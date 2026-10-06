10+ честных историй и комиксов о том, как поменялись женские приоритеты

За последние пару десятков лет мы, женщины, очень круто поменяли отношение к себе и окружающему миру. Мы наконец-то научились расширять собственные представления о жизни в зрелом возрасте. Можем снова поступить в университет в 40 и с удовольствием освоить новую профессию. Можем запросто отправиться в путешествие хоть соло, хоть с подругой. Мы все меньше загоняемся в бытовых вопросах и ищем себе спутника жизни, с которым можно создавать семью на равных, где оба будут реализованы и счастливы. Ну разве это не здорово?