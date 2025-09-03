17 семей, которые придумали настолько милые традиции, что их захочется повторить

Самые приятные воспоминания от одного студенческого Нового года: я долго отсутствовала, потом активно сдавала сессию, и вернулась в общежитие незадолго до праздника. Все соседки разъехались по родственникам, а мои близкие незадолго до этого переехали, и теперь жили далеко, и во всю светила перспектива одиночного празднования. Подхожу к двери в комнату - а она вся, как ёлка, залеплена и затыкана записками: заходили или звонили на вахту подружки и знакомые, и все приглашали к себе отметить праздник.