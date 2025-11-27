16 идей маникюра, который выглядит дорого и статусно, даже если его делали по обычному прайсу
А что если мы скажем, что по-настоящему роскошный и статусный маникюр можно сделать не только в элитном салоне за баснословные деньги? Иногда секрет кроется не в ценнике, а в цвете, форме и правильном выборе. Мы собрали тренды и рекомендации от ведущих мировых изданий — таких как Vogue, Allure и Harper’s Bazaar, — чтобы доказать: маникюр, который смотрится на все 100, можно сделать и по самому обычному прайсу.
Глубокий темно-синий
«Вот такой у меня маникюр в ноябре»
По словам экспертов Who What Wear, пастельные тона не актуальны на данный момент. К тому же, некоторые оттенки, например, пастельный персик (проверено на себе автором статьи), добавляют рукам возраст и не очень выгодно подчеркивают кожу. Эксперты уточняют, что пастельная палитра — отличный вариант на весну и лето, но в холодное время года советуют присмотреться к более темным, глубоким цветам. Например, беспроигрышно смотрится темно-синий или, как его называют некоторые, — полуночный синий.
Насыщенный темно зеленый
«Темно-зеленый — вайб Слизерина»
Кстати, отличной альтернативой синему станет темно-зеленый. Он смотрится невероятно дорого!
.
Нюдовый бежевый
Редактор Who What Wear Элеанор Вусден рассказывает, что белый маникюр отлично дополняет летний образ, но сейчас она больше склоняется к нюдовым вариантам. Такие оттенки лучше выглядят и подчеркивают красоту, а также играют на контрасте с верхней, преимущественно темной одеждой.
Блестящий черный
«Я уезжаю в командировку на 2 недели. Работаю биологом. Поэтому руки часто бывают грязными, под ногтями забивается грязь. Нашла решение: черный маникюр»
Классический черный маникюр всегда выглядит дорого и изысканно. Глядя на него, так и хочется сказать: «Чистый люкс!» Модное издание Allure подчеркивает, что черный цвет, как и красный или нюдовый, считается вневременным и подходит для любого сезона, тона кожи и формы ногтей.
Серебряный серый
«Серебряная хром пудра»
Эксперты Harper’s Bazaar предлагают обратить внимание на серебряный металлик. Такой маникюр смотрится дорого и легко сочетается с любой одеждой, в отличие от более насыщенного и активного золотого хрома.
Молочный розовый
«Обожаю этот почти молочный розовый гель-лак!»
Мастера маникюра Vogue называют молочный розовый роскошным минимализмом. Такой маникюр смотрится дорого и элегантно. Если вы хотите добиться ухоженного вида без больших усилий, то этот цвет однозначно для вас.
Шоколадный коричневый
«Коричневый — это новый черный»
Шоколадный оттенок коричневого был на пике популярности осенью, однако он не потерял своей актуальности и сейчас. Для того, чтобы маникюр выглядел дорого, лучше выбирать более теплые тона. Журнал Allure назвал такой коричневый одним из основных цветов зимней палитры.
Нейтральные оттенки
«Осенняя кофейная тематика»
Яркие неоновые тона лучше оставить на лето. Этой осенью и зимой модные эксперты рекомендуют присмотреться к более спокойным нейтральным оттенкам. Они всегда выглядят элегантно и изысканно.
Вишневый красный
«Идеальный красный на осень!»
Как мы говорили ранее, красный — вневременная классика. Как вам такая вариация? Красота же! Вишневый оттенок полюбился многим стилистам и нейл-мастерам. Маникюр в таком цвете всегда смотрится на миллион. Эксперты Harper’s Bazaar подчеркивают, что именно глубина цвета придает ему дорогой вид.
Фиолетовый оттенок баклажана
«Цвет баклажана!»
Если вам нужен цвет, который выглядит дорого и при этом уникально, выбирайте баклажановый оттенок. Он находится между вишнево-красным и насыщенным сливовым тоном, легко носится и будет уместен и в офисе, и за праздничным столом.
Желтый в оттенке сливочное масло
«Наконец-то нашла идеальный оттенок сливочного масла»
Полюбившийся многим экспертам и модницам цвет сливочного масла все еще остается популярен. Он смотрится дорого и изысканно, придает ногтям ухоженный вид.
Аккуратный тонкий френч
«Короткий френч на гель-лаке»
Эксперт элегантности Антонина Хигхам предупреждает, что френч с широким кончиком дешевит образ. Вместо этого лучше выбирать более изящные варианты, где френч выглядит аккуратно.
Ногти короткой или средней длинны
Кроме того, она утверждает, что длинные акриловые ногти тоже могут удешевлять маникюр, поэтому стоит отдать предпочтение средней или короткой длине ногтевой пластины.
Nail-wraps, или наклейки-пленки для ногтей
«Ходить в салон регулярно — дорого, Я нашла очень бюджетные гелевые нейл-врапы — наклейки, которые затвердевают под УФ-лампой, а потом их просто обрезаешь и подпиливаешь. Пока не идеально, но как вам?»
Одна из альтернатив похода в салон — наклейки на ногти. Они представляют собой пленки, которые можно наклеить на ноготь, а затем придать нужную форму и длину. Быстро, удобно и бюджетно. А вы уже пользовались таким методом?
Приглушенный зеленый
«Первый раз сходила на маникюр. Сделала себе подарок на день рождения»
Не самый традиционный выбор на осень — шалфейный зеленый. Эксперты модного издания Byrdie объясняют, что за счет баланса теплых и холодных тонов такой зеленый выглядит дорого и изысканно.
Сливовый фиолетовый
«Сливовый френч»
Многие стилисты полюбили сливовый оттенок фиолетового. Его называют не просто дорогим, а даже королевским. Такой маникюр отлично дополнит ваш образ.
«Мне так нравится этот цвет! Сделала маникюр сама и горжусь результатом»
А какой маникюр предпочли бы вы? Если вы еще не нашли свой идеальный вариант, предлагаем взглянуть на эту подборку. В ней мы собрали идеи маникюра, который выглядит дорого и уместно в любой ситуации.
Комментарии
Самый дорого выглядящий маникюр - без лака с идеально ухоженными ногтями. Но это действительно очень затратно и по деньгам, и по времени.
Если маникюр сделан плохо, на тяп-ляп, то любой цвет будет смотреться ужасно. Что тут и доказано. Я перебрала множество мастериц в нашем городе пока не нашла свою, идеальную.