16 попутчиков в самолете, которые запомнились сильнее вида из иллюминатора

Видимо был спец по народной китайской медицине. Когда то на заре моей юности на приёме был пожилой мужчина со следами небольших ожогов на животе. Рассказал, что у него в молодости был облитерирующий эндартериит, страшная штука, при которой нарушается кровоснабжение,. Мужчине грозилась ампутация ног, он был где то наверное на Дальнем Востоке, я уже не помню точно где. Его отвезли к старому китайскому лекарю. Лекарь за пару сеансов прижигания полынными сигарами его вылечил НАВСЕГДА. вот так вот.