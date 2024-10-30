15 человек, чье чувство юмора их однажды слишком далеко заведет

Наверняка у многих среди знакомых и родственников есть такие люди, которые только и делают, что постоянно над всеми прикалываются или юморят даже в неподходящих ситуациях. То подарок подарят, от которого все вокруг раскраснеются, то такое сказанут, что хоть стой, хоть падай.