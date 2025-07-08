Я даже не представляю, как с двухлетним ребенком ходить по магазинам и одежду примерять) слава богу, всё можно заказать))
16 ностальгических комиксов, которые покажут всю разницу поколений
Мир меняется так быстро, что иногда мы не успеваем заметить эти перемены. Только когда сталкиваешься с контрастами между поколениями, понимаешь: то, что казалось вечным, уже стало историей. Эти различия — не повод для споров о том, в какое время жить лучше, а причина улыбнуться: ведь в конечном счете каждая эпоха по-своему прекрасна.
В статье присутствуют изображения, созданные при помощи искусственного интеллекта.
Покупка одежды стала проще и комфортнее
Кинотеатры уступили пальму первенства стримингам. И как же сложно стало выбрать фильм на вечер!
Не-а, для меня домашнятина кинотеатр никогда не заменит. Что-то в этом есть, поп-корн, газировка. Главное, чтобы никакая сволочь спойлер не бросила😁
Многочасовые разговоры с подружками стали выглядеть совсем иначе
Вся музыка мира теперь у тебя в кармане, но трек под настроение можно искать часами
Поскольку я любитель классической музыки, у меня вся музыка на плеере лежит по папкам - одна папка - один композитор. А внутри этой папки другие папки - на сей раз по произведениям (симфонии, концерты, сюиты, сонаты). И мне легко найти музыку по настроению)
Времена меняются, а таксисты — нет
Вот тут брехня. Может, где-то так и есть, у нас едут чётко, ожидание максимум 10 минут
Любовь девчонок к бойз-бэндам вечна, но сейчас на пике группы из Южной Кореи
Ыа,я как кпопер скажу что это вообще на меня не похоже.
А где постеры на стенках,где лайстики на полках,где игрушки кпоп...
И кстати,далеко не каждый кпопер слушает бтс..
Почти никто больше не приходит в гости без приглашения, даже родственники
Мамочки больше увлечены правильным питанием
И хорошо, что людям с непереносимостью лактозы можно наслаждаться мороженым без риска
Школьная форма больше не обязательна, но дети все равно стремятся носить одинаковые вещи
Э нет, тётечка отстала от жизни. Это лет 20 назад формы почти нигде не было, а сейчас наоборот школа без "правил внешнего вида", а попросту формы пойди найди. Где-то строго конкретный фасон и ткань указывается, где-то мягче "деловой стиль в таких то цветах", но почти везде такое есть.
Кажется, что люди стали больше заботиться об экологии. Но так ли это на самом деле?
Раньше к детским дворовым развлечениям относились куда проще
ну вообще да, пластиковая пдощадка по соавнению с металлоконструкциями еще СССРа выглядит ненадежно.
А если учесть, что ее по ночам зачастую юзают подростки, на которых эта площадка не рассчитана (сын одноклассницы в 14 лет весил 65 кило, и это не жир, а мышцы и кости), как-то уже хлипковато выглядит поутру...
Даже на праздник все чаще готовят более здоровую еду и не накрывают так, чтобы стол ломился
В тренде совсем иные профессии, чем было раньше
Поводов выходить из дома становится все меньше
Бабули освоили современные технологии, но к добру ли это?
Цените пока вам бабушка отправляет открытки, скоро вы бы всё отдали за открытку от бабушки
Раньше в конце учебного года устраивали просто чаепития в классе, а теперь — полноценные праздники
У моего младшего бывают чаепития в школе, это очень весело судя по его рассказам, задумчиво... может мы отсталые?!
А вот и еще несколько наших статей, в которых главной темой стала ностальгия:
Комментарии
Ну неееет.Ну стереотипыыы..
Опять же надеюсь что взрослые люди не поверят в это всё.