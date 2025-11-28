14 комиксов о том, что происходит, когда пытаешься следовать советам из интернета

Добро пожаловать в 21-й век, где любой человек с доступом к Wi-Fi и минимальными навыками монтажа видео может мгновенно стать «Сертифицированным Экспертом по Всему».

Вы когда-нибудь чувствовали себя неполноценным, потому что ваш завтрак не выглядит достаточно привлекательным для сторис? Вас угнетает то, что вы до сих пор не освоили «Секретный Метод, Как Экономить $10,000 в Месяц, Покупая Только Капусту»? Вы не одиноки.

Интернет — это огромный, гудящий хор, где каждый шепчет (или кричит) вам: «Сделай это немедленно!»