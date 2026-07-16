Я долго с заказчицей выяснял по телефону как подъехать к Технической 1. Она называла улицу Дружбы, я про такую вообще не слышал, но я буквально вчера увидел в тех местах улицу Лесную про которую я тоже ничего не слышал. Наконец я услышал про площадь Дружбы и догадался спросить в каком она городе. Итог, она в Перми я в Екатеринбурге.
19 светлых историй про курьеров, которые каждый день доставляют людям на дом маленькие радости
Когда мы проголодаемся или забудем купить что-нибудь нужное в магазине, то родная доставка всегда приходит на помощь. Но порой простой заказ еды из любимого ресторана может обернуться ярким приключением, которому захочется поставить в приложении все «пятерки». Бывает, что получатель оказывается в другом городе или встречает курьера в необычном виде, а одному доставщику посчастливится встретить свою любовь. Знакомим вас с жизненными историями наших героев, которым доставка подарила много смешных и теплых моментов.
- У меня как в кино было. Звонит курьер: «Подъезжаю, ждите». Никого. Долго мы с ним на связи были. Он описал дом, а дом не мой. Адрес мой, а дом выглядит иначе. Последний вопрос: город какой? Санкт-Петербург. А он мне: «А я в Москве!» Занавес! Улица Дыбенко, дом 20 в Москве тоже есть, только там один подъезд, а в нашем было 8.
- Работаю простым курьером. Приезжаю к клиенту, стучу в дверь, а он мне выдает: «Сейчас выйду, только не пугайтесь моего внешнего вида!» Обещаю быть сдержанным, а сам прикидываю: что же там такое? Внезапно дверь открывается, и я еле сдерживаю смех. Передо мной стоит мужчина в костюме медведя. Снимает медвежью голову и говорит: «Фух, проголодался как гризли! Спасибо, друг, выручил!» Забирает пакеты — там бутылки с водой и бургер с картошкой фри. Оказывается, это аниматор на детском празднике, который заказал себе попить и перекусить!
- Мне 28, я работаю курьером и официально заявляю: моя жизнь — это бесконечный симулятор выживания и шпионский боевик в одном флаконе. Вчера везу заказ. В комментариях написано: «Пожалуйста, не звоните в звонок, напугаете собаку». Ладно, думаю, пощажу пса. Подхожу к двери, тихонько стучу. Из-за двери раздается такой бас, будто там сидит не собака, а трехметровый цербер, который сейчас выломает стену. Клиент открывает дверь, забирает пакет, а у него на руках сидит той-терьер размером с ладошку и дрожит от собственного лая.
«Работаю курьером и вожу заказы одной семье, чуть ли не каждую неделю. Сегодня как обычно отдал им пакеты, а они мне передали этот рисунок»
«Работаю доставщиком в Екатеринбурге. Часто вожу заказы по одним и тем же адресам, и некоторых клиентов уже начинаешь узнавать. Есть вот одна семья на Тельмана, они заказывают часто. То продукты, то что-то для дома — уже почти как хорошие знакомые. За день бывает всякое: и пробки, и дождь, и тяжелые заказы, и недовольные люди. А тут такая мелочь — и настроение сразу на весь день супер! Рисунок забрал себе на память!»
- Милота! Так не трудно быть вежливыми, приветливыми и сделать для другого человека что-то приятное. И так жаль, что это редко стало встречаться. © KochikSuperKot / Pikabu
- Мы с приятелем заказали доставку еды. Я забыл, что уже оплатил ее онлайн. Иду к двери с деньгами для оплаты заказа и еще даю 20% чаевых сверху. Курьером был парень в очень потрепанной одежде, лет 20, приехавший на велосипеде. Он сказал «Спасибо!» с большим энтузиазмом, что заставило меня примерно через две секунды понять, что я дал ему вдвое больше денег за заказ, которые он, очевидно, принял в качестве чаевых. Я собирался признать свою ошибку и попросить деньги обратно... прежде чем увидел его реакцию. У него была улыбка до ушей. Он даже сделал небольшой прыжок, как в кино, когда уходил.
...и быстрой ножкой ножку бьёт... У нас физрук очень любил это описание балерины и задавал нам, обычным школярам, делать такое.
- Я заказала доставку еды на дом. Очень сильно заболела. Настолько было плохо, что не могла даже встать с кровати, не то что готовить. А есть хотелось, поэтому пришлось заказать разные супчики и горячее. В примечании к заказу на всякий случай написала, чтобы курьер поднялся до самой двери, потому что я сильно болею и не смогу спуститься вниз. Спустя полтора часа раздался звонок в дверь. Курьер протянул мне заказ и заодно какую-то коробку. Я сказала, что больше ничего не заказывала и он ошибся. Но парень ответил, что все верно и это презент для выздоровления. Он ушел. Я открыла коробку, а там — разные фрукты, цитрусовые и баночки с медом. Это было так неожиданно и приятно. Уж не знаю, это инициатива их сервиса доставки или просто курьер по пути купил, но я была тронута.
«В Японии на Рождество курьеры одеваются как Санта-Клаусы»
- Я сейчас в Осаке и сегодня видел курьера в костюме Санты, работающего на другую сеть пиццерий. Так что по всей стране наверняка есть еще несколько таких мест. © JMEEKER86 / Reddit
- Однажды вечером привез заказ в обычную квартиру. Дверь открыла женщина лет шестидесяти. Посмотрела на меня и сказала: «Подождите секунду». Вернулась с пластиковым контейнером. «Я каждый вечер готовлю слишком много. Возьмите, пожалуйста. Вы целый день на ногах.» Я хотел отказаться. Но она так спокойно это сказала, без жалости, без неловкости — как будто просто делится ужином с соседом. Я взял. Сел в машину. Открыл контейнер на парковке — гречка с котлетой, как мама делала. Стал заезжать к этой даме раз в неделю — уже без заказов. Просто так. Она рассказывала про свою жизнь, я — про свою. Однажды она сказала: «Мой сын тоже работал курьером. Первые два года. Сейчас у него своя логистическая фирма».
- Работаю простым курьером, привожу заказ, клиент открывает дверь и сходу: «Я тебя помню. Молчи». Я аж замерла — что, кто, откуда. Он забрал пакет, ухмыльнулся, бросил «рад тебя видеть» и захлопнул дверь. Открываю вечером приложение, а там отзыв: «Привет от соседа сверху с громкой музыкой». И тут до меня дошло — это же тот самый сосед из старой квартиры, что вечно врубал музыку на полную, пока я стучала ему в потолок. Столько лет прошло, разъехались в разные концы города, а он меня узнал с первого взгляда.
- Студент. Подрабатываю доставщиком пиццы уже полтора года. Каждый раз хорошие чаевые дают, практически накопил на машину. Весь секрет в том, что вместе с пиццей приношу радость людям. Я — доставщик пиццы, работающий в костюме Черепашки-ниндзя!
«Просил оставить заказ возле двери, так как сильно болел. Вот какую надпись я потом увидел на коробке с пиццей»
«Поправляйся!»
- Как же это мило! Это ведь даже не ради чаевых было сделано — я бы, наверное, даже прослезился после такого! И да, поправляйся! © True_Conference_3475 / Reddit
- У меня есть подруга, которая живет за 800 км от меня. Мы никогда в жизни не виделись. Однажды просто познакомились в интернете, списываемся каждый день, созваниваемся, она знает все мои проблемы и радости. Сегодня я сидела дома голодная, ибо возможности выйти в магазин не было. Решила сварить себе пельменей, и тут звонок в дверь. Курьер. В руках у него пицца, сказал, что все оплачено. Моя подруга за 800 км просто заказала мне пиццу! В таком шоке я еще никогда не была.
- На 8 Марта в 7.30 звонок в домофон. Живу одна. Ну, думаю, кто-то ошибся номером квартиры. Подхожу — говорят: «Доставка цветов». Спрашиваю, кому — называют мое имя. Теряюсь в догадках, вроде и поклонника постоянного нет. Приносит, читаю: «От дочери (она учится в другой стране) — самой лучшей и красивой мамочке». Аж расплакалась!
«Вез заказ в деревню под Звенигородом, и девушка угостила огурчиками со своего огорода»
«Работаю курьером, вожу всякое из интернет-магазинов по Московской области. Во время сегодняшней доставки девушка забрала китайскую коробку с AliExpress и угостила в качестве благодарности огурчиками со своего огорода. И бананом, который был съеден в самый голодный момент. Не секрет, что в нашей работе нет времени ни на еду, ни на наоборот. Спасибо тебе, добрая фея. Это в сто пятьдесят раз нужнее, чем традиционные чаевые, — в моем возрасте особенно».
- Хех, один раз с производства документы доставлял. Пока ждал перевода оплаты, разговорился с девчонкой, в итоге получил чаевые в виде тофу! © Lev1vlastelin / Pikabu
- Уехала в командировку в другой город на целых две недели. Дочка (6 лет) осталась с мужем. Разумеется, я очень по ним скучала, как и они по мне, и каждый день об этом им говорила. Где-то в середине командировки, когда грусть и тоска окончательно одолели, в дверь номера постучал курьер, принес посылку. Разворачиваю, а там магнитик, сделанный из детского рисунка (мама, папа, домик, солнышко и т. д.), и корявым почерком моей доченьки написано: «Мама, мы тебя любим». Расплакалась, конечно же, от умиления. Но всю оставшуюся командировку, если начинала сильно скучать, брала в руки тот магнитик, и становилось легче.
- Подрабатываю по вечерам курьером по доставке пиццы. Приходит как-то заказ, везу на адрес. Дома как-то странно сделаны, запутался я в них, короче. На улице бегали дети, решил у них спросить, мол, не знают ли они, где нужный мне дом и квартира. Дети указали пальцем на дом и на лестницу. Я еще так удивился: лестница железная, узкая, закрученная. Стучу, не открывали минуты 3–4 точно. Потом мужик с перепуганными глазами открывает дверь, я протягиваю ему пиццу, беру оплату. Оказывается, я доставил пиццу на балкон! Впервые в моей практике такое!
«Сегодня этот классный курьер зашел поздороваться с моей собакой»
«Мой курьер явно любит собак, а мой пес обожает... практически всех, кого встречает. На прошлой неделе, пока машина службы доставки стояла у соседей, мой пес выскочил на улицу — и, конечно же, тут же побежал к курьеру, чтобы его зацеловать. К счастью, этот курьер — отличный парень и большой любитель собак; он был в восторге от того, что наконец-то смог поиграть с Бо, а не просто помахать ему рукой через окно, как обычно. А сегодня он развозил посылки неподалеку, пока я стриг газон. Заметив Бо на заднем дворе, он решил подойти, чтобы угостить его лакомством и приласкать. Было видно, что его любовь к собакам искренняя, и эта встреча явно подняла настроение им обоим!»
- Подумал вначале, что это Скуби Ду! © _Galactron_ / Reddit
- Я — простая женщина-курьер. Не могла найти заказчика, написала в чат: «Здравствуйте. Вы где?» Мне ответили: «Здравствуйте, тетя Мотя». Меня аж в жар бросило. Подумала, что меня так обозвали за медлительность. Но все оказалось куда интереснее. На самом деле заказчик имел в виду кафе «Тетя Мотя».
Странно. Она не знает, где работает? Или откуда везла конкретно этот заказ? Почему сразу на свой свет принимать?
- Я работаю курьером. Ехал как-то по одному адресу, и вроде бы ничего необычного, спокойный день, но, доставляя один из подарков, я удивился, что заказчик и получатель — один и тот же человек (так как у нас только сюрпризы заказывали). Ну так вот, подхожу я к двери, звоню, слышу шаги. Дверь резко открывается, и выбегает девушка — на радостях, вся сияет, счастливая. Оказывается, она заказала подарок сама себе и еще полчаса благодарила меня за то, что я подарил ей его. Так я нашел себе девушку.
За каждой доставкой скрывается своя история, которая может поднять настроение или принести нечто большее, чем просто покупка. А что вы чаще всего заказываете? Как проходили ваши доставки? Ждем ваши рассказы в комментариях!
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