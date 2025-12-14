11 нестандартных идей маникюра, которые способны произвести фурор

Как рассказывают специалисты модного издания Instyle, горошек — это негласный принт 2025 года. Кроме того, горошек — это классический принт, который ассоциируется с женственностью, французским шиком и винтажной модой. В сочетании с френчем он выглядит современно, и, главное, всегда актуально. Попробуйте нанести горошки исключительно на каемку ногтя. Эксперты предлагают рассмотреть нежно-голубой в сочетании с коричневым, но можно придерживаться и более стандартных приемов. Например, белый с черным или белый с красным. Только посмотрите, как невероятно элегантно смотрится красный френч с горошком. Гораздо свежее и оригинальнее, чем просто ярко-красный маникюр, особенно на длинных ногтях, которые многие эксперты и пользователи считают безвкусным, а иногда даже вульгарным.