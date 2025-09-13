15+ животных, чья мимика настолько богата, что им позавидует любой голливудский актер
Животные
1 час назад
На вас когда-нибудь осуждающе смотрел кот? Наши пушистые герои поднаторели в мимике и умеют показывать широчайший спектр эмоций — от возмущения и удивления до искренней радости.
«Потягушки после дневного сна»
- Я просто в голос захохотала. © Gweedah / Reddit
«Я просто не дала ей наггетс»
- Теперь я знаю, с кого средневековые художники котов рисовали. © OnlyForTheSave / Reddit
«Локи негодует, потому что мне хватило совести пойти в туалет без него»
«Выхожу из ванной, а за дверью сидит моя кошка вот с такой моськой»
«Как тяжко жить...»
«Такое ощущение, что она не довольна тем, что я принимаю ванну»
«Взяли кошечку из приюта. Да, она родилась с такими глазами»
- Глаза существа, познавшего смысл Вселенной. © CuteEmilySmiles / Reddit
«Мой кот на прогулке сегодня урвал поцелуй от симпатичной девчонки»
- На его моське написано: «Что она только что сделала?» © Common-Frosting-9434 / Reddit
«Будь его воля, этот балбес жил бы в ванной»
«У кого-то сегодня день рождения... Она изо всех сил старается держать себя в лапках»
«Мы переехали в новый дом и мой мальчик теперь со мной не разговаривает»
«Реакция моего кота, когда я снял свои башмаки»
«Я сегодня нашел кота у себя во дворе»
- Не-не-не! Это кот сегодня нашел тебя у себя во дворе. © Scooter87942 / Reddit
«Мы ходили на пляж. Там было много собак, но никто не захотел играть с Атласом. Он в расстроенных чувствах»
«Ее брат лежит у меня на коленях»
«Когда-то это был дикий кот. Гроза улиц!»
- Он так заманивал добычу! © Cat-Parent-7 / Reddit
«Вот так выглядит кошечка моего друга каждый раз, когда кто-то идет на кухню.»
«Сказала ему, чтобы он прекратил донимать другого кота»
«Расслабушки»
Говоря о братьях наших меньших, невозможно не вспомнить, что это не мы выбираем животное, а животное — нас. Вот вам трогательные доказательства:
Фото на превью mrboogs / Reddit
