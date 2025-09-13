15+ животных, чья мимика настолько богата, что им позавидует любой голливудский актер

На вас когда-нибудь осуждающе смотрел кот? Наши пушистые герои поднаторели в мимике и умеют показывать широчайший спектр эмоций — от возмущения и удивления до искренней радости.

«Потягушки после дневного сна»

Я просто в голос захохотала. © Gweedah / Reddit

«Я просто не дала ей наггетс»

Теперь я знаю, с кого средневековые художники котов рисовали. © OnlyForTheSave / Reddit

«Локи негодует, потому что мне хватило совести пойти в туалет без него»

«Выхожу из ванной, а за дверью сидит моя кошка вот с такой моськой»

«Как тяжко жить...»

«Такое ощущение, что она не довольна тем, что я принимаю ванну»

«Взяли кошечку из приюта. Да, она родилась с такими глазами»

Глаза существа, познавшего смысл Вселенной. © CuteEmilySmiles / Reddit

«Мой кот на прогулке сегодня урвал поцелуй от симпатичной девчонки»

На его моське написано: «Что она только что сделала?» © Common-Frosting-9434 / Reddit

«Будь его воля, этот балбес жил бы в ванной»

«У кого-то сегодня день рождения... Она изо всех сил старается держать себя в лапках»

«Мы переехали в новый дом и мой мальчик теперь со мной не разговаривает»

«Реакция моего кота, когда я снял свои башмаки»

«Я сегодня нашел кота у себя во дворе»

Не-не-не! Это кот сегодня нашел тебя у себя во дворе. © Scooter87942 / Reddit

«Мы ходили на пляж. Там было много собак, но никто не захотел играть с Атласом. Он в расстроенных чувствах»

«Ее брат лежит у меня на коленях»

«Когда-то это был дикий кот. Гроза улиц!»

«Вот так выглядит кошечка моего друга каждый раз, когда кто-то идет на кухню.»

«Сказала ему, чтобы он прекратил донимать другого кота»