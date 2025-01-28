А подумать перед тем, как нанимать человека, который ни дня не работал, никак? Тем более. знакомая, наверняка про нее знают немало.
12 историй о коллегах, которые подбавили жару в рабочие будни
Истории
19 часов назад
Просто работать на работе — это скучно. А вот когда коллеги устраивают встряску своим странным поведением — это другое дело. Есть потом что вспомнить на досуге. Правда, иногда от выходок других сотрудников остается осадочек.
- Мне пришлось уволиться с хорошей работы из-за коллеги. Мне тогда 32 было, ей 39. С мужем у нее какие-то проблемы, сын уже в институте, решила «пожить для себя». И почему-то выбрала в качестве этого «для себя» именно меня. Прямо приставала уже конкретно. Когда объяснил ей популярно, что у меня двое маленьких детей не по залету, а по любви, и при любом раскладе она совсем не в моем вкусе, то стала откровенно подставлять. В итоге когда меня лишили квартальной премии из-за очередной ее подставы, то предложил начальству с этим что-то сделать. Готов был перевестись в другой отдел или офис. Посмеялись надо мной, утверждали, что просто выдумываю, чтобы не признавать «ошибки» в работе. Уволился. Через месяц звали обратно, типа выяснили, откуда ветер дул, и я не виноват. Но я уже работал на их конкурента. © Гоша Тыковкин / Dzen
- У нас на работе решили устроить корпоратив с конкурсами. Один из них был «угадай коллегу по детской фотографии». Все шло нормально, пока на экране не появилось фото ребенка в кожанке, с нарисованными татухами, в черных очках возле мотоцикла. И все начали перебирать имена. Когда варианты закончились, встала я и призналась, что это мое фото. Катя, 32 года. В свободное время гоняю с мужиками на байках, на работе об этом не знают. © Палата № 6 / VK
- Как-то сотрудничал с коллегой из другого подразделения нашей компании. Его направили к нам на один проект. И вот доделал он работу, сообщил моему руководителю. Тот проверил, и выяснилось, что сделано халтурно. Когда руководитель указала на ошибки и попросила исправить их, коллега ответил: «Вы просто сказали мне сделать. Вы не говорили, что нужно сделать это правильно!» Надолго этот умник не задержался у нас. © Палата № 6 / VK
- На нашем этаже в офисе стоял трехколесный велосипед. Менеджеры поставили его просто по приколу. Одна девушка, которую наняли примерно в то же время, что и меня, вместо того, чтобы работать, каталась на этом велосипеде по офису весь день. Она даже не включала свой компьютер. Просто садилась на велик и каталась по офису, болтая с людьми. И так до тех пор, пока не уходила на обеденный перерыв. В тот день, когда ее уволили, ее пришлось вывести из здания, потому что она кричала: «Вы несправедливо ко мне относитесь!» © Chavestvaldt / Reddit
- Один новенький парень у нас включил камеру во время видеосовещания, лежа в постели. Он даже не сидел, а именно лежал на подушке, без рубашки, держа телефон над собой. Самое смешное было то, что на этих встречах необязательно включать камеру. 90% сотрудников компании без нее сидят. Когда на чувака обратили внимание, в ответ он сказал, что ему не говорили, какие у нас часы работы. По-моему, если запланировано общее собрание, то можно предположить, что это считается «рабочим временем». © nooneneededtoknow / Reddit
- Наняла сестру своих друзей официанткой в наш ресторан. Через три часа после начала первой смены она свернула работу, сказав мне, что у нее трудный период. А еще она полчаса постила фотки с вечеринки. Уволила ее через соцсети. Девушка ни дня не проработала, потом попыталась подать заявление на пособие по безработице. А после еще ее отец позвонил мне и попытался угрозами заставить меня снова нанять ее. Ей было 34 года. © Severe_Performer_726 / Reddit
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- Я работаю в архиве, у нас там исторические документы. Новый сотрудник в свой первый рабочий день принес еду в рабочую зону. Хотя повсюду висят таблички, что есть можно только в комнате отдыха. И это просто здравый смысл. Босс сначала предупредил парнишку. Но пару дней спустя он снова ел за своим столом. Попрощался с работой естественно. Не знаю, был ли он высокомерным или просто тугодумом, но ему определенно нечего делать рядом с документами XVIII века. © p38-lightning / Reddit
- У нас работал странный айтишник. Казалось, он мало что делал, зато всегда был на виду и стремился наладить контакт с коллегами. Но вот как-то его попросили помочь генеральному директору с компьютером. Парень пришел, бросил взгляд на компьютер и сказал: «Неудивительно, что не работает. У вас отвратительная марка компа». Потом он потратил еще 10 минут, высказывая генеральному, какой неудачный компьютер тот выбрал, и жалуясь на свою работу. После этого его уволили. © englishgirlamerican / Reddit
- Коллега вдруг воспылал ко мне нежными чувствами. А я замужем, и левые связи меня не интересуют. Коллега и так и сяк, букеты приносил — не брала, конфеты — выставляла на стол. Потом я уже грубо ему все объяснила. Так этот чел на дорожках под окнами моей квартиры написал краской: «Спасибо тебе за незабываемые ночи». И сделал это через пару дней после моего возвращения из недельной командировки. © Жужа Лаптева / Dzen
- Вышла на новую работу. Теперь начальник моего отдела — моя свекровь. Я работаю в вечернюю смену, она в утреннюю, практически не видимся. Все более-менее хорошо. Но! Только что от мужа узнала, что свекровь посоветовала мне туда устроиться, чтобы я была ее «шпионом» и все про всех рассказывала: что делают не так, кто косячит, бездельничает и так далее. А я так не могу! Спросит — буду молчать. © Подслушано / Ideer
- У мужа начальница кошмарная. Не гнушается дергать его после работы. Звонит поздно вечером, в выходные, в отпуске. Причем все вопросы не срочные. Как-то я ответила на ее звонок, пока муж был в душе. Ну и прямо послала. А на следующий день начальница внезапно уволила моего из-за этого. Муж жутко злой, ищет работу, винит меня. А я счастлива, что эта тетка наконец-то исчезла из нашей жизни! Теперь на собеседованиях четко оговаривается этот момент — вне работы не звонить. © Подслушано / Ideer
- Один чувак проработал в нашем кафе всего три дня. Клиентка вернула еду, потому что она была немного сыроватой. Мы ждали замены духового шкафа и предупреждали клиентов, когда они заказывали горячие блюда, но все же такое случалось. Так новичок взял ее блюдо, откусил такой большой кусок, что половины не осталось, а затем вернул ей со словами: «Да все тут в порядке, ешьте!» Женщина стояла молча, я застыл. А мой клиент, который в этот момент оплачивал заказ, еле сдерживал смех. © skummelgutt / Reddit
Работа работой, но давайте вспомним студенчество. Сейчас, с высоты лет, оно кажется беззаботной и веселой порой, а тогда мы обо всех мелочах переживали всерьез. Окунаемся в ностальгию с подборкой историй.
Комментарии
Уведомления
"Как-то я ответила наа ее звонок, пока муж был в душе. Ну и прямо послала"
Дура.
Послать прямо может только тот, к кому относится этот звонок.
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