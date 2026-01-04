16 честных комиксов о наших непростых, но таких забавных отношениях с едой
Еда — это источник не только энергии, но и множества традиций и воспоминаний. Все праздники и торжественные события так или иначе завязаны на ней и ее приготовлении. Она дарит нам наслаждение и даже может утешить. И конечно же, из-за нее возникает уйма курьезных ситуаций. И мы решили нарисовать об этом комиксы. Приготовьтесь смеяться и кивать.
Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.
Когда готовишь рис, главное — не добавлять еще, даже если кажется, что его ну очень мало
Но порой ошибки превращаются в кулинарный успех
Вечером — правильное питание, ночью — настоящее
А кому-нибудь вообще удавалось оторваться от семечек и не съесть весь пакет сразу?
Вообще не люблю семечки. Иногда в магазине подержу в руках коробочку очищенных, ведь полезные, все равно поставлю на место. Не нравятся.
А где-то ведь есть сильные духом люди, которые действительно дают домашнему торту пропитаться положенное время
Я не даю, люблю еду как можно свежее) у наших родственников чуть ли не по несколько дней мог Наполеон пропитываться.
Классика жанра: «не хочу», но попробую
Как ИИ представляет себе домашнюю одежду: толстовка, леггинсы и туфли на каблуках)
А у кого из нас не лежала месяцами в холодильнике купленная когда-то так называемая полезная еда?
Брокколи вкусна, если её потушить с мясом, желательно с хорошей говядиной😋, а так трава-травой.
Любимая еда поможет пережить плохой день
Вот уж нет. Я на сильном стрессе вообще перестаю есть, как спазм в горле - не проглочу ни кусочка. Были периоды, когда просто заставляла себя поесть хотя бы раз в день, а могла и реально сидеть вечером и вспоминать, ела ли я вообще хоть что-то сегодня, аппетит атрофируется просто. Старалась есть хотя бы перед тем, как садиться за руль, чтобы плохо не стало.
Да, заказать и съесть пиццу, пока твоей половинки нет дома, настоящее предательство
Я заказываю, но мужу тоже что-то беру или для него половину оставляю.
А еще шоколадки можно по линейке на равные части делить
Лучше, конечно, все одинаковое брать. А если делить, то один делит, а вот выбирает потом второй, по миллиметрам, говорят, начинают сверять при делении)))
Всегда надеешься, что печенье испечется намного быстрее, чем заявлено в рецепте
Задобрить пиццей можно практически кого угодно
Кому-то приготовление еды дарит умиротворение, а для кого-то является настоящим стрессом
Для меня приготовление еды не является ни стрессом, ни удовольствием. Надо - готовлю, но сначала поищу в холодильнике: может, на сегодня обойдется?
Все хитрости хороши, когда на кону стоит любимая еда
В кафе, как и в магазин, лучше не приходить слишком голодным. Иначе рискуешь наказывать лишнего
"Наказывать?" - кого и за что? Может быть, всё-таки, назаказывать.
Когда планируешь застолье, лучше пользоваться проверенными рецептами
Мне на днях прислали картинку-мем: сидит за столом сэр Генри, рядом стоит Бэрримор и с покерфейсом накладывает большой ложкой в тарелку оливье)
Пищевые предпочтения - это такое же лично-интимное, как и плей-лист)