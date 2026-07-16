19 светлых историй про курьеров, которые каждый день доставляют людям на дом маленькие радости

Истории
16.07.2026
19 светлых историй про курьеров, которые каждый день доставляют людям на дом маленькие радости

Когда мы проголодаемся или забудем купить что-нибудь нужное в магазине, то родная доставка всегда приходит на помощь. Но порой простой заказ еды из любимого ресторана может обернуться ярким приключением, которому захочется поставить в приложении все «пятерки». Бывает, что получатель оказывается в другом городе или встречает курьера в необычном виде, а одному доставщику посчастливится встретить свою любовь. Знакомим вас с жизненными историями наших героев, которым доставка подарила много смешных и теплых моментов.

  • У меня как в кино было. Звонит курьер: «Подъезжаю, ждите». Никого. Долго мы с ним на связи были. Он описал дом, а дом не мой. Адрес мой, а дом выглядит иначе. Последний вопрос: город какой? Санкт-Петербург. А он мне: «А я в Москве!» Занавес! Улица Дыбенко, дом 20 в Москве тоже есть, только там один подъезд, а в нашем было 8.
elenatexas2023
Эдуард Никаноровка
только что

Я долго с заказчицей выяснял по телефону как подъехать к Технической 1. Она называла улицу Дружбы, я про такую вообще не слышал, но я буквально вчера увидел в тех местах улицу Лесную про которую я тоже ничего не слышал. Наконец я услышал про площадь Дружбы и догадался спросить в каком она городе. Итог, она в Перми я в Екатеринбурге.

Ответить
  • Работаю простым курьером. Приезжаю к клиенту, стучу в дверь, а он мне выдает: «Сейчас выйду, только не пугайтесь моего внешнего вида!» Обещаю быть сдержанным, а сам прикидываю: что же там такое? Внезапно дверь открывается, и я еле сдерживаю смех. Передо мной стоит мужчина в костюме медведя. Снимает медвежью голову и говорит: «Фух, проголодался как гризли! Спасибо, друг, выручил!» Забирает пакеты — там бутылки с водой и бургер с картошкой фри. Оказывается, это аниматор на детском празднике, который заказал себе попить и перекусить!
ADME
  • Мне 28, я работаю курьером и официально заявляю: моя жизнь — это бесконечный симулятор выживания и шпионский боевик в одном флаконе. Вчера везу заказ. В комментариях написано: «Пожалуйста, не звоните в звонок, напугаете собаку». Ладно, думаю, пощажу пса. Подхожу к двери, тихонько стучу. Из-за двери раздается такой бас, будто там сидит не собака, а трехметровый цербер, который сейчас выломает стену. Клиент открывает дверь, забирает пакет, а у него на руках сидит той-терьер размером с ладошку и дрожит от собственного лая.
akhrorovich_19

«Работаю курьером и вожу заказы одной семье, чуть ли не каждую неделю. Сегодня как обычно отдал им пакеты, а они мне передали этот рисунок»

«Работаю доставщиком в Екатеринбурге. Часто вожу заказы по одним и тем же адресам, и некоторых клиентов уже начинаешь узнавать. Есть вот одна семья на Тельмана, они заказывают часто. То продукты, то что-то для дома — уже почти как хорошие знакомые. За день бывает всякое: и пробки, и дождь, и тяжелые заказы, и недовольные люди. А тут такая мелочь — и настроение сразу на весь день супер! Рисунок забрал себе на память!»

  • Милота! Так не трудно быть вежливыми, приветливыми и сделать для другого человека что-то приятное. И так жаль, что это редко стало встречаться. © KochikSuperKot / Pikabu
  • Мы с приятелем заказали доставку еды. Я забыл, что уже оплатил ее онлайн. Иду к двери с деньгами для оплаты заказа и еще даю 20% чаевых сверху. Курьером был парень в очень потрепанной одежде, лет 20, приехавший на велосипеде. Он сказал «Спасибо!» с большим энтузиазмом, что заставило меня примерно через две секунды понять, что я дал ему вдвое больше денег за заказ, которые он, очевидно, принял в качестве чаевых. Я собирался признать свою ошибку и попросить деньги обратно... прежде чем увидел его реакцию. У него была улыбка до ушей. Он даже сделал небольшой прыжок, как в кино, когда уходил.
Elenaki Kavardaki
только что

...и быстрой ножкой ножку бьёт... У нас физрук очень любил это описание балерины и задавал нам, обычным школярам, делать такое.

Ответить
  • Я заказала доставку еды на дом. Очень сильно заболела. Настолько было плохо, что не могла даже встать с кровати, не то что готовить. А есть хотелось, поэтому пришлось заказать разные супчики и горячее. В примечании к заказу на всякий случай написала, чтобы курьер поднялся до самой двери, потому что я сильно болею и не смогу спуститься вниз. Спустя полтора часа раздался звонок в дверь. Курьер протянул мне заказ и заодно какую-то коробку. Я сказала, что больше ничего не заказывала и он ошибся. Но парень ответил, что все верно и это презент для выздоровления. Он ушел. Я открыла коробку, а там — разные фрукты, цитрусовые и баночки с медом. Это было так неожиданно и приятно. Уж не знаю, это инициатива их сервиса доставки или просто курьер по пути купил, но я была тронута.

«В Японии на Рождество курьеры одеваются как Санта-Клаусы»

  • Я сейчас в Осаке и сегодня видел курьера в костюме Санты, работающего на другую сеть пиццерий. Так что по всей стране наверняка есть еще несколько таких мест. © JMEEKER86 / Reddit
  • Однажды вечером привез заказ в обычную квартиру. Дверь открыла женщина лет шестидесяти. Посмотрела на меня и сказала: «Подождите секунду». Вернулась с пластиковым контейнером. «Я каждый вечер готовлю слишком много. Возьмите, пожалуйста. Вы целый день на ногах.» Я хотел отказаться. Но она так спокойно это сказала, без жалости, без неловкости — как будто просто делится ужином с соседом. Я взял. Сел в машину. Открыл контейнер на парковке — гречка с котлетой, как мама делала. Стал заезжать к этой даме раз в неделю — уже без заказов. Просто так. Она рассказывала про свою жизнь, я — про свою. Однажды она сказала: «Мой сын тоже работал курьером. Первые два года. Сейчас у него своя логистическая фирма».
night_stories_ru
  • Работаю простым курьером, привожу заказ, клиент открывает дверь и сходу: «Я тебя помню. Молчи». Я аж замерла — что, кто, откуда. Он забрал пакет, ухмыльнулся, бросил «рад тебя видеть» и захлопнул дверь. Открываю вечером приложение, а там отзыв: «Привет от соседа сверху с громкой музыкой». И тут до меня дошло — это же тот самый сосед из старой квартиры, что вечно врубал музыку на полную, пока я стучала ему в потолок. Столько лет прошло, разъехались в разные концы города, а он меня узнал с первого взгляда.
ADME
  • Студент. Подрабатываю доставщиком пиццы уже полтора года. Каждый раз хорошие чаевые дают, практически накопил на машину. Весь секрет в том, что вместе с пиццей приношу радость людям. Я — доставщик пиццы, работающий в костюме Черепашки-ниндзя!

«Просил оставить заказ возле двери, так как сильно болел. Вот какую надпись я потом увидел на коробке с пиццей»

«Поправляйся!»

  • Как же это мило! Это ведь даже не ради чаевых было сделано — я бы, наверное, даже прослезился после такого! И да, поправляйся! © True_Conference_3475 / Reddit
  • У меня есть подруга, которая живет за 800 км от меня. Мы никогда в жизни не виделись. Однажды просто познакомились в интернете, списываемся каждый день, созваниваемся, она знает все мои проблемы и радости. Сегодня я сидела дома голодная, ибо возможности выйти в магазин не было. Решила сварить себе пельменей, и тут звонок в дверь. Курьер. В руках у него пицца, сказал, что все оплачено. Моя подруга за 800 км просто заказала мне пиццу! В таком шоке я еще никогда не была.
  • На 8 Марта в 7.30 звонок в домофон. Живу одна. Ну, думаю, кто-то ошибся номером квартиры. Подхожу — говорят: «Доставка цветов». Спрашиваю, кому — называют мое имя. Теряюсь в догадках, вроде и поклонника постоянного нет. Приносит, читаю: «От дочери (она учится в другой стране) — самой лучшей и красивой мамочке». Аж расплакалась!

«Вез заказ в деревню под Звенигородом, и девушка угостила огурчиками со своего огорода»

«Работаю курьером, вожу всякое из интернет-магазинов по Московской области. Во время сегодняшней доставки девушка забрала китайскую коробку с AliExpress и угостила в качестве благодарности огурчиками со своего огорода. И бананом, который был съеден в самый голодный момент. Не секрет, что в нашей работе нет времени ни на еду, ни на наоборот. Спасибо тебе, добрая фея. Это в сто пятьдесят раз нужнее, чем традиционные чаевые, — в моем возрасте особенно».

  • Хех, один раз с производства документы доставлял. Пока ждал перевода оплаты, разговорился с девчонкой, в итоге получил чаевые в виде тофу! © Lev1vlastelin / Pikabu
  • Уехала в командировку в другой город на целых две недели. Дочка (6 лет) осталась с мужем. Разумеется, я очень по ним скучала, как и они по мне, и каждый день об этом им говорила. Где-то в середине командировки, когда грусть и тоска окончательно одолели, в дверь номера постучал курьер, принес посылку. Разворачиваю, а там магнитик, сделанный из детского рисунка (мама, папа, домик, солнышко и т. д.), и корявым почерком моей доченьки написано: «Мама, мы тебя любим». Расплакалась, конечно же, от умиления. Но всю оставшуюся командировку, если начинала сильно скучать, брала в руки тот магнитик, и становилось легче.
  • Подрабатываю по вечерам курьером по доставке пиццы. Приходит как-то заказ, везу на адрес. Дома как-то странно сделаны, запутался я в них, короче. На улице бегали дети, решил у них спросить, мол, не знают ли они, где нужный мне дом и квартира. Дети указали пальцем на дом и на лестницу. Я еще так удивился: лестница железная, узкая, закрученная. Стучу, не открывали минуты 3–4 точно. Потом мужик с перепуганными глазами открывает дверь, я протягиваю ему пиццу, беру оплату. Оказывается, я доставил пиццу на балкон! Впервые в моей практике такое!

«Сегодня этот классный курьер зашел поздороваться с моей собакой»

«Мой курьер явно любит собак, а мой пес обожает... практически всех, кого встречает. На прошлой неделе, пока машина службы доставки стояла у соседей, мой пес выскочил на улицу — и, конечно же, тут же побежал к курьеру, чтобы его зацеловать. К счастью, этот курьер — отличный парень и большой любитель собак; он был в восторге от того, что наконец-то смог поиграть с Бо, а не просто помахать ему рукой через окно, как обычно. А сегодня он развозил посылки неподалеку, пока я стриг газон. Заметив Бо на заднем дворе, он решил подойти, чтобы угостить его лакомством и приласкать. Было видно, что его любовь к собакам искренняя, и эта встреча явно подняла настроение им обоим!»

  • Я — простая женщина-курьер. Не могла найти заказчика, написала в чат: «Здравствуйте. Вы где?» Мне ответили: «Здравствуйте, тетя Мотя». Меня аж в жар бросило. Подумала, что меня так обозвали за медлительность. Но все оказалось куда интереснее. На самом деле заказчик имел в виду кафе «Тетя Мотя».
deliverywomanonfoot
Elenaki Kavardaki
только что

Странно. Она не знает, где работает? Или откуда везла конкретно этот заказ? Почему сразу на свой свет принимать?

Ответить
  • Я работаю курьером. Ехал как-то по одному адресу, и вроде бы ничего необычного, спокойный день, но, доставляя один из подарков, я удивился, что заказчик и получатель — один и тот же человек (так как у нас только сюрпризы заказывали). Ну так вот, подхожу я к двери, звоню, слышу шаги. Дверь резко открывается, и выбегает девушка — на радостях, вся сияет, счастливая. Оказывается, она заказала подарок сама себе и еще полчаса благодарила меня за то, что я подарил ей его. Так я нашел себе девушку.

За каждой доставкой скрывается своя история, которая может поднять настроение или принести нечто большее, чем просто покупка. А что вы чаще всего заказываете? Как проходили ваши доставки? Ждем ваши рассказы в комментариях!

Вот еще несколько похожих статей о веселых буднях курьеров:

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее