18 рукодельников, чьи творения язык не повернется назвать хобби — это настоящее искусство
Фотоподборки
39 минут назад
Несмотря на изобилие товаров в магазинах и на онлайн-площадках, за настоящей уникальностью всегда стоит обращаться к мастерам. Именно они умеют создавать вещи, которые поражают оригинальностью и вызывают эмоции. Хочется платье для настоящей принцессы? Легко. Дверь с ручной росписью? Без проблем. Забавные сумочки в форме лягушки или аппетитного бургера? Естественно. Стоит лишь взглянуть на такие изделия — и фантазия уже начинает работать без остановки. Мы с любовью собрали самые любопытные работы, которыми пользователи поделились в соцсетях. Как эксперты по креативу мы гарантируем: вы увидите то, что не забудете.
«Это второе платье, которое я сшила в своей жизни»
«Теперь у нас вот такая дверь»
- Ребят, придите и разрисуйте мою дверь! Это восхитительно! © ***ghoest / Reddit
«Я действительно выложилась по полной, создавая эти наряды, в которых мы отправились на свадьбу друзей»
«Я вдохновилась океаном и сделала этого стеклянного осьминога»
«Сшила сама»
«Я сделал фигурку из полимерной глины и акриловой краски. На листву ушло 15 часов работы, но я думаю, что это того стоило»
«Я сделала комплект из корсета и юбки в стиле XVIII века»
«Моя сумочка-гамбургер ручной работы»
«Превратила этого пушистого малыша в портрет. Выполнен в технике валяния из шерсти»
- Божечки, я на секунду подумала, что это просто фото настоящего кота. © -Wearing_Tearing- / Reddit
«Моя банда самодельных лягушек в сборе»
«Я нашла у моря настоящий янтарь и решила сделать серьги в пляжной тематике»
«Я купила кучу старых толстовок, хорошенько их постирала и стала шить из них подобных плюшевых монстриков на подарки друзьям»
- Я вообще не люблю плюшевые игрушки, но ваши просто фантастические! © adogandponyshow / Reddit
«Сшила платье для сестры. Она в нем пойдет на свадьбу подруги. У меня на это ушло 3 дня и теперь я чувствую себя настоящей искусницей»
- Надеть это платье на чужую свадьбу довольно бестактно. Но само платье роскошно. © dllimport / Reddit
«Мне нужна была новая шляпа от солнца, но я не хотела ничего „нормального“. Поэтому сшила ведьминскую шляпку — придумывала все на ходу»
«Новые соседи ждут своего первенца, так что я решил сделать для них подарок»
«У меня получился клубничный котенок»
«Я была в восторге от маминого свадебного платья, но мне оно не подошло. Пришлось шить самой. Мама и бабушка остались в восторге!»
«Ребята, я назвала этот ковер „Лес“»
- Выглядит слишком круто, чтобы по нему ходили. © JumpyPumpkin9526 / Reddit
Фото на превью Smallbutalsomedium / Reddit
