15 комиксов, которые показывают, что пропасть между нами и старшим поколением — как до луны и обратно

Когда-то эти советы звучали из каждого угла. Спорить с ними было невозможно — ведь так жили все, и казалось, что по-другому просто нельзя. Но мир перевернулся. Мы меняем работу, чтобы не стоять на месте, не копим «на черный день» и не судим жизнь по штампу в паспорте. И все же, в каждом из этих старых правил живет главное — забота и любовь тех, кто хотел нам только добра.

Старшее поколение привыкло держаться за свое рабочее место несмотря ни на что. Как хорошо, что в современном мире нам доступна любая работа

Собственное жилье раньше можно было получить за хорошую работу. Сейчас, конечно, дела обстоят куда сложнее. И дороже

В вопросах питания теперь совершенно другой поход. Здоровье, а не аппетит вышло на первое место

Стандарты о том, что нужно успеть до определенного возраста, тоже сильно поменялись. На первый план вышли личные планы и мечты

Чем больше работаешь — тем лучше. Отдыхать — это не для серьезного человека. По крайней мере, так раньше считалось

Вещи, которые были в дефиците, сейчас совершенно потеряли свою ценность, к счастью или к сожалению, тут вам решать

Может, и кажется, что старшие перебарщивают с накопительством. Но это и правда может когда-то пригодиться

Дела сердечные актуальны в любое время

Регистрация брака была чуть ли не самым важным событием в жизни. Сейчас нас связывают куда более серьезные вещи

В прошлые времена выбрасывать что-то было просто не принято, будь то стеклянные бутыли или старые вещи. Сейчас мы относимся к вещам совсем иначе

Чтобы зимой питаться овощами и фруктами, делали миллион закаток варенья и солений. Теперь мы в любое время года можем заказать свежие

Не трать деньги на ерунду — говорила мама. Но зачем же тогда в принципе деньги?

Без высшего образования никуда — так раньше и было. А сегодня есть возможность заниматься чем угодно и без образования

Копить на черный день, который никогда не настанет — это привычка прошлых эпох. Хотя, как посмотреть

