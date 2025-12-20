После такого неуважительного обращения кот должен пометить её тапки, а не ботинки мужа.
18 историй про курьеров, которые привозят людям не только заказы, но и впечатления
Каждый раз, когда мы нажимаем на кнопку «Оформить доставку», в дорогу отправляется один курьер. Чаще всего эти ребята просто привозят нам еду и прочие заказы. Но порой от их визитов остаются такие яркие впечатления, что хочется не только вручить им чаевые, но и еще поаплодировать вслед. У героев этой статьи так и получилось.
- Вспомнила случай. Захожу в прихожую, кот сидит на ботинках мужа. Начинаю подозревать, не удумал ли он чего преступного. И спрашиваю строгим голосом: «И что ты здесь, бестолочь, делаешь, а?» И тут мне из домофона голос отвечает: «Вы же пиццу заказали, я принес». Домофонную трубку плохо повесили, в ней все, видимо, слышно было, а звонок не сработал. Я так смеялась, что даже извиниться перед курьером нормально не могла. © 5847463283 / Pikabu
- Как-то заказала еду с расчетом, что приду с работы и мне ее минут через 15 привезут. Подхожу к подъезду и вижу курьера, который упорно звонит в домофон. Подхожу, спрашиваю, в какую квартиру. Оказалось, ко мне — курьер чуть раньше приехал. Говорю, что доставка мне, показываю в приложении свой заказ, достаю карту, чтобы расплатиться. Он такой: «Да, сейчас». И снова звонит в домофон. Я повторяю по той же схеме: доставка мне, вот приложение, вот заказ, вот карта, давайте мне мою еду. Он снова: «Да, сейчас, подождите». Продолжает звонить в домофон. Я снова повторяю: «Вы привезли заказ мне, меня нет дома, я вот, перед вами, приложение вот, посмотрите, пожалуйста. Я вам денег дам, вы мне отдадите еду». Он такой: «Ой, я понял, вас дома нет, вы здесь. Давайте карту». Заработался, наверное. © Ольга Песец / Дзен
- Вчера приехал курьер и говорит: «Пицца за мой счет». Я на него смотрю с вопросом, а он в ответ: «Я же опоздал, такие правила у компании». Посмотрела я на него. Чуть постарше моего сына, молодой, «зеленый». Опаздывать, конечно, нехорошо, детей своих этому учу. Но и есть пиццу за счет парня не хочу. Договорились с ним, что часть денег с него, часть — с меня. Разошлись в хорошем настроении © kononchuk.julia
- Я девушка-курьер. Сегодня забирала заказ из частного дома. Выходит бабушка, передает пакет и говорит: «Аккуратно, пожалуйста, там домашняя колбаска, закрутки и пирог». С таким трепетом все перечисляла. Получателем оказался взрослый приятный мужчина, как оказалось, ее сын. Он улыбнулся, несколько раз поблагодарил и сказал: «Мама как всегда перестаралась». От этой доставки внутри стало так тепло. Иногда кажется, что просто развозишь посылки, а на самом деле — чьи-то чувства, заботу и любовь. © yul.life11
- Утром приехала доставка. Открываю, а там курьер-девушка. Видно, что без настроения. Принял заказ, говорю: «Подождите секундочку». Возвращаюсь и вручаю ей мороженое. Она удивилась, но заулыбалась. Закрыл дверь. Минуту спустя снова раздается стук: «Хотите наггетсы? Заказ отменили». © yerali_atibekov
- Как-то мне понадобилась капуста. В комментариях к доставке я написал, что нужна самая маленькая капуста в мире. Вот такой заказ ко мне приехал. © RJons / Pikabu
- Приходит курьер, в руках — шикарный пакет с роллами. Даже не пакет, а целая сумка в японском стиле. Я аж ахнула. Восклицаю: «Боже! Какая красота!» Курьер смутился. Говорит: «Спасибо. Так мной еще никто не восхищался». Я тоже смутилась: «Я не вам. Я про пакет». Он аж обиделся. И мне неудобно стало. © Елена / Дзен
- Однажды отпустили с работы пораньше. Я ужасно голодный. Жена дома. Думаю: «Приду, застану за готовкой». Как назло со мной в подъезд зашел курьер с едой. Запах — вкуснятина, я уже слюнями заливался. А он со мной еще и в лифт зашел! Все мысли только о еде. И тут мой этаж, выходит курьер, выхожу я. Курьер подходит к моей квартире, а ему открывает моя жена. Увидела меня, чуть не разревелась, начала винить себя, что не умеет готовить. Да и ладно! Я же полюбил ее не за котлеты. © Палата № 6 / VK
- 3:20 ночи. Звонок в домофон. Курьер: «Ваши соседи заказали роллы». В половине четвертого! Соседи! Я не открыла. Снова звонит. Жалуется, что те не открывают и трубку не берут. Я опять не стала открывать. Наступила тишина. Минут через десять в третий раз: «Ну откройте, кроме вас никто не отзывается». То есть все эти десять минут он звонил в другие квартиры, чтобы ему открыли. Я просто отключила домофон. © Юлия Горбачева / ADME
- Вечер, дети играют. Я решила в ванную пойти, но тут раздается звонок в домофон: «Откройте, доставка». Я в недоумении, что происходит. Курьер занес коробку и ушел. Тут же прилетает СМС от мужа: «Уже привезли?» Оказывается, он заказал мне кофемашину. Муж был в командировке в другом городе и решил вот такой сюрприз сделать. © na_betone_34
- Устали после поездки, кое-как зашли домой и решили заказать плов. Все вовремя получили, съели. И тут — звонок в дверь. Соседская девочка указывает на деньги возле нашей двери: «Это не ваши?» Я ахнула и сразу набрала курьеру: «Вы случайно деньги уронили, посчитайте. Если ваши, отправьте номер карты, мы вам скинем». Курьер через 10 минут пишет, что у него не хватает такой-то суммы. Мы ему сразу отправили на карту. Он звонит и благодарит, даже СМС отправил, что эти деньги у него как раз были на аренду жилья. © ***_bb
- Открываю пакет с заказом, а там два лишних бургера. Думаю: «Курьер ошибся, теперь попадет на штраф». Перевела ему деньги и позвонила, чтобы предупредить. Еще и не хотел брать, мол, ошибка ресторана. Но я настояла. А сегодня он вдруг пишет: «Если вы еще переживаете, то штрафа не было. Это в ресторане дали лишний пакет. Так вот, мне неловко присваивать ваши деньги. Я немного умею работать руками, в компьютерах разбираюсь. Если что, дайте знать, я вам помогу». © aeruuke
- На прошлой неделе решила заказать суши домой. Через час — звонок в дверь, открываю, а там стоит парень-курьер с огромным мешком. Я такая: «Это точно мне? Я заказывала два ролла». Он смотрит на меня растерянно, проверяет заказ и выдает: «Ой! У вас номеров на дверях нет, это соседи заказали мешок картошки, где здесь 56 квартира?» Чего? Мешок картошки?! Доставкой?! © Палата № 6 / VK
- Я работаю курьером на мопеде. Приехал к очередному клиенту в обычную многоэтажку. Во дворе гуляли бабушка с маленьким внуком. Бабушка: «Здравствуйте, мой внук обожает мотоциклы, можно мы посмотрим?» Говорю: «Конечно, смотрите!»
Поднялся, отдал заказ, выхожу на улицу. Бабушка спрашивает: «А можно он сядет?» Отвечаю: «Можно! Хочешь кнопку бибикалки нажать?» Мужичок радостно кивнул. Потом я показал ему, где включаются фары. А потом мне пришел заказ, пришлось ехать. Надеюсь, что он вырастет рукастым, любознательным и не будет сидеть только в телефоне. © PiratBarmaley / Pikabu
- Неожиданный звонок в домофон: «Откройте, это курьер». Я никого не жду, ответила, что ошиблись адресом, положила трубку. Тут же второй звонок: «Я же сказал, курьер, открывайте!» Не расслышал, наверное, повторяю, что ничего не заказывала, ошиблись адресом, кладу трубку. Сразу третий звонок, курьер уже кричит: «Да заберите уже свой мешок кошачьего корма и отдайте мне деньги!» Пришлось отключить домофон нa время, чтобы он не доставал. © Мама Дорогая / ADME
- В последнее время заказываю продукты на дом, закупаю сразу на неделю. Соответственно, пакетов много. И обычно привозит нам их один и тот же веселый парень-курьер. Каждый раз поднимает настроение. Один раз посреди недели нужны были продукты и я решила их заказать, вышел небольшой пакет. Приезжает курьер, заходит на этаж и внимательно смотрит на номер квартиры. Говорит: «А я точно сюда продукты привез? Чего-то пакетик маленький». Посмеялись с ним, он уехал. В следующий раз мне реально много надо было заказать на праздник. Соки, торт и основные покупки. Вышло пакета на 4 больше, чем обычно. Снова этот же курьер привозит. Идет и улыбается. Говорит: «Это вы в прошлый раз разозлились, да? Теперь решили отомстить и много сразу заказать?» © DesignSenia / Pikabu
- Звонок в дверь. Открываю — курьер. В руках коробка. Говорит: «Для вас». Я ничего не заказывала. На коробке — только мое имя, без отправителя. Ну ладно, расписываюсь, забираю. Открываю. Там старый плюшевый заяц. Очень знакомый, но никак не могу вспомнить, откуда. В кармашке — записка: «Ты меня еще помнишь?» Долго смотрю на эту записку, потом по спине пробегает холодок. Этот заяц из моего детства. Его подарил мне мальчик из детского лагеря, когда мне было 10. Тот самый мальчик, с которым у нас была детская любовь, с которым я так и не попрощалась, потому что родители увезли меня раньше срока. А зайца я забыла в комнате в лагере, когда уезжала. Прошло 20 лет. Я села на диван, держа этого зайца, и не понимаю что вообще происходит. Откуда у него этот заяц, откуда он знает где я живу и почему именно сейчас, зачем?! © Палата № 6 / VK
- Раз в неделю мы с мужем заказываем роллы в одном и том же месте. И к нам всегда приходит один и тот же курьер. Он уже как родной. Сначала приходил, когда я была беременна. Потом увидел меня без живота, поздравил. С тех пор он старается не звонить в домофон. Раньше спрашивал: «Малыш не спал? Я не разбудил?» А теперь сын ходит и сам выбегает к двери, курьер ему машет: «Привет!» В гости его уже пригласить, что ли? © mari.gvrl
Иногда кажется, что работники служб доставки будто специально притягивают к себе приключения. Интересно, а у вас были случаи, когда вы закрывали дверь за курьером и улыбались до ушей? Вы всегда можете поделиться этими историями в комментариях к статье.
