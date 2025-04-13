А разве так можно н/а одно место в самолёте посадит две человека? Если чел сделал бронь через телефон, соответственно это должно фиксироваться при продаже билетов через кассу . Или я ошибаюсь?
19 пассажиров, которые не ожидали таких сюрпризов на борту самолета
Истории
4 часа назад
Самолет вроде как считается быстрым и комфортным транспортом, но только не тогда, когда тебе попадаются «особенные» попутчики — шумные, вежливые «на свою голову» или вообще не очень адекватные. Эти истории — не про турбулентность, а про людей, из-за которых тебе начинает казаться, что лучше бы ты пошел пешком.
- Летела как-то на самолете. Место у прохода. Слева у окна мама с дочкой. Не успели мы набрать высоту, как девочка начала капризничать. Мама тут же приказала: «Иди погуляй! Тетя тебя пропустит». Я пропустила, но не ожидала, что придется это делать чуть ли не каждые 5 минут. Я думала, что мамаша хотя бы извинится, но она просто ехидно выдала: «Лететь осталось около часа. Может, вы просто постоите?» М-да. Предложила им поменяться местами, но «Доченьке же в окно смотреть тоже надо». Сказала, что больше вставать не собираюсь из-за их прихотей. Мама лишь что-то пробубнила себе под нос.
- Летел я как-то по работе из Европы. Лететь всего часов 5, но на борту меня ждал сюрприз — большинство пассажиров были с детьми, причем многие с грудничками. Что творилось на борту весь полет — словами просто не передать. Ор всю дорогу с редкими пятиминутными перерывами. Дети постарше тоже не отставали и периодически закатывали истерики. А когда самолет приземлился, и все начали выходить, то столько мусора в салоне я еще никогда в жизни не видел. Хоть с лопатой ходи по проходам: везде валялись салфетки, фантики, бутылки, еда. А вишенкой на торте были лежащие памперсы на откидных столиках. Выходил из самолета с опухшей квадратной головой. © Chief.Boroda / Pikabu
- Возвращалась из командировки жутко уставшая. В самолете сразу вырубилась. Сквозь сон чувствую, что руки влажные какие-то. Глаза открываю, а у меня на руках лежит подгузник детский, а рядом мамашка ребенка переодевает. Я обалдела. И тут она увидела, что я проснулась и выдала: «А, проснулись? Тогда сейчас уберу». Получается, что пока я спала, то была просто подставкой какой-то. Такой наглости я еще ни разу не встречала.
- Как же я переживала перед первым перелетом с малым! Проигрывала в голове все возможные сценарии: крики, истерики, как я буду извиняться перед пассажирами. Набрала игрушек, скачала мультики. И вот час Х. Сели, пристегнулись, а сын взял и уснул. Проспал весь полет, сделав один перерыв на перекус. Даже когда взлетели, не проснулся. И чего я так переживала? © Мамдаринка / VK
- Недавно летела на самолете. Взяла место у окна. Внезапно захотелось в туалет, поэтому попросила женщин на соседних креслах пройти. Та, что сидела у прохода, без проблем встала, а вот рядом со мной напрочь отказывалась вставать и пропускать меня. Пришлось кое-как протискиваться. От нее я услышала какие-то фразы про личное пространство, поэтому весь оставшийся полет я чувствовала себя очень неловко. Но что мне оставалось делать? Терпеть 8 часов или заставить ее встать? © Some-Cable-4550 / Reddit
- Летел как-то раз домой, сел на свое место и воткнул наушники. Вдруг ко мне подходит какая-то женщина и заявляет, что я занял ее место. Смотрим в посадочные талоны, и оказывается, что у нас действительно одно и то же место. Женщина тут же начала грубить и орать на меня, мол, занял ее место. Подошла стюардесса и предложила мне пересесть. Я согласился. Но та дамочка плюхнулась на место и продолжала поливать меня грязью. И тут я вспомнил про свою бронь. Показал на телефоне стюардессе. Стало понятно, что место было назначено мне первым. Итог: той скандалистке вновь пришлось пересаживаться, а я с улыбкой на лице продолжил слушать музыку. Справедливость восторжествовала. © LexB777 / Reddit
- Летели в самолете, в хвосте. Жара, из отверстий дует раскаленный воздух. Женщине рядом плохо. Мужчина в полуобморочном состоянии. Четыре раза вежливо попросили сделать температуру в салоне согласно нормам. На пятый раз стюард ответил, что нас тут много, всем не угодишь. Написали жалобу. Через 5 минут температура нормальная, появились вдруг пледы для замерзающих, все вежливы и предупредительны. Сосед по креслу сказал, что это не «по-нашему» — жаловаться, и пересел. «По-нашему» лучше свариться в самолете? © Подслушано / Ideer
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- Я трусиха. Боялась самолетов. Как-то летели вдвоем с маленькой дочкой. По какой-то причине вместо посадки самолет стал кружить над аэропортом. Более получаса. В салоне стало дымно, и пищал какой-то жуткий сигнал. До сих пор не знаю, что это было. Мужчины стирали пот со лбов, женщины причитали. Дочка спрашивала меня: «Мама, упадем?» А я с ужасом в сердце пыталась ей искренне улыбаться и убеждать, что все хорошо. © Подслушано / Ideer
- Летели с подругой и ее детьми, детям взяли три места перед нами. Дети сели, а мы багаж наверх распихиваем. Смотрю, люди начали оборачиваться, прислушалась, а мой сын вещает: «А бывает еще, Лиза, что топлива не дольют или течь в баке случается. Но об этом пилоты узнают, если сигнализация не откажет». Лиза забилась в свое кресло и смотрит с ужасом: она вообще самолетов боялась. Оказалось, что подруга перед полетом свою дочь неделю успокаивала, что ничего плохого не может случиться в полете. Но мой сын отличился. © Татьяна Лобанова / ADME
- Летел я на небольшом самолете. В середине полета один из пилотов вышел в туалет и вдруг увидел знакомых и сел с ними поболтать. Через 10 минут позвал второго. И вот они уже вдвоем сидят в салоне. И тут первый смотрит на часы и говорит второму: «Пошли, скоро посадка». И ушли в кабину. © olyamax / Pikabu
- Боюсь летать, но иногда приходится. Один раз летела с отцом — он электромеханик, 30 лет моторы чинит. Паникую весь полет: то взлет, то воздушная яма, то еще что-нибудь. А он сидит, как Будда. Я уже более-менее выдохнула, как он вдруг с улыбкой говорит: «На одном двигателе летим». Я в шоке: «Откуда ты знаешь?» Он: «Так слышно же! Я столько моторов перечинил, что по звуку определяю. Не слышишь? Правый двигатель не работает. Ну ничего, и на одном левом сесть можно». И зевает. Вот лучше б молчал, я до конца полета еле высидела — нервишки пощекотало мне знатно! © Палата № 6 / VK
- Вчера впервые летела на самолете — страшно боялась. Парень рядом, кажется, тоже переживал: все копался в рюкзаке... Пилот объявляет взлет — и тут мой сосед достает пузырчатую пленку. Увидел, что я тоже нервничаю, протянул мне кусочек. Так и взлетали, лопая пузырьки. Страха как не бывало. Весь полет мило проболтали, а при посадке снова щёлкали пупырышки. Теперь планируем встретиться еще раз — но уже не на высоте 10 тысяч метров. © Палата № 6 / VK
- Летели с женой из Парижа. При подлете к месту назначения командир борта объявляет, что аэропорт не принимает по причине непогоды, поэтому сядем аварийно в другом городе. Там переждем грозовой фронт, подзаправимся и уже тогда домой. Пассажиры загудели, расстроились. И тут сзади радостный возглас: «Ура! Вот это удача! Я как раз туда летел. Теперь не нужно пересадку делать». Но до сих пор помню, как его радость на лице сменилась грустью. Ведь он не знал о правилах международного рейса, поэтому его не выпустили из самолета в родном городе. Как же он бесился: «Приземлился в родном городе, чтобы отсюда улететь, а потом оттуда опять сюда. Спасибо, блин!» © Unknown author / Pikabu
- Летаю редко, 1-3 раза в год. Так совпало, что полетела во время месячных. В аэропорту на контроле мне сказали, что на мониторе у меня «там» все светится, словно рождественская елка. Я обалдела и тихонько сказала про менструальное белье. Просто тонкие трусики. Сотрудница подошла обыскать, и когда начала досмотр, то была удивлена, что обычные трусики для месячных создают такой эффект. © s***geogirl / Reddit
- Однажды летела к другу в другую страну. Он умолял прихватить его камеру. Я заехала к нему, взяла сумку, не открывая, и в аэропорт. На контроле поняла, что в сумке может быть все что угодно. Начала паниковать. Сердце в пятки. Сумка уехала на проверку. Я бледная, на грани истерики, и тут оказалось, что ничего там не было. Я просто паникер. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня знакомый — настоящий трудяга. Шесть дней в неделю пашет без продыху, а в единственный выходной стабильно зависает в заведениях. Приехал в аэропорт пораньше, зашел в duty free, просто походить... и как-то завис. Познакомился с веселой компанией, у них рейс задержали, разговорились... Настолько хорошо пошло, что он в итоге опоздал на свой самолет. Никуда не улетел. Но и не расстроился. Говорит, это все равно был отпуск, маленький, спонтанный, только без перелета. © Палата №6 / VK
- Сегодня на вид умная женщина лет 50 с пеной у рта доказывала, что для комфорта собачек в грузовом отсеке самолета стюардессы должны открыть дверь прямо в полете, спуститься под самолет и включить обогреватель песикам. Но никто этого делать не захотел. Ух, какие! © Подслушано / Ideer
- Захожу в самолет, нахожу свое место у окна, а там уже сидит женщина с двумя детьми. Я поинтересовался, какое у нее место. Ну, мало ли, какая-то ошибка. Она наотмашь сказала: «Не знаю!» Позвал стюардессу, и уже она объяснила, что на мое место пересадили ребенка, чтобы мама летела вместе с детьми. Но прикол в том, что пересадили его от отца в другой части салона. Я не против, чтобы семья летела рядышком, но сначала надо было спросить разрешения у меня. И ведь дети были не такими уж и маленькими, лет по 10-12. © Sad-Gain-74 / Reddit
- Летел на самолете — внутренний перелет, но 7 часов в небе. И это были самые ужасные 7 часов в моей жизни... Потому что именно мне попались соседи, которые до этого только на поездах ездили. Знаете, как я это понял? Они начали доставать бутерброды. И курицу в фольге. Спасибо, что яиц вареных не было! Женщина донимала разговорами, ее ребенок кричал, а муж просто отрубился в начале полета и храпел. © Палата №6 / VK
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