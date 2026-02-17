16 историй из аэропортов и самолетов, которые легко могли бы стать сценами из закрученного сериала

И сколько бы раз мы ни летали, каждый рейс все равно умудряется подкинуть свою маленькую историю — неловкую, трогательную или до слез смешную. Так что иногда самое запоминающееся в путешествии начинается еще до того, как самолет оторвется от земли. Наверняка и у вас в памяти хранится забавный эпизод, случившийся, едва вы вошли в аэропорт. Делитесь в комментариях — такие истории всегда читаются на одном дыхании.