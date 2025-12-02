16 ироничных комиксов о том, как меняются наши представления о принце на белом коне с возрастом

1 час назад
16 ироничных комиксов о том, как меняются наши представления о принце на белом коне с возрастом

В 15 лет ты мечтаешь, чтобы в будущем возлюбленный заваливал тебя гигантскими букетами, бросал ради тебя все дела и ехал к тебе в другой город, пел серенады и читал твои мысли. А в 30 понимаешь: настоящий принц — это тот, кто молча помыл посуду, посидел с тобой в тишине и вовремя подарил тебе теплый халат для зимних вечеров. Мы нарисовали 16 ироничных комиксов о том, как меняются наши требования к идеальному мужчине с годами.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ольга Курпякова
19 часов назад

А почему девушка, чистящая зубы и с маской на лице стоит не перед раковиной с зеркалом, а в каком-то странном месте?

7.

8.

Светлана БМВ
16 минут назад

Если Катя повар-кондитер, то ей не надо напоминать что Витюша любит выпечку. А если Катя не любит печь, то вряд ли будет об этом мечтать в юности.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

