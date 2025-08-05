15 историй о семьях, в которых жизнь пресной назвать язык не повернется
Истории
1 час назад
У каждой семьи есть свои смешные истории о родственниках. Те самые, которые все рассказывали и слушали уже наверно сотню раз, а все равно смешно. Мы собрали 15 именно таких рассказов, которые доказывают, что смешные ситуации происходят всегда и везде, иногда даже в самый неподходящий момент.
- Муж наплел дочери, мол, если зуб положить в горшок, то к утру вырастет целое зубное дерево. Дочь впечатлилась и посадила зуб, приговаривая, что в садике будет самой крутой. Ведь у всех зубная фея с монеткой, а у нее куча новых зубов нарастет. Спрашиваю у мужа, как он будет выкручиваться. А он взял да и поехал к своему отцу, забрал у него вставную челюсть на денек. Обожаю эту семейку. © Мамдаринка / VK
- Мой маленький братишка обожает арбузы. Но, когда он их ест, он сам весь испачкается и везде все заляпает, еще этот сок течет... В общем, один прекрасный день мама запарилась, взяла мелкого, раздела его до трусов и посадила в тазик. Так он и ел арбузы в тазике. Однажды пошли на день рождения к соседскому мальчишке, мелкий завидел там нарезанный арбуз... Вот как объяснить, почему твой брат при виде арбуза раздевается до трусов и ищет тазик? © Подслушано / Ideer
- По наследству от деда достался дом. Я решил, что будем с семьей ездить туда как на дачу. В выходные приехал, прибираюсь, вижу на комоде записку. Дед написал, что в доме есть тайник, о котором знает только он. Добрался до него. Я думал там деньги, может украшения какие, или что-то старинное, а там лежат наши с дедом любимые карамельки. Дед у меня тот еще шутник. © Рабочие истории / VK
- Когда я была маленькая, у нас в квартире были черно-белые портреты моей бабушки, деда, мамы и еще какого-то мужика. Так как мама воспитывала меня одна, и отца своего я не знала, я сделала логичный вывод, что этот мужик и есть мой папа. Как же я удивилась, когда в классе седьмом увидела портрет своего «папы» в учебнике по литературе. Оказалось, известный поэт — мой «отец». Вот у мамы тогда была истерика, когда я ей это рассказала. © Подслушано / Ideer
- Я водил дочь на занятия по карате каждую среду. Занятия были длинными, двухчасовыми, и иногда ей просто было лень туда идти, но она не хотела говорить об этом маме. Поэтому несколько раз мы надевали форму, чтобы пойти, а сами ехали за мороженым и катались по округе, слушая музыку, пока не приходило время возвращаться домой. Мне было немного стыдно, что я не сказал жене, но это было прекрасное время только для папы и дочки. Скоро она уезжает в колледж, и времени уже не вернуть. © Buckeyebornandbred / Reddit
- Муж позвал в ресторан, я не поняла, зачем и почему, ведь мы никуда не выбирались уже довольно-таки давно. Назначил дату и время, дал адрес, сказал, что подъедет чуть позже. Я пришла нарядная, настроение хорошее, но вот за полтора часа ожидания успела превратиться в злую «кикимору». Жду его и думаю, что только подойдет, я сразу устрою скандал при всех, чтобы знал, что меня нельзя злить. И тут он заходит. Вырядился! Встаю, хочу уже орать, как вдруг он протягивает мне букет и говорит: «Прости, Оль, я твои любимые пионы искал по всему городу, еле-еле нашел. Хотел, чтобы наша годовщина знакомства прошла так, как в наше первое свидание, когда я угадал с цветами. Помнишь?» А я вовсе забыла об этой годовщине знакомства. Точнее, я даже не знала когда она у нас. © Мамдаринка / VK
- У свекрови сыновья как близнецы, что одному покупает, обязательно и второму. Я пыталась как-то бороться с этим, мы покупаем с мужем ему вещи, обувь, на след день обязательно идут и покупает второму сыну такое. Купили спальный гарнитур в темном цвете и шкаф купе в таком же стиле. Прошел месяц, свекрови этот цвет явно не нравился. И примерно через полгода у второго сына появляется в таком же цвете спальня и шкаф. Неужели обязательно нужно все копировать. Сыновьям уже под сорок. © Мамдаринка / VK
- Несколько лет назад мы отмечали праздник в доме моей тети и она приготовила что-то по новому рецепту, от которого осталась в восторге. Ну и между делом она почему-то назвала его своим «фирменным» блюдом, хотя никогда раньше его не готовила. Теперь на каждый семейный праздник или обед мы дразним тетушку — обязательно приносим какое-нибудь «фирменное» блюдо. Ну вернее так мы теперь называем любое новое блюдо, которое мы никогда раньше не пробовали и не готовили. © Myepye / Reddit
- Есть у меня одна фотография еще из садика, я храню ее подальше от всех, не показывала ее даже мужу и лучшей подруге. На ней я в дурацком фиолетовом костюме с ярко-красным бантом на голове. Перед тем как группу сфотографировали, бабуля дала мне напутствие: «Джесся, открой пошире глазки и улыбнись!» Вуаля! Ржачная фотка на память готова! Если на фото из садика на вас смотрит странная девочка с улыбкой, как у лошади, и выпученными глазами, — это я. И это мое проклятие. © Послушано / Ideer
- Необъяснимо, но факт. Почему в нашей семье, когда один из нас теряет или набирает вес другой, набирает или теряет почти столько же. Это происходит постоянно. Теперь, когда у кого-то значительно меняет вес, мы начинаем делать ставки, кто из нас наберет или сбросит. © wozzit141 / Reddit
- Когда мы с братьями были маленькими и плохо себя вели, родители постоянно рассказывали нам историю про нашего четвертого брата, которого когда-то выгнали из дома за плохое поведение. На самом деле его, конечно, не существовало. Теперь мы все подростки, и всякий раз, когда кто-то из нас что-то вычудит, мы всегда вспоминаем несуществующего четвертого сына наших родителей. © Supernova12345 / Reddit
- Младшая сестра с мужем снимали в другом городе квартиру, и я проживал с ними, помогал по хозяйству, пока муж на вахте. Старшая и младшая сестры обе беременные, обеих положили в один роддом, но в разные палаты. И когда я приносил им ужин, то медсестры обеим говорили: «А твой муженек-то еще одной барышне передачки таскает!» © Послушано / Ideer
- У моего папы есть татуировка, такая некрасивая, неровная и странная. Маленький котик на спине. Это его единственная татуировка, только недавно я спросила его о ней, мол, зачем она. Не думал ли он о том, чтобы удалить ее. Папа посмеялся и рассказал мне: «Ты когда была маленькой, то любила рисовать у меня на спине фломастерами. Этот котик мне так понравился, что я решил его оставить с собой навсегда. В честь тебя, ибо ты изменила мою жизнь». Вряд ли этот папин поступок кто-то переплюнет. © Не все поймут / VK
- На нашей свадьбе, выходя из ЗАГСа, муж взял меня на руки и хотел спуститься по ступеням. Но, что-то пошло не так и у него защемило спину. Поэтому все поехали с фотографом кататься, а мы с родителями в больницу. И все бы ничего, если бы моя мама не выговаривала ему по дороге: «А я тебе говорила, Лешка, у нее очень тяжелый характер». © Мамдаринка / VK
- Впервые знакомила своего парня с родителями, когда мне было 16 лет. Мы пришли как пара, встречались уже три месяца. По грозному взгляду отца у меня отшибло дар речи, и я сказала: «Вот, познакомьтесь, это мой... друг!» Парень офигел, мама посмеялась, папа расплылся в улыбке, а по окончании вечера сказал: «Из вас получились отличные друзья, дружите!» © Не все поймут / VK
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А какой самый забавный семейный прикол есть в вашей семье?
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