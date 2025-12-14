11 нестандартных идей маникюра, которые способны произвести фурор
В потоке информации мы иногда устаем следить за трендами. А классические дизайны совсем наскучили. Френч, красный, нюдовый и черный маникюр — сколько можно, не правда ли? Быть как все и прятаться за привычными дизайнами? Вместо этого мы предлагаем иное решение. В этой подборке мы собрали несколько идей маникюра, благодаря которым руки будут выглядеть шикарно и без помощи надоевших трендов и кричащих приемов. Эти дизайны для тех, кто не боится рисковать и быть индивидуальными!
Френч с звериными принтами
«Первый раз делаю маникюр с принтом под черепаший панцирь. Максимально элегантно!»
Если вы любите классический френч за его аккуратность, но вам хочется добавить изюминки, то этот вариант — идеальный компромисс. Берем традиционную форму и нюдовую основу, но вместо белой полоски используем звериный принт. Звериные принты были очень популярны, и этот сезон не исключение. Тут можно проявить свой вкус и характер, потому что вариантов масса. Принт под черепаший панцирь, леопарда, корову, зебру, змею и даже крокодила. Стилисты Instyle рекомендуют эскперементировать, смешивая разные принты. Такой маникюр демонстрирует вашу индивидуальность и смелость, не перегружая образ.
«Наконец-то попробовала френч с леопардовым принтом»
Френч со снежинками
«Снежинки на зиму. Что думаете?»
Зимние праздники уже не за горами. Если вам хочется добавить в свой образ немного зимней магии и уюта, но при этом сохранить лаконичность, попробуйте сделать френч со снежинками. Смотрится невероятно нежно. А нюдовая или молочно-розовая база — это гарантия элегантности и «дорогого» вида. Такой милый дизайн точно поднимет настроение и станет идеальным дополнением как к повседневному образу, так и к наряду на выход. Главное — не переусердствовать с количеством снежинок. Можно выбрать акцентный ноготь или нанести крошечные снежинки на кромку ногтя. А чтобы придать еще более волшебный вид, можно добавить блеск или шиммер.
Френч в клеточку
«Эспрессо и клетка с золотыми акцентами»
Принт в клеточку — находка для тех, кто ищет строгий, но нескучный дизайн. Есть два варианта: шотландка и гинем. Шотландка отличается классическим крупным размером и такими цветовыми сочетаниями, как красный, черный, зеленый или синий, желтый, черный. А гинем — это мелкая двуцветная клетка. Эксперты из модного издания Byrdie советуют присмотреться к уютной коричневой клеточке. Они предлагают попробовать такой дизайн на французском маникюре. Также можно выбрать акцентный ноготь. Клетка — это вечная классика в текстиле и моде, которая всегда выглядит дорого и интеллигентно. Такой элемент в маникюре говорит о вашем внимании к деталям и вкусе.
Френч в горошек
«Не смогла пройти мимо горошка»
Как рассказывают специалисты модного издания Instyle, горошек — это негласный принт 2025 года. Кроме того, горошек — это классический принт, который ассоциируется с женственностью, французским шиком и винтажной модой. В сочетании с френчем он выглядит современно, и, главное, всегда актуально. Попробуйте нанести горошки исключительно на каемку ногтя. Эксперты предлагают рассмотреть нежно-голубой в сочетании с коричневым, но можно придерживаться и более стандартных приемов. Например, белый с черным или белый с красным. Только посмотрите, как невероятно элегантно смотрится красный френч с горошком. Гораздо свежее и оригинальнее, чем просто ярко-красный маникюр, особенно на длинных ногтях, которые многие эксперты и пользователи считают безвкусным, а иногда даже вульгарным.
Френч с хромированным покрытием
«Хром на френче — да или нет?»
Если вы хотите, чтобы ваш маникюр выглядел современно, дорого и нетривиально, но при этом сохранил изысканность классики, френч с хромированным покрытием — это идеальный выбор. Такой дизайн украсит любой вечерний образ. Эксперты рекомендуют использовать сдержанную основу, например, нюдовую, молочную или прозрачную. Потому что главным акцентом станет блеск. Для этого используют специальную втирку или гель-лак с перламутром. Вот таким интересным образом можно адаптировать тренд под себя.
Двухцветный френч
В каком месте восторг тут? Модно-шоколадный здесь не особо в тему, а уж об исполнении вообще слов нет - очень неаккуратно.
«Делаю такой дизайн почти регулярно»
Как насчет того, чтобы добавить чуть графичности и динамики? Такого эффекта можно добиться с помощью двухцветного френча. Делается легко, а выглядит уникально! Секрет кроется в наложении двух контрастных или, наоборот, комплиментарных полосок на кончик ногтя на манер французского маникюра. Таким образом на кончике создаются две параллельные линии разной толщины, отделенные друг от друга нюдовой базой.
Такая вариация френча позволяет выглядеть потрясающе и не повторяться. Ведь можно каждый раз выбирать разные оттенки.
Классический френч на миндалевидной форме ногтя
«Хромированный френч»
Как бы порой не хотелось выделиться, френч на аккуратном «миндале» — это тот самый классический дизайн, который всегда смотрится беспроигрышно. Он никогда не выйдет из моды и всегда будет говорить о вашем безупречном вкусе. Миндалевидная форма визуально вытягивает пальцы, делая кисть более изящной. А нюдовая основа в сочетании с тонкой белой линией подчеркивают красоту ухоженных рук. Этот маникюр подходит абсолютно к любому стилю одежды, мероприятию и цвету кожи. Он идеален для работы, отдыха и торжественных выходов.
Дизайны с жемчужинами
Не банально, а некрасиво: на крупной руке маленькие ногти. Не короткие, а именно маленькие
«Жемчужные акценты»
Жемчужины — всегда актуальны. Это идеальный способ украсить свои ногти и сохранить при этом легкость. Маленькие жемчужные акценты смотрятся очень свежо и нежно. Такой выбор в маникюре говорит о тонком вкусе. Этот элемент декора превращает самый простой нюдовый маникюр в самый роскошный аксессуар. Лучше выбирать нейтральную основу. Отлично подойдет молочный, полупрозрачный, нежно-розовый или классический нюдовый лак. Жемчужины рекомендуют располагать у основания ногтя, вертикальной линией сбоку или по центру, либо же выбрать акцентный ноготь. Для повседневных образов лучше подходят мелкие, плоские жемчужины. А крупные 3D-детали идеально впишутся в праздничный наряд.
Дизайны с блестками
«Микро-френч с розовыми блестками»
Как добиться праздничного шика, не перегружая дизайн? Правильно, надо просто добавить немного блесток. Чтобы не переборщить, эксперты советуют попробовать френч с блестящей окантовкой. Он, несомненно, привлекает взгляд. Стоит отдать предпочтение мелким, однородным блесткам, они смотрятся изящнее. В выборе цвета лучше остановиться на классических сочетаниях — серебро, платина, бледное золото или черный с деликатным шиммером. А если нанести блестки у основания ногтя, то получится обратный френч! Он не только радует глаз, но еще и станет отличным дополнением к любому образу выходного дня.
Сочетание матовости и глянца
«Матовый бургунди и хром»
Для тех, кто ищет глубокий, многослойный и стильный дизайн, который не требует ярких цветов или сложного рисунка, подходящим решением станет игра текстур. Эксперты рекомендуют поиграть с матовым и глянцевым покрытием, чтобы разнообразить даже самый простой классический маникюр. Матовый финиш в сочетании с глянцевым — это утонченный прием, который придаст вашему маникюру дорогой вид. Для такого маникюра эксперты советуют присмотреться к темным и насыщенным цветам. К примеру, бордовый, темно-синий, изумрудный, или даже черный. Только посмотрите на эту красоту!
Землистые оттенки
«Хотела маникюр в землистых тонах, а получился дубайский шоколад»
Для любителей мягких, спокойных дизайнов эксперты выделяют целую палитру. Маникюр в землистых тонах смотрится естественно, дорого, не банально, и, что немало важно, актуально. Коричневый, терракотовый, бежевый, зеленый — выбор бесконечен. Например, коричневый — цвет этого сезона. Его рекомендуют использовать в самых разных оттенках, начиная от эспрессо с молоком и заканчивая горьким шоколадом. Эксперименты только приветствуются, будь то цветовые акценты, принты или френч. Кроме того, акценты в землистых тонах шикарно смотрятся и на матовом финише. Он придает цвету глубину и мягкость, имитируя природные текстуры.
Самое главное — выбрать вневременную классику и не бояться экспериментировать. Кстати, о таких дизайнах, в этой подборке мы собрали самые элегантные и нетривиальные идеи маникюра, которые смотрятся дорого и статусно, даже если их делали по обычному прайсу. Надеемся, что вы нашли тот самый вариант, который отразит ваш уникальный вкус. Делитесь в комментариях своими любимыми дизайнами!
