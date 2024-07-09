19 человек, которые просто хотели сдать или снять жилье, а попали на какой-то аттракцион
Истории
6 часов назад
Часто можно услышать, как владельцы квартир жалуются на своих квартирантов: мол, и грязь развели, и соседям мешают. Но не менее часто можно услышать и жалобы на арендодателей: и приходят-то они без предупреждения, и требования предъявляют чересчур строгие. В общем, можно сделать вывод, что и тем, и другим нужны крепкие нервы и железное терпение.
- Сняли с мужем квартиру. Поехали однажды квартплату хозяйке отвозить. Муж ушел деньги относить, я в машине ждала. Через несколько минут спускаются с хозяйкой. Та на меня посмотрела, поздоровалась и ушла. А муж в машину сел и как заржет. Оказывается, когда он деньги передавал, позвонила соседка снизу и стала жаловаться, что у нас музыка играет и гостей полный дом. Соседка эта с первых дней всякую ерунду выдумывала и хозяйке жаловалась. С тех пор у нас карт-бланш на любые выходки, все равно хозяйка ей больше не поверит. © Мамдаринка / VK
- Переехала в другой город, сняла квартиру. Документы в порядке, хозяева отличные. Познакомилась с парнем. Как-то заехали ко мне, а он в квартиру зашел и аж в лице переменился. Глазеет по сторонам, говорит: «Ну, неплохая квартирка». Отвечаю: «Ага, дорогая только». И тут парень выдает, что это вообще-то его квартира, и он ее сдает в три раза дешевле. © Подслушано / Ideer
- Снимали с парнем квартиру у тетки лет 50. Парень был на учебе, я дома. Выхожу из ванной в одном полотенце — а мне навстречу чешет по коридору какой-то потрепанный мужик. Я от страха чуть в обморок не рухнула, а мужик как ни в чем не бывало говорит: «Хозяйка прислала меня проверить кран. Вы жаловались, что сломался». Выяснилось, что этот товарищ регулярно в квартире шастал в наше отсутствие. Звонил в звонок, и если не открывали, открывал ключом... Хозяйка в ответ на наши претензии ответила, что мы сами виноваты: дома у нас бардак, когда мы ее не ждем, а должен быть всегда порядок. © Unknown author / Pikabu
- Я 2 года снимала квартиру у милой бабушки, а потом она решила жилье продать, и я съехала. Но через некоторое время начались звонки от новых собственников жилья по странным поводам. Например: «У нас забился слив в душевой кабине. Что делать?» Оказалось, новые владельцы позвонили бабуле, чтобы узнать, почему так происходит, а та дала им мой номер. Первый раз я им вежливо ответила, что ничем не могу помочь. Второй раз они позвонили, так как у них перестала зажигаться газовая плита. При этом звонили мне с претензией, мол, когда они покупали квартиру, все работало. И по мнению новых собственников, и по мнению той бабушки именно я должна устранять все неполадки, так как я там жила, всем пользовалась и истратила технический ресурс бытовой техники и различных предметов обихода. Либо я должна заплатить за ремонт всего, что сломалось уже после моего отъезда. Я не то что офигела — мне показалось, что я или сплю, или в какой-то параллельной вселенной очутилась. © Анфиса / ADME
- Сдавал жилье. У меня был квартирант, который устилал весь пол квартиры мусорными пакетами, вечно заливал его водой и принимал ванну в гостиной. Кухня и ванная тоже были в довольно плохом состоянии. В конце концов пол обрушился на квартиру снизу (к счастью, никто не пострадал). © landlordgb / Reddit
- А я в студенчестве снимала комнату у бабки. И вот заходит она как-то ко мне в комнату без стука, в руках у нее книжка. И таким раздраженным тоном сквозь зубы говорит:
— Маша, у меня тут в книжке $ 10 лежали...
Я сначала не поняла, а потом как поняла! Я начинаю лепетать, мол, ничего не брала. А она мне менторским тоном такая:
— А я уже нашла их. В другой книге. Просто на будущее имей в виду: я не потерплю! © mishkamasha / Pikabu
- Знакомая сдавала чудесную квартиру: с отличной мебелью и бытовой техникой, ремонт хороший. Они с мужем и детьми переехали в дом ее родителей (большой), чтобы ухаживать за ними, а освободившуюся жилплощадь решили сдавать. С договором, конечно. Я посоветовала еще сделать видео, когда снимающая семья будет принимать ключи и осматривать квартиру перед заездом. И прямо проговаривать фразы: «Обратите внимание на шкафы, столы, люстры, кровати». Даже не знаю, почему я это ляпнула — само в голову пришло. И вот на прошлой неделе звонит мне Оля и говорит, что ее квартиросъемщики внезапно съехали и увезли всю отличную мебель, люстры, технику, а вместо них заполнили 3 комнаты убитыми вещами с описанием, как в договоре. Вот был хороший стол, а теперь есть стол, но совсем другой. А тут Оля про видео вспомнила! Сказала воришкам, что подаст заявление в суд, ибо у нее есть свидетели (соседи все видели) и видео. Видео переслала, чтобы наглядно было. Вернули они все! Хлам забрали. Пытались вернуть свой залог в $ 300, но не тут-то было. © Хищный ЗаИц / ADME
- Сдаю однушку в новом доме. Квартира свежая, светлая, мебель новая, кухонный гарнитур бирюзовый — просто космос. Заехала молодая семья с ребенком: приличные такие, тихие, все им понравилось. Я пришла через месяц за деньгами и обалдела: они обклеили всю кухню черной матовой пленкой, а стол закрасили черной краской, причем неаккуратно так, некрасиво. Спрашиваю: «Это что за перфоманс, еще и без спроса?», а девушка такая: «Пока мы платим и тут живем, делаем, что хотим!» По договору у них было 2 недели на то, чтобы съехать. Я сказала, что залог верну, только если они приведут все в изначальный вид. Она попыталась сама все отодрать и почистить, но не получилось. Залог я потратила на клининг и флакон валерьянки. К счастью, бирюзовой кухне удалось вернуть первозданный вид.
- Моя семья владеет жилой недвижимостью. Когда-то сдавали дом молодой паре с поисково-спасательными собаками. Это были люди с хорошей кредитной историей, их рекомендации были безупречны. Они въехали и первые 9 месяцев содержали жилье в хорошем состоянии. Потом перестали стричь газон и убирать за своими собаками. Соседи начали жаловаться, поэтому мы сказали им, что продлевать договор аренды не будем. И вот однажды ночью они съехали. Но перед этим обмазали мясным фаршем стены, двери и окна, а затем включили батареи на максимум. Около 1,5 суток мы не могли даже войти в дом... © istayquiet / Reddit
- Моя знакомая с семьей снимала квартиру в частном доме. То, что хозяин мог зайти в любое время без стука и «Здравствуйте», они еще терпели. Но добило другое. В семье 4 человека, в том числе двое детей — подросток и годовас. Стирки, понятно, много. Дело было в ноябре. Заходит хозяйка, видит стирку и начинает ныть: «Что ты постоянно стираешь? Это же пар, газ, вода... Могла бы до весны подождать и постирать на улице!» © user8502674 / Pikabu
- Сдавал дом. Мне позвонили жильцы и сказали, что у них вода течет. Я приехал, смотрю: труба в задней части дома сорвана, вокруг все мокрое. Спрашиваю, мол, что случилось. А квартирантка мне: «Не знаю. Я вышла на улицу, а тут уже водопад». Я перекрыл воду, стал трубу ремонтировать. И вдруг слышу со стороны сарая какой-то стук, да и сам сарай трясется так, будто вот-вот рухнет. Я подошел, дверь открыл, а там пони! Спросил у девушки, что там делает животное, а она на голубом глазу: «Ну а куда его? Когда я привязала его к дому, вдруг полилась вода». Жесть, конечно. © runswitscissors / Reddit
- Мама сдает квартиру около 10 лет. Жильцы постоянно забывают продукты в шкафах и холодильнике — это уже классика. Но бывали и курьезные случаи: один раз нашли после квартирантов целого замороженного гуся! Бывшие жильцы за ним, естественно, не вернулись. Наши псы ликовали неделю на таких харчах. А один раз дама так торопилась сбежать, чтобы не платить за коммуналку, что забыла норковую шубу. Мама, правда, добрая: вернула ей шубу за погашение части просроченных платежей. © Alek714 / Pikabu
- Молодая пара снимала у меня квартиру. Они вечно задерживали оплату, а дома был бардак. Однажды девушка позвонила и спросила, можно ли завести хомяка. Я сказал: «Нет, нельзя. Но если у вас есть деньги на хомяка, я бы порекомендовал заплатить арендную плату — у вас задолженность за 2 месяца». А дева отвечает, мол, это деньги, которые ей на день рождения подарили, тратить их на аренду она не собирается. Ну что ж, теперь она на собственном горьком опыте усвоила, что когда тебя собираются выселить, «денег на день рождения» больше не существует. Спойлер: она купила хомяка. © Iristhevirus217 / Reddit
- Парень снимал у нас квартиру лет 10, потом съехал и вместо себя поселил свою знакомую девочку. Спустя пару месяцев началось нытье, что антенна барахлит, сантехнику надо обновлять, лампочка перегорела, из окна летом дуло. Мы сначала реагировали, но с глобальными ремонтами-то за раз не справишься, тормознули. В общем, она съезжать надумала. И между делом говорит: «Мне Ваня (бывший арендатор) мебель и технику продал, я забираю», — и список выкатывает. Мы в шоке, ибо это все взамен нашего старого предыдущими жильцами приобреталось и оставлялось. То есть мы никогда пустую квартиру никому не сдавали. Звоним Ване, благо контакты остались, а он и говорит, что только пылесос ей продал, про остальное впервые слышит. Короче, оставили все себе. Но все равно она, когда съезжала, зачем-то прихватила пульт от телика. © Julia Julieva / ADME
- Снимали в студенчестве комнату в двухкомнатной квартире. В нашей комнате были обшарпанные обои из разных рулонов и желтые от старости шторы, не было ни одной тумбочки и полки. Хозяйка полгода к нам не заходила, только деньги брала. Мы поклеили дешевые, но приличные обои, повесили свои шторы и полки, постелили на кровати пледы — комната уже приличнее стала выглядеть. Хозяйка, увидев все это, выдала: «За такую комнату вы мне в 2 раза больше должны платить!» Нам удачно подвернулся вариант гораздо лучше и мы съехали в тот же месяц, вернув комнате первозданный вид (только обои оставили). Как хозяйка выла! И еще требовала, чтоб мы ей квартирантов сами нашли. Потом случайно пересеклись с одной из студенток, которые вторую комнату снимали, и она сказала, что наша уже полгода пустует. © Elisizova / Pikabu
- Я сдал дом по очень низкой цене трудолюбивой паре с двумя маленькими детьми. Я только что закончил там ремонт — потратил на него £ 4 тыс., все было новенькое. Ничего вроде не предвещало беды, но через полгода я внезапно получил счет на оплату налога в размере £ 800 за многоквартирный дом. Оказалось, что «молодая семья» вообще не въезжала — они сдавали наш дом в субаренду 8 другим людям и зарабатывали на этом в 3 раза больше, чем платили мне! Еще они продали холодильник и стиралку, а потом исчезли. В итоге мне все это влетело в копеечку. © pambie / Reddit
- Сняли квартиру в панельном доме. Стены картонные, слышимость мама не горюй, а соседи как на зло постоянно скандалили. Как-то ушла в магазин, сына 5 лет дома оставила. Возвращаюсь — он сидит зареванный. Рассказывает: «Там кто-то кричал, я испугался и начал громко плакать, а мне голос какой-то говорит: „Не ори, мать сейчас вернется!“ — я и успокоился». Я конечно, попросила соседей не кричать так громко, но сына больше одного не оставляю. © Мамдаринка / VK
- Снимаем квартиру. Сегодня сквозь сон услышала, будто в квартире кто-то есть, но решила, что показалась. Оказалось, не показалось. Встала, захожу в туалет и вижу, что унитаз кто-то помыл. Снова, значит, хозяйка без предупреждения приходила. Але, гражданочка, не вы здесь живете, а мы! Не понимаю таких арендодателей. © Палата № 6 / VK
- Снимаю квартиру. Хозяйка с мужем Серегой живут напротив. Как-то слышу в подъезде крики. Вылетаю из квартиры — а это моя арендодательница орет дурниной и вышвыривает вещи мужа из квартиры. Тот стоит рядом и молчит в тряпочку, потому что в руках у него енот. Потом уже другой сосед рассказал, что Серега тайком его в квартире держал, а жена его животных не любит, даже квартиру сдает с жестким требованием «без животных». © Палата № 6 / VK
Тем еще испытанием для терпения может оказаться и приобретение собственного жилья. Иногда случаются такие бесячные ситуации, от которых пригорит даже у безмятежного буддиста.
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