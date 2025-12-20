18 историй про курьеров, которые привозят людям не только заказы, но и впечатления

Каждый раз, когда мы нажимаем на кнопку «Оформить доставку», в дорогу отправляется один курьер. Чаще всего эти ребята просто привозят нам еду и прочие заказы. Но порой от их визитов остаются такие яркие впечатления, что хочется не только вручить им чаевые, но и еще поаплодировать вслед. У героев этой статьи так и получилось.