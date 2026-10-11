11 хитростей наших мам и бабушек, которые до сих пор выручают в быту
В детстве я много времени проводила с бабушкой: мы пекли блины на кухне, делали уборку и раскладывали белье в шкафу. Она научила меня шить и вязать, а заодно показала, как проще справляться с домашними делами. С тех пор прошли десятилетия, но многими ее советами я пользуюсь до сих пор. Недавно спросила у подруг, какие хитрости они переняли у своих мам и бабушек. Оказалось, одна хранит обертки от масла для выпечки, другая складывает комплект белья в наволочку, а третья чистит молодую картошку с помощью соли. Что-то я уже знала, а что-то попробовала впервые. Собрала эти советы, вдруг и вам пригодятся.
Убирать жирные пятна хлебным мякишем
Подруга рассказала, что ее бабушка убирала небольшие свежие жирные следы на кухне белым хлебом. Она брала ломтик белого хлеба, срезала корочки, скатывала в толстый шарик и прижимала к пятну. Когда он пачкался, поворачивала чистой стороной или брала другой кусочек. Да, это звучит непривычно, но это работает. Хлебный мякиш пористый, и это позволяет ему эффективно впитывать жир с лакированных или деликатных поверхностей, не оставляя царапин и не повреждая верхнее покрытие. Главное — именно промакивать, а не тереть, иначе размажешь пятно.
Присыпать масляное пятно мукой
Если подруга проливает масло на ткань, пол или столешницу, то сначала присыпает его мукой. Ждет несколько минут, пока та впитает масло, потом собирает и моет поверхность. Так делала ее мама. Я спросила, зачем нужна мука, если мыть потом все равно придется. Подруга объяснила: чтобы не размазывать масло губкой по всему столу. Сначала собираешь большую его часть с мукой, а остатки уже отмываешь средством. Этот совет именно для свежепролитого масла, со старым жирным пятном так не получится.
Измельчать вареные яйца толкушкой для пюре
Подруга часто делает салат с тунцом, мелко нарезанной капустой или салатом ромэн, зеленью и вареными яйцами. Заправляет йогуртом — получается сытно. Яиц она кладет много, но ножом их не режет — слишком долго и нудно. Складывает в миску и мнет толкушкой для пюре. Так ее бабушка делала начинку для пирожков. Я тоже попробовала. Когда яиц несколько штук, толкушкой получается быстрее, чем вилкой. И доску мыть не надо. Ровных кубиков, конечно, не будет, но для начинки и многих салатов это неважно.
Для натурального аромата положить в шкаф с постельным бельем и полотенцами кусок мыла
Бабушка клала мыло в шкаф с постельным бельем и полотенцами, ей нравилось, как после этого пахнет белье. Теперь я делаю так же. Кладу мыло в приоткрытой бумажной обертке между стопками, чтобы оно не касалось ткани. Специально дорогое не покупаю, выбираю по запаху, люблю натуральное лавандовое, например. Достаешь потом наволочку — и сразу вспоминаешь бабушкин дом.
Сохранять обертку от масла для смазывания формы
Окислится же масло всё, размазанное по упаковке пока печь соберешься 😏, хотя, если всё пачку в тесто, а упаковкой смазать, это идея👍 , попробую
Бабушка подруги сохраняла обертки от сливочного масла. Складывала их масляной стороной внутрь и убирала в пакет в морозилку. Перед выпечкой доставала и смазывала форму остатками масла с бумаги. Подруга тоже так делает. Удобно держать обертку за чистую сторону, руки не пачкаются. Если масла осталось мало, добавляет еще. А моя бабушка сковороду для блинов смазывала половинкой картофелины. Накалывала ее на вилку, обмакивала срезом в растительное масло и проводила по сковороде. Я тоже так делаю.
Складывать весь комплект постельного белья в одну наволочку
Подругу так научила мама, а меня — подруга. Складываешь пододеяльник, простыню и вторую наволочку, потом убираешь все в первую. Весь комплект хранится вместе. У меня раньше простыни лежали в одной стопке, а пододеяльники — в другой. Когда меняла постель, приходилось искать нужные наволочки. Теперь достаю один сверток, и в нем уже все вместе сложено.
Греть в микроволновке тарелку с супом на другой тарелке
Когда грею еду, ставлю глубокую тарелку на плоскую, побольше. Так удобнее доставать — за широкие края тарелки, а не с прихватками или полотенцем. Мама всегда так делала, и я привыкла. Конечно, обе тарелки должны подходить для СВЧ, на них не должно быть металлической каймы. На всякий случай проверьте температуру тарелки перед тем, как вытащить ее.
А если тарелка достаточно большая и плоская, то накрываешь ее крышкой для СВЧ и получается как бы поднос с крышкой, и брызги и капли не попадают на стенки микроволновки, очень удобно. Потом проще помыть тарелку и крышку, чем оттирать микроволновку.
Подруга подсказала еще одну хитрость: когда разогревает пюре, то делает в середине порции углубление до дна тарелки, чтобы пюре лежало кольцом, оно так прогревается ровнее.
Мыть окна в пасмурную погоду
Ага, а потом снова перемывать, потому что реально недомыто.
Пробовала несколько раз - не понравилось. Всё же солнце выявляет все косяки. Поэтому лучше всего делать это в солнечный день, но не под прямыми лучами.
Бабушка научила меня мыть окна, когда на них не светит солнце. На горячем стекле вода и моющее средство быстро высыхают: пока протираешь одну сторону, на другой разводы засохшие. Вроде кажется, что в солнечный день грязь видно лучше, но на самом деле мы так сами себе добавляем работы. Теперь жду пасмурной погоды без дождя или мою окна, когда они в тени.
Чистить молодой картофель с помощью крупной соли
а я хорошо мою и ем потом со шкуркой. только разрезаю на 4 части, поливаю сметаной и посыпаю укропом. И немного чеснока.
Молодую картошку я люблю, особенно с маслом и укропом, а вот скоблить каждую мелкую картофелинку — не особо. Бабушка научила меня чистить ее крупной солью. Мою картошку, сливаю воду и кладу в кастрюлю, оставляя достаточно места, чтобы она свободно двигалась. На килограмм добавляю примерно три столовые ложки соли, закрываю крышкой и трясу пару минут, крепко придерживая крышку. Потом промываю. Главное, чтобы картошка была совсем молодая, чтобы тонкая верхняя пленочка легко сходила. Со старой картошкой такое не сработает.
Класть рис в солонку
У бабушки на столе всегда стояла солонка, и она добавляла к соли горстку риса — это помогало соли всегда оставаться рассыпчатой, не впитывать лишней влаги и не сбиваться в комок. Дома на кухне я всегда пользуюсь солонкой мельницей, но вот на даче, где быт попроще, у меня до сих пор стоит вот такая простая солонка с рисом внутри.
Стирать тюль с солью
А вот и лайфхак, которому мою подругу научила ее мама. Подруга хотела постирать тюль со стиральным порошком и ополаскивателем, но мама сказала, что соли будет достаточно: нужно сначала замочить штору в воде с парой-тройкой ложек пищевой соли, а затем простирнуть и повесить, не дожидаясь высыхания. Можно еще соды добавить. Тюль станет свежее и ровно высохнет под собственным весом.
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