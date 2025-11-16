17 фото, которые доказывают, что у наших пап золотые руки и нестандартное мышление
Если папа берется за дело, результат может быть любым — но точно не скучным. Они умеют чинить при помощи подручных средств, изобретать на ходу и создавать шедевры, которые работают... ну, почти всегда. Давайте посмотрим, как эти мужчины могут мастерить, вязать и готовить. Эти фото от реальных пользователей сети показывают, что папин креатив — это суперсила!
«Папа сделал эту очаровательную собачку для младшего брата»
«Несколько украшений, которые сделал мой батя»
«Сегодня с трехлетней дочкой готовили печенье»
«Шапка, которую я связал для дочки»
«Очень горжусь костюмами, которые сделали мы с женой. Я сшил синий костюм. Мне досталась легкая часть работы по изготовлению масок, но они произвели фурор»
В этом году ребёнок пожелал стать мумией. Купила я значит бежевый низ и стала нашивать бинты по спирали. Полтора часа я шила, а дитё стояло и терпело. Нашила, всё аккуратненько, красиво, двигаться не мешает. Стали костюм снимать, а он не снимается. Бинты мешают. Пришлось их резать, да ещё и пока корячились они все посбивались в тонкие ленточки и разлохматились. Посмотрела я на это, поняла что перешивать сил ни у кого нет. На особо крупные дыры таки вставила кусочки бинта и сказала, что так, с лохмотьями даже ближе к оригиналу)))
«Завтра дочке исполняется 16 лет, а жена всю неделю была в отъезде. Она печет торты, и я годами наблюдал за ее работой. Сам сделал этот торт»
- У твоей жены появился серьезный конкурент. © swiftfatso / Reddit
«Эту замечательную машину мой отец сделал для племянника. В качестве двигателя используется электродрель»
«На Рождество папа купил мне подарок и поместил его вот в такую упаковку»
«Я сделал весло Моаны для своей дочки»
«Потихоньку учусь плести косы»
Хто такое Моана? Нахрена ему весло? Или ей? Костюм Пеппи сделал бы тогда, ее хоть весь мир знает. И ведь, зараза, не пожалел же ребёнка, все будут хороводы водить, подарки зарабатывать, да и просто носиться с ребятнёй.. А тут весло с собой таскай, а то образ неполный
«Связал кое-что для моей дочки»
Прекрасная вязанная защита ,чтобы дочка себя не царапала. Очень красивая девочка, к тому же ! А ручкам не будет жарко в таких толстых ,,варежках" в помещении ?
«Папа сделал эту скалку на уроках труда, она до сих пор служит нашей семье»
Прекрасная скалка ! Раньше парней учили еще тубаретки делать. Получались, вообще, не убиваемые.
«Кольцо, которое мы сделали вместе с папой»
- Я обычно не ношу украшений, но это бы купил! © Loztwallet / Reddit
- А еще он выковал 9 колец для людей и 3 для эльфов? © jeopardizejasper / Reddit
- Отличная попытка, Саурон! © un***ability / Reddit
«Испек несколько кексов для сына сегодня»
«Заплел сам. Красивая и простая прическа для школьницы»
- Простая?! © Gimme_The_Loot / Reddit
- Да ты крут! © ErmoKolle22Darksoul / Reddit
«Чтобы сэкономить, я сам испек торт на день рождения»
«Папа сделал это 25 лет назад, сейчас оно стоит $ 120 000»
- Оно стоит не меньше миллиона. На вашем месте я бы пошел и срочно это застраховал. © RuFusDark / Reddit