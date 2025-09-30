Как бы выглядели 10 героев античных мифов, если бы жили среди нас

Мы привыкли видеть античных героев на страницах учебников или в музее, но что если бы Зевс листал ленту в соцсетях, Афродита снимала бьюти-влоги, а Одиссей стоял в пробке по пути на работу? Мы решили пофантазировать и представить, как выглядели бы персонажи с уроков истории в наше время.