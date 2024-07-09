19 человек, которые просто хотели сдать или снять жилье, а попали на какой-то аттракцион

Часто можно услышать, как владельцы квартир жалуются на своих квартирантов: мол, и грязь развели, и соседям мешают. Но не менее часто можно услышать и жалобы на арендодателей: и приходят-то они без предупреждения, и требования предъявляют чересчур строгие. В общем, можно сделать вывод, что и тем, и другим нужны крепкие нервы и железное терпение.