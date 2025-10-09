17 историй о соседях по общаге, которые были нам как семья
Истории
4 часа назад
Студенты, которые жили в общежитии, вряд ли когда-нибудь забудут эту яркую пору своей юности. Веселые посиделки всем блоком, странные соседи, которые иногда бесили до чертиков, но стоит уехать домой — и ты уже по ним скучаешь. А еще в общежитии все делится пополам: продукты, переживания и жажда приключений.
- Живу в общаге блочного типа, четыре комнаты на одну кухню. Моющее средство все покупают себе на комнату. Стало оно у нас как-то быстро уменьшаться в объеме. Решили проучить хитрюгу и налили зеленку в моющее. А на следующий день руки были зеленые у половины нашего блока, так еще и у соседнего тоже. Общага...© Подслушано / Ideer
- Я училась в горном институте. Пятница. Вечер. Общага. Собрались с девчонками в блоке — слово за слово, и как договорились до этой темы, уже не вспомню. Начали обсуждать: «Есть ли нефть в Антарктиде?» По этому вопросу существовало много теорий — какие вспомнили, те и проговорили, но к общему мнению не пришли. В понедельник одна из подруг сдавала реферат профессору и заодно решила узнать его мнение: «Мы в пятницу вечером с девочками обсуждали тему, есть ли нефть в Антарктиде. Что вы думаете по этому вопросу?» Он помолчал, посмотрел на нее и спокойно сказал: «Маша, в пятницу вечером общайся, пожалуйста, с мальчиками!» © Подслушано / Ideer
- Друг купил квартиру в доме, где раньше была общага. Общежитие убрали, квартиры сделали благоустроенные, а привычки у людей остались. Рассказывает, как соседи все время приходят соли попросить или еще чего-нибудь, а недавно пришли и говорят: «Можно мы у вас телевизор посмотрим? А то наш сломался». © Подслушано / Ideer
- Когда учился в университете, у нас в общаге был один парень. Он с собой из своего поселка привозил домашнюю еду. А борщ привозил в закатанной трехлитровой банке. Когда мы впервые увидели это, то спросили: «Почему так?» Он ответил, что у него мать ленивая и варит борщ один раз в год. Но сразу 200 литров, а потом закатывает по банкам. И мы верили. Только через месяца два он признался, что нас просто троллил. © Подслушано / Ideer
- У меня подружка жила в общежитии, и там комендантский час начинался в час ночи. Потом в общагу просто не пускали. Но можно было договориться с комендантом: приносишь ему какую-нибудь вкусняшку и слезно просишь пустить домой позже на часик или два. Бывало, что подруга не планировала задерживаться и не предупреждала об опоздании, а уезжать с тусовки не хотелось, тогда она просила подругу за нее поговорить с комендантом. Они так друг друга поочередно выручали. А если не получалось, приходилось бежать до общаги или просить кого-то отвлечь коменданта, чтобы успеть вбежать внутрь.
- Живу в общаге. В комнате напротив живет мужик, ему лет 40–45, в общем, не похож на студента. Как-то разговорились с ним. Оказалось, он работает бухгалтером в довольно крупной компании. Зарплата у него вдвое больше средней зарплаты в городе. На вопрос, почему же живет в общаге, ответил, что увлекается альпинизмом и путешествиями. Общага позволяет ему экономить. Объездил весь мир. Этим летом на месяц поедет в Чили, а зимой в Новую Зеландию. А между этими поездками — Сицилия. © Подслушано / Ideer
- Помню, когда жили в общежитии, решили устроить вечеринку. Было очень весело и громко, пока не пришел комендант. Мы долго с соседями не думали и спрятали гостей в ванную. Заходит комендант и молча идет в сторону ванны и открывает дверь, а там десять человек в темноте сидят, притворяются, что их здесь нет. Комендант только вздохнул и сказал: «Вы думаете, я совсем дурак, что ли? Тараканы, а ну быстро по своим норкам!»
- Учусь в другом городе, живу в общаге. Выглянула из окна комнаты, вижу: папа на крыльце стоит. Обрадовалась, мол, сюрприз решил сделать. Не думала, что он знает, где общага находится. Пошла вниз, снова в окно выглядываю. А там папе навстречу бежит из общаги какая-то девушка, подбегает к нему и обнимает — они целуются. Он провожает ее к своей машине, садится за руль, и они уезжают. Мда, не такого подарка на свой день рождения я ждала от папы. Не такого... © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Я живу в такой общаге, где в блоках общие холодильники. Сначала мы с соседкой подозрительно относились к этому, но делать было нечего: на свой холодильник не хватало, а еду где-то нужно было хранить. И вот в один прекрасный день мы решили шикануть и купить себе целую палку копченой колбасы — почти полкило! Без задней мысли спрятали ее в холодильник. А когда на следующий день пришли голодные с пар только с одним желанием — съесть эту колбасу, мы просто ее не нашли. Написали гневное сообщение в беседу этажа и группу университета. Спустя полчаса мы обнаружили в холодильнике коробку наггетсов и две шоколадки с подписью: «Для 325, не голодайте!» Потом еще на протяжении двух недель нас кто-то подкармливал. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Я — лунатик. На 3 курсе универа поехала по обмену на полгода за рубеж. Заселили меня в общагу, в комнате со мной была девушка. Первая ночь. Сразу выдаю фокус: встаю со своей кровати, сажусь на ее диван, поворачиваясь к ней, при этом говорю: «Там кто-то под твоей кроватью. Не советую вставать раньше утра». Просто ухожу и ложусь спать. Стоит ли говорить, что я до жути ее напугала? © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Соседка по комнате в общаге выглядит и ведет себя как типичная блогерша-фифа. У нее суперстильная одежда и актуальный макияж. Она читает популярные книги, делает томные фоточки, всегда активная и позитивная. Но только я знаю, что как только закрывается дверь, она превращается в хмурую даму в махровом халате, которая слушает шансон, ест макароны прямо из кастрюли и смеется над такими же фифами из социальных сетей. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Живу в общаге. Как-то раз наткнулась на статью, где написано, что если ты ешь в компании, то можешь похудеть. И вот у меня осталась одна лишняя порция, я решила рискнуть. В коридоре крикнула: «Первый человек, который прибежит на кухню, будет накормлен!» Так началась моя история. Теперь у меня много полезных знакомств, смешных историй и друзей. И я реально похудела. Один раз даже ужинала с учителем, которого каким-то ветром занесло в наше общежитие. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Прошлой зимой в общежитии у меня произошла неприятная ситуация. Мой сосед по комнате выбросил мои «помидоры», заявив, что они испортились и немного воняли. Я был в шоке, ведь это была хурма, которую я недавно только купил. Оказалось, что он впервые видел такой фрукт. Чувак всю жизнь живет в столице и за свои 20 лет впервые увидел хурму. © Не все поймут / VK
- Общага, первый курс. Задерживают стипендию. Денег нет совсем, но есть мука, подсолнечное масло и мак. Не спрашивайте, откуда — он просто был. И сахар. Мы пекли «оладьи» из этих продуктов две недели. Ели только на завтрак и ужин вчетвером, и больше ничего. Пока нам не дали стипендию. © natka_o_kino
- Когда я только переехал в общежитие, сразу столкнулся с проблемой в виде огромного количества тараканов. Мы не оставляли продукты, регулярно убирались, травили их, но они исчезали на пару недель, а потом снова откуда-то появлялись в больших количествах. Один старшекурсник, живущий в соседнем блоке, посмеялся и посоветовал просто повесить записку на холодильник: «Здесь живут нормальные пацаны». Я тоже посмеялся, от отчаяния повесил такую записку и до пятого курса ни разу не видел у нас тараканов. © Не все поймут / VK
- Уже не первый год живу в общаге, поэтому почти всех студентов в ней знаю. Слева от меня, например, за стенкой живет шикарный молодой человек. Такой заводила! Каждые выходные ходит по общежитию, собирает тусовку, устраивает конкурсы и интересные вечера для всех. И все было бы идеально, но этот чувак обожает играть на гитаре. А играет он ужасно, поверьте: очень больно слышать Цоя в десятый раз за вечер на расстроенной гитаре, да еще и писклявым голосом. © Не все поймут / VK
- Живем в общаге на пятом этаже. Печенье, орешки и всякая мелочевка типа крупы лежат на холодильнике, подоконнике и столе. Уходя на учебу, оставляем открытую форточку, потому что очень душно. Приходим мы однажды, а пакетики все в дырках, вокруг крошки, печенье валяется на полу. Сначала подумали, что мыши, поставили мышеловку, два дня караулили — никого нет, а дырявые пакеты и крошки появлялись заново каждый день. Так и не знали, кто это все делает. И вот у нас отменили пары, мы остались в общаге. Сидим, смотрим фильм, и в окно залетает птичка — прямо к печенью, но, увидев нас, сразу вылетела обратно. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Прочитав истории героев нашей статьи, прямо хочется вздохнуть и сказать: «Где же мои студенческие годы?» Улыбаешься и с теплотой вспоминаешь дни, проведенные с друзьями из университета. Как бы хотелось хотя бы на чуть-чуть вернуться в то время... А у вас есть приятные воспоминания, связанные с общежитием?
Еще несколько комичных и интересных историй про студенческие годы:
