецепты. А влюбилась в двух подружек, Иджи и Рут. Зелёные помидоры, кстати, потом пожарила по рецепту из книги, реально вкусно. Мужу сказала «это из книжки», а он не поверил. Теперь наше семейное блюдо, а книгу дала почитать сестре.
Будем рады, если вы тоже поделитесь своими любимыми произведениями.
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