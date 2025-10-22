15 комиксов, которые показывают, что пропасть между нами и старшим поколением — как до луны и обратно
Когда-то эти советы звучали из каждого угла. Спорить с ними было невозможно — ведь так жили все, и казалось, что по-другому просто нельзя. Но мир перевернулся. Мы меняем работу, чтобы не стоять на месте, не копим «на черный день» и не судим жизнь по штампу в паспорте. И все же, в каждом из этих старых правил живет главное — забота и любовь тех, кто хотел нам только добра.
Старшее поколение привыкло держаться за свое рабочее место несмотря ни на что. Как хорошо, что в современном мире нам доступна любая работа
Собственное жилье раньше можно было получить за хорошую работу. Сейчас, конечно, дела обстоят куда сложнее. И дороже
пошел на завод и заработал за пару лет . правда пахать надо и однокомнатная хрущевка, может да же двух. зато своя и без ипотеки
В вопросах питания теперь совершенно другой поход. Здоровье, а не аппетит вышло на первое место
Вот прям кбжу вдохновить есть ребёнка. Ха-ха-ха. Раньше ели, что родители давали и жирных среди нас не было.
Стандарты о том, что нужно успеть до определенного возраста, тоже сильно поменялись. На первый план вышли личные планы и мечты
Чем больше работаешь — тем лучше. Отдыхать — это не для серьезного человека. По крайней мере, так раньше считалось
Вещи, которые были в дефиците, сейчас совершенно потеряли свою ценность, к счастью или к сожалению, тут вам решать
Может, и кажется, что старшие перебарщивают с накопительством. Но это и правда может когда-то пригодиться
Дела сердечные актуальны в любое время
Регистрация брака была чуть ли не самым важным событием в жизни. Сейчас нас связывают куда более серьезные вещи
В прошлые времена выбрасывать что-то было просто не принято, будь то стеклянные бутыли или старые вещи. Сейчас мы относимся к вещам совсем иначе
Чтобы зимой питаться овощами и фруктами, делали миллион закаток варенья и солений. Теперь мы в любое время года можем заказать свежие
Привезти то можно. А оплатить? Особенно не в сезон? Да качество тепличных не то, что с огорода...
Не трать деньги на ерунду — говорила мама. Но зачем же тогда в принципе деньги?
Без высшего образования никуда — так раньше и было. А сегодня есть возможность заниматься чем угодно и без образования
Самое страшное в наше время, что болтун на ютубе зарабатывает больше космонавта. При этом пользы обществу не приносит никакой.
Копить на черный день, который никогда не настанет — это привычка прошлых эпох. Хотя, как посмотреть
А с чего вы взяли, что этот день никогда не настанет? Хорошо конечно быть оптимистом, но соломки себе не мешало бы подложить.
То, что можно рассказывать и что нельзя — теперь варьируется. Поговорить о том, что наболело не стыдно и даже полезно
Как там было написано на кольце у царя Соломона? Все проходит, пройдет и это. И когда-то наши с вами советы тоже станут такими же неактуальными, но полными любви и заботы. И это нормально! А какой совет старших вас триггерит больше всего?
