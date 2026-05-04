13 свежих оттенков маникюра, на которые этой весной захочется любоваться снова и снова
С приходом тепла так приятно избавиться от тяжелых зимних вещей и добавить в свой образ немного легкости. Обновление маникюра — это именно та маленькая радость, которая сразу поднимает настроение. Мы собрали для вас 13 красивых и свежих оттенков — от нежной пастели до ярких ягодных тонов. Эти цвета не только отлично дополнят весенний гардероб, но и заставят вас искренне порадоваться, глядя на свои руки.
Туманный голубой
Голубой цвет уверенно занимает свои позиции в трендах нейл-индустрии, и в этом нет ничего удивительного. Одной из его популярных вариаций является пастельный голубой. Он мягкий, почти кремовый, без холодных оттенков — идеальный выбор для тех, кто хочет добавить немного цвета, не перебарщивая.
Поклонники минималистичного стиля точно его оценят. В сочетании с серебряными кольцами или хромовым покрытием он будет выглядеть очень презентабельно и подойдет для повседневного ношения. В общем — самое то для весны.
Матча-латте: зеленый, который смотрится деликатно
Этот мягкий приглушенный оттенок идеально подходит для разных стилей маникюра — будь то классика, френч или что-то с дизайном. По цвету он напоминает сочетание фисташкового и серо-зеленого цветов. При этом выглядит он довольно сдержанно, так что отлично впишется в офисный стиль, если у вас нет строгих требований к натуральным оттенкам.
Сочные ягоды: цвет с характером
Хотя до настоящего ягодного сезона еще далеко, никто не запрещает нам добавить ягодных ноток в наш в маникюр. Оттенки от малинового пюре до темной ежевики по прежнему в моде и помогут плавно перейти от зимней серости к ярким весенне-летним тонам. Главное — не забудьте покрыть ногти блестящим топом, чтобы они выглядели «сочными».
Цвет красного тюльпана: классика, которую весна немного переписала
Весна без ярких красок просто не весна! В этом году темные оттенки отходят на второй план, уступая место легкому и романтичному красному, напоминающему свежий бутон тюльпана. Этот цвет женственный и вневременной, мгновенно придает образу изысканность, хотя сам по себе выглядит просто.
Крем «Шантильи»: новое прочтение молочного маникюра
Если классический нюд уже немного приелся, самое время попробовать легкую белую вуаль. Представьте себе полупрозрачный слой глянцевого белого цвета, который ложится на ноготь так же невесомо, как праздничная слюда. Такое покрытие выглядит свежо и напоминает нежные взбитые сливки. В один слой оно выглядит как прозрачная вуаль, а если нанести два слоя — как мягкий сатин.
Воздушная лаванда: легкость вместо плотного перекрытия
Для тех, кто мечтает о романтике и сказке, идеальным выбором станет мягкий лавандовый оттенок. Это уже не плотное покрытие, а полупрозрачная «желейная» текстура, сквозь которую просвечивает ноготь. Оттенок получается легким и деликатным, он отлично дополнит светлые весенние платья.
Нюд: то, что никогда не выйдет из моды
Этот тренд уже успел сменить множество названий — от «маникюра без маникюра» до маникюра с эффектом «глазированного пончика», но суть остается неизменной. Идеально обработанная кутикула и полупрозрачное нюдовое покрытие, подобранное под тон вашей кожи. Ничто так не подчеркивает красоту рук и не сочетается с любым весенним нарядом, как этот изящный минимализм.
Бордо и глянцевый черный: классическая роскошь
Кто сказал, что весной нужно ограничиваться только пастельными оттенками? Эстетика 90-х и тренд на «тихую роскошь» возвращают в моду глубокий винный цвет и экстраглянцевый черный, как лакированная кожа.
Эти варианты — для уверенных в себе женщин, которые ценят элегантность с легкой ноткой драмы. Такой маникюр станет идеальным завершением безупречного образа.
Огненный оранжево-красный: для тех, кто не боится выделяться
Для тех, кому хочется добавить перчинки, стилисты предлагают смешать классический красный с жизнерадостным оранжевым. Получается очень дерзкий, но согревающий цвет, который точно не останется незамеченным. Такой оттенок выигрышно смотрится при любом тоне кожи, поднимает настроение и классно сочетается с весенними принтами.
Кирпично-красный: сильный, но «приземленный» выбор
Этот цвет пришел к нам из зимней палитры, но прекрасно гармонирует с весенними тренчами и легкими шарфами. Это не терракотовый и не слишком яркий алый, а именно благородный кирпичный оттенок, который подойдет даже к нарядам в строгом стиле.
Деним: цвет любимых джинсов
Если пастельный голубой вам кажется слишком бледным, попробуйте классический синий деним средней насыщенности. Он вполне универсален и отлично будет смотреться с разными вещами в гардеробе. Особенно эффектно он будет выглядеть, если покрытие сверху сделать глянцевым.
Сладкий персик: солнце на ногтях
Не путайте этот оттенок с пастельным оранжевым. Идеальный весенний персик балансирует между розовым и теплым оранжевым. Он словно излучает солнечный свет и делает тон кожи более теплым.