10+ честных историй и комиксов о том, как поменялись женские приоритеты

Истории
06.10.2026
10+ честных историй и комиксов о том, как поменялись женские приоритеты

За последние пару десятков лет мы, женщины, очень круто поменяли отношение к себе и окружающему миру. Мы наконец-то научились расширять собственные представления о жизни в зрелом возрасте. Можем снова поступить в университет в 40 и с удовольствием освоить новую профессию. Можем запросто отправиться в путешествие хоть соло, хоть с подругой. Мы все меньше загоняемся в бытовых вопросах и ищем себе спутника жизни, с которым можно создавать семью на равных, где оба будут реализованы и счастливы. Ну разве это не здорово?

  • Мне после института повезло попасть на отличную работу, где хорошо платили, но пахать приходилось очень много и часто сверхурочно. За три года я сумела накопить на свою квартиру. Да, пусть маленькая студия, но зато моя. Я к этому очень стремилась, у меня была цель — иметь свое жилье, чтобы ни от кого не зависеть. Когда я похвасталась своим достижением на семейных посиделках, родня отреагировала как-то без особого воодушевления. Поздравлял меня только папа и искренне мной гордился. А вот бабушка сидела с недовольным видом, а потом выдала: «Ну и зачем ты так корячилась на эту квартиру? Вышла бы замуж и жила бы у мужа». Когда я ей сказала, что до 35 вообще не планирую выходить замуж, то бабушка аж опешила. Как так? Девке 28, а она вообще головой не думает.
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Suomi-NPP
только что

"Вышла бы замуж и жила бы у мужа". Квартира мужа - это квартира мужа: сегодня живешь, а завтра можешь оказаться на улице. Разве что в браке общее жилье купить, но это - опять же, надо корячиться.

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  • Мама осуждает меня за то, что я работаю на дому. Мол, не готовлю толком, часто варим пельмени, дома не убрано и всякое такое. Говорю, что даже дело не в деньгах, мне просто нравится заниматься любимым делом, вот и все. И да, я устаю, как обычный человек. Мама не поверила, как можно уставать от удаленной работы. Бросила как-то раз: «Ты же целый день дома сидишь!» Дала ей 10 страниц текста, попросила перевести на английский. Она по образованию переводчик, но никогда не работала. На следующий день сказала, что не перевела и делать этого не будет, ничего не получается, она устала. Больше меня не трогала.

Для многих женщин в элегантном возрасте самым популярным развлечением раньше были посиделки на лавочке или просмотр сериала. Сейчас же они находят способ интересно проводить время и посвящать его себе

  • В 35 лет я работала старшим менеджером в логистике. Я гордилась тем, что все держится на мне, пока однажды прямо перед важным совещанием у меня не испортилось самочувствие. Это увидела наш главбух Татьяна Ивановна, и тоном учителя заявила: «Так, собирайся и иди домой. Я шефа предупрежу. Ничего тут не развалится без твоего контроля». Я ее послушала и поехала отлежаться. И да, действительно, система, которую я годами отлаживала, идеально сработала и без меня. Этим аргументом я потом и оперировала перед шефом, когда принесла заявление на отпуск, на целый месяц. Поехала в Турцию приводить в порядок здоровье и нервишки.
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  • Я была домохозяйкой почти 7 лет. Я напрочь потеряла себя и веру в то, что чего-то стою вне семьи. При этом всем было супер комфортно, что я занимаюсь бытом и только мне хотелось чего-то большего. Я начала с того, что выделила себе немного времени для развития. Начала вспоминать английский, записалась к учителю дважды в неделю. Потом я проходила разные курсы в интернете, искала себя. На самом деле есть много бесплатных ресурсов для обучения, часто главное разрешить себе пробовать и принять, что не все в итоге будет полезно. В результате, два года назад я вышла на работу. На небольшую зарплату, но в интересной области. Постепенно возвращаю уверенность в себе, как в специалисте и очень рада. Мне 34 года и я уверена, что никогда не поздно.
marygornostaeva

Мы наконец-то научились тому, что цифры в паспорте больше не обязывают нас соответствовать каким-то общественным стандартам. Возраст — это то, как ты ощущаешь себя внутри

  • Мне 28, и у меня три высших образования. После школы поступила на журналиста, окончила университет, получила бакалавра, а потом поняла, что это совсем не то. После года перерыва поступила на дизайнера, отучилась, поработала немного по специальности — снова не мое. Третий раз поступила на психолога, окончила — опять не то. Год назад вложила все сбережения в маленький магазинчик, открыла там свою пекарню, и вот уже год пеку вкусные булочки и радуюсь жизни. Почему я не сделала этого раньше? Наконец нашла занятие, которое действительно по душе.
  • Я вот с возрастом поняла, что качество важнее количества. В юности я часто могла нахапать всего и побольше по дешевке, а потом ломала голову, что делать со всем накопившимся хламом. Все это занимало кучу места и распихивать их по шкафам была та еще задачка. К тому же, дешевые вещи быстро изнашивались и менять их приходилось чаще. Сейчас я избавилась от большей части всего барахла и искренне наслаждаюсь вещами, которые у меня остались. У всего теперь есть свое место и кругом порядок.

Мы научились тому, что не нужно ставить выполнение домашних обязанностей выше собственных желаний и удовольствий. Ну, подумаешь, пыль на полке и пол не блестит. Ерунда! А вот впечатления — другое дело

  • Что я поняла после 30? То, что надо наслаждаться собой и жизнью. Носить удобную одежду, пробовать разные хобби, пока не найдется что-то по душе, веселиться с друзьями хоть компанией, хоть с кем-то их них по отдельности. Я все лето могу носить платья, которые мне нравятся, ходить в походы, что-то сочинять, пробовать еду разных стран или вдруг решить, что хочу исследовать контейнеровозы в каком-нибудь оживленном порту.
Tanja Demid
только что

Как это - исследовать контейнеровозы? Работать на таможне или грабить контейнеры?😂

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  • Всю жизнь жила музыкой, и всю жизнь мне не давали в ней быть. То были против игры на инструменте, то не хотели поддержать выбранную специальность, то просто не верили в мой успех. Но меня это не остановило. Я завела страничку в соцсети и стала выкладывать туда небольшие видео со своей игрой. Потом понемногу начала записывать каверы, а вскоре и собственные песни. Шло тяжело, но появились и первые поклонники — это дало силы. В итоге я вышла на продюсера и выбила для себя вполне подъемную сумму. Позавчера я записала свой первый альбом. Пусть впереди еще долгий путь, но сейчас я неимоверно горжусь собой. Если чего-то по-настоящему захотеть — нет ничего невозможного.

Мы поняли, что 40 лет — это расцвет нашей жизни. Больше не нужно примерять роль недовольной тетки. Можно найти массу новых увлечений и делить их вместе с детьми

  • Я с годами поняла, что вовсе не обязательно стараться все время хорошо выглядеть ради окружающих. 25-летняя я обалдела бы, когда увидела, что в 30 я выхожу в люди в мешковатой одежде и без макияжа. Просто я больше не хочу тратить часы на наведение красоты, а потом еще ходить в неудобной одежде и обуви, чтобы произвести впечатление на людей, которые не имеют никакого отношения к моей жизни.
  • Обожаю свою свекровь. Эта женщина всегда готова меня поддержать и помочь, если я прошу. При этом она никогда не лезет с непрошенными советами. Но больше всего меня восхищает ее отношение к собственной жизни. Она никогда не сидит дома, все время ходит на выставки или по музеям, ежегодно отправляется в круизы. А еще она очень часто берет с собой внуков, чтобы проводить с ними время на культурно-массовых мероприятиях. Именно она познакомила их с балетом и классической музыкой, показывала галереи и новые места. Она искренне наслаждается жизнью и общением с новыми людьми, а я радуюсь, когда слышу, как дети с восторгом рассказывают о том, как им круто отдыхается с бабушкой.
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Нам больше не хочется ждать, когда принц сам прискачет к нам на коне и увезет свой замок. Мы и сами можем найти себе спутника, с которым действительно захочется общаться и проводить вместе время, а может и жизнь

Yush
только что

Если она недостаточно нравится ему, чтобы он написал первым, вряд ли вдруг начнет нравиться, когда напишет сама. Зачем тогда писать? Исключения бывают, конечно, но обычно примерно так.

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