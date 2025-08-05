15 историй о семьях, в которых жизнь пресной назвать язык не повернется

У каждой семьи есть свои смешные истории о родственниках. Те самые, которые все рассказывали и слушали уже наверно сотню раз, а все равно смешно. Мы собрали 15 именно таких рассказов, которые доказывают, что смешные ситуации происходят всегда и везде, иногда даже в самый неподходящий момент.