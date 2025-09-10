15 мам, которые с легкой руки стали героинями историй на миллион
Истории
4 часа назад
Мама каждого из нас — неповторима и порой всемогуща. Но они такие же люди, как и все, и у каждой найдется своя чудинка, которая иногда обнаруживается в очень неожиданный момент. Мы собрали самые смешные и жизненные истории про наших мам, которые вызывают только одну реакцию — смех и желание поведать что-нибудь смешное о своей мамуле.
- Моя мама зарегистрирована, кажется, во всех соцсетях, но нигде ничего не выставляет, даже практически не заходит туда. Но на днях вижу — видео опубликовала. Я перепугалась, захожу посмотреть, а там видео, где мама на каблуках снимает сначала себя, а потом идет в другую комнату и снимает папу, который еще бегает в халате и ищет носки. Потом переключает камеру снова на себя и говорит: «Смотрите, это я впервые в жизни собралась быстрее, чем мой муж, поэтому я решила заснять это и показать всем. Я уже, кстати, жду его минут 10, а он все никак не соберется, будете знать». Теперь вопросов у меня нет, зная свою маму, такой день действительно бывает раз в жизни. © Палата № 6 / VK
- Как-то раз попросила маму посидеть с моим сыном и отвести в садик, так как не успевала на работу. Прихожу вечером забирать, а ребенок мой одет в костюм, который собаки носят. Звоню маме, чтобы узнать, как так получилось. Оказалось, что маманя моя приняла его за какие-то инновации. На нем ведь еще специальный вырез на животе, он подумала, что это для того, чтобы удобнее в туалет ходить было. Пришлось еще и воспитательнице все объяснять. © Подслушано / Ideer
- Мама в день моего рождения решила устроить квест. Я ходила по всей квартире, немного прибиралась — это было заданием, искала подсказки и должна была найти свой подарок. Последняя подсказка привела меня к горе немытой посуды. Начала мыть — пришлось. Последней должна была быть кастрюля. Она оказалась чистой, а под ней лежал телефон моей мечты! И подарок получила, и квартиру убрала. © Карамель / VK
- Подарила маме карманный вентилятор. Она с ним пришла на местную тусовку, все тетушки пришли в восторг и немедленно заказали себе такой. Мама: «Я у тебя этот, как его, инфлюенцер». © evgienika / Х
- У моей мамы два технических образования, полжизни она проработала инженером на заводе. Как-то раз она решила поклеить фотообои. Клеятся они от центра стены, чтобы рисунок сошелся и края не «уехали» по горизонтально-вертикальной разметке. Горизонтальную линию мама как-то нарисовала, а вот с вертикальной возникли проблемы. Зовет меня, просит угольник. Говорит, мол, ты же в институте учишься, у тебя он есть наверняка. Хотя я, вообще-то, на переводчика учусь. Объясняет ситуацию. Я молча иду в соседнюю комнату, беру катушку ниток, отматываю, закрепляю, встаю на стул, прислоняю к стене. Дальше состоялся такой разговор:
— Черти.
— Что это?
— Отвес. Линия перпендикулярная
— Откуда ты знаешь, что перпендикулярная?
— Не знаю, насколько перпендикулярен в плане стен наш дом, но нитка относительно поверхности земли точно перпендикулярна.
Обои с успехом поклеили, но мама по-прежнему не понимает, что за колдовство было там с ниткой. © Подслушано / Ideer
- Моей маме 55 лет. Разговаривали про размер полки для обуви, в разговоре выяснилось, что мама всю жизнь считала, что размер ноги соответствует длине стопы в сантиметрах. То есть 42 размер — это 42 сантиметра. Она очень удивилась, когда убедилась, что это не так! Хохотали всей семьей. Она у нас очень умная женщина, инженер-конструктор с 30-летним стажем, и с глазомером все в порядке вроде было. © Подслушано / Ideer
- Бабушкина соседка, ей по виду было лет сто, жила одна, как, собственно, почти все бабульки в подъезде. Сын к ней наведывался с семьей по выходным. Однажды бдительные бабушки заметили, что по будням к той соседке постоянно наведывается, по их меркам, молодой человек лет 60-ти. Собрали и систематизировали информацию: данные прослушки и наружного наблюдения — наблюдение велось из форточек, прослушка — через стену. Оказалось, что познакомились они случайно, в магазине, и нашли друг в друге родственные души. Теперь «молодой человек» регулярно приходит на чай и для высокоумного времяпрепровождения в беседах о возвышенном. На срочно созванном совещании комитета по выработке стратегии и тактики, на лавочке у подъезда, конечно же, бабульки решили, что так дело не пойдет, и надо срочно вызывать соседкиного сына для принятия решения по выходу из кризиса, «а то она ему, чего доброго, квартиру отпишет, судись с ним потом». Приехал сын, провел с матерью разъяснительную работу, о чем немедленно от него был затребован отчет. Мать, по словам сына, категорически не поняла и не приняла сыновнего вмешательства в ее личную жизнь и заявила: «А захочу, так и замуж за него пойду, и ты мне не указ!». На вопрос сына: «Мать! Да разве в 90 лет замуж-то выходят?» — последовал убийственный ответ — «А мне 89». © Ksaverija / ADME
- Моя мама по профессии медсестра, довольно часто брала меня пятилетнего с собой на работу, а дабы соблюдать внутренний распорядок больницы, сшила мне белый халат и милую шапку. Я помню, как проникшись правилами оного распорядка, нашел себе бахилы и перчатки, надел их, повязал марлевую повязку и направился прямо в операционную. На строгий вопрос хирурга: «Что здесь делает ребенок? Кто это?» — я спокойно ответил: «А я мамин микрохирург!» Меня мама постоянно так называла. © Не все поймут / VK
- К маме приехал в гости. Разговариваем о всяком. И вдруг она говорит:
— Я на сайте, который ты мне показывал, увидела уморительное видео. Очень хочу, чтобы ты его посмотрел, я так смеялась!
— Ты его сохранила? Покажешь?
— Нет. Но там же есть поиск?
— Да.
— Достань телефон, давай, мы его сейчас найдем.
Открываю сайт, открываю поиск. Жду.
Мама:
— Пиши: «кот». © CaptainOcevidnst / Pikabu
- У меня «разродился» кактус «детками». Первый — самый большой — посадила в горшок и подарила маме. Еще один пересадила, задекорировала ракушками и морскими камешками и поставила в комнату сестре, как сюрприз к возвращению из долгой зарубежной поездки. Сестра возвращается, иду с ней в ее комнату и замечаю, что кактуса нет. Мама сказала, что случайно уронила. Я удивилась, что мне не сказала, немного расстроилась. Позднее выяснилось: оказывается, дарить кактусы девушке на выданье — плохая примета. Поэтому мама тайно избавилась от кактуса, предназначенного сестре. И от своего. Маме 47 лет. © Подслушано / Ideer
- Были на природе с парнем и его родителями. Его папа сидел с удочкой на берегу, а мама каждые пять минут ходила к нему и спрашивала, не собирается ли он закругляться? У меня в семье все ровно наоборот, поэтому парню больше нравится выезжать на природу с моими. Бывает, папа просто хочет посмотреть телек, а мама в это время стоит над душой и приговаривает: «Ну, поехали на речку! Еще два часа до темноты, успеем порыбачить». © Карамель / VK
- Сегодня, похоже, у моего интеллигентного парня развеялись последние иллюзии о нормальности моей семьи, когда во время разговора по скайпу мы с ним увидели, как моя мама проползает по полу мимо меня, чтобы ее не увидели. Особенно был эпичен кадр, как ее высокая прическа где-то внизу экрана уплывает в открывающуюся дверь. © Подслушано / Ideer
- Дело было давно, лет двадцать назад. В магазинах начинают появляться всякие необычные продукты, по телевизору — кулинарные передачи. И вот как-то раз моя мама увидела то ли суши, то ли роллы. Недолго думая, решила побаловать нас с папой на ближайшие праздники таким деликатесом. Ну и гостей поразить, чего уж там. Папа как раз из командировки привёз красную рыбу, которую мама разделала и частично засолила. Где в то время она раздобыла нори — не представляю. Наварила риса, накатала суши — и с гордостью водрузила их в центр стола. Это были первые в моей жизни суши. Нет, не так.
Сушищи. Толщиной с мою руку. В каждую закатано грамм по 150–200 рыбы, и ещё больше риса. Каким-то чудом нори все это удерживали внутри. И вот в центр стола водружаются эти гиганты. Эффект — произведен. Мама — довольная. А через несколько лет повсюду начали открываться суши-кафе. И мама говорила:
— Ну что это такое — «на зубок»? Вот мои — сытные были. © pugchoo / Pikabu
- Однажды утром слышу, как мама что-то бурчит, возмущается. Говорит вроде бы сама с собой, что-то бубнит в соседней комнате. Маме 68 лет.
Иду спросить, что случилось, чем возмущена.
Мама: «Представляешь? У меня пломба выпала! И из чего они их делают? Бракоделы!» А я что-то не припомню, чтобы мама вообще ходила к стоматологу. Вроде у нее все окей. Пару лет точно не была.
Я:
— А где тебе ее поставили и когда?
Мама:
— Да еще в школе! © Lenchbina / Pikabu
- Моя мама — гений. Я недавно разошлась с парнем: плач, слезы, истерика. Приходит ко мне мама с ноутбуком и показывает сайт о диете. Я спрашиваю: «Зачем?» А она отвечает: «Детка, ты, как только сядешь на диету — все мысли будут только о еде, а не об этих твоих негодяях». © Палата № 6 / VK
А чтобы теплая улыбка после прочтения этих историй не пропала слишком быстро, предлагаем прочитать статьи, которые вызывают только приятные чувства:
Комментарии
Уведомления
Похожее
17 человек, которые попали то ли в сериал, то ли в стендап-шоу
15 солнечных историй-напоминаний о том, что счастье совсем рядом
15 историй о том, как справедливость настигла героев в самый неожиданный момент
Истории
2 месяца назад
14 человек, которые получили наследство и поняли, что совершенно не знали своих родных
12 человек, которые, когда чувство юмора раздавали, два раза подошли
Народное творчество
2 месяца назад
20 человек, которые оказались в центре настоящей детективной истории и знатно обалдели
Истории
4 недели назад