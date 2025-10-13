14 примеров, когда людей пытались поставить в неловкое положение, но те выдали ответочку
Народное творчество
2 часа назад
Вместо того чтобы вступать в конфликт, сбивайте с толку оппонента вежливостью. История про продавца, которого назвали «слишком вежливым», — отличный пример. Когда наглец пытается вас спровоцировать, оставайтесь спокойным и доброжелательным — это выбивает у него почву из-под ног. И герои нашей статьи предоставили еще много примеров того, как можно быстро проучить хама.
- Как-то ехала в метро, залипнув в телефон, и заметила, что рядом сидящий мужик внаглую пялится в мой экран. Но любопытного как ветром сдуло, когда я открыла рабочую папку с разными фото. Ведь я работаю анестезиологом, а хирурги часто просят сфотографировать интересные случаи во время операций. Вот и пригодилось. © Подслушано / Ideer
- Я — по всяким вкусняшкам, а мой парень следит за питанием, бегает каждый день по семь километров. Как-то у нас были гости, и друг сказал, что мой парень такими темпами меня бросит, ведь в мире куча красивых девушек. Я уже была готова расплакаться, но мой парень подошел и сказал: «Я свою пышечку никогда не брошу. Мне так нравится смотреть на ее щечки, на довольные глазки после пиццы. А ты шел бы лесом со своими советами». Кажется, я нашла золото. © Не все поймут / VK
- Я официант. Однажды кто-то сказал мне: «Твоя работа не такая уж и сложная, правда? Ты просто носишь людям напитки и еду». Я ответил: «Иногда мне невероятно трудно держать язык за зубами, когда люди говорят невероятно неуважительные вещи». Они так и не поняли. © Scotch_game / Reddit
- На прошлый Новый год мама ругала меня за то, что я не вернулась домой первого января, а пришла только второго утром. Я уже начала оправдываться, но за меня неожиданно вступилась бабушка. Она посмотрела на маму с улыбкой и сказала: «Ты забыла, как сама с Сашей гуляла (это мой папа)? Вы тогда оставили дочь на нас, а сами ушли в кафе с друзьями. Нам еще пришлось ехать к вам и напоминать, что у вас, вообще-то, есть маленькая дочь!» Короче, оказалось, что в своей молодости мама с папой оставили меня у бабушки с дедушкой, поехали отмечать Новый год и вернулись только четвертого! Дедуля с бабулей нашли их у друзей и буквально забрали за уши. © Карамель / VK
- Давно было. Зима. Гаражный комплекс. Все подъезды к гаражам занесены снегом. Утром беру лопату с собой, откапываю снег в сторону — чтобы никому не мешал. Вроде все культурно. Вечером приезжаю — и вижу картину: сосед тоже откопал свой въезд, только снег кидал прямо на мое очищенное место (кто он — не знаю). Я, мягко говоря, офигел. Я человек культурный, но и ответить тоже могу. Естественно, все ему закидал обратно. А калитку в гараж сверху еще побольше снегом завалил. И не поленился — пришел домой, взял 9-литровую бутыль воды, поехал на машине жены и все это дело залил водой.
Ночь была морозная. Он больше так и не появлялся. © Без грамматической ошибки Я русской речи не люблю. / Dzen
- Мне нравится, когда продавцы в торговых центрах пытаются заманить меня фразой: «Извините, мадам, можно задать вам вопрос?» На что я всегда отвечаю: «Только один, но вы его только что задали. Извините!» © ObviouslyAnnie / Reddit
- Была у меня коллега-приятельница. Благодаря общим интересам мы с ней и моим мужем пару-тройку раз сходили вместе на концерты. А потом началось: в мое отсутствие она другим коллегам жаловалась, что скучает по моему мужу. Затем как-то заявила мне в открытую: «Дай мне своего мужичка на вечер — розетку починить». Так я взяла и ее послала. В частности, из-за формулировки запроса. Муж долго не мог понять, почему мы перестали общаться. © Подслушано / Ideer
- У нас в доме за каждой квартирой закреплен закуток в подвале. Наш, каким-то образом, оказался в соседнем подъезде, но нас это никак не напрягает. И вот встречаю соседку-бабулю, она начинает жаловаться: «Ах, у нас дверь плохо держит, ах, надо бы замок сменить в подвале, ах, вот бы кто рукастый взялся». Я повздыхала с ней и пошла домой — знала, что хочет припрячь моего мужа, но нам это зачем?
Через пару дней она снова затянула: «Вот опять замок не открывается, вот снова доски расшатались! Почему твой муж ничего не делает?» Я спокойно отвечаю: «А почему мой муж должен вам что-то делать? Он не „мастер на час“». В ответ — изумление: «Ну как же! Чужой молодой мужик — обязан починить мне дверь!» Я, смеясь, говорю: «Во-первых, у нас каморка в другом подвале. А во-вторых, у тебя есть зять и внук — ровесник моего мужа. Почему они родной бабушке не помогают?» Бабка очень на меня обиделась. © Наталия / Dzen
- Недавно я покрасил волосы в розовый цвет — для благотворительности. Люди спрашивают меня: «Что случилось с твоими волосами?» Я смотрю на них с недоумением, спрашиваю, о чем они вообще говорят, а потом нахожу зеркало или любую отражающую поверхность и, с театральным шоком и ужасом, восклицаю: «О боже! Что случилось с моими волосами?! Почему они розовые?! Как это могло произойти?! Почему, боже, почему?!» © mosersaurus / Reddit
- У нас с мамой никогда не было теплых отношений — обычные: «Привет, как дела?»
Вчера были все вместе на празднике. И знакомый папы начал отпускать шуточки про меня: «Ты и так никто, так еще и в татуировках». Тогда моя абсолютно неконфликтная мама встала, наклонилась к этому мужику и отчетливо сказала: «Либо ты бежишь со скоростью света из страны, либо извиняешься перед моей дочкой. А поскольку первый вариант тебе явно не подходит, быстро извинись!» И он извинился. © Не все поймут / VK
- На работе есть весьма неприятная дама, которая, дослужившись до хорошей должности (она действительно крутой специалист), забыла о корпоративной этике, дружеском тоне и элементарном «спасибо» и «пожалуйста». Доводит всех, точнее доводила. Месяц назад пришла девушка почти на 10 лет ее младше. На все приказы мадам она выдает: «Ты забыла сказать волшебное слово», «Как скажешь, солнце», «Не кричи, лучше давай поработаем». И улыбка от уха до уха. Недавно дама пожаловалась на девушку ее руководителю. Мол, издевается и не дает работать. Ржали всем офисом. Тяжело, видимо, звездить, когда тебя ставят на место. © Палата № 6 / VK
- Сижу в очереди к эндокринологу, выписать рецепты на инсулин. Прибегает тетка и на ходу орет: «Я диабетик, мне положено без очереди!» И, расталкивая очередь, пытается пробиться в кабинет. Естественно ее тормозят, указывая на то, что тут очередь, будьте добры пройти в конец. Она: «Но я же больна! У меня диабет 2 типа! Я инвалид 3 группы! Мне положено без очереди!» И тут вклинился я:
— Ну тогда за мной будете. Я тоже инвалид и диабетик, но 1 типа.
— Ну ладно, я за вами буду, все-таки 1-й тип же.
Вот только она не знала, что вся очередь состоит из диабетиков, и последний в этой очереди был я. © SlavaArstotzka / Pikabu
- Работаю продавцом в небольшом магазинчике — в том самом, куда спускаются за хлебом, если до супермаркета идти лень. Все, кто работает с людьми, знают: есть особая категория покупателей, чья цель — не купить, а докопаться. Вот чтобы прям с криками, воплями, чтобы «выпустить пар». Пришла ко мне одна такая:
— Чем могу помочь?
— Я сама посмотрю, не надо на меня давить!
Хорошо, не трогаю. Через пять минут:
— Вы меня обслуживать собираетесь? Сколько мне ждать?!
— Что хотите купить?
И понеслось: «А дайте масло. А срок годности нормальный? Хм, наверное, перерисовали. Не надо масло. А хлеб? Сегодняшний? Не верю, дайте потрогаю. Ну ладно, мягкий, но все равно не буду брать. Колбасу у вас брать смысла нет — явно из картона!» Я терплю и улыбаюсь — мне за потраченные нервы никто не доплачивает.
Минут через двадцать обсуждений сошлись на печенье. Все нормально, докопаться не до чего — аж кипит. Взвешиваю ей печенье, выходит где-то на 300. И тут она торжественно достает купюру в 5000. Но мне утром как раз привезли размен. Отсчитываю ей ровно до копейки, вежливо прощаюсь. Она: «Спасибо, но я к вам больше не приду, потому что у вас, у вас... Потому что вы слишком вежливая! Аж противно!» И уходит, торжественно хлопнув дверью. Лишнее доказательство: если человек хочет докопаться — остановить его невозможно. © Палата № 6 / VK
- Шеф задержал нам зарплату на три недели. Врал, что у компании трудности и нужно «немного подождать». Мы затянули пояса. А потом начальник прикатил к офису на новом джипе. Наш внутренний чат взорвался от негодования. Сразу поняли, что лапшу навешал, и решили проучить. На следующий день никто из нас не вышел на работу. Сказали, что появимся, когда выплатит все до копейки. И — о чудо! — день посидел в пустом офисе и резко нашел деньги. На следующий же день выдал конверты, да еще и с надбавкой «за ожидание». Пусть знает: мы не прогнемся. © Палата № 6 / VK
А вот еще подборка ситуаций, когда наглость оказалась на таких высотах, что и альпинисты бы сдались.
