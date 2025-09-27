Могла бы сказать - или объясняете, почему меня не берете, или буду сидеть, пока не возьмете.
14 ситуаций, когда наглость оказалась на таких высотах, что и альпинисты бы сдались
Некоторые товарищи, кажется, живут по принципу «Мне все должны». Для них наглость — не второе счастье, а часть натуры. Такие люди и кусочки сыра в чизбургере пересчитают, и друзей на первое свидание приведут, еще и потребуют от кавалера заплатить за всю компанию.
- Это случилось с моей начальницей на прошлой работе. Магазин уже был закрыт, а какие-то клиенты все еще стояли внутри и болтали. Они не рассматривали товары и не собирались ничего покупать — просто разговаривали. Моя начальница подошла и спокойно сказала им, что магазин закрыт и беседу стоит продолжить в другом месте. Тогда одна из женщин недовольно посмотрела на нее и заявила: «Извините, я вообще-то не с вами разговариваю». © _Alpha_Mail_ / Reddit
- Преподаю в вузе. За 10 минут до конца лекции заходит в аудиторию студент, садится на свободное место. И вот занятие окончено, все вышли. Опоздавший подходит ко мне и говорит: «А теперь расскажите, о чем была лекция. Что-то важное было или нет? Можете кратко пересказать?»
- Знаете, наглость — это второе счастье. Этому научила меня моя мама. Она рассказала мне историю о том, как устраивалась на работу. Они с моим папой были молодыми, уехали жить в большой город, было тяжело найти хорошую работу. Маме безумно понравилась одна вакансия, она подходила по всем параметрам, поэтому с радостью пошла на собеседование. Там ей по непонятной причине отказали. Она вышла из здания с заплаканными глазами, но вдруг решила, что просто так не уйдет. Вернулась обратно в офис, села перед девушкой, которая ее принимала, и сказала: «Я без работы отсюда не уйду!» Спустя шесть часов, когда все уже ушли, к ней подошел начальник и взял на испытательный срок только из-за того, что она проявила упорство и наглость. Мама успешно отработала, впечатлила начальство и осталась там на долгие года. Вот это было очень сильно, как по мне! © Палата № 6 / VK
- Больше 25 лет назад я познакомился с девушкой в интернете. Мы решили, что сходить в кино — хорошая идея для первого свидания. Она пришла туда с четырьмя своими друзьями и потребовала, чтобы я заплатил за них. У меня не было права голоса в выборе фильма. В то время я был бедным студентом колледжа. Что за ерунда произошла? © Unknown author / Reddit
- Вчера в магазине одна женщина начала кричать на меня через весь зал, пока я помогала другому покупателю. Ей нужно было достать товар с верхней полки. Я показала ей, где висит крючок, чтобы она могла сделать это сама. На что она возмутилась: «То есть теперь я должна сама это делать?» Я проигнорировала и продолжила помогать клиенту. Через полминуты вижу — она уже чуть весь стенд на себя не опрокинула, потому что не поняла, как пользоваться крючком. Я подошла помочь, а она, устроив истерику, швырнула упавшую одежду на пол. Я уже почти хотела ее выгнать. Хорошо, что она сама вскоре ушла. © AyexAlanna / Reddit
- Мы работаем над проектом вдвоем. Технически я более опытный специалист и решаю примерно 90% задач. Коллега часто обсуждает со мной свою работу: я подсказываю ей решения, и в итоге именно мои идеи помогают справиться с проблемами. Но когда она разговаривает с менеджером, все преподносит так, будто все сделала сама, а меня там и вовсе не было. Это сильно злит. Теперь даже другие начали думать, что основную часть работы выполняет она, хотя на самом деле просто присваивает себе мои заслуги. Я пытался спокойно поговорить с ней — не помогло. Намекал менеджеру, что большинство решений исходят от меня, и что из-за нее часто возникают проблемы, но теперь выгляжу человеком, который только жалуется и выставляет коллегу в плохом свете. © Unknown author / Reddit
- Честно, я вообще не понимаю, почему клиенты пытаются заказать еду и напитки, даже не посмотрев меню. А потом начинают расспрашивать меня про каждое блюдо. «А с чем подается это?» Девушка, ну в меню же все расписано! Ты прочитала название, а описание под ним — нет? И вот я стою у стола по 15 минут. Говорю: «Если вы еще не выбрали, ничего страшного, я могу подойти позже». А мне с наглостью отвечают: «Нет, стойте и ждите». Ага, сейчас! У меня два стола счет ждут, чтобы уйти. © Bingusbeans33 / Reddit
- Один из клиентов заказал лосося в крабовой корочке. Примерно через 30 минут я принес еду, и клиент объявил, что не может ее есть, потому что у него аллергия на краба, и что он не прочитал состав блюда. И он не хотел за него платить. © koledgeguy / Reddit
- В старших классах школы работал в фастфуде. Мужчина заказал двойной чизбургер с дополнительным сыром и получил вместо двух кусков сыра четыре. Спустя пару минут он покраснел как рак и начал кричать на бедного кассира. Требовал позвать «того плохого человека», который сделал ему бутерброд, и спрашивал, не прикалываемся ли мы. Оказалось, что под дополнительным сыром он имел в виду всего один дополнительный кусочек, а не два. © Davran / Reddit
разве официант не обязан помочь с выбором, если посетитель затрудняется, и подсказать что с чем подается, даже если в меню прописано? а то: "в меню все написано, читайте сами!" а потом: "даже чаевых не оставили..."
- Продавал земельный участок, разместил объявление о продаже. Пишет дама: «У меня есть покупатель, но цену хотим ниже». Спрашиваю: «А почему я должен уступить?!» Ответ шедеврален: «Мой клиент хочет скидку, а я хочу заработать». © Парадигнум / Dzen
- Летом ездили на турбазу. Выезд в 14 часов. Утром встали, вещи собрали и ушли в бассейн. Возвращаемся в 11, дверь открыта, уборщицы толкают наши вещи швабрами. Мы удивились, мол, в 14 же выезд! А те такие: «Вы просто могли бы и пораньше уехать, нам убираться надо». © Freeze64 / Pikabu
- Бывшaя жeнa бpaтa пocлe paзвoдa живeт вмecтe c дoчepью в eгo двуxкoмнaтнoй квapтиpe, кoтopую бpaт пoкупaл дo бpaкa нa cвoи дeньги, а потом пpoпиcaл туда жeну и peбенкa. Пocлe paзвoдa иcпpaвнo дaет дeньги, зaбиpaeт ceбe дoчь нa выxoдныe, ни в чeм eй нe oткaзывaeт, дa и я пocтoяннo бaлую ee нoвыми игpушкaми и нapядaми. И вoт ceгoдня бывшaя звoнит мoeй мaмe и пpocит, чтoбы бpaт выпиcaлcя из квapтиpы и oфopмил дapcтвeнную нa дoчь. Этo вepx нaглocти или я чeгo-тo нe пoнимaю?.. © Сокровенные истории / VK
- Есть у меня подруга, всегда были не разлей вода. Но вот недавно она начала мутить с моим бывшим. Причем знала, что я еще не отошла от разрыва. Я ей, конечно, предъявила, а она мне: «Ну, ты же его уже не любишь, в чем проблема?» Я аж задохнулась от такой наглости. И что самое удивительное, теперь они вместе, а я осталась одна, без парня и без подруги. © Палата № 6 / VK
- Будучи студентом, снимал квартиры. В последней хозяевами были муж и жена лет 50. Сказали, что будут заезжать раз в месяц за деньгами. Но я стал замечать, что в квартире творится что-то странное, например, кружка на кухне оказывается не на своем месте. Как-то прихожу, смотрю, на кухне хозяин достал из холодильника мой йогурт и ест. Прошло 10 лет, а я до сих пор помню его лицо и слова: «Мимо проходил, зашел перекусить». © СИТУАЦИЯ / VK
Комментарии
Когда я снимала квартиру я поменяла замок. Хозяйка требовала чтобы я дала ей ключи от нового замка. Я сказала что если я вызову полицию и заявлю что у меня украли деньги и вещи, то пусть не удивляется, потому что кроме неё некому. Она повозмущалась, но отстала от меня.
По поводу дарственной на квартиру - история спорная. Бывшая жена просит его оформить дарственную на дочь, а не на себя. Дело это добровольное. Если бы они не были в разводе, вполне возможно, что купили бы дочери квартиру. Тут уже воля бывшего мужа этого, дарить ли своей дочери квартиру. Какая в этом случае разница, дарит ли тетя племяннице игрушки и прочее?!