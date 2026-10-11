11 хитростей наших мам и бабушек, которые до сих пор выручают в быту

Семья
11.10.2026
11 хитростей наших мам и бабушек, которые до сих пор выручают в быту

В детстве я много времени проводила с бабушкой: мы пекли блины на кухне, делали уборку и раскладывали белье в шкафу. Она научила меня шить и вязать, а заодно показала, как проще справляться с домашними делами. С тех пор прошли десятилетия, но многими ее советами я пользуюсь до сих пор. Недавно спросила у подруг, какие хитрости они переняли у своих мам и бабушек. Оказалось, одна хранит обертки от масла для выпечки, другая складывает комплект белья в наволочку, а третья чистит молодую картошку с помощью соли. Что-то я уже знала, а что-то попробовала впервые. Собрала эти советы, вдруг и вам пригодятся.

Убирать жирные пятна хлебным мякишем

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Подруга рассказала, что ее бабушка убирала небольшие свежие жирные следы на кухне белым хлебом. Она брала ломтик белого хлеба, срезала корочки, скатывала в толстый шарик и прижимала к пятну. Когда он пачкался, поворачивала чистой стороной или брала другой кусочек. Да, это звучит непривычно, но это работает. Хлебный мякиш пористый, и это позволяет ему эффективно впитывать жир с лакированных или деликатных поверхностей, не оставляя царапин и не повреждая верхнее покрытие. Главное — именно промакивать, а не тереть, иначе размажешь пятно.

Присыпать масляное пятно мукой

ADME

Если подруга проливает масло на ткань, пол или столешницу, то сначала присыпает его мукой. Ждет несколько минут, пока та впитает масло, потом собирает и моет поверхность. Так делала ее мама. Я спросила, зачем нужна мука, если мыть потом все равно придется. Подруга объяснила: чтобы не размазывать масло губкой по всему столу. Сначала собираешь большую его часть с мукой, а остатки уже отмываешь средством. Этот совет именно для свежепролитого масла, со старым жирным пятном так не получится.

Измельчать вареные яйца толкушкой для пюре

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Подруга часто делает салат с тунцом, мелко нарезанной капустой или салатом ромэн, зеленью и вареными яйцами. Заправляет йогуртом — получается сытно. Яиц она кладет много, но ножом их не режет — слишком долго и нудно. Складывает в миску и мнет толкушкой для пюре. Так ее бабушка делала начинку для пирожков. Я тоже попробовала. Когда яиц несколько штук, толкушкой получается быстрее, чем вилкой. И доску мыть не надо. Ровных кубиков, конечно, не будет, но для начинки и многих салатов это неважно.

Для натурального аромата положить в шкаф с постельным бельем и полотенцами кусок мыла

ADME

Бабушка клала мыло в шкаф с постельным бельем и полотенцами, ей нравилось, как после этого пахнет белье. Теперь я делаю так же. Кладу мыло в приоткрытой бумажной обертке между стопками, чтобы оно не касалось ткани. Специально дорогое не покупаю, выбираю по запаху, люблю натуральное лавандовое, например. Достаешь потом наволочку — и сразу вспоминаешь бабушкин дом.

Сохранять обертку от масла для смазывания формы

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Василиса_Мяу
только что

Окислится же масло всё, размазанное по упаковке пока печь соберешься 😏, хотя, если всё пачку в тесто, а упаковкой смазать, это идея👍 , попробую

Ответить

Бабушка подруги сохраняла обертки от сливочного масла. Складывала их масляной стороной внутрь и убирала в пакет в морозилку. Перед выпечкой доставала и смазывала форму остатками масла с бумаги. Подруга тоже так делает. Удобно держать обертку за чистую сторону, руки не пачкаются. Если масла осталось мало, добавляет еще. А моя бабушка сковороду для блинов смазывала половинкой картофелины. Накалывала ее на вилку, обмакивала срезом в растительное масло и проводила по сковороде. Я тоже так делаю.

Складывать весь комплект постельного белья в одну наволочку

ADME

Подругу так научила мама, а меня — подруга. Складываешь пододеяльник, простыню и вторую наволочку, потом убираешь все в первую. Весь комплект хранится вместе. У меня раньше простыни лежали в одной стопке, а пододеяльники — в другой. Когда меняла постель, приходилось искать нужные наволочки. Теперь достаю один сверток, и в нем уже все вместе сложено.

Греть в микроволновке тарелку с супом на другой тарелке

ADME

Когда грею еду, ставлю глубокую тарелку на плоскую, побольше. Так удобнее доставать — за широкие края тарелки, а не с прихватками или полотенцем. Мама всегда так делала, и я привыкла. Конечно, обе тарелки должны подходить для СВЧ, на них не должно быть металлической каймы. На всякий случай проверьте температуру тарелки перед тем, как вытащить ее.

ADME

А если тарелка достаточно большая и плоская, то накрываешь ее крышкой для СВЧ и получается как бы поднос с крышкой, и брызги и капли не попадают на стенки микроволновки, очень удобно. Потом проще помыть тарелку и крышку, чем оттирать микроволновку.

Подруга подсказала еще одну хитрость: когда разогревает пюре, то делает в середине порции углубление до дна тарелки, чтобы пюре лежало кольцом, оно так прогревается ровнее.

Мыть окна в пасмурную погоду

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Кошачья прислуга
только что

Ага, а потом снова перемывать, потому что реально недомыто.
Пробовала несколько раз - не понравилось. Всё же солнце выявляет все косяки. Поэтому лучше всего делать это в солнечный день, но не под прямыми лучами.

Ответить

Бабушка научила меня мыть окна, когда на них не светит солнце. На горячем стекле вода и моющее средство быстро высыхают: пока протираешь одну сторону, на другой разводы засохшие. Вроде кажется, что в солнечный день грязь видно лучше, но на самом деле мы так сами себе добавляем работы. Теперь жду пасмурной погоды без дождя или мою окна, когда они в тени.

Чистить молодой картофель с помощью крупной соли

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Michael Scherb
только что

а я хорошо мою и ем потом со шкуркой. только разрезаю на 4 части, поливаю сметаной и посыпаю укропом. И немного чеснока.

Ответить

Молодую картошку я люблю, особенно с маслом и укропом, а вот скоблить каждую мелкую картофелинку — не особо. Бабушка научила меня чистить ее крупной солью. Мою картошку, сливаю воду и кладу в кастрюлю, оставляя достаточно места, чтобы она свободно двигалась. На килограмм добавляю примерно три столовые ложки соли, закрываю крышкой и трясу пару минут, крепко придерживая крышку. Потом промываю. Главное, чтобы картошка была совсем молодая, чтобы тонкая верхняя пленочка легко сходила. Со старой картошкой такое не сработает.

Класть рис в солонку

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У бабушки на столе всегда стояла солонка, и она добавляла к соли горстку риса — это помогало соли всегда оставаться рассыпчатой, не впитывать лишней влаги и не сбиваться в комок. Дома на кухне я всегда пользуюсь солонкой мельницей, но вот на даче, где быт попроще, у меня до сих пор стоит вот такая простая солонка с рисом внутри.

Стирать тюль с солью

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А вот и лайфхак, которому мою подругу научила ее мама. Подруга хотела постирать тюль со стиральным порошком и ополаскивателем, но мама сказала, что соли будет достаточно: нужно сначала замочить штору в воде с парой-тройкой ложек пищевой соли, а затем простирнуть и повесить, не дожидаясь высыхания. Можно еще соды добавить. Тюль станет свежее и ровно высохнет под собственным весом.

Фото на превью AI-generated image

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