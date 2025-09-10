15 мам, которые с легкой руки стали героинями историй на миллион

Мама каждого из нас — неповторима и порой всемогуща. Но они такие же люди, как и все, и у каждой найдется своя чудинка, которая иногда обнаруживается в очень неожиданный момент. Мы собрали самые смешные и жизненные истории про наших мам, которые вызывают только одну реакцию — смех и желание поведать что-нибудь смешное о своей мамуле.