11 хитростей наших мам и бабушек, которые до сих пор выручают в быту

А если тарелка достаточно большая и плоская, то накрываешь ее крышкой для СВЧ и получается как бы поднос с крышкой, и брызги и капли не попадают на стенки микроволновки, очень удобно. Потом проще помыть тарелку и крышку, чем оттирать микроволновку.

Подруга подсказала еще одну хитрость: когда разогревает пюре, то делает в середине порции углубление до дна тарелки, чтобы пюре лежало кольцом, оно так прогревается ровнее.