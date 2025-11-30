16 ситуаций из общажной юности, от которых ностальгия в глаз мигом попадает
Студенческие годы — это особое время, когда учишься не только по учебникам, но и проходишь суровую школу жизни в быту. Это когда пельмени — праздничное блюдо, сон — для слабаков, а сосед по комнате может быть как лучшим другом, так и источником седых волос. Общежитие закаляет характер и дарит незабываемые истории.
- Жил в общаге. Захотелось сварить плов. Поставил на плиту. Решил, что воды маловато и добавил из чайника. И так несколько раз. Потом подумал, что надо бы чайник еще вскипятить, а то всю воду вылил. Я открыл крышку и обомлел. Ведь там лежали женские трусики. Какая-то студентка решила прокипятить свое нижнее белье и не нашла для него более подходящей тары, чем чайник. © Cool story / VK
- Живу в Китае, в общаге. К нам с соседкой зашли проверить содержимое комнаты. Стоит администратор, плюсиками помечает все ли на месте. Список адекватный: стол, шкаф, кровать. Но два последних пункта довели нас до гомерического хохота — в списке значились стены и пол. Их также пометили плюсиками. © catcheshirre / Pikabu
- Общага коридорного типа. Летняя сессия. Почему-то осталась с мужем, а большинство студентов уже разъехалось. Денег в обрез, должны были уехать «вчера». В магазине купили рыбные палочки в панировке. Поставила жариться на общей кухне. Побежала в комнату за чем-то. Выхожу, а по коридору устойчивый запах вонючих мужских носков. Что такое? По коридору никто не проходил, я бы услышала. Перевернула рыбные палочки и поняла, что запах-то от них. Убежала в комнату. Стыдно! Вернулась через пару минут, притащила их в комнату. Съели. © EkNik / Pikabu
- Жил в общаге. Под дверью встретила соседка со словами: «Почему у тебя волосы такие шелковистые? Я все перепробовала, толку ноль». Сказал, что мою шампунем на травах, бабуля прислала. Пообещал поделиться. Потом долго думал, как признаться, что мою голову хозяйственным мылом. © Палата № 6 / VK
- Сидели на кухне в общаге. Вшестером отрывали по листу от кочана капусты, макали в соль и ели с хохотом. На кухню забежала помощница коменданта, чтобы разогнать всех по комнатам, так как уже поздно было, а мы шумели. Она увидела наш ужин и сказала лишь: «Приятного аппетита!» После чего сразу же ушла. © irinabraga25
Капуста с солью на ужин это круто. Мы с подружкой в 90-е купили буханку хлеба и денег больше не было. Но дома у неё было немного подсолнечного масла нерафинированного. Мы макали хлеб в масло, посыпали крупной солью и ели. Было безумно вкусно!
- Как-то пришла в гости к своему парню. Мы были студентами и жили в общежитии. Вышли с ним на кухню, она там общая. Ждем, когда закипит чайник. Тут подошла некая дама и очень радостно поздоровалась с ним. Я понимаю, что это не просто соседка, а явно хорошая знакомая. И она с ходу спросила: «Ой, Ром, эта та, о ком я думаю?». Он такой: «Ну, да, я тебе про нее рассказывал». Она, перебивая его, выдает: «Юля? Да?» У меня челюсть отвисла. А Рома говорит: «Нет, это Таня! Ты что-то путаешь». До сих пор не знаю, кто там что напутал, но вскоре мы расстались. © Карамель / VK
- На первом курсе по традиции проели всю стипендию задолго до получения следующей. Однажды ночью я проснулся от тихого, назойливого, противного скрипа. В полумраке увидел как сосед, а по совместительству и однокурсник, скребет ногтем по столу и отправляет что-то себе в рот. Офигев от увиденного, спрашиваю: «Серег, что ты там скребешь как мышь?» Он, причмокивая, неохотно ответил: «Сгущенку со столу отскребаю. Помнишь, разлили?» © edwardtabynbaev
- Студенческая общага, конец года. Те, кто сдал сессию автоматом и с первого раза уже разъехались по домам, остались такие, как я — с долгами и пересдачами. Продуктов у меня было в обрез, а денег оставалось лишь на билет. Поэтому ели, что было.
А у меня оставалось немного картошки и больше ничего. Почистил ее и понял, что масла-то нет. Пошел искать. У одного нашел сало, пришлось его взять в долю. Растопили на сковороде, начали жарить. На запах прибежал еще один студент и говорит: «У меня есть лук!» Закинули и лук. Еще одного голодное тело принесло аж целую банку соленых огурцов, а другое — целую буханку хлеба. Потом появился дуршлаг сваренных макарон без ничего. В общем, нас было шестеро. Поели очень вкусно и сытно. Трапеза запомнилась тем, что половину людей я не знал, они сами пришли на запах. © Lexbill / Pikabu
- К подруге подкатывал однокурсник-кореец. Пригласил ее в кино, та и меня взяла. Пришел в общагу с шарами и букетом. Мне дал желтый, а подруге красный шар и букет. Стою, думаю: «Ого, внимательный!» А подруга как давай ржать. Оказалось, шарики для того, чтобы он нас не путал. Подруга продолжила: «Прошлый его роман так и закончился, не успев начаться. Он за Светкой в общагу зашел, соседка его впустила, а он ее Светой назвал и цветок вручил. По шарикам, в общем, собирается нас различать». © Палата № 6 / VK
- Я — студентка, живу в общаге. Решила после занятий ополоснуться в душе, жара была неимоверная. Захожу, уже готовлюсь включить воду, как девочки начали странно на меня смотреть. Как оказалось, я пошла в душ с солнечными очками на голове. Представляю, как странно я выглядела в их глазах. © Карамель / VK
- Купили с подругой на последние деньги штук 5 яиц. Хотели пожарить. Мы были такие уставшие и голодные, что у нас дрожали руки и мы боялись разбить эти яйца по пути в общагу. В общем, мы зашли в комнату и я уронила пакет! Все яйца разбились! Ту боль, конечно, никак не описать, но мы кое-как убрали скорлупу и все же пожарили их. Я никогда я в жизни не ела яйца с таким количеством скорлупы, но было вкусно. © nnugyman
- Соседка по комнате решила сварить макароны. Я заметила, что она не взяла соль, сказала. А она: «Я без соли ем. Диета!» Я пожала плечами. Однако она вернулась за солью. Я спросила, как же диета? Последовал блистательный ответ: «Ага, но нужно же воду посолить». Сказала она с таким непринужденным видом, будто все так и должно быть. © Палата № 6 / VK
- Ночь с 31 марта на 1 апреля. Общежитие мединститута. В 3 часа ночи Вадим и Игорь начали будить мужскую половину сообщением, что в столовую при общежитии пришла машина с курами, нужно помочь в разгрузке. Мол, тому, кто поможет — полагается бесплатная курица. Кто же глубокой ночью сообразит, что первое апреля уже наступило? В общем, в столовой собралось достаточное количество полусонных и полуодетых голодных студентов. Дeвушек пожалели, не стали приглашать. Пока толпа соображала, что это розыгрыш, организаторы успели скрыться. Утром ржал весь институт. © Cool story / VK
- Живу в общежитии. У нас на этаже есть уборщица. Иногда на нас ругается из-за того, что мы на кухне не продежурили, но сама по себе добрая. Как-то у нас сгорел чайник, стал грязным, практически черным. Ну а мы — то лень, то учеба, в общем, не до чайника было. Просыпаюсь однажды на первую пару, ставлю грязный чайник, здороваюсь с уборщицей, иду умываться. Прихожу за чайником, а он чистейший, весь блестит! Приятно стало. На следующее утро поблагодарил ее шоколадкой. © Подслушано / Ideer
- Сын учится в Китае. Уже устал от китайской еды. Прислал мне видео, на котором они в общаге со счастливыми лицами варят макароны. Я смотрю, а вода в кастрюле чернющая! Спросила, почему так? Оказалось, что они додумались сварить их с соевым соусом, так как соли не нашлось. © dariazybenko
- Жила с одногруппницей — заядлой тусовщицей. Утром бужу ее на экзамен. А та такая: «Я к Магомету не пойду. Если ему надо, пусть сам приходит. Так и передай». Передала. Знаете, какой фокус он выкинул? Принял у всех экзамен, а потом вдруг взял и заявился к нам в комнату с вопросом: «Ну, где тут наша гора?» © Не все поймут / VK
Читаешь эти истории, и на душе становится одновременно и тепло, и немного грустно. Да, порой приходилось делить один пакетик чая на троих и изобретать велосипед, чтобы просто поужинать, но сколько же в этом было свободы, драйва и искренней дружбы!
А у вас был опыт жизни в общежитии?