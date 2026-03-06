Каким местом нужно думать, чтоб считать, что украшения спасают брак?
15+ семейных реликвий, которые оказались для людей дороже денег — 6.06.26
У вас есть дома доставшиеся от родственников вещи, которые объективной ценности вроде как не имеют, а вот сердцу ну очень дороги? Наши сегодняшние герои поделились как раз такими историями. Одним в наследство досталась мебель, другим — ювелирка, а третьим — блокноты и книги. Нам больше всего понравилась история чайника, который по неосторожности раскокали, а потом уже превратили в настоящую реликвию — так, уважаемые читатели, рождаются династии.
- У нас в семье есть реликвия — золотое кольцо с рубином. Увесистый такой камень, караты не считала. А золото красное. Носила его сначала бабушка, потом — мама. Я спросила, откуда взялось колечко. Бабушка потупила глаза, а мама со смехом рассказала, что это подарок бабушке от поклонника. Он писал ей письма, приезжал. Звал пару раз в жены. Бабушка говорила: «Нет, не то». Так вот, то кольцо было одним из его последних подарков. На ее 70-летие. А когда они познакомились, ей было от силы 20 лет. Что было подарено во все остальные дни рождения, она скрыла. Но лежат в шкатулке одни серьги, которые я подозреваю в таком же происхождении. Такой вот полувековой поклонник. © galina.tis
- В далеком 1985 году мама после замужества взяла на время у бабушки старую такую лопатку — обычную, для жарки. Прошли годы, покупались новые наборы кухонных принадлежностей, но лопаточка оставалась любимой. Сейчас мне уже за тридцать, а я ей пользуюсь до сих пор. Перемешиваю зажарку и понимаю — вот она! — наша семейная реликвия. © Подслушано / Ideer
- На свадьбе бабушка нам подарила конверт, а потом меня в сторонку отвела. Огляделась по сторонам как заправский сыщик и всучила коробочку: «Эта вещь не раз спасала брак мне и твоей маме». Я ожидала найти в ней украшения, но внутри лежал простой блокнот.
Бабушка объяснила: каждый день нужно записывать хотя бы одну вещь, за которую ты благодарна супругу. Потому что когда влюбленность проходит, начинаются ссоры и быт. И вот когда наступит такое время, что захочется все бросить, надо блокнот открыть и почитать. Так просто, мило и невероятно мудро!
«Кольцо не самое презентабельное, но ценность его заключается в другом. Оно принадлежало еще моей прапрабабушке, и на нем выгравированы имена ее и ее мужа. Однажды я передам это колечко своей дочери»
- Я носила кольцо из технического серебра в виде змейки. Знала, что оно бабушкино и сделано на заводе из радио-деталей. Как-то подходит ко мне дедок и называет меня именем мамы. Я сказала, что он ошибся. Он извинился и сказал, что узнал это кольцо, ведь это он его сделал для девушки, в которую был влюблен. А она потом вышла замуж за коллегу, и он слышал, что у них дочка родилась (моя мама как раз). И называет мне имена дедушки и бабушки... © psy_alessia_hrytsanok
- Бабушка заказала ювелиру кольцо с бриллиантом — для будущего зятя, которого еще не знала. Но когда мама вышла замуж, бабушка не приняла ее выбор и кольцо не отдала. Подарила ему вместо этого золотые часы. Годы шли, родители развелись.
Потом я встретила свою любовь. Бабушка, увидев моего мужа, сразу передала ему то самое кольцо. Однажды мы отправились на свадьбу к родственникам. По дороге сделали остановку в кафе. Я попросила мужа надеть кольцо в честь торжества. А приехав на свадьбу, мы поняли, что по дороге потеряли его.
Когда мы ехали обратно, я попросила остановиться у того самого кафе. Включили фары, и я начала искать. И нашла! С тех пор муж больше не носил его. Кольцо хранится у меня, но теперь у него новое предназначение. Когда мой сын вырастет, я передам его ему. Это будет не просто украшение, а настоящая семейная реликвия. © kamulya_a
«У меня есть вот такое маленькое колечко с опалом. Его подарили моей прапрабабушке в 1894 году на совершеннолетие»
- У меня британское происхождение, и моя семья, конечно же, любит пить чай. Давным-давно, когда мы все собрались вместе, мамин двоюродный брат пошел вытряхивать чайные листья из оловянного чайника. По неопытности он им постучал об землю и погнул.
Бабушка, будучи той еще шутницей, взяла да и позже подарила этот чайник ему же на свадьбу. К чайничку был приложен свиток, на котором значились имена молодоженов. А сам он был объявлен семейной реликвией.
С тех пор всякий раз, как кто-то из членов семьи женится или выходит замуж, им на бракосочетание презентуется этот знаменитый чайник, а на свиток добавляется новая пара имен. © BKStephens / Reddit
- Давным-давно навещала я родителей на Рождество. И пошли мы с мамой гулять на рождественскую ярмарку. Там в одном из домиков сидел Санта, а вокруг него вилась детвора. Он сажал их на колени, спрашивал о подарках, дарил конфеты. Моя мама тоже подошла и спросила, сфотографируется ли он с ее ребенком. Лицо Санты, обернувшегося и узревшего «ребенка» 25 лет отроду и на полголовы выше него, было бесценно. Мое фото на коленках у Санты стало семейной реликвией. © Подслушано / Ideer
«Свадебное кольцо прабабушки моего мужа. Датировано 1926 годом»
- Мне досталось детское кресло-качалка моей прабабушки. Она родилась в 1863 году. А в ноябре 2020 года на свет появилась ее прапрапраправнучка — однажды это кресло перейдет в ее владение. © prunepicker / Reddit
- У меня был любимый дедушка, который немного до ста не дожил. Когда моя жена была беременна первым ребенком, он написал на листочке и передал нам короткий текст. Это была колыбельная, которую ему пела мама. Вчера вечером я держал новорожденного сына на руках и спел ему эту песню. Малыш посмотрел на меня, улыбнулся и успокоился. © Ladspirit / Pikabu
«Это кольцо принадлежало мой бабушке. Но когда оно ко мне попало, я была уже замужем. Так что я отдала колечко брату, который сделал с ним предложение своей девушке. Теперь кольцо носит моя золовка»
- Давным давно моя мама купила себе кольцо с 3 бриллиантами. Копила, собирала на него, экономила, но мечта сбылась! Мама им восхищалась и дорожила. Подарила мне его на свадьбу как приданое. Радовалась от всей души. И вот я как-то зашла в ювелирный, хотела узнать цену. А ювелир и говорит: «Такое золото не котируется. А камни вообще в расчет не берутся». Но это моя реликвия, частичка моей семьи — и она бесценна. А уж мамино счастье, с этим кольцом связанное, и вовсе как талисман. © user6633719 / Pikabu
- У нас в семье реликвией считается маленькая чайная ложечка, которой ребенку выскабливали мякоть яблока или груши. С этой ложки кормили мою бабушку, маму, всех ее братьев и сестер, меня. А сейчас я соскабливаю ею фрукты для младшего брата, с которым у меня разница в 11 лет. И каждый раз вспоминаю, как сама ела с нее мякоть яблока. Мы не храним ее как-то по-особенному, но она без единой царапины или сгиба. Это так приятно, что в семье, помимо традиций и устоев, передается такая маленькая, но все же ценная вещь. © Подслушано / Ideer
«Это „кольцо матери“. Оно принадлежало моей бабушке. Каждый камушек олицетворяет собой одного ребенка. Моя мама, например — это рубин»
- В нашей семье много дорогих сердцу вещей, передающихся из поколения в поколение. Но самая большая ценность для меня — это кофейник 1958 года, который мой дед выиграл на новогоднем маскараде за костюм спутника. А его прекрасная жена — моя бабуля — в тот год была в костюме Химии, царицы наук. © Подслушано / Ideer
- У меня дома лежит настоящая реликвия — тетрадь для записи кулинарных рецептов 1983 года. Потертая обложка, пожелтевшие листы, пятна от теста и чернил. Ее начала моя мама. Аккуратным почерком она вписывала или вклеивала из газет свои любимые блюда. А потом и я, уже подростком, стала что-то дописывать. Сейчас открываю ее — и будто снова дома в деревне. Пахнет выпечкой. На кухне греется чайник. Наверное, именно такие вещи и есть настоящее сокровище. © saule_akh
- Мне в наследство от тети досталось милое колечко. На руке смотрится элегантно, хоть и великовато. Пошла к мастеру и попросила уменьшить немного. Он глаза выпучил и посоветовал спрятать и никому никогда не показывать. Кольцо оказалось антикварным, 1850-1860 годов. © ZlayaDachnica / Pikabu
Мы с удовольствием послушаем истории о вещах, которые передаются из поколения в поколения в вашей семье. А может, таких вещей пока нет, но вы готовы стать основателем такой замечательной традиции? Что бы вы передали своим детям и внукам?
