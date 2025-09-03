Когда я узнала график работы доставщиков Озона, я тоже стала их угощать.
17 семей, которые придумали настолько милые традиции, что их захочется повторить
Почти у каждой семьи есть свои особенные ритуалы и обычаи. Например, в одной семье принято вместе смотреть многосерийные мультфильмы, и именно совместный просмотр помогает избегать долгих ссор. А в другой семье принято перед сном вспоминать три классных момента, которые произошли за день.
- У меня очень большая семья, и родственники живут в разных странах. Но когда в семье происходит какое-то важное событие, например, юбилей или свадьба, мы стараемся все приехать — и неважно, в какой стране это происходит. Недавно мне звонил дядя и сказал: «Когда ты уже меня на свадьбу позовешь? Мечтаю приехать к вам на машине тем же путем, каким ехал на свадьбу к твоему папе и маме». Я замуж еще не собираюсь, но стало так тепло на душе от мысли, что даже если семья далеко, мы мыслями всегда рядом друг с другом.
- У нас с мамой принято так, что мы по очереди готовим друг другу кофе или чай. Кто первый успел попросить другого, тот получает себе чашечку ароматного напитка. Тот, кто «попался», обязательно для виду спорит с попросившим: мол, не хочу делать, а может, ты сама сделаешь. Вот такая забавная традиция.
«Мы с папой каждый год делаем одну вещь: раскладываем угощения для курьеров на Рождество. Так приятно видеть их реакцию!»
«Пару лет назад мы вдохновились одним постом на Reddit, и с тех пор эта традиция прижилась».
- Мы долго готовились к свадьбе. Гостей попросили ничего не дарить. Но большинство все равно не пришли с пустыми руками. Особенно тронул подарок моих бабушки и дедушки. Они подарили большую хрупкую коробку. Мы заглянули внутрь, а там их свадебный сервиз. Вдуматься только: он прекрасно сохранился за 50 лет их брака. Попросили сберечь эту семейную реликвию. Мы с мужем переглянулись и поняли, что обязательно передадим ее по традиции нашим детям. © Не все поймут / VK
- Девушка познакомила с родителями. Заговорили о традициях семьи, и мама девушки рассказала, что все девушки в их роду имели необычное кольцо — это украшение сулило крепкий брак. В тяжелые годы дедушка продал его, а выкупить не успели. А через пару месяцев я решил подарить девушке красивое колечко. Мне один друг подсказал классное место, где можно купить антиквариат по хорошей цене. Девочка моя как раз любит такие вещи. В общем, выбрал колечко и подарил. А потом выяснилось, что это именно то фамильное кольцо семьи девушки. Нашлось! Сейчас мы уже в браке седьмой год, и все хорошо. © Не все поймут / VK
«Мы с мужем каждый год на Остару ходим в наш местный парк, чтобы прибраться, посадить цветы и встретить новый сезон»
«У супруга есть традиция рисовать мелом, чтобы воплотить наши весенние пожелания. В этом году мы надеемся, что будет побольше светить солнышко. Надеюсь, наше маленькое „заклинание“ дойдет и до вас».
- Я росла в большой семье, да и до того, как родились мои младшие, в доме сложилась традиция подолгу сидеть в туалете: разгадывать кроссворды, читать... Пока была маленькая, рисовала на туалетной бумаге, потом стала разгадывать родительские кроссворды, затем читать мамину литературу. Когда родились сестры, туалет стал убежищем и местом уединения всей семьи: одно время я там делала уроки, когда сестра ходила за мной хвостиком. Сейчас я живу с мужем, у них в семье так не принято — все проводят там не больше пяти минут. Пыталась объяснить, почему долго сижу, но никто не понимает. Для меня туалет так и остался местом уединения. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- У нас есть семейная традиция: каждый год в августе вся семья собирается вместе на неделю. Съезжаются родственники со всех уголков страны — и всегда в одном и том же месте. © mileena_bf
«У нас есть традиция вешать снимки нашего приятеля в ванной, когда он приходит в гости»
- У нас есть семейная традиция: каждый вечер я вслух читаю мужу главу книги перед сном. Мы уже прочли все части «Гарри Поттера» и сейчас на середине «Алисы в стране чудес». © foxdizigner
- Мне чуть за 30. У меня сложная работа, где каждый день — это бесконечный поток взрослых лиц и взрослых проблем. Работу я люблю, но к выходным устаю от всего этого настолько, что единственный способ восстановиться для меня — уехать к моим племянникам. У нас уже целая традиция: брат с женой радостно отправляются на свои взрослые дела, а я остаюсь с четырьмя детьми, которым от 6 до 12 лет, и снова становлюсь одним из них. Мы устраиваем квесты, рисуем на всех поверхностях, печем кексы, строим из конструктора невероятные города, ставим эксперименты, разыгрываем сценки и учимся жонглировать яблоками. Я забываю про серьезные разговоры, про работу, про новости и счета. В эти дни мне кажется, что я снова ребенок, и, знаете, я не хочу взрослеть хотя бы душой. © Карамель / VK
«Каждый день рождения мама делает для меня фотозону с шариками»
- Всегда встречаем Новый год в кругу семьи. В этот раз старшая дочь, студентка медицинского в другом городе, впервые решила провести новогоднюю ночь не с нами, а с друзьями, ведь 31 декабря у нее важный экзамен. Грустно, но нельзя же держать взрослого ребенка при себе, прикрываясь традициями. После елки готовились к встрече Нового года, переписывались с дочерью по поводу меню, как вдруг раздался стук в дверь. Сын закричал: «Настя!» Смотрю, а передо мной стоит замерзшая, усталая, но счастливая дочь. Она приехала после экзамена на поезде, купив билет в последний момент. Вот самый лучший подарок на праздник. Самый запоминающийся Новый год в моей жизни. Люблю ее. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- У нас с парнем есть одна мини-традиция — мы вместе смотрим многосерийные мультики. Даже если ссоримся, на просмотр мультиков в одиночку у нас табу. Поэтому мы в принципе быстро миримся и вообще стараемся не ссориться, потому что всегда интересно, что будет дальше. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
«Сохраняю память о папе с помощью праздничного торта на 1 сентября»
«Когда я была ребенком, папа каждый год пек для нас торт, чтобы мы могли съесть его после первого дня в школе. Его уже нет с нами, и он так и не успел познакомиться с моим сыном. Сегодня был первый день в детском саду у моего малыша, и я испекла для него небольшой торт — чтобы отметить событие, продолжить традицию и рассказать о дедушке».
- Когда я или два сына встаем из-за стола, мы обязательно целуем или обнимаем жену/маму. Это сложилось само, но внутри ощущается как благодарность за накрытый стол и вкусную еду. Думаю, когда они станут взрослыми, они продолжат такое уважительное отношение к своим женам. © rustem.ess
- У нас есть традиция с сыном (ему 7 лет): каждый день перед сном мы вспоминаем три классных момента за день. И вот вчера он называет третий пункт: «Мне понравилось, что ты смотрела на меня, пока я кидал мяч — это помогло мне попасть». Самое короткое и точное объяснение того, как работает любящее присутствие и внимание. © eereza
Некоторые семейные традиции героев нашей статьи вдохновляют своим примером и даже умиляют. А у вашей семьи есть свои особые ритуалы?
Комментарии
А мы с мамой читали стихи, ей нравился Бальмонт, Шекспир и Лялечкин, как мне не хватает этих вечеров.