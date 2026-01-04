16 честных комиксов о наших непростых, но таких забавных отношениях с едой

Вот уж нет. Я на сильном стрессе вообще перестаю есть, как спазм в горле - не проглочу ни кусочка. Были периоды, когда просто заставляла себя поесть хотя бы раз в день, а могла и реально сидеть вечером и вспоминать, ела ли я вообще хоть что-то сегодня, аппетит атрофируется просто. Старалась есть хотя бы перед тем, как садиться за руль, чтобы плохо не стало.