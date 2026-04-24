20+ фото и историй про курьеров, будни которых похожи на ситком с закрученным сюжетом

Я занимаюсь репетиторством. Мне как-то новая ученица в сообщении не тот номер квартиры указала. Уж не помню, каким образом удалось попасть в подъезд. Звоню в дверь квартиры, никто не открывает. Перезваниваю ученице:

- Вы дома?

- Да, вас жду.

- А мне дверь никто не открывает. Номер вашей квартиры такой-то?

- Нет, другой, вот такой, - спокойно отвечает она.

Как же у меня жопа горела!