Неправильная мамка. Ей надо было явиться в школу на разборки с училкой, мол, почему мою диточку тройкой обидела?
15 мам, которые умеют поддержать словом и делом так, что окружающие только рты открывают
Мама — важный человек в жизни каждого человека. Именно она не спит ночами в первые годы нашей жизни. Она проходит вместе с нами первые шаги, радости и невзгоды. Мамы из историй нашей статьи — настоящие супергероини: и продавца в тире ради любимого чада проучат, и девичник подругам дочери устроят, и вредного зятя на место поставят. С такими поддерживающими матерями и море по колено.
- Моя мама всегда меня поддерживает — и не только меня, но и моих подруг и друзей. Когда у подруги была свадьба, ее родители были против выбора дочери, поэтому в организации не участвовали. А моя мама смастерила ей розовую шляпку с фатой на девичник, нам с девочками тоже сделала головные уборы. Она украсила посуду для невесты, сделав ее с инициалами и обклеив стразами. Девичник отмечали у нас дома. Другую подругу, когда ту выгнали из съемной квартиры в студенческие годы, мама согласилась приютить у нас на несколько месяцев — вообще без вопросов. У моей мамы большое сердце.
- Я — мама потрясающей девочки. Все знакомые ставят ее в пример. Но больше всего раздражают фразы от взрослых женщин: «Тебе просто повезло, у тебя идеальный ребенок». А никто не думает, что это не везение, а работа. Я с самого начала верила в нее, поддерживала, не сравнивала и не кричала. Мы договаривались, учились вместе, росли вместе. Хочу сказать всем родителям: хватит искать «лучших» детей — лучший уже рядом. Это ваш сын или дочка. Просто посмотрите на них иначе. © Карамель / VK
- Хотела в школе казаться крутой. Повторила за одноклассником и красной ручкой исправила в дневнике оценку 3 на 5. Вышло криво. Попыталась стереть ластиком — получилась дырка. Пришла вечером сдаваться маме. Она посмотрела и говорит: «А зачем ты это сделала? Я же тебя за оценки никогда не ругаю». Ну я ей и рассказала, что просто хотела быть такой же крутышкой, как мой одноклассник. Мама посмеялась над ситуацией, в итоге ей пришлось по новой заполнять мне дневник и нарисовать обратно тройку учительницы, приговаривая: «Докатилась, сижу тут тройки дочери рисую». Урок был усвоен, и я больше никогда так не делала. До сих пор мне эту ситуацию припоминает.
- На работе дали повышение. Очень обрадовалась, но стала сильно уставать. Пожаловалась парню — он отрезал, мол, быстро привыкнешь, зато новая должность. Согласилась с ним, а сама ходила как на автопилоте. Вечером болтали с мамой, на вопросы сказала, что все в порядке, а она вдруг как выдаст: «Ты меня за дуру-то не принимай!» Я опешила, а она как обнимет меня. По спине меня похлопывает и говорит: «Я же вижу, что тебе тяжело. Почему мне ничего не рассказываешь? Если поделишься, может, легче станет. Возьми хоть на денек отгул, я твои любимые тефтели сделаю. Отдохнешь, ничего не будешь делать». После ее слов меня отпустило, как гора с плеч. Отгул я решила не брать, зато на выходных мы съездили с мамой за город, вдоволь поели и погуляли на свежем воздухе.
- Заболела. Болезнь не заразная, просто чувствовала себя так плохо, что даже поход в туалет был достижением. Парень принес пару раз стакан водички, а потом свалил к друзьям, мотивируя это тем, что я все равно сплю все время, и он тут не нужен особо. Потом позвонила мама, я ей сказала, что чувствую себя не очень. Через час у меня дома уже был отец — а живут они в соседнем городе — с таблетками, едой, всем нужным. Зашел, спрашивает: «Парень твой где? Вы ж вместе живете». Я ответила, что ушел, ведь все равно я же только лежу и сплю, чем тут поможешь. Отец посмотрел на меня удивленным взглядом и сказал: «Ян, мы тебя 25 лет любили, растили, старались сделать счастливой, помогали и поддерживали, чтобы рядом с тобой был вот такой человек? Серьезно?» Задумалась. © Карамель / VK
- Встречалась с парнем, но еще слишком мало времени прошло, чтобы знакомить его с мамой. Фоток его не было. Но мне очень хотелось похвастаться, какой он красавчик. Поэтому, когда он приехал со мной посидеть в ресторане, мы придумали уловку, чтобы она все-таки его увидела. Я вышла из дома — мы как раз с ним встречались у входа в ресторан. А она неподалеку шла сзади меня в магазин. Она успела и в магазин сходить, и моего ухажера незаметно заценить. Сказала потом, что он красавчик у меня. Она всегда за любую мою авантюру.
А без папы сама догадаться не могла?
- Мама советовалась со мной с самого раннего возраста. Мне было 8 лет, и она спрашивала, в какую школу, по моему мнению, лучше отдать младшую сестру, подходит ли ей определенная одежда и другие вопросы. Благодаря этому я всегда чувствовал, что мама уважает меня и мое мнение. © Longjumping-Bid-5405 / Reddit
- Ездила в клинику на реабилитацию из-за больной спины. Там один из пациентов начал навязчиво со мной общаться, проходу мне не давал своими «ухаживаниями». Я уже давно взрослая девочка, пыталась своими силами как-то его отвадить, но человеку было все равно на мои слова. Под конец недели он меня уже достал. Мне еще и нервничать нельзя, иначе лечение может не помочь. Рассказала маме — она взяла выходные, поехала со мной в больницу и находчиво объяснила мужчине, чтобы он больше не докучал мне своим вниманием. Сразу пыл у Ромео поубавился. И ходила оставшиеся дни со мной в больницу. Да, я уже взрослая, но как хорошо, что я всегда могу обратиться за помощью к маме, и она поймет.
- Моя мама очень сложный человек. С ней не всегда легко — она не тактильная и не сентиментальная. Но почему-то она всегда верила в меня. Меня не хотели брать в «А» класс, и я помню момент, когда мама бежала за завучем, держа меня за руку, и говорила: «Доча у меня очень умная! Она справится, вот увидите!» Мне было 7–8 лет, и эти слова сильно врезались в память. В 11 классе я не добрала полбалла на английском. Пришла домой и разревелась, думая, что моя мечта о заграничном образовании рухнула. Мама сказала: «Так сопли утри и пошли записываться на пересдачу. Ты что думаешь, раз споткнулась, можно просто сдаться? Нет! Вставай, отряхнись и пробуй дальше!» Тогда я пересдала и набрала больше, чем было нужно. Эти слова я запомнила навсегда. В университете я участвовала в конкурсе, и призом была поездка в Китай. Из-за одного человека в команде нам снизили баллы, и мы не заняли призовое место. Позвонила маме и разревелась в трубку. Мама сказала: «Уверена, ты была готова на все 100%. Но иногда не все зависит от твоей готовности. Ты еще выиграешь, пробуй снова». Кстати, тогда была переоценка, и я полетела в Гуанчжоу. А после выиграла еще несколько подобных соревнований. Сейчас мне 31, я сама мать. Рассказываю маме про работу, сложности с людьми, а она говорит: «Вообще никого не бойся! Надо будет пойти разобраться — я пойду с тобой! Главное, не бойся, ты у меня молодец!» Может, я редко слышу от нее слова любви, и мама иногда обижается на ровном месте, но она у меня самая лучшая. © assekona
- Было мне тогда лет 5. Мама повезла меня на ярмарку с кучей аттракционов и развлечений. Пока мы бегали от одной горки к другой, мне в глаза бросился огромный плюшевый медведь, которого можно было выиграть в тире, выбив 18 мишеней из 20. Мама — бывшая биатлонистка, стрельба из ружья у нее на высшем уровне. Вот только несколько банок совсем не хотели падать, и тогда мама поняла, что они просто приклеены. Она стала спорить с владельцем, но тот отказывался поднять банку и показать, что с ней все в порядке. Сказал, что у мамы глаза косят. Она не растерялась: сняла сапоги и засандалила одним из них прямо в банку, которая снова устояла. Ошарашенный владелец смотрел на нее, выпучив глаза. После этого он молча принес матери ее обувь, снял с прилавка медведя и отдал его мне. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Мама никогда не вмешивалась в отношения моей старшей сестры и ее мужа. Даже если у них возникали проблемы в браке, она могла помочь сестре только тактичным советом. С зятем всегда вела себя уважительно и гостеприимно — голодным из нашего дома он никогда не уходил. И тут вдруг сестра рассказывает маме, что он ей изменил, и еще добавила, что он сказал: «Жаль тебя, вот мы расстанемся, а ты не нужна никому. Твоей матери на тебя плевать». По его логике, если мама к ним не заявлялась без разрешения и с ним не устраивала разборок, значит, ей плевать на свою дочь. Мама послушала сестру, а потом пошла и устроила ее мужу взбучку, как классическая теща из анекдота. Думаю, он это запомнил на всю жизнь. А потом они дружно выставили его из дома с вещичками. Не буди лихо, пока оно тихо.
- Ночь, крепко спим с мужем. Тут сквозь сон слышу какие-то шаги, тихий топот маленьких ножек и резкий глухой грохот с приглушенным стоном. С диким страхом просыпаюсь — маленькие дети никогда не стонут. Если ударяются или падают, то сразу в слезы. С ожиданием ужасного бегу к источнику шума и тут же впадаю в панику...Сыночек действительно сильно ударился. Но только через минуту я поняла, что сыночку уже 23 года: он приехал к нам во время отпуска и просто содрал кожу на локте. Мама всегда мама. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- Я родила дочь в прошлом году. В первую ночь после выписки муж не спал, сидел возле люльки и любовался. Мы первое время были у моей мамы. Так вот мама подошла к мужу, пока я спала, и у них случился такой разговор:
Мама: «Твоя дочка — принцесса, правда?»
Муж: «Да, мам».
Мама: «Так сладко спит котенок. Представляешь, если ее кто-то обидит?»
Муж: «С любым разберусь».
Мама, кивая в мою сторону: «А вон там моя принцесса. Моя девочка. Моя доченька».
Муж: «Понял».
Планирую поступить примерно так же со своим будущим зятем. © istra.line
Про сыночка двадцати трех лет очень душевно ) Кстати, не знала, что маленькие дети не стонут, но, прочитав, осознала, что это действительно так )
- Моя мама моментально умела находить недостатки в парнях. Когда я ей рассказывала об очередном расставании, она отвечала в таком духе: «Ну и славно. Он же ест ужасно, аж тошнит, как вспомню!» © khairullina_aselya
- У нас с братом разница в 11 лет. Когда я выросла и вышла замуж, мама стала извиняться за то, что брату досталось больше, что они его любили сильнее. Но это не так. Когда я была ребенком, они много времени со мной проводили. Мы жили бедно, но дружно. Родители играли вместе с моими друзьями на улице — мне все дети завидовали. У меня был супер-дед; он умер, когда мне было восемь, и брат его уже не застал. Да, брату уделяли много времени, но у него были проблемы со здоровьем, и ему это было необходимо. Я с удовольствием помогала маме. С друзьями брата они уже не играли. Мне родители дали все, что было нужно. Самое главное — отпустили замуж за иностранца. Когда я рассказала маме все это со своей стороны и объяснила, что ни в коем случае не завидую брату, она чуть не расплакалась. Оказывается, много лет она себя этим грызла. А я люблю своих родителей, своего брата, своего мужа. Всё в жизни сложилось так, как нужно. Мы с родителями живем очень далеко друг от друга, но общаемся каждый день. Любите своих близких. © Мамдаринка / VK
Прочитав теплые истории героев нашей статьи, хочется пойти и обнять маму, и поблагодарить за все, что она делает. Быть мамой — это круглосуточный труд. Ждем в комментариях истории про ваших мам.
А вот думают ли эти дочери о том, как тяжело их родителям, когда их детям плохо? Как переживают, грызут себя? Как мчатся в позднее время к взрослым (!) девочкам, несмотря на свое самочувствие, давление, дела и желания? Особенно, когда цветочек разводит сопли из-за мешочки, раздувая ее до размеров стала слонов. Неа, у нее ж трагедия, парень бросил, температура - ужас какой, при смерти прямо. В этом возрасте пора уже перестать быть лялечкой- принцессой, и начать заботиться о своих родителях.
По-моему, нормально что родители заботятся о детях, а дети о родителях в любом возрасте. Если это действует в обе стороны, конечно.