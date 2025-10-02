18 рукодельников, чьи творения язык не повернется назвать хобби — это настоящее искусство

Несмотря на изобилие товаров в магазинах и на онлайн-площадках, за настоящей уникальностью всегда стоит обращаться к мастерам. Именно они умеют создавать вещи, которые поражают оригинальностью и вызывают эмоции. Хочется платье для настоящей принцессы? Легко. Дверь с ручной росписью? Без проблем. Забавные сумочки в форме лягушки или аппетитного бургера? Естественно. Стоит лишь взглянуть на такие изделия — и фантазия уже начинает работать без остановки. Мы с любовью собрали самые любопытные работы, которыми пользователи поделились в соцсетях. Как эксперты по креативу мы гарантируем: вы увидите то, что не забудете.

«Это второе платье, которое я сшила в своей жизни»

«Теперь у нас вот такая дверь»

Ребят, придите и разрисуйте мою дверь! Это восхитительно! © ***ghoest / Reddit

«Я действительно выложилась по полной, создавая эти наряды, в которых мы отправились на свадьбу друзей»

«Я вдохновилась океаном и сделала этого стеклянного осьминога»

«Сшила сама»

«Я сделал фигурку из полимерной глины и акриловой краски. На листву ушло 15 часов работы, но я думаю, что это того стоило»

«Я сделала комплект из корсета и юбки в стиле XVIII века»

«Моя сумочка-гамбургер ручной работы»

«Превратила этого пушистого малыша в портрет. Выполнен в технике валяния из шерсти»

Божечки, я на секунду подумала, что это просто фото настоящего кота. © -Wearing_Tearing- / Reddit

«Моя банда самодельных лягушек в сборе»

«Я нашла у моря настоящий янтарь и решила сделать серьги в пляжной тематике»

«Я купила кучу старых толстовок, хорошенько их постирала и стала шить из них подобных плюшевых монстриков на подарки друзьям»

Я вообще не люблю плюшевые игрушки, но ваши просто фантастические! © adogandponyshow / Reddit

«Сшила платье для сестры. Она в нем пойдет на свадьбу подруги. У меня на это ушло 3 дня и теперь я чувствую себя настоящей искусницей»

Надеть это платье на чужую свадьбу довольно бестактно. Но само платье роскошно. © dllimport / Reddit

«Мне нужна была новая шляпа от солнца, но я не хотела ничего „нормального“. Поэтому сшила ведьминскую шляпку — придумывала все на ходу»

«Новые соседи ждут своего первенца, так что я решил сделать для них подарок»

«У меня получился клубничный котенок»

«Я была в восторге от маминого свадебного платья, но мне оно не подошло. Пришлось шить самой. Мама и бабушка остались в восторге!»

«Ребята, я назвала этот ковер „Лес“»