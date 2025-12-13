15 мам, которые умеют поддержать словом и делом так, что окружающие только рты открывают

А вот думают ли эти дочери о том, как тяжело их родителям, когда их детям плохо? Как переживают, грызут себя? Как мчатся в позднее время к взрослым (!) девочкам, несмотря на свое самочувствие, давление, дела и желания? Особенно, когда цветочек разводит сопли из-за мешочки, раздувая ее до размеров стала слонов. Неа, у нее ж трагедия, парень бросил, температура - ужас какой, при смерти прямо. В этом возрасте пора уже перестать быть лялечкой- принцессой, и начать заботиться о своих родителях.