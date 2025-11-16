17 фото, которые доказывают, что у наших пап золотые руки и нестандартное мышление

В этом году ребёнок пожелал стать мумией. Купила я значит бежевый низ и стала нашивать бинты по спирали. Полтора часа я шила, а дитё стояло и терпело. Нашила, всё аккуратненько, красиво, двигаться не мешает. Стали костюм снимать, а он не снимается. Бинты мешают. Пришлось их резать, да ещё и пока корячились они все посбивались в тонкие ленточки и разлохматились. Посмотрела я на это, поняла что перешивать сил ни у кого нет. На особо крупные дыры таки вставила кусочки бинта и сказала, что так, с лохмотьями даже ближе к оригиналу)))