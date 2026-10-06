"Вышла бы замуж и жила бы у мужа". Квартира мужа - это квартира мужа: сегодня живешь, а завтра можешь оказаться на улице. Разве что в браке общее жилье купить, но это - опять же, надо корячиться.
10+ честных историй и комиксов о том, как поменялись женские приоритеты
За последние пару десятков лет мы, женщины, очень круто поменяли отношение к себе и окружающему миру. Мы наконец-то научились расширять собственные представления о жизни в зрелом возрасте. Можем снова поступить в университет в 40 и с удовольствием освоить новую профессию. Можем запросто отправиться в путешествие хоть соло, хоть с подругой. Мы все меньше загоняемся в бытовых вопросах и ищем себе спутника жизни, с которым можно создавать семью на равных, где оба будут реализованы и счастливы. Ну разве это не здорово?
- Мне после института повезло попасть на отличную работу, где хорошо платили, но пахать приходилось очень много и часто сверхурочно. За три года я сумела накопить на свою квартиру. Да, пусть маленькая студия, но зато моя. Я к этому очень стремилась, у меня была цель — иметь свое жилье, чтобы ни от кого не зависеть. Когда я похвасталась своим достижением на семейных посиделках, родня отреагировала как-то без особого воодушевления. Поздравлял меня только папа и искренне мной гордился. А вот бабушка сидела с недовольным видом, а потом выдала: «Ну и зачем ты так корячилась на эту квартиру? Вышла бы замуж и жила бы у мужа». Когда я ей сказала, что до 35 вообще не планирую выходить замуж, то бабушка аж опешила. Как так? Девке 28, а она вообще головой не думает.
- Мама осуждает меня за то, что я работаю на дому. Мол, не готовлю толком, часто варим пельмени, дома не убрано и всякое такое. Говорю, что даже дело не в деньгах, мне просто нравится заниматься любимым делом, вот и все. И да, я устаю, как обычный человек. Мама не поверила, как можно уставать от удаленной работы. Бросила как-то раз: «Ты же целый день дома сидишь!» Дала ей 10 страниц текста, попросила перевести на английский. Она по образованию переводчик, но никогда не работала. На следующий день сказала, что не перевела и делать этого не будет, ничего не получается, она устала. Больше меня не трогала.
Для многих женщин в элегантном возрасте самым популярным развлечением раньше были посиделки на лавочке или просмотр сериала. Сейчас же они находят способ интересно проводить время и посвящать его себе
- В 35 лет я работала старшим менеджером в логистике. Я гордилась тем, что все держится на мне, пока однажды прямо перед важным совещанием у меня не испортилось самочувствие. Это увидела наш главбух Татьяна Ивановна, и тоном учителя заявила: «Так, собирайся и иди домой. Я шефа предупрежу. Ничего тут не развалится без твоего контроля». Я ее послушала и поехала отлежаться. И да, действительно, система, которую я годами отлаживала, идеально сработала и без меня. Этим аргументом я потом и оперировала перед шефом, когда принесла заявление на отпуск, на целый месяц. Поехала в Турцию приводить в порядок здоровье и нервишки.
- Я была домохозяйкой почти 7 лет. Я напрочь потеряла себя и веру в то, что чего-то стою вне семьи. При этом всем было супер комфортно, что я занимаюсь бытом и только мне хотелось чего-то большего. Я начала с того, что выделила себе немного времени для развития. Начала вспоминать английский, записалась к учителю дважды в неделю. Потом я проходила разные курсы в интернете, искала себя. На самом деле есть много бесплатных ресурсов для обучения, часто главное разрешить себе пробовать и принять, что не все в итоге будет полезно. В результате, два года назад я вышла на работу. На небольшую зарплату, но в интересной области. Постепенно возвращаю уверенность в себе, как в специалисте и очень рада. Мне 34 года и я уверена, что никогда не поздно.
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- Мне 28, и у меня три высших образования. После школы поступила на журналиста, окончила университет, получила бакалавра, а потом поняла, что это совсем не то. После года перерыва поступила на дизайнера, отучилась, поработала немного по специальности — снова не мое. Третий раз поступила на психолога, окончила — опять не то. Год назад вложила все сбережения в маленький магазинчик, открыла там свою пекарню, и вот уже год пеку вкусные булочки и радуюсь жизни. Почему я не сделала этого раньше? Наконец нашла занятие, которое действительно по душе.
- Я вот с возрастом поняла, что качество важнее количества. В юности я часто могла нахапать всего и побольше по дешевке, а потом ломала голову, что делать со всем накопившимся хламом. Все это занимало кучу места и распихивать их по шкафам была та еще задачка. К тому же, дешевые вещи быстро изнашивались и менять их приходилось чаще. Сейчас я избавилась от большей части всего барахла и искренне наслаждаюсь вещами, которые у меня остались. У всего теперь есть свое место и кругом порядок.
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- Что я поняла после 30? То, что надо наслаждаться собой и жизнью. Носить удобную одежду, пробовать разные хобби, пока не найдется что-то по душе, веселиться с друзьями хоть компанией, хоть с кем-то их них по отдельности. Я все лето могу носить платья, которые мне нравятся, ходить в походы, что-то сочинять, пробовать еду разных стран или вдруг решить, что хочу исследовать контейнеровозы в каком-нибудь оживленном порту.
Как это - исследовать контейнеровозы? Работать на таможне или грабить контейнеры?😂
- Всю жизнь жила музыкой, и всю жизнь мне не давали в ней быть. То были против игры на инструменте, то не хотели поддержать выбранную специальность, то просто не верили в мой успех. Но меня это не остановило. Я завела страничку в соцсети и стала выкладывать туда небольшие видео со своей игрой. Потом понемногу начала записывать каверы, а вскоре и собственные песни. Шло тяжело, но появились и первые поклонники — это дало силы. В итоге я вышла на продюсера и выбила для себя вполне подъемную сумму. Позавчера я записала свой первый альбом. Пусть впереди еще долгий путь, но сейчас я неимоверно горжусь собой. Если чего-то по-настоящему захотеть — нет ничего невозможного.
Мы поняли, что 40 лет — это расцвет нашей жизни. Больше не нужно примерять роль недовольной тетки. Можно найти массу новых увлечений и делить их вместе с детьми
- Я с годами поняла, что вовсе не обязательно стараться все время хорошо выглядеть ради окружающих. 25-летняя я обалдела бы, когда увидела, что в 30 я выхожу в люди в мешковатой одежде и без макияжа. Просто я больше не хочу тратить часы на наведение красоты, а потом еще ходить в неудобной одежде и обуви, чтобы произвести впечатление на людей, которые не имеют никакого отношения к моей жизни.
- Обожаю свою свекровь. Эта женщина всегда готова меня поддержать и помочь, если я прошу. При этом она никогда не лезет с непрошенными советами. Но больше всего меня восхищает ее отношение к собственной жизни. Она никогда не сидит дома, все время ходит на выставки или по музеям, ежегодно отправляется в круизы. А еще она очень часто берет с собой внуков, чтобы проводить с ними время на культурно-массовых мероприятиях. Именно она познакомила их с балетом и классической музыкой, показывала галереи и новые места. Она искренне наслаждается жизнью и общением с новыми людьми, а я радуюсь, когда слышу, как дети с восторгом рассказывают о том, как им круто отдыхается с бабушкой.
Нам больше не хочется ждать, когда принц сам прискачет к нам на коне и увезет свой замок. Мы и сами можем найти себе спутника, с которым действительно захочется общаться и проводить вместе время, а может и жизнь
Если она недостаточно нравится ему, чтобы он написал первым, вряд ли вдруг начнет нравиться, когда напишет сама. Зачем тогда писать? Исключения бывают, конечно, но обычно примерно так.
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