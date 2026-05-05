24 жизненные истории о самом первом месте работы, пропитанные светлой ностальгией

Пожалуй, каждому из нас есть что вспомнить о своей первой работе. Это то время, когда хочется творить, набираться опыта и учиться общению с людьми. И из вчерашнего студента получается веселая и добрая нянечка в детском саду, заботливый официант или продавец, над шутками которого искренне хохочут покупатели.

Устроилась секретарем. Зарплата — кот наплакал, но мне бы опыта набраться. Директор — шустрый мужичок, представил меня: «Это Танечка, прошу любить и жаловать». Коллеги сразу стали коситься, а через неделю я такое подслушала, что аж глаза по пять копеек стали. Предыдущий секретарь наболтала, что ее увольняют, потому что директор хочет пропихнуть на работу свою родственницу. Вот они и обсуждали, кем же я шефу прихожусь. В итоге оказалось, что ту сотрудницу уволили за опоздания. Хорошо, что все быстро прояснилось. С коллегами сейчас дружим. ADME

«Моя первая работа пришлась на далекий 1989 год. Первую зарплату выдали в кассе в этом конверте. Храню его до сих пор»

Устроилась я на непыльную работу в пресс-службу. Заскучала, уволилась. Мама отправила меня сдаваться на учет в службу занятости. Там тетечка протянула мне листок с предложениями о работе. Я бегло проглядела его и сложилась пополам от хохота. Мне предлагали работу охранником, телохранителем или начальником личной службы безопасности.

Насмеявшись, я выдала: «Посмотрите на меня, разве я похожа на телохранителя?» Тетечка ответила: «Мы ищем вакансии согласно вашему образованию и опыту. У вас в трудовой написано, что вы руководитель службы безопасности». Я открыла трудовую, а там и правда так написано, но лишь потому что мою пресс-службу нужно было приписать к какому-то отделу. И им почему-то стал отдел безопасности. yate_foto

Я впервые вышла на работу после художественного училища. Устроилась в садик нянечкой. Разрисовала им все павильоны, переоформила группы. В результате моей работы наш садик прославился праздниками, экскурсиями, новым дизайном, весельем и неординарностью. Когда спрашивали, что с ними случилось, они тихонько говорили, что у них нестандартная нянечка, которая вроде бы работает, но в то же время просто развлекается, и всем от этого отлично. Начальство берегло меня, я это ценила. И когда наигралась уже во всех группах, пошла на чулочную фабрику. Но это уже другая история. © Инна / ADME

«Угадайте, какой была моя первая работа во Владивостоке. Я занимался ремонтом бытовой техники! Ходил к людям, чинил все, что сломалось, и изумлялся их гостеприимству»

Примерно в 2006 году я искала свою первую работу через объявления в газете. Но на первом в своей жизни собеседовании меня ждал большой сюрприз. Собеседование проводила женщина средних лет, которая то ли недавно прочитала умную книжку, то ли посетила какие-то курсы для кадровиков. Но она провела со мною более часа. Женщина спрашивала, какие у меня сильные и слабые стороны, где я училась и почему именно там. Интересовалась моими хобби, а потом уточняла, какая была связь между моими увлечениями и специальностью, на которую училась. А как на личном фронте? Ну и под занавес она задала платиновый вопрос: «Кем вы видите себя в нашей фирме через 5 лет?» А устраивалась я офисным курьером на временную подработку. © Lylym / Pikabu

Я вышла работать на ресепшн. Невероятно переживала, 35 часов заселяла, путала документы, кое-как отправила гостей в домики. Но они вернулись, потому что я забыла отдать им ключи. Первая зарплата была около 70 тысяч. anelya_x_

«С первой зарплаты купил 100 пар одинаковых носков. Это было в 2016 году. Уже давно нет компании, где я работал, а я до сих пор могу не заморачиваться насчет носков»

В начале своей карьеры я работала делопроизводителем. В те времена женщинам перед устройством на работу требовалось показать свои навыки набора текста. ​​Я была отличной машинисткой, поэтому у меня не было проблем с трудоустройством. Прошло уже 50 лет, я на пенсии. Думаю, что сейчас людям уже не нужно сдавать тесты на скорость печати.

© Susan E. Holbert / Quora

У меня подруга в студенчестве подрабатывала продавцом мороженого. Я к ней приходила и каждый раз съедала несколько порций — за деньги, конечно. Смотрела и понимала, что не смогла бы так работать, больше бы проедала, чем зарабатывала. А теперь я почти равнодушна к сладкому, включая мороженое. © Laura None / ADME

«Мне 22 года. Собираюсь приступить к своей первой работе после бакалавриата»

В двадцать с небольшим лет я устроилась на свою первую работу — помощником архитектора. В мастерской была установлена сигнализация с датчиками движения и подключением к охране. Как-то я засиделась допоздна, быстро собралась, активировала сигнализацию и побежала к метро.

Утром начальник встретил меня широкой улыбкой: «Ах, Машенька, вы даже не представляете, но благодаря вам у меня была невероятно романтичная ночь! Вы только представьте: второй час ночи, дорога, умытая дождем, в ней отражаются бесконечные золотые огни и яркие вывески, улицы пусты и только я один еду в машине, играет джаз. Джаз и ночной город после грозы, что может быть прекрасней?!»

Я робко спросила: «Я забыла закрыть окно, да?» Начальник молча кивнул. Все просто: во время грозы ветер раскачали жалюзи на окнах, сработал датчик движения, и начальнику нужно было ехать в мастерскую на вызов ЧОПа, а жил он на другом конце города. © Pumzel / Pikabu Тундровый моряк 26 минут назад Я в частную аптеку установил сигнализацию,ставится на охрану с помощью АОН телефона.В ста км.от областного центра.Звонок,не могут поставить на охрану.Приехал,100 км.Оказывается,работница помыла окно.Порвала шлейф на окне.Конечно же, шлейф порван,на охрану не встанет система.Холостой проезд 200 км. Ответить

Мне довелось работать в магазине для садоводов. Коллеги были замечательные, а вот с боссом не повезло. Однажды он отчитал меня за то, что я никогда не предлагал покупателям дополнительные товары. Да, он был прав, но я всегда считал подобные методы продаж неприемлемыми. Как-то я заметил, что управляющий наблюдает за мной, и громко спросил у женщины, которая купила семена, не хочет ли она теперь посмотреть газонокосилки, чтобы подобрать подходящие для ее нового газона.

Ей это понравилось, и она посмеялась со мной, но мой шеф не посчитал это забавным. Вскоре меня уволили. Но и сам управляющий с таким отношением к сотрудникам долго на работе не продержался. © Reddit Тундровый моряк 23 минуты назад Человеческий фактор -нравится-не нравится Ответить

«Я себе с первой зарплаты купил мартинсы. Правда, она была летом, поэтому эти ботинки около трех месяцев были главным выставочными экспонатом в комнате»

Я начала свою трудовую деятельность со сферы ЖКХ. Должность моя называлась «курьер», но по факту занималась я всякой мелкой работой по типу расклейки объявлений и ведения протоколов собраний жильцов.

Самый фееричный эпизод случился уже ближе к концу работы. Итак, ситуация: дом получает из фонда капремонта некоторую сумму, и собрание жильцов должно решить, на что ее потратить — починить крышу или заменить трубы в подвале. Как только в протоколе собрания стали появляться подписи, раздался вопрос: «А что, крышу не починят?» Люди ставят подписи уже за крышу. Но тут раздается: «А как же подвал?» И все по кругу.

В итоге собрание продлилось 6 часов. У меня к концу была стопка испорченных протоколов и несколько утерянных ручек. Что же выбрали жильцы? Если честно, я уже и не помню за давностью лет. Вроде нашли какой-то третий вариант.

© DoctorrHamster / Pikabu

Мы с друзьями после окончания университета устроились в автосалон. Это была самая веселая работа в моей жизни. Мы переставляли машины, проводили химчистку, убирали снег и встречались с интересными людьми. Еще у нас были скидки на запчасти и обслуживание наших автомобилей. Мы до сих пор шутим, что если бы мы вдруг разбогатели, то вернулись бы туда и подрабатывали бы просто ради удовольствия. © the_perfect_v1 / Reddit

«Буквально 3 дня назад устроился на свою первую работу, стал курьером. В основном выполняю сложные заказы. Чувство того, что помогаешь людям, греет душу»

После года поисков я наконец-то нашел свою первую настоящую работу. Я устроился на склад и получаю приличные деньги — 20 долларов в час. Сейчас я обычный комплектовщик, но в ближайшие недели меня будут обучать работе на погрузчиках. Честно говоря, мне очень нравится. Еще и с коллегами повезло. Рабочий день у меня 8 часов, с 8 до 16:30 с понедельника по пятницу. Большую часть дня я хожу по складу и выбираю то, что нужно покупателям. © zugz12 / Reddit

Я работал археологическим художником у человека, который потом стал хорошо известен в городе, а еще у меня была страница в городской газете, которую я раз в неделю должен был чем-то заполнить, неважно чем. Ну я и брал интервью у своих друзей. yarshou

«Моя первая работа в Австралии была на ферме»

Я работала секретарем-заместителем в крупных компаниях. В одной мне всегда приносили креативы и спрашивали: «Смотри, у нас печенье с новым вкусом выходит, что ты считываешь из этой рекламной кампании, что ты видишь на упаковке?» И мне всегда хотелось быть той, кто задает этот вопрос. А еще я там конфет много ела. annkarasi

18 лет назад я устроился на первую полноценную работу — монтажником слаботочных электрических сетей. Просто открыл газету с объявлениями и нашел там вакансию. Через неделю мой напарник Юра понял, что толку от меня нет, и я перешел в режим «подай, принеси, подержи». Еще через 2 недели меня вызвали к боссу и спросили: «А что ты еще умеешь?» Я ответил, что с сайтами немножко работаю.

Тут у меня опыта тоже не было, пришлось учиться самому. В общем, когда в 2012 году я выходил оттуда с трудовой в кармане, я уже был хоть и слабеньким, но сисадмином. И я счастлив, что моя первая работа была именно такой. Годом раньше начальник признался, что меня хотели уволить на третий день. И сказал, что он рад своему решению оставить меня сисадмином, я оказался действительно полезен на этом месте. © GrumpyFrost / Pikabu

У меня получилось устроиться сначала кассиром, а позже — работником склада. Тогда я была не восторге, а сейчас искренне скучаю по работе в розничной торговле. Я сижу в тихом офисе с двумя коллегами, с которыми мне особо не о чем говорить. Я скучаю по суматохе, сплетням, пряткам на складе и шуткам, которые были на моей первой работе. © Criollo_ / Reddit

Я работал помощником официанта. Каждый вечер у меня ноги гудели от усталости. Но эта работа научила меня многому. В первую очередь — бесценным навыкам общения с людьми. Во вторую — умению делать все, что в моих силах. Помню, мне приходилось и убирать со столов, и собирать мусор по всему заведению, и мыть посуду, и рассаживать людей, если хостес куда-то исчезала. Однажды менеджер отметил мои труды и подарил мне футболку. А еще я понял, как важно получить образование, чтобы не приходилось всю жизнь полагаться на низкооплачиваемую работу с зарплатой 7 долларов в час плюс чаевые. © Matthew Hoffman / Quora Тундровый моряк 5 минут назад Абсолютно верно насчёт образования Ответить

Наверняка и вы до сих пор бережно храните воспоминания о своей первой работе. Интересно, кем вы сначала устроились — скромным секретарем или курьером? А может, начали карьеру сразу с серьезной должности? Будет здорово, если вы расскажете об этом в комментариях к статье.