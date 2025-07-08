16 ностальгических комиксов, которые покажут всю разницу поколений

Мир меняется так быстро, что иногда мы не успеваем заметить эти перемены. Только когда сталкиваешься с контрастами между поколениями, понимаешь: то, что казалось вечным, уже стало историей. Эти различия — не повод для споров о том, в какое время жить лучше, а причина улыбнуться: ведь в конечном счете каждая эпоха по-своему прекрасна.

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Покупка одежды стала проще и комфортнее

Алина 1 час назад Я даже не представляю, как с двухлетним ребенком ходить по магазинам и одежду примерять) слава богу, всё можно заказать)) - - Ответить

Кинотеатры уступили пальму первенства стримингам. И как же сложно стало выбрать фильм на вечер!

Злой Доктор 9 минут назад Не-а, для меня домашнятина кинотеатр никогда не заменит. Что-то в этом есть, поп-корн, газировка. Главное, чтобы никакая сволочь спойлер не бросила😁 - - Ответить

Многочасовые разговоры с подружками стали выглядеть совсем иначе

Вся музыка мира теперь у тебя в кармане, но трек под настроение можно искать часами

Капитан Джек Воробей 59 минут назад Поскольку я любитель классической музыки, у меня вся музыка на плеере лежит по папкам - одна папка - один композитор. А внутри этой папки другие папки - на сей раз по произведениям (симфонии, концерты, сюиты, сонаты). И мне легко найти музыку по настроению) - - Ответить

Времена меняются, а таксисты — нет

Злой Доктор 7 минут назад Вот тут брехня. Может, где-то так и есть, у нас едут чётко, ожидание максимум 10 минут - - Ответить

Любовь девчонок к бойз-бэндам вечна, но сейчас на пике группы из Южной Кореи

Тапочек 23 часа назад Ыа,я как кпопер скажу что это вообще на меня не похоже.

А где постеры на стенках,где лайстики на полках,где игрушки кпоп...

И кстати,далеко не каждый кпопер слушает бтс.. - - Ответить

Почти никто больше не приходит в гости без приглашения, даже родственники

Мамочки больше увлечены правильным питанием

Карусельдь v2.0 1 час назад И хорошо, что людям с непереносимостью лактозы можно наслаждаться мороженым без риска - - Ответить

Школьная форма больше не обязательна, но дети все равно стремятся носить одинаковые вещи

Анна 53 минуты назад Э нет, тётечка отстала от жизни. Это лет 20 назад формы почти нигде не было, а сейчас наоборот школа без "правил внешнего вида", а попросту формы пойди найди. Где-то строго конкретный фасон и ткань указывается, где-то мягче "деловой стиль в таких то цветах", но почти везде такое есть. - - Ответить

Кажется, что люди стали больше заботиться об экологии. Но так ли это на самом деле?

Pohjoinen nainen 23 часа назад В России ни тогда ни сейчас не заботятся. - - Ответить

Раньше к детским дворовым развлечениям относились куда проще

Кошачья прислуга 21 час назад ну вообще да, пластиковая пдощадка по соавнению с металлоконструкциями еще СССРа выглядит ненадежно.

А если учесть, что ее по ночам зачастую юзают подростки, на которых эта площадка не рассчитана (сын одноклассницы в 14 лет весил 65 кило, и это не жир, а мышцы и кости), как-то уже хлипковато выглядит поутру... - - Ответить

Даже на праздник все чаще готовят более здоровую еду и не накрывают так, чтобы стол ломился

В тренде совсем иные профессии, чем было раньше

Поводов выходить из дома становится все меньше

Бабули освоили современные технологии, но к добру ли это?

Илья Андреевич 21 час назад Цените пока вам бабушка отправляет открытки, скоро вы бы всё отдали за открытку от бабушки - - Ответить

Раньше в конце учебного года устраивали просто чаепития в классе, а теперь — полноценные праздники