16 светлых историй о подарках из прошлого, которые пропитаны теплом родных

Иногда диву даешься, какие только подарки судьбы мы не находим в квартирах и домах своих близких! Родители держат рядом с драгоценностями детские рисунки, свекровь прячет под плинтусом золотые монеты, дедушка уютно укладывает фотографии и письма в пол, а ребенок складывает все свои сокровища в тайник за шкафом. А спустя годы мы с радостью натыкаемся на эти добрые приветы из прошлого и не можем сдержать улыбку.

Помогали коллеге переезжать на новое место. Все уже перенесли, осталось только пианино. Оно, конечно, тяжеленное было — чуть дотащили. И тут наш новосел уже в квартире приподнял крышку, а внутри — несколько литровых банок с домашними закатками. Это его теща решила так компактно использовать место. © СИТУАЦИЯ / VK

В доме моих родителей был тайник, куда они прятали все самое ценное — дорогие украшения, документы и т.д. Сейчас они состарились, и я пригласила их жить к себе: на втором этаже оборудовала им комнату со всеми удобствами, да с личной ванной. При переезде мама ухватила меня за руку и сказала, что забыла забрать вещи из тайничка. Сказала, что съезжу и заберу — новые хозяева квартиры без проблем пустят в спальню на пару минут. Выгребла из заначки шкатулку с украшениями, коробку фотографий бабушек и дедушек и пачку моих рисунков, начиная с детсадовского возраста. Родители их бережно хранили все это время: причислили к категории «самое ценное». © Палата №6 / VK

«Делали ремонт на балконе. Под полом нас ждал сюрприз — письмо потомкам»

В доме бабушки и дедушки целый сервант посуды, которой мы никогда не пользовались. Я еще в детстве положила глаз на огромную супницу с оранжевым рисунком. Так что, когда тетя предложила поделить посуду, я сразу же ухватилась за свою любимицу. А внутри нас ждал небольшой сюрприз — пуговицы, катушка ниток с иголкой, старые очки, монетки, грецкие орехи и маленький блокнот. Там почерком бабушки были записаны телефоны, дни рождения. И в самом конце табличка с нашими с сестрой именами, а под ними — разными стержнями список наших подарков. Мы потом весь вечер вспоминали, как бабушка с дедом нам что-то вручали, как угощали нас грецкими орехами, а потом мы делали из них кораблики. ADME

Меняли пол в квартире одной бизнес-леди. И она сразу попросила очень аккуратно все делать, мол, возможно, ее дед там хранил ценности. Мы с бригадой посмеялись. А потом как вскрыли половицу — мама дорогая! Чего там только не было: письма 40-х годов, какие-то квитанции, старые фотографии, даже медаль. Поднимаю глаза, а у заказчицы уже глаза на мокром месте. Еще бы — целый музей под ногами был. krasava_marketing

Прадедушка собирал все! В сарае были и утюги, и стиральные доски, и телевизоры. Еще там стоял огромный шкаф с зеркалом во весь рост. Спустя 30 лет приехали разгребать эти завалы. Выносим шкаф, задняя стенка отгибается, на землю падает сверток, а в нем — уже размытая от времени записка и две пары одинаковых золотых сережек. Тетя припомнила, что дед «для своих правнучек на свадьбу» покупал. То есть для меня и сестры. Вот такой сюрприз. ADME

«Все, что помню о дедушке, — он клеил замки из спичек. Разбирали его вещи, и из одного такого домика выпали фотографии. На одной из них — я и дед. У нас в альбомах такого не было. Если б не обои и ковер, не узнала бы»

ADME

У бабушки на дачном участке стоит почти столетний трехэтажный дом из потемневшего дерева. Сама она живет в новом, а тот у нее — экспонат, наряду с яблоней и розами. Там хранятся книги, картины, мебель: досталось от предков и их квартирантов. А недавно, зайдя протереть пыль в старом доме, я нашла тайник в одной из спален, о котором никто в семье не знал. Ну, думаю — клад, завещание, миллионы! Ан-нет— антикварные фото и открытки с прекрасными дамами. © Подслушано / Ideer

Однажды я нашел в подвале, где раньше была мастерская дедушки, маленький желтый конверт, спрятанный в потолочной плитке. Внутри был золотой кулон в виде короны. В каждом острие был камень разного цвета и соответствовали датам рождения всех семерых детей деда и бабули, включая мою маму, конечно. Бабушка никогда раньше не видела этот кулон. И уже позже мы поняли, что дедушка хотел сделать ей такой символичный подарок, но не успел. Как же было трогательно найти его спустя 20 лет. © emmetotter74 / Reddit

Решила пересадить цветок. Покупной земли не хватило. На улице дождь. Пришла мысль взять сухую землю из цветника на балконе. Он большой, по периметру всего балкона и часть, у самой стены, под козырек пропадает. Нашла детский совочек, копнула.... Звук разбитого стекла, что-то явно разбила! Позвала мужа. А он бежит и кричит: «Да это клад! Дедушкин! Мама его искала!» Так я нашла самый настоящий клад — золото! Йо-хо-хо! Жаль, записка за 15 лет уже не читаема стала. © Подслушано / Ideer

«Выяснилось, что у бабули в подвале была необычная комната. Одна из дверей заколочена досками. Все зеленого цвета. И полная звукоизоляция! А в конце этой длинной комнаты стоит стул, пюпитр и очень старый саксофон!»

Меняли в одной квартире плинтусы. Снимаем старые, а там — червонцы золотые, 27 штук. Хозяйку позвали. Она пересчитала добро и только вымолвила: «Вот же свекровь, а говорила, я никогда их не найду!» slozhnopridumat972 Забава только что Выкуси, свекруха! Ответить

Мне по наследству достался дом от дедушки в небольшом поселке. Долго думал, продавать или оставлять. Решил, что будем с семьей приезжать туда, как на дачу. Приехал разобрать хлам, порядок навести. Смотрю, на комоде записка от деда, мол, в доме есть тайник. В ходе уборки по подсказкам я добрался до дедушкиного хранилища. Думал, деньги или так что старинное найду. А там — конфеты! Но не простые, а наши с дедом любимые карамельки. Вот такой он у меня шутник был. © ОТБИТЫЕ ИСТОРИИ / VK

Выкидывали старые банки с вареньем. И вот одна банка разбилась, и мы увидели там бабушкину заначку — деньги! Из десяти оставшихся банок шесть были с такими же тайниками. Общая сумма вышла весьма приличная, но уже бесполезная. Я злился даже, что бабуля золото не покупала. А потом вспомнил, что мы же за эти годы из гаража вынесли полсотни закаток: кто знает, что там было? © NeatGarrus / Pikabu

«Разбирала вещи дедушки и нашла его блокнот, который он всегда брал с собой на совещания. Видно, там было не очень увлекательно, ведь на каждой страничке были рисунки»

Когда бабушка и дедушка совсем постарели, мама решила их забрать к себе. Дом из сруба было решено продать друзьям. И вот разбирают его по бревнышку, и тут в стене — углубление, а в нем — сверток. Мы все ахаем, а дед бочком в огород уходит. Бабуля это заприметила, сверток раскрыла, а там стопка писем, фотографии, бусы какие-то. Она за дедом с метелкой и погналась. Потом за ужином они уже вместе со смехом рассказывали, что у бабушки был друг, а дедушка ревновал сильно. Вот и прятал все письма и посылки. Зато история получилась отменная для семейных мемуаров. ADME

Я с детства прятала за шкафом свои «секреты». Там были игрушки, записки, камешки — мелочь всякая, короче. Лет в 12-13 я о том тайнике забыла. Недавно, а мне уже 21, когда мы перебирали с мамой вещи в квартире, я вспомнила, что это не просто уголок возле шкафа, а мой, можно сказать, сейф. Вытащила оттуда все: каштан, два камня, рисунки, которые трудно разобрать, и записки с именами парней, которые мне нравились. Милый привет из прошлого. © Не все поймут / VK

Мой двоюродный дед совершенно никому не доверял. Так что нам в наследство досталась карта сокровищ. Серьезно, он закопал все свои сбережения в кофейный банках. И вот посреди ночи мы откопали клад и стали чуточку богаче. © linds360 / Reddit

«Тестя уже давно нет. И вот разбирали мы вещи, теща что-то на выброс приготовила. Смотрю — паяльник, еще и канифоль, олово. В общем, забрал богатство себе. Вот такой привет тесть мне передал»

Сколько я себя помню, бабушка хранила в шкафу старую кожаную сумку — потертую, с оторванной ручкой. Разбирала я бабулины вещи, наткнулась на сумку и решила выбросить. Уже в мусорном баке из подкладки выпала старая фотография, пожелтевшая от времени. Три девушки в летних платьях. Смеются. На обороте надпись: «1978. Я, Марина, Люба». Одну из девушек я узнала сразу — молодая бабушка. Загрузила снимок в районный паблик. Вдруг кто-то узнает остальных девушек? Через час сообщение: «Это моя мама. Марина. Она искала это фото 30 лет... Свою копию снимка она потеряла во время переезда». Они с бабушкой были лучшими подругами в училище. Третью девушку тоже нашли. Вот такое было у них воспоминание о последней совместной поездке перед распределением. g.shestakova

Моей бабушке 96 лет. В детстве постоянно гостила у нее все лето в деревне. Сладости бабушка выдавала дозированно, остальное прятала. Но я быстро нашла ее заначку с конфетами, а чтобы контрольная сумма фантиков в мусорке и печке совпадала, скидывала обертки в свой тайник между половицами. И вот я уже взрослая, приезжаю к бабуле помочь с ремонтом, собралась красить пол, смотрю в ту щель — там фантики торчат уже. А бабушка приговаривает: «И сколько вас поколений туда их прятало-то». Вот так вот, она все знала. s_leshukova_art