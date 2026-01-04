16 честных комиксов о наших непростых, но таких забавных отношениях с едой

Интересное
2 часа назад
16 честных комиксов о наших непростых, но таких забавных отношениях с едой

Еда — это источник не только энергии, но и множества традиций и воспоминаний. Все праздники и торжественные события так или иначе завязаны на ней и ее приготовлении. Она дарит нам наслаждение и даже может утешить. И конечно же, из-за нее возникает уйма курьезных ситуаций. И мы решили нарисовать об этом комиксы. Приготовьтесь смеяться и кивать.

Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.

Когда готовишь рис, главное — не добавлять еще, даже если кажется, что его ну очень мало

Но порой ошибки превращаются в кулинарный успех

Вечером — правильное питание, ночью — настоящее

А кому-нибудь вообще удавалось оторваться от семечек и не съесть весь пакет сразу?

Курага
1 час назад

Вообще не люблю семечки. Иногда в магазине подержу в руках коробочку очищенных, ведь полезные, все равно поставлю на место. Не нравятся.

-
-
Ответить

А где-то ведь есть сильные духом люди, которые действительно дают домашнему торту пропитаться положенное время

Драконятина
1 час назад

Я не даю, люблю еду как можно свежее) у наших родственников чуть ли не по несколько дней мог Наполеон пропитываться.

-
-
Ответить

Классика жанра: «не хочу», но попробую

А у кого из нас не лежала месяцами в холодильнике купленная когда-то так называемая полезная еда?

Ольга Курпякова
2 дня назад

Брокколи вкусна, если её потушить с мясом, желательно с хорошей говядиной😋, а так трава-травой.

-
-
Ответить

Любимая еда поможет пережить плохой день

Алина
2 часа назад

Вот уж нет. Я на сильном стрессе вообще перестаю есть, как спазм в горле - не проглочу ни кусочка. Были периоды, когда просто заставляла себя поесть хотя бы раз в день, а могла и реально сидеть вечером и вспоминать, ела ли я вообще хоть что-то сегодня, аппетит атрофируется просто. Старалась есть хотя бы перед тем, как садиться за руль, чтобы плохо не стало.

-
-
Ответить

Да, заказать и съесть пиццу, пока твоей половинки нет дома, настоящее предательство

А еще шоколадки можно по линейке на равные части делить

Драконятина
1 час назад

Лучше, конечно, все одинаковое брать. А если делить, то один делит, а вот выбирает потом второй, по миллиметрам, говорят, начинают сверять при делении)))

-
-
Ответить

Всегда надеешься, что печенье испечется намного быстрее, чем заявлено в рецепте

Задобрить пиццей можно практически кого угодно

Кому-то приготовление еды дарит умиротворение, а для кого-то является настоящим стрессом

Курага
1 час назад

Для меня приготовление еды не является ни стрессом, ни удовольствием. Надо - готовлю, но сначала поищу в холодильнике: может, на сегодня обойдется?

-
-
Ответить

Все хитрости хороши, когда на кону стоит любимая еда

В кафе, как и в магазин, лучше не приходить слишком голодным. Иначе рискуешь наказывать лишнего

Когда планируешь застолье, лучше пользоваться проверенными рецептами

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Мне на днях прислали картинку-мем: сидит за столом сэр Генри, рядом стоит Бэрримор и с покерфейсом накладывает большой ложкой в тарелку оливье)

-
-
Ответить

Комментарии

Уведомления

Похожее