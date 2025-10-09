17 историй о соседях по общаге, которые были нам как семья

Прочитав истории героев нашей статьи, прямо хочется вздохнуть и сказать: «Где же мои студенческие годы?» Улыбаешься и с теплотой вспоминаешь дни, проведенные с друзьями из университета. Как бы хотелось хотя бы на чуть-чуть вернуться в то время... А у вас есть приятные воспоминания, связанные с общежитием?