14 комиксов, в которых легко узнают себя те, кто хоть раз был на выставке или спектакле

Мы любим искусство и стремимся к нему. Согласитесь, походы в музеи и театры — это нечто особенное. Правда, не всегда такие мероприятия проходят идеально. Иногда приходится сражаться за место у картины, пытаться понять, что же хотел сказать своей работой художник, или бороться с желанием заснуть в опере или на балете. И мы решили нарисовать об этом комиксы.

Все изображения в статье созданы при помощи искусственного интеллекта.

Все великолепие картины бывает сложно оценить, если ничего не знаешь о художнике и о времени, в котором от творил

На выставках современного искусства не всегда можно понять, экспонат перед тобой или обычный предмет

Дмитрий Соколов 4 часа назад «Это туалет не работает, или это произведение искусства ”Туалет не работает“?» © - - Ответить

...И из-за этого легко попасть впросак

Есть такая примета: если пойти в театр и забыть выключить звук на телефоне, вам обязательно позвонят

Iosi Merson 4 часа назад Алина любила курить голой на балконе...Теперь в театр её больше не пускают!!!🤣🤣🤣 - - Ответить

В сувенирных лавках при музеях понимаешь, что искусство требует жертв. Денежных

Как мы и говорили, порой глубину работы можно понять, только если кто-то вам ее объяснит

Alex Alex 2 часа назад Какие-то все комиксы однотипные. Одна и та же ситуация уже на третьем комиксе. - - Ответить

Но порой достаточно только услышать имя художника

А уж эти знаменитые очереди в театральном гардеробе!

Julia Nazarova 1 час назад Так вот кто эти люди, которые тащятся по рядам, когда артисты выходят на поклон. Так неприятно это наблюдать фу! - - Ответить

Мы любим фотографировать увиденное, в твердой уверенности, что будем потом все это пересматривать

Cookie 3 часа назад Каждый раз пребываю в полнейшем непонимании, зачем фотографировать картины или, например, осколки горшков времен римской империи... что с этим потом делать? - - Ответить

Раньше на культурные мероприятия было принято наряжаться. Сейчас уже нет строгого дресс-кода, и многие приходят одетыми ну очень повседневно

Сюрприз! Некоторые мероприятия просто не созданы для массового зрителя

Порой трудно признаться, что спектакль откровенно не нравится

Слушать гида бывает очень интересно. Но почему-то все равно из рассказанного им мало что запоминается

Julia Nazarova 1 час назад Смотря какой гид и насколько вам интересна тема. - - Ответить

К особо известным картинам порой вообще не протолкнуться