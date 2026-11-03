16 попутчиков в самолете, которые запомнились сильнее вида из иллюминатора
Перед полетом многие запасаются книгами, фильмами и наушниками, чтобы было чем заняться в дороге. А потом выясняется, что за соседним креслом интереснее наблюдать, чем за экраном. По крайней мере, некоторым пассажирам определенно повезло с попутчиками. Хотя тут еще смотря что считать везением.
- Летел как-то в командировку, рядом сидела мама с девчушкой. Женщина уснула, а девочка молча шуршала журнальчиками. В итоге и я задремал. По прилете ринулся на контроль, а пограничник смотрит паспорт, потом на меня и давай давиться от смеха. И показывает на лоб мне. Я на телефоне включаю фронталку и ахаю! Пока я спал, юная художница обклеила мои лоб и лысину наклейками с единорогами. А я спросонья даже не заметил.
Когда продавец спрашивает: «Вы себе покупаете или ребенку?» — не надо отвечать: «Давайте любую»
- Около тридцати лет назад я летел на выставку. Был в деловом костюме, а за моей спиной расположился пожилой мужчина, похожий на байкера. Он то и дело стучал тростью по спинке моего кресла. Я вежливо попросил его прекратить, но ему хоть бы хны! Тогда позвал бортпроводницу. Мужчина снова стукнул по моему креслу прямо при ней. Она покачала головой и предложила мне пересесть в первый класс. Вот это я понимаю — повышение класса обслуживания!
- Как-то раз летел в Перу и познакомился в самолете с одним парнем. Он возвращался домой на годовщину свадьбы родителей. У меня же из планов на поездку были только Куско и Мачу-Пикчу. Разговорились, и новый знакомый предложил мне остановиться у его семьи и прийти на торжество. Так я провел несколько дней в гостях, познакомился с его родными и отлично повеселился на празднике. Потом поблагодарил всех за гостеприимство и продолжил путешествие. К сожалению, больше мы никогда не общались.
Когда летишь в отпуск и берешь с собой только самое необходимое
- Однажды я летел ночным рейсом, и пассажиров в самолете было так мало, что каждому достался целый ряд кресел. У меня с собой был плюшевый медведь, которого я вез домой. Решил, что из него получится неплохая подушка, достал из сумки и приготовился улечься. Поворачиваю голову — а женщина в соседнем ряду тоже вытаскивает плюшевого мишку и устраивается с ним спать. До сих пор забавно вспоминать, что мы оба взяли в ручную кладь плюшевых медведей.
Когда летела после долгого перерыва (и была память об очень тяжелом полете) - взяла с собой маленькую плюшевую мышку и ее тискала, чтоб отвлечься)
- Собираясь в отпуск, я по привычке забронировал кресло у прохода. Моими соседками оказались две женщины, которые впервые в жизни летели на самолете. Обе заметно нервничали и даже извинились за возможные неудобства, хотя совершенно мне не мешали. Они удивлялись, мол, я такой спокойный, и спросили, часто ли путешествую. Рассказал, что летаю несколько раз в год, а сейчас гоню в круиз. Выяснилось, что они тоже собираются в круиз, только на другом лайнере. Мы разговорились, женщины немного отвлеклись от волнения. Но знаете в чем прикол? На обратном рейсе всем нам снова достались соседние места!
Место у окна с огромной скидкой выглядит именно так
Пассажир заплатил за место у окна, но вместо иллюминатора получил глухую стену. «Единственное место у окна без самого окна! Избегайте места 12A», — предупреждает он.
- Как-то раз мы с тогдашним парнем летели на самолете. Нам достались места у окна и посередине, а у прохода сидел мужчина из Панамы. Мы начали смотреть на планшете фильм, разделив проводные наушники: каждому по одному вкладышу. Сосед тоже заинтересовался, поэтому мы развернули экран так, чтобы и ему было видно. Периодически он спрашивал, что происходит, например, кто из персонажей полицейский, а я по возможности объясняла. Ближе к концу, когда герой Киану Ривза прыгает из самолета без парашюта, наш попутчик как заорет от восторга, что я до сих пор это помню. Жаль только, что я не догадалась включить испанские субтитры для того мужичка.
- Я мужчина крупный, поэтому в самолете всегда стараюсь занимать поменьше места, чтобы не мешать соседям. Летел однажды из Мурманска в Москву, прижался к окну, а рядом устроилась девушка лет двадцати пяти — тридцати. Ее все время клонило в сон: голова падала мне на плечо, девушка просыпалась, извинялась и вскоре снова засыпала. Примерно через час она попросила меня сесть прямо и положить руку на подлокотник. Я согласился, мне самому так было удобнее. Минут через десять понял, зачем это понадобилось: девушка подсунула свою руку под мою, как под подушку, устроила голову у меня на плече и спокойно проспала до Москвы. Получается, меня использовали в качестве подушки, но я был совсем не против. И нет, мы не поженились. Даже не познакомились.
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- Однажды я летела с младшим сыном Мишей, ему тогда было около года. К концу полета малыш расплакался, а успокоить его никак не получалось. Встать и походить с ним по салону уже было нельзя. Рядом сидел мужчина, который до этого спокойно читал какую-то научную литературу. И тут он внезапно берет осторожно Мишу за ладошку и начинает массировать ее, нажимая на определенные точки. Потом точно так же помассировал ему ступни. Не прошло и минуты, как сын перестал плакать. Я обалдела!
Видимо был спец по народной китайской медицине. Когда то на заре моей юности на приёме был пожилой мужчина со следами небольших ожогов на животе. Рассказал, что у него в молодости был облитерирующий эндартериит, страшная штука, при которой нарушается кровоснабжение,. Мужчине грозилась ампутация ног, он был где то наверное на Дальнем Востоке, я уже не помню точно где. Его отвезли к старому китайскому лекарю. Лекарь за пару сеансов прижигания полынными сигарами его вылечил НАВСЕГДА. вот так вот.
- Первый самостоятельный отпуск за границей я решила устроить себе в подарок на день рождения. Начиналось путешествие с перелета в Москву. Посадка прошла без проблем, сотрудники авиакомпании были очень вежливы, но больше всего мне запомнился сосед. Спрашиваю его: «Вы тоже до Москвы?» А он с совершенно серьезным видом как ляпнет: «Нет, что вы, у меня вместо билета парашют, я под Воронежем выйду». Самолет всю дорогу немного потряхивало, а при посадке за окном стоял густой туман. И пока я переживала из-за полета, сосед спокойно спал. Ох, мне бы такое спокойствие!
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У соседа был замечательный пес, который очень боялся летать. «Хозяин взял его на руки, чтобы они вместе могли смотреть в иллюминатор во время взлета и посадки», — рассказывает автор фото.
- Сегодня вылетала из французского Лурда, а там аэропортом в основном пользуются европейские пенсионеры. Очереди они совершенно игнорируют. Если и стоят друг за другом, то только потому, что коридор узкий. Зато есть у этих пассажиров один большой плюс: в любой ситуации они начинают петь. Причем дружно! Пока мы ждали посадку, они успели исполнить примерно пять песен.
Ох, вспомнила - на обратном рейсе домой из Софии была группа девочек-скаутов, возвращались из организованной поездки по Балканам.
И они к концу полета начали петь хором, видимо, чтоб не думать о событиях на рейсе "ФлайДубай"... (это было в тот же день)
Вашему вниманию идеальный пассажир: не разговаривает, не толкает спинку кресла, не бегает в туалет
Женщина часто летает по работе и особенно ценит, когда соседи не мешают ей спать или работать. «Сегодня в 5 утра моя соседка поздоровалась, выпила апельсиновый сок и больше не отвлекала меня весь полет. Спасибо тебе!» — радуется она.
А вы обычно общаетесь с соседями в самолете или предпочитаете провести весь полет в тишине? Может, и вам встречался пассажир, которого до сих пор вспоминаете? Если хочется еще почитать о таких поездках, у нас есть случаи о необычных перелетах и истории из самолетов и аэропортов.
Комментарии
"А вы обычно общаетесь с соседями в самолете или предпочитаете провести весь полет в тишине?" В самолёте молчу - либо лететь недолго, либо слишком долго, и хочется проспать как можно дольше. А в поезде разговариваю. Редко попадались упорно игнорирующие.