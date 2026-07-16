19 светлых историй про курьеров, которые каждый день доставляют людям на дом маленькие радости

За каждой доставкой скрывается своя история, которая может поднять настроение или принести нечто большее, чем просто покупка. А что вы чаще всего заказываете? Как проходили ваши доставки? Ждем ваши рассказы в комментариях!

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