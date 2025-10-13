14 примеров, когда людей пытались поставить в неловкое положение, но те выдали ответочку

Вместо того чтобы вступать в конфликт, сбивайте с толку оппонента вежливостью. История про продавца, которого назвали «слишком вежливым», — отличный пример. Когда наглец пытается вас спровоцировать, оставайтесь спокойным и доброжелательным — это выбивает у него почву из-под ног. И герои нашей статьи предоставили еще много примеров того, как можно быстро проучить хама.