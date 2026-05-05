Я в частную аптеку установил сигнализацию,ставится на охрану с помощью АОН телефона.В ста км.от областного центра.Звонок,не могут поставить на охрану.Приехал,100 км.Оказывается,работница помыла окно.Порвала шлейф на окне.Конечно же, шлейф порван,на охрану не встанет система.Холостой проезд 200 км.
24 жизненные истории о самом первом месте работы, пропитанные светлой ностальгией
Пожалуй, каждому из нас есть что вспомнить о своей первой работе. Это то время, когда хочется творить, набираться опыта и учиться общению с людьми. И из вчерашнего студента получается веселая и добрая нянечка в детском саду, заботливый официант или продавец, над шутками которого искренне хохочут покупатели.
- Устроилась секретарем. Зарплата — кот наплакал, но мне бы опыта набраться. Директор — шустрый мужичок, представил меня: «Это Танечка, прошу любить и жаловать». Коллеги сразу стали коситься, а через неделю я такое подслушала, что аж глаза по пять копеек стали. Предыдущий секретарь наболтала, что ее увольняют, потому что директор хочет пропихнуть на работу свою родственницу. Вот они и обсуждали, кем же я шефу прихожусь. В итоге оказалось, что ту сотрудницу уволили за опоздания. Хорошо, что все быстро прояснилось. С коллегами сейчас дружим.
«Моя первая работа пришлась на далекий 1989 год. Первую зарплату выдали в кассе в этом конверте. Храню его до сих пор»
- Устроилась я на непыльную работу в пресс-службу. Заскучала, уволилась. Мама отправила меня сдаваться на учет в службу занятости. Там тетечка протянула мне листок с предложениями о работе. Я бегло проглядела его и сложилась пополам от хохота. Мне предлагали работу охранником, телохранителем или начальником личной службы безопасности.
Насмеявшись, я выдала: «Посмотрите на меня, разве я похожа на телохранителя?» Тетечка ответила: «Мы ищем вакансии согласно вашему образованию и опыту. У вас в трудовой написано, что вы руководитель службы безопасности». Я открыла трудовую, а там и правда так написано, но лишь потому что мою пресс-службу нужно было приписать к какому-то отделу. И им почему-то стал отдел безопасности.
- Я впервые вышла на работу после художественного училища. Устроилась в садик нянечкой. Разрисовала им все павильоны, переоформила группы. В результате моей работы наш садик прославился праздниками, экскурсиями, новым дизайном, весельем и неординарностью. Когда спрашивали, что с ними случилось, они тихонько говорили, что у них нестандартная нянечка, которая вроде бы работает, но в то же время просто развлекается, и всем от этого отлично. Начальство берегло меня, я это ценила. И когда наигралась уже во всех группах, пошла на чулочную фабрику. Но это уже другая история.
«Угадайте, какой была моя первая работа во Владивостоке. Я занимался ремонтом бытовой техники! Ходил к людям, чинил все, что сломалось, и изумлялся их гостеприимству»
- Примерно в 2006 году я искала свою первую работу через объявления в газете. Но на первом в своей жизни собеседовании меня ждал большой сюрприз. Собеседование проводила женщина средних лет, которая то ли недавно прочитала умную книжку, то ли посетила какие-то курсы для кадровиков. Но она провела со мною более часа. Женщина спрашивала, какие у меня сильные и слабые стороны, где я училась и почему именно там. Интересовалась моими хобби, а потом уточняла, какая была связь между моими увлечениями и специальностью, на которую училась. А как на личном фронте? Ну и под занавес она задала платиновый вопрос: «Кем вы видите себя в нашей фирме через 5 лет?» А устраивалась я офисным курьером на временную подработку.
- Я вышла работать на ресепшн. Невероятно переживала, 35 часов заселяла, путала документы, кое-как отправила гостей в домики. Но они вернулись, потому что я забыла отдать им ключи. Первая зарплата была около 70 тысяч.
«С первой зарплаты купил 100 пар одинаковых носков. Это было в 2016 году. Уже давно нет компании, где я работал, а я до сих пор могу не заморачиваться насчет носков»
- В начале своей карьеры я работала делопроизводителем. В те времена женщинам перед устройством на работу требовалось показать свои навыки набора текста. Я была отличной машинисткой, поэтому у меня не было проблем с трудоустройством. Прошло уже 50 лет, я на пенсии. Думаю, что сейчас людям уже не нужно сдавать тесты на скорость печати.
- У меня подруга в студенчестве подрабатывала продавцом мороженого. Я к ней приходила и каждый раз съедала несколько порций — за деньги, конечно. Смотрела и понимала, что не смогла бы так работать, больше бы проедала, чем зарабатывала. А теперь я почти равнодушна к сладкому, включая мороженое.
«Мне 22 года. Собираюсь приступить к своей первой работе после бакалавриата»
- В двадцать с небольшим лет я устроилась на свою первую работу — помощником архитектора. В мастерской была установлена сигнализация с датчиками движения и подключением к охране. Как-то я засиделась допоздна, быстро собралась, активировала сигнализацию и побежала к метро.
Утром начальник встретил меня широкой улыбкой: «Ах, Машенька, вы даже не представляете, но благодаря вам у меня была невероятно романтичная ночь! Вы только представьте: второй час ночи, дорога, умытая дождем, в ней отражаются бесконечные золотые огни и яркие вывески, улицы пусты и только я один еду в машине, играет джаз. Джаз и ночной город после грозы, что может быть прекрасней?!»
Я робко спросила: «Я забыла закрыть окно, да?» Начальник молча кивнул. Все просто: во время грозы ветер раскачали жалюзи на окнах, сработал датчик движения, и начальнику нужно было ехать в мастерскую на вызов ЧОПа, а жил он на другом конце города.
- Мне довелось работать в магазине для садоводов. Коллеги были замечательные, а вот с боссом не повезло. Однажды он отчитал меня за то, что я никогда не предлагал покупателям дополнительные товары. Да, он был прав, но я всегда считал подобные методы продаж неприемлемыми. Как-то я заметил, что управляющий наблюдает за мной, и громко спросил у женщины, которая купила семена, не хочет ли она теперь посмотреть газонокосилки, чтобы подобрать подходящие для ее нового газона.
Ей это понравилось, и она посмеялась со мной, но мой шеф не посчитал это забавным. Вскоре меня уволили. Но и сам управляющий с таким отношением к сотрудникам долго на работе не продержался.
«Я себе с первой зарплаты купил мартинсы. Правда, она была летом, поэтому эти ботинки около трех месяцев были главным выставочными экспонатом в комнате»
- Я начала свою трудовую деятельность со сферы ЖКХ. Должность моя называлась «курьер», но по факту занималась я всякой мелкой работой по типу расклейки объявлений и ведения протоколов собраний жильцов.
Самый фееричный эпизод случился уже ближе к концу работы. Итак, ситуация: дом получает из фонда капремонта некоторую сумму, и собрание жильцов должно решить, на что ее потратить — починить крышу или заменить трубы в подвале. Как только в протоколе собрания стали появляться подписи, раздался вопрос: «А что, крышу не починят?» Люди ставят подписи уже за крышу. Но тут раздается: «А как же подвал?» И все по кругу.
В итоге собрание продлилось 6 часов. У меня к концу была стопка испорченных протоколов и несколько утерянных ручек. Что же выбрали жильцы? Если честно, я уже и не помню за давностью лет. Вроде нашли какой-то третий вариант.
- Мы с друзьями после окончания университета устроились в автосалон. Это была самая веселая работа в моей жизни. Мы переставляли машины, проводили химчистку, убирали снег и встречались с интересными людьми. Еще у нас были скидки на запчасти и обслуживание наших автомобилей. Мы до сих пор шутим, что если бы мы вдруг разбогатели, то вернулись бы туда и подрабатывали бы просто ради удовольствия.
«Буквально 3 дня назад устроился на свою первую работу, стал курьером. В основном выполняю сложные заказы. Чувство того, что помогаешь людям, греет душу»
- После года поисков я наконец-то нашел свою первую настоящую работу. Я устроился на склад и получаю приличные деньги — 20 долларов в час. Сейчас я обычный комплектовщик, но в ближайшие недели меня будут обучать работе на погрузчиках. Честно говоря, мне очень нравится. Еще и с коллегами повезло. Рабочий день у меня 8 часов, с 8 до 16:30 с понедельника по пятницу. Большую часть дня я хожу по складу и выбираю то, что нужно покупателям.
- Я работал археологическим художником у человека, который потом стал хорошо известен в городе, а еще у меня была страница в городской газете, которую я раз в неделю должен был чем-то заполнить, неважно чем. Ну я и брал интервью у своих друзей.
«Моя первая работа в Австралии была на ферме»
- Я работала секретарем-заместителем в крупных компаниях. В одной мне всегда приносили креативы и спрашивали: «Смотри, у нас печенье с новым вкусом выходит, что ты считываешь из этой рекламной кампании, что ты видишь на упаковке?» И мне всегда хотелось быть той, кто задает этот вопрос. А еще я там конфет много ела.
- 18 лет назад я устроился на первую полноценную работу — монтажником слаботочных электрических сетей. Просто открыл газету с объявлениями и нашел там вакансию. Через неделю мой напарник Юра понял, что толку от меня нет, и я перешел в режим «подай, принеси, подержи». Еще через 2 недели меня вызвали к боссу и спросили: «А что ты еще умеешь?» Я ответил, что с сайтами немножко работаю.
Тут у меня опыта тоже не было, пришлось учиться самому. В общем, когда в 2012 году я выходил оттуда с трудовой в кармане, я уже был хоть и слабеньким, но сисадмином. И я счастлив, что моя первая работа была именно такой. Годом раньше начальник признался, что меня хотели уволить на третий день. И сказал, что он рад своему решению оставить меня сисадмином, я оказался действительно полезен на этом месте.
- У меня получилось устроиться сначала кассиром, а позже — работником склада. Тогда я была не восторге, а сейчас искренне скучаю по работе в розничной торговле. Я сижу в тихом офисе с двумя коллегами, с которыми мне особо не о чем говорить. Я скучаю по суматохе, сплетням, пряткам на складе и шуткам, которые были на моей первой работе.
- Я работал помощником официанта. Каждый вечер у меня ноги гудели от усталости. Но эта работа научила меня многому. В первую очередь — бесценным навыкам общения с людьми. Во вторую — умению делать все, что в моих силах. Помню, мне приходилось и убирать со столов, и собирать мусор по всему заведению, и мыть посуду, и рассаживать людей, если хостес куда-то исчезала. Однажды менеджер отметил мои труды и подарил мне футболку. А еще я понял, как важно получить образование, чтобы не приходилось всю жизнь полагаться на низкооплачиваемую работу с зарплатой 7 долларов в час плюс чаевые.
Наверняка и вы до сих пор бережно храните воспоминания о своей первой работе. Интересно, кем вы сначала устроились — скромным секретарем или курьером? А может, начали карьеру сразу с серьезной должности? Будет здорово, если вы расскажете об этом в комментариях к статье.
