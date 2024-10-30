Да, я так и поверю, что она за пару минут у мужика в квартире смыла простой водичкой весь макияж
15 человек, чье чувство юмора их однажды слишком далеко заведет
Истории
1 час назад
Наверняка у многих среди знакомых и родственников есть такие люди, которые только и делают, что постоянно над всеми прикалываются или юморят даже в неподходящих ситуациях. То подарок подарят, от которого все вокруг раскраснеются, то такое сказанут, что хоть стой, хоть падай.
- Иногда, когда я звоню в домофон, папа спрашивает: «Пароль?», «Назовите ваш персональный код?», «Шпионы?», и что-то в этом роде, шутник. Позавчера пригласила своего парня домой, подходим к подъезду, и я вспоминаю об этом. Молюсь, чтобы отец опять чего-то подобного не ляпнул, а он такой: «Агент ХХХ прибыл? Назовите имя вашего напарника и должность». Оказывается, он увидел нас из окна. © Подслушано у девушек / VK
- Возвращался я домой с работы по широкому шоссе, как вдруг заметил двух дам, которые стоят у машины и пытаются ручным насосом накачать колеса. Решил помочь, подошел к ним, проверил все и понял, что как-то странно насос качает, как будто сопротивления воздуха нет. Осмотрел насос, он вроде нормальный, но потом заметил, что в вентиле нет ниппеля. Взял свой, починил, помог накачать колесо, а тут как раз мужчина вернулся, водитель, как я понял. Подходит ко мне и говорит: «Да я специально его выкрутил, чтобы в магазин сходить, а то они мне все уши уже прожужжали!» © Не все поймут / VK
- На очередное свидание собрались с молодым человеком в театр. Я надела алое платье, сделала прическу, потратила на макияж 2 часа. Вечер прошел прекрасно, после спектакля мы поужинали и поехали к нему. Все время я ловила восхищенные взгляды мужчин и была невероятно горда собой. Уже оказавшись у него, забежала на пару минут в ванную комнату, задумалась и смыла по привычке весь макияж. Сумку я оставила снаружи, пришлось с позором выходить. Так мой мажор додумался спросить: «Девушка, а вы кто?» © Подслушано / Ideer
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- Иметь брата-близнеца — это очень круто! Мы в детстве всех с ума сводили своими приколами, сейчас выросли, уже стали более осознанными и зрелыми, но все равно иногда любим прикалываться. Как-то раз встречали курьера с едой. Я открываю ему двери, забираю еду и говорю, что забыл балкон закрыть, мол, кошка сейчас выпрыгнет. Бегу на балкон, там шумлю, кричу, стучу. Делаю вид, что упал. А мой брат, который ждал на лестничной клетке, поднимается на наш этаж с кошкой в руках и говорит курьеру: «Ух, еле-еле поймал!» Курьер хохотал на весь девятый этаж. © Не все поймут / VK
- У меня был первый день занятий в старшей школе. Зашел пожилой учитель, на вид он показался странным, даже скорее жутковатым. Он начал перечислять присутствующих и вдруг остановился. Поднял взгляд и уставился на меня: «О, я так рад, что ты тоже здесь. Как твоя семья? Младшая сестренка все еще играет на пианино? А тот корабль все еще стоит у вас на комоде? А комната так и синяя осталась?»
Я был в ужасе от того, что он знает обо мне столько, вплоть до комнаты, в которой я сплю.
На следующий день я узнал, что он — лучший друг моего дяди, и они с моим отцом решили подшутить надо мной. После этого случая учитель стал обычным мужчиной, в нормальной одежде. Шутка, конечно, удалась. Я потом его еще несколько дней боялся. © dbaker102194 / Reddit
- Есть друг — нейрохирург. Общаемся недавно, и мне нравится прикалываться над ним. Во время веселья спрашиваю: «Вот скажи мне как врач...». Он обычно сразу напрягается, потому что привык к тому, что люди вечно начинают рассказывать про свои болячки или болячки родственников. А это все совсем не способствует отдыху и даже бесит. И тут я задаю максимально тупой вопрос, какой только могу придумать. После этого он расслабляется, понимает, что я не всерьез и отшучивается, или отвечает. А мне просто нравится смотреть на эту смену эмоций у него на лице. © Подслушано / Ideer
- Я вот ненавижу, когда в общественном транспорте много свободных мест, а садится человек именно возле меня. Раньше терпела, а сейчас придумала, как с этим бороться. Если вы сидите где-то в общественном месте или в общественном транспорте, и незнакомый человек неожиданно подсаживается рядом с вами, просто уставьтесь на него и произнесите: «Как и договаривались? Ты принес деньги?». Он либо испугается и уйдет, либо подумает, что вы сумасшедший, и уйдет, либо даст вам деньги, «как вы и договаривались». Метод рабочий, правда последнего варианта не случалось со мной. © Не все поймут / VK
- Во время перерыва на работе я пошел к холодильнику, чтобы взять свой напиток. Его вкус мне показался противным, и я заметил, как один из моих коллег смотрит и смеется. Пришлось выяснять у него в чем дело, ну, он и раскололся. Сказал, что одна из коллег решила подшутить и сыпанула туда соли.
Несколько дней спустя я столкнулся с этой шутницей, и прежде чем она успела рассмеяться, я выпалил, мол, у меня аллергия на соль, и мне нужно ехать на укол в больницу. Она подозрительно глянула, но я ее успокоил, что такое у меня иногда бывает. После этого она очень засмущалась и извинилась передо мной, а спустя неделю она подошла ко мне и сердито спросила: «Слушай, у людей же не бывает аллергии на соль?» Я хихикнула и ответила, что нет. © mjo500 / Reddit
- У мамы есть соседка за стенкой, которая орет, когда говорит по телефону. Причем неважно, 4 часа утра или дня, орет одинаково. Иногда не замолкая. Примерно год ее не было, мама спала как младенец. Но вот снова она появилась. Мама досмотрела фильм, эта тетка орет, мама лежит, не может уснуть. И тут ей в голову пришла гениальная идея. Она по-тихому открыла окно, и шваброй постучала в ее окно. Также тихонько закрыла окно. За стеной - тишина. Что-то тихо сказала и все, больше ни звука до утра. Представьте сами, 2 часа ночи, ты в квартире одна, и вдруг стук в окно. А ты живешь на 9 этаже. © Подслушано / Ideer
- Было у нас семейное застолье, мои мама рассказывали о своем знакомстве, что я чуть не заплакала от этого всего. Решила тоже поделиться историей знакомства со своим мужем, точнее первого нашего свидания. Когда мы встретились после работы, пошли пить кофе, после чего началась сильная гроза. Я рассказываю всем за столом: «Ой, так романтично было! Дорогой, помнишь, какая гроза была? Беспрерывно гремел гром, и молнии превратили ночь в день!». Муж с ехидной ухмылкой отвечает: «Ага. Помню. Природа меня предупреждала. А я ей не поверил». © Подслушано / Ideer
- За неделю до дня рождения брат начал пытать меня о подарке. А я взяла и ляпнула, что хочу такой получить, который запомню навсегда. День Х, я просыпаюсь с радостными мыслями о том, что все внимание сегодня будет посвящено мне. Открываю глаза и вижу, что у меня на груди лежат цветы. Искра радости обрывается осознанием того, что они искусственные и их четное число. Этот шутник вываливается из шкафа с шариками, с невинным видом говорит, что я сама хотела, чтобы подарок запомнился. © Палата №6 / VK
- В детстве самая страшная фраза была: «Сын, зайди, надо поговорить». Вырос, у самого теперь есть сын. После школьного собрания прихожу, говорю ему: «Зайди, надо поговорить». Заходит испуганный, а его спрашиваю: «Пойдем завтра в аквапарк?» Жена говорит, что у меня странное чувство юмора. © Подслушано / Ideer
- Мама подарила мне сумку из крокодиловой кожи на день рождения. Когда я разворачивала подарок, муж — великий шутник, произнес: «Ой, маман, как же вы любите свою доченьку, если не пожалели для сумки кожу с собственной спины». Теперь ни я, ни мама не разговариваем ни с моим мужем, ни с папой, потому что они вдвоем над этой дурацкой шуткой посмеялись. © Палата № 6 / VK
- Когда я была еще совсем маленькой, была у нас соседка, которая любила подшутить. Пришла она к моей маме, они разговорились про семью, готовку, и та поведала секрет очень вкусного пирога, для которого вместо муки нужна заварка. Моя доверчивая мамуля под диктовку записала рецепт и решила удивить этим пирогом папу. Прошло почти 18 лет, а мы до сих пор вспоминаем и хохочем над ней, она ведь еще и повар по образованию. © Подслушано / Ideer
- Позавчера ехала домой и думала, как же рассказать мужу о том, что я беременна. Сначала думала преподнести это как сюрприз какой-то, но потом решила немного пошутить. Еду в троллейбусе и пишу ему сообщение: «Костя, нас дома ждет серьезный разговор». Интересно было увидеть его реакцию. Вернулась я домой, а он там уборкой занимается! Никогда не видела, чтобы он сам организовывал генеральную уборку. На плите картошку жарит, а в ванной наконец-то кран прикрутил. Эх, жаль, что не каждый день можно так «шутить». Пришлось рассказать, что серьезный разговор про то, что я беременна. Муж аж всплакнул от счастья. © Карамель / VK
Комментарии
Уведомления
История про шинный ниппель напомнила.
Дама приезжает в автосервис, просит посмотреть, что там не так с автомобилем - муж, говорит, сам не может, меня прислал. Механики открывают капот - под ним скотчем приклеен пакет с парой тысяч ₽ и записка: "Мужики, помурыжьте её пару часов, я хоть футбол спокойно посмотрю!"
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По поводу крокодиловой кожи... Какие мы нежные! Лично я бы обиженно пробурчала, что я вообще-то не крокодилиха, а королевская кобра размером с питона!
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