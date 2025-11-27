16 идей маникюра, который выглядит дорого и статусно, даже если его делали по обычному прайсу

А что если мы скажем, что по-настоящему роскошный и статусный маникюр можно сделать не только в элитном салоне за баснословные деньги? Иногда секрет кроется не в ценнике, а в цвете, форме и правильном выборе. Мы собрали тренды и рекомендации от ведущих мировых изданий — таких как Vogue, Allure и Harper’s Bazaar, — чтобы доказать: маникюр, который смотрится на все 100, можно сделать и по самому обычному прайсу.