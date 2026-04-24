Я занимаюсь репетиторством. Мне как-то новая ученица в сообщении не тот номер квартиры указала. Уж не помню, каким образом удалось попасть в подъезд. Звоню в дверь квартиры, никто не открывает. Перезваниваю ученице:
- Вы дома?
- Да, вас жду.
- А мне дверь никто не открывает. Номер вашей квартиры такой-то?
- Нет, другой, вот такой, - спокойно отвечает она.
Как же у меня жопа горела!
20+ фото и историй про курьеров, будни которых похожи на ситком с закрученным сюжетом
Мы привыкли видеть в курьерах просто людей с цветными рюкзаками, которые вечно куда-то спешат. Но за каждой закрытой дверью скрывается живая и порой непредсказуемая история. Будь то накормить приятную девушку в метро недоставленной пиццей. Или как доставка цветов обернется шпионским запутанным детективом. Эти простые случаи из рабочих будней дарят нам маленькие радости и заставляют искренне улыбнуться. Мы собрали рассказы о доставщиках, для которых обычный заказ стал еще тем настоящим приключением.
- Однажды общаюсь с получателем в мессенджере. Она пишет: «У нас на подъездах нет циферок. Зайдите, где лиса зеленого цвета». Искал 20 минут, она перезванивает и спрашивает, где я. Я отвечаю, что ищу зеленую лису, не могу найти. Она мне: «Что это с вами? Нужен подъезд, где идет ремонт». Как оказалось, она имела в виду строительные леса.
- Брат подрабатывает доставщиком пиццы. Каких только историй не было и куда он ее только не возил. Но однажды, когда он приехал на заказ и начал спрашивать код домофона, мужик попросил подать пиццу через окно, так как его закрыла жена, чтобы он привел себя в порядок после бурной вечеринки. А кушать хотелось сильно! Благо живет на первом этаже. А коробка-то большая, минут десять ее заталкивали, и все-таки получилось! Мужик остался доволен!
Это каких же размеров коробка была, что в окно не пролезала???
- Я курьер, работаю в доставке роллов и пиццы. И вот ехал часа три по пробкам с одной несчастной пиццей. Приезжаю, а меня встречает милая девушка. Сказала, что заказ сделал ее парень и у нее нет денег, чтобы дать на чай. Дала мне упаковку вафелек с орешками. Это было так мило и по-доброму, что я забыл про эти три часа в дороге и обратно ехал довольный, поедая вафли. Еще никто так «на чай» не давал.
«К моему дому ведет подъездная дорога, по которой трудно добираться. Люблю баловать своих курьеров»
«Доставщики-водители, спасибо за вашу работу! Пожалуйста, угощайтесь!»
- Доставляю огромного плюшевого мишку из «Детского мира». В примечании указано: оставить у дверей, сюрприз для дочки. Приезжаю, оставляю игрушку, звоню в дверь и быстро скрываюсь. Вдруг дверь открывает пожилая женщина, видит медведя и говорит: «Не может быть! Это от внука? Он обещал сюрприз, но я не думала, что он помнит, как я в детстве хотела такого...» Тут я понял, что перепутал корпуса — зашел в первый вместо второго. Я уже не стал забирать игрушку, созвонился с настоящим заказчиком и объяснил ситуацию. Мужчина на том конце провода помолчал и сказал: «Я ведь тоже обещал заехать к своей бабуле, и что-то совсем вылетело из головы... Пусть заказ остается, я дочке другого закажу».
А мог бы за свою ошибку и из собственного кармана заплатить
- Моя подруга Катя Иванова заказала блокнот. Сама подъехать не успевала и попросила меня забрать заказ, а я на лицо не Иванова Катя вообще. Курьер подозрительно спрашивает: «Вы Иванова Катя?» Я подтверждаю. Он уточняет: «Точно ли вы Иванова Катя?» Я еще раз повторяю, что да — это я, даже код ему назвала. Но он ни в какую: «Ну вы точно Катя?» Я вновь говорю, что это я, и прошу отдать блокнот. И тут раздается голос бегущей по улице подруги: «Да я Иванова Катя! Давайте сюда блокнот!»
«Улитки на склоне»
- Когда работала на доставке, возила шашлык. И один раз чаевыми мне дали полторы тысячи. Я была безмерно рада, ведь я копила тогда на плазму, и это были финальные деньги, которые мне оставалось собрать. И прямо перед Новым годом я, счастливая, пошла покупать плазму, в надежде позже купить игровую консоль. Но, к сожалению, так и не купила, но до сих пор верю, что позже куплю.
- Ехала в метро после ночной смены в кафе. Сутки на ногах, ничего нормального не ела. А тут в вагон заходит курьер с доставкой еды, и пицца пахнет так, что у меня начал урчать живот на весь вагон. И тут доставщик такой: «Девушка, вы голодная? Забирайте пиццу. От нее все равно отказались». Я пыталась отказаться. Но, блин, это было так мило. Спасибо тебе, человечище! Ты спас меня от голода.
"Курьер будет через 5 минут
- Когда-то давно работала курьером и нашла новенький сенсорный телефон. В то время они только-только появлялись, я такой в руках первый раз держала. И в мыслях не возникло оставить его себе. Пока пыталась разобраться, где могут быть контакты, на номер позвонил друг хозяйки. Встретились, отдала расстроенной девушке смартфон. Смущенно отказалась от вознаграждения и ушла. Буквально через пару месяцев, будучи на экскурсии в другом городе, я потеряла кошелек с приличной суммой. Прошло несколько дней, и на работу звонят из того самого города: пытаются по визитке моего начальника найти меня. Оказалось, девушка нашла мой многострадальный кошелек и, будучи у нас проездом, вернула его. Все деньги и всякая мелочь были на месте. Она тоже отказалась от вознаграждения. Вот такой круговорот добра.
Может, когда только появились смартфоны, их и стоило возвращать. Сейчас я бы просто мимо прошла. Столько историй о том, как потом не оберешься проблем
- Работаю курьером в кондитерской, везу торт на заказ — розовый крем и надпись «Любимой доченьке». Открывает дверь суровый мужчина, забирает коробку и смотрит на нее, загадочно улыбаясь. Спрашиваю: «Все в порядке?» Он, пытаясь не смеяться, выдает: «Эх, доченьке-то уже тридцать, и она просила стейк, а мать опять свое гнет...»
«Нам всем показалось, что курьер ведет себя очень странно, пока мы не открыли коробку и не увидели это!»
- Пришел как-то доставщик, у него телефон сел, видимо, поэтому он сам занес коробку во двор дома. Спросил код и говорит: «Ну, я побежал. Какая классная у вас собака. Добрая». Ну, мы как сидели, так и сидели себе дальше. Минут через пятнадцать выхожу во двор, а парень сидит на лавочке. Напротив него у ворот устроился наш Честер — милый такой, красивый. Но стоит парню шевельнуться, пес начинает рычать. Не разрешает двигаться. Уф, собака все-таки не человек, подумала я.
Что я сейчас прочитала? Собака не выпускала человека со двора 15 минут?
- Взял я один раз заказ: букет и корзину цветов. Сел в абсолютно пустой автобус, поставил корзину на пол и уткнулся в телефон. Тут моя остановка, я — на выход. Дошел до нужного адреса и только у подъезда понял, что корзина осталась в автобусе. У меня шок! Открываю приложение, вижу, что конечная недалеко. Побежал сломя голову за автобусом. Водитель был в шоке, когда увидел запыхавшегося меня, пытающегося объяснить, что в салоне мои цветы. Он открыл дверь, я зашел, смотрю, а там стоит моя корзина, забрал ее. Водитель говорит: «Ну, тебе круто повезло». Я говорю, что вы даже не представляете как. Он улыбнулся, а я, еле дыша, пошел отдавать эту корзину.
- Парень подрабатывает курьером в суши-баре. Когда мне скучно одной дома, я делаю заказ и жду, когда любимый приедет с вкусняшками. А он каждый раз вместе с заказом приносит мне небольшой букетик, целует на прощание и желает приятного аппетита.
Заведи себе кота, чтобы скучно не было, а парня не отвлекай от работы!
«Курьер Саратовский»
- Получил заказ из цветочного магазина с пометкой: «Полная секретность. Ждать у черного входа. Увидите мужчину в серой куртке — прячьтесь». Уже не знаю, смеяться или остерегаться. Приезжаю, подкрадываюсь к месту встречи. Вдруг из-за угла выскакивает женщина и шепчет: «Успели?» Оказалось, это ее сюрприз на золотую свадьбу для мужа. Супруг все ее затеи «вычисляет» заранее, вот она и решила его опередить. В этот момент из подъезда выходит тот самый «мужчина в серой куртке» — суровый такой дедушка. Ну и я, словно ниндзя, кувырком запрыгнул за мусорный бак с огромным букетом роз. Мужчина прошел мимо, ничего не заметив. Жена была так поражена моим «профессионализмом», что вынесла мне пакет горячих пирожков. Из меня бы вышел отличный шпион!
- Подруги пристали с вопросом, что у меня нет парня. Мол, мне уже 22, пора себе кого-то завести. Ну я в шутку и ляпнула, что буду встречаться только с тем парнем, который будет меня кормить. В тот же вечер прозвенел звонок в дверь. Я открыла и увидела симпатичного доставщика пиццы, который ошибся дверью. Обменялись телефонами. Теперь встречаемся, и он действительно носит мне еду.
«Ребята, которые доставляют продукцию Pepsi в мой магазин, изобретательны как никогда»
- Я девушка-курьер. Хочу напомнить: никогда не бойтесь просить о помощи. Часто доставляла заказы одной беременной девушке, а сегодня пришла — и у нее уже малышка. Она попросила всего пять минут покачать коляску, пока она помоет голову. Это ее первый ребенок, и ей было просто страшно оставить кроху одну. В итоге я сидела и качала коляску, а молодая мама успела даже чай себе заварить.
- Работаю курьером. Доставлял роллы в одну высотку на окраине. Поднимаюсь на двенадцатый этаж, открывает добрая бабушка лет восьмидесяти. Берет пакет и говорит: «Милок, поможешь мне телевизор настроить?» Соглашаюсь. Захожу, как вдруг бабуля внезапно хватает меня за руку и проводит в комнату, а там стоит древний «Рубин» еще с антенной. Пока ковырялся, она мне чай налила с вишневым вареньем. Разговорились, оказывается, она совсем одна живет: сын в другом городе, звонит раз в месяц. Я все настроил, она чуть не расплакалась: «Спасибо, сынок, теперь хоть сериал любимый посмотрю». Вышел я из подъезда, сел в машину и минут десять не мог ехать. Короче, сегодня все доставки закончил раньше и поехал домой, настроение такое странное и теплое одновременно.
- Работаю курьером в DHL. Езжу на автомобиле желтого цвета. Каждый день ко мне запрыгивает какая-нибудь дама с вопросом: «А сколько стоит доехать до центра?» Я уже привык объяснять, что я не таксист и никуда их не повезу. Но то, как реагируют люди, — бесценно. Кто-то не верит и начинает ругаться, что я халтурщик. Кто-то осматривает автомобиль. А кто-то упорно сидит и добивает: «А почему?» или «Как не такси? Желтое же!»
Очень похоже на выдумки. Курьеры DHL ехдять на минивэнах, так как доставляют не только конверты, но и коробки. Чтобы не отличить грузовой минивэн с надписью DHL от легковушки с надписью "Taxi" нужно быть не только без мозгов, но ещё и без глаз 😡
Быть курьером — это настоящее призвание. И каких бы клиентов не удалось повстречать, все равно это будет бесценным опытом, о котором можно будет еще рассказать многим. А какие сюрпризы случались с вами во время доставки? Не стесняйтесь и поделитесь с нами в комментариях!
