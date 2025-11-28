Интересно, на что намекает фирменный шрифт Эдми, которым написан совет? 🤔
14 комиксов о том, что происходит, когда пытаешься следовать советам из интернета
Добро пожаловать в 21-й век, где любой человек с доступом к Wi-Fi и минимальными навыками монтажа видео может мгновенно стать «Сертифицированным Экспертом по Всему».
Вы когда-нибудь чувствовали себя неполноценным, потому что ваш завтрак не выглядит достаточно привлекательным для сторис? Вас угнетает то, что вы до сих пор не освоили «Секретный Метод, Как Экономить $10,000 в Месяц, Покупая Только Капусту»? Вы не одиноки.
Интернет — это огромный, гудящий хор, где каждый шепчет (или кричит) вам: «Сделай это немедленно!»
1. Иногда интернет обещает «5 минут». Но не уточняет, на что именно...
2. Он обещает бодрость и энергию на весь день, если вставать с солнцем. Но иногда получается совсем наоборот...
Ага, а ложишься ты в 4 утра, потому что сова, и ночью у тебя самая активность. Не все советы одинаково полезны для всех.
3. Видеоролики всегда мотивируют, показывая легкость. А твоя реальность показывает совсем другое.
4. Уборка — суперлегкотня, по мнению советчиков в сети (там, видимо, не знают про беспорядок).
5.Всегда можно дома устроить салон красоты. Результат: 50 оттенков «лучше бы не надо».
Из меда, сахара и молотого кофе получается отличный скраб, особенно хорошо в бане, мёд тает и впитывается в кожу, получается два в одном, маска увлажняющая и питательная плюс очищение. Так что все норм с этими ингредиентами, в отличие от, например, луковой маски для волос, которая, может и помогает, но амбре потом пипец.
6. И не один раз, а несколько... Хотя лучше остановиться.
Видео, как от таких советов получался ужас, встречала неоднократно. Там, где всё получилось идеально, не встречала ни разу 😁
7. Советы по выстраиванию отношений, особенно с тещей и свекровью, иногда идут наперекосяк.
Анекдот вспомнился: сегодня теща-филолог обругала меня на латыни. Большего ужаса я в жизни не испытывал 😁
8. Буквальное следование совету «будь собой» может вообще не сработать, когда «собой» оказывается немного... странным.
Но это и правда хороший совет, ведь со временем сущность всё равно вылезет наружу, и будет гораздо неприятнее узнать её через какое-то время, когда отношения уже в разгаре. Лучше узнать всё сразу и не тратить время, если тебе такое не подходит.
9. Всегда находится кто-то, кто говорит про «лучшую версию себя»
И в этой бесконечной гонке можно совсем себя потерять, так и не поняв, какой ты на самом деле. Фанатизм в любом деле плох.
10. Ремонт без мастеров... После совета можно кино снимать.
11. Попробовать обрадовать любимую с рецептом из мишленовского ресторана удается не всегда.
Бешамель - соус для мяса, он входит в основу мясной лазаньи, готовить с ним лосось - не очень хорошая идея.
12. Повторение слов «Вам нужно добавить лишь капельку любви», даже если подпевать при этом, может вовсе не сработать для растений. Зато соседи оценят.
Я стараюсь хвалить тех, которые начинают зацветать или прошу укорениться как следует. Работает всегда, отзываются очень. Не надо залюбливать только, а вот радоваться успехам даже нужно.
13. «Совет: открыто говорите о чувствах»... или что-то пошло не так, и теперь ты один.
На мой взгляд, разумнее вообще не спрашивать. Если действительно вкусно, культурный человек это и сам скажет
14. А вот в «недоступность» лучше вообще не играть... Никому.
Комментарии
Всё потому что, следуя советам (особенно из интернета), не надо отключать собственную голову.