19 пассажиров, которые не ожидали таких сюрпризов на борту самолета

Самолет вроде как считается быстрым и комфортным транспортом, но только не тогда, когда тебе попадаются «особенные» попутчики — шумные, вежливые «на свою голову» или вообще не очень адекватные. Эти истории — не про турбулентность, а про людей, из-за которых тебе начинает казаться, что лучше бы ты пошел пешком.