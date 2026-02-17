Я в Шарле де Голль тоже плутала как то. Была пересадка, летела из Мехико в Мск. Принесло же меня в зону вылета обратно в Америку. На табло смотрю - моего рейса нет )) После распросов персонала пришлось ехать поездом (там между терминалами ходит) в нужный мне терминал. Никогда там не брала коротких стыковок ))
16 историй из аэропортов и самолетов, которые легко могли бы стать сценами из закрученного сериала
Самолет кажется обычным транспортом: купил билет, прошел досмотр, занял свое место — и в путь. Но стоит оказаться в аэропорту или подняться в небо, как путешествие начинает подбрасывать неожиданности. То в багаже обнаружится лишний «сюрприз», то сосед по креслу окажется разговорчивее, чем хотелось бы, то пересадка подарит отдельную маленькую историю.
- Работаю стюардессой. После очередного рейса проверяю салон и нахожу на сиденье косметичку. Пассажиры уже разошлись, поэтому по протоколу я обязана отнести ее в службу находок. Поднимаю, а под ней клочок бумажки с неожиданной надписью от руки: «Мне уже не нужно». В итоге мне потом сказали, что в той косметичке лежало обручальное кольцо с дорогим камнем. Интересно, что произошло у хозяйки косметички, что ей кольцо больше не нужно.
- Решила я как раз встретить подругу в аэропорту, устроить сюрприз — неожиданно встретить со всяческими вкусняшками и охапкой воздушных шариков. Нашла нужный выход, села напротив и приготовилась ждать. Но вышло так, что рейс задержали почти на 10 часов. В итоге утром подруга устроила сюрприз уже для меня! Она разбудила меня, пока я спала посреди аэропорта в окружении незнакомых людей на том самом месте, где я так преданно ждала ее всю ночь. Я спросила ее: «Как ты вообще меня узнала?» А она мне в ответ: «Да ты была единственным ярким пятном на всю округу». © Childofflower / Pikabu
- Две недели назад я летел в другую часть страны, чтобы сделать предложение девушке, но прямо перед вылетом последний рейс отменили — самолет после 45 минут ожидания отправили на ремонт. Я смог улететь только утром, причем с несколькими пересадками. Но каким-то чудом успел на встречу, которую, кстати, готовил четыре месяца. После всей нервотрепки с перелетами само предложение уже казалось самым простым шагом. В итоге вечер прошел идеально, она сказала: «Да!» © S4XM4N12 / Reddit
- Первый полет. Сильно волнуюсь. Подруга решила успокоить: «Сейчас будет говорить пилот. Послушай его голос, он профессионал!» Включается громкая связь, пилот здоровается и желает хорошего полета. И только на душе стало спокойно, как пилот внезапно выдал: «Вот это я ляпнул!» В итоге долетели с мягкой посадкой. © Подслушано / Ideer
- Приземлился в аэропорту Шарля де Голля. Пересадка 2,5 часа, но из-за занятого выхода потерял почти все время и вышел из самолета всего с часом в запасе. Один сотрудник отправил меня в одну сторону, другой — в другую, и, пройдя досмотр и паспортный контроль, я выяснил, что оказался вообще в противоположном конце огромного аэропорта. Пришлось мчаться почти 20 минут вслепую, путаясь в нелогичной нумерации терминалов, пока третий сотрудник наконец не подсказал верный путь. До выхода я добрался весь в поту и запыхавшийся — с тех пор стараюсь по возможности избегать этого аэропорта. © Hot_Instruction_5318 / Reddit
- Мой самый необычный Новый год я встречала в самолете. Отдыхали в Тае. Подлетали к дому уже под бой курантов. Самолет начал снижение, и мы прильнули к иллюминатору: сотни, тысячи салютов и фейерверков мы видели в эту новогоднюю ночь с высоты птичьего полета. Незабываемое зрелище надолго останется в моей памяти. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз стюардесса решила, что мне 10 лет, и предложила взять детский рюкзачок с фирменными игрушками и атрибутикой авиакомпании. Девушка, 21 год. © Подслушано / Ideer
- В середине 1990-х годов я летел домой. Из-за непогоды пришлось садиться в другом городе. Рейс задержали. Я работал в сфере логистики, поэтому у меня был мобильный телефон — редкость в то время. И вдруг слышу, что ребенок плачет. Подхожу ближе, а это девочка. Ей было всего 11 лет, она была напугана первым ее полетом, а тут еще эта задержка. Сотрудникам авиакомпании до нее не было дела. Я дал ей рабочий телефон, чтобы она позвонила родителям. Я поговорил с ними, успокоил и сказал, что присмотрю за девочкой. До сих пор не понимаю,, почему они доверились мне, но, возможно, просто не было выбора. Затем я проводил девочку до VIP-стойки, чтобы оформиться для ее сопровождения. Потом мы вместе хорошенько перекусили и благополучно улетели. Скажу честно, это лучшее мое воспоминание в жизни, когда пришлось заботиться об испуганном ребенке и сопровождать его до самого дома. © ZebVance / Reddit
- Работаю стюардессой. Иду по салону самолета. Тут меня останавливает мужчина приличного вида и говорит: «Девушка, откройте окно!» Я потянулась проверить, мало ли, шторку иллюминатора заклинило. Но нет, все хорошо. Говорю: «Окно открыто». А мужчина мне в ответ: «Нет, девушка, я свежим воздухом подышать хочу!» Немая пауза. Когда я ушла, то слышала сзади смех других пассажиров. © Подслушано / Ideer
- Однажды во время пересадки я познакомился с девушкой. У нас завязался разговор, начали легко общаться. Она говорит: «А попробуй угадать мой возраст». Я прикинул и сказал, что 28. И тут смотрю, а в ее глазах словно свет погас, и она ответила: «Вообще-то, мне 25». И все, ребята! На этом наше общение закончилось. © pinback77 / Reddit
- Мой отец работает в атомной энергетике. Ему частенько приходится летать по командировкам. Далее с его слов. В одну из поездок мне и коллегам нужно было отвезти новый костюм радиационной защиты. Приехали мы в аэропорт. Начали проходить досмотр. И тут сотрудников службы безопасности аэропорта ждал сюрприз — сумка с костюмом не просвечивается. Вообще. Совсем. Ни со второй, ни с третьей попытки. И произошел диалог:
— Что там у вас?
— Костюм.
— А почему сумка не просвечивается? Откройте и покажите!
— Это костюм радиационной защиты. Документы на него есть. Развернуть и показать?
— Нет, спасибо! Не надо. Проходите быстрее! © ZhoraLiberman / Pikabu
- В огромном аэропорту я оставил ключи от машины в лотке на досмотре и вспомнил об этом только через несколько дней, уже возвращаясь к парковке. По телефону в бюро находок мне сказали, что ключей у них сотни, но когда я уточнил, что мой брелок от сигнализации выглядит так, будто его погрызли собаки, на том конце воцарилась пауза, и далее последовала фраза: «Блин, ты прав. Тут есть такие!» Сотрудник аэропорта лично отвез меня в бюро находок, чтобы лично «посмотреть на это чудо». В бюро полдюжины работников ржали, когда увидели нечто, похожее на ключ от машины, который еще и работает. © rubikscanopener / Reddit
"Я прикинул и сказал, что 28." Друг мой, запомни, после того как прикинул возраст девушки/женщины, мысленно сбрось 10 лет.
- Несколько лет назад я был в одном аэропорту. Там велись какие-то строительные работы, поэтому в одном месте здания попросту не было стены. Вокруг стояли ограждения, но можно было выйти прямо на улицу и посидеть рядом со взлетной полосой. Конечно, все было защищено специальными ограждениями, но возможность побыть на улице немного скрасила ожидание. © Borbit85 / Reddit
- Приехала в аэропорт за 2 часа до вылета, но прошла регистрацию только через полтора. В итоге не успела на посадку всего на 5 минут! Уже сейчас представляю эту картину: по громкоговорителю на весь аэропорт называют мое имя, а я спокойненько сижу в зале ожидания и слушаю музыку. А все потому, что я ни разу не бывала в аэропорту. Мне 30. © Подслушано / Ideer
- Путь домой с острова Фиджи «превзошел» все ожидания. Сначала поездка на автобусе до аэропорта заняла 6 часов и началась в 7 утра, чтобы команда на лодке могла подготовиться к приему следующей группы туристов. Далее 7 часов ожидания в аэропорту единственного рейса. 11-часовой перелет. Следом 6 часов ожидания стыковочного рейса. Потом 7 часов полета. Далее очередные 2 часа ожидания нового рейса. И финальный 45-минутный перелет до дома. © absurdamerica / Reddit
- Летела на отдых, по глупости взяла билеты в ночь. В тот момент я думала, что буду спать и не замечу времени в полете. По факту люди в салоне вели себя ужасно, визг стоял всю ночь. Не спала ни минуты. Зато как же было приятно лететь обратно! Все были грустные, потому что отпуск закончился, обгорелые и молчаливые. © Подслушано / Ideer
И сколько бы раз мы ни летали, каждый рейс все равно умудряется подкинуть свою маленькую историю — неловкую, трогательную или до слез смешную. Так что иногда самое запоминающееся в путешествии начинается еще до того, как самолет оторвется от земли. Наверняка и у вас в памяти хранится забавный эпизод, случившийся, едва вы вошли в аэропорт. Делитесь в комментариях — такие истории всегда читаются на одном дыхании.