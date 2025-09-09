16 историй про старшее поколение, после которых хочется пойти и обнять своих близких
Каждый из нас любит своих бабушек и дедушек, но иногда они выкидывают такие штуки, что хочется смеяться и плакать одновременно. Мы собрали 16 честных и трогательных историй о том, что старшее поколение — это не только мудрость и опыт, но и бесконечный источник радости, юмора и безумных идей.
- Мама решила освоить смартфон, добавили ее в наш семейный чат. И вот она там пишет: «Сережа, Нина сказала, что готовила нашу фирменную кашу по рецепту моей бабушки, как тебе?» И после слова каша, она ставит эмодзи в виде детской неожиданности. А муж на это выдал: «Мам, что на вид, что на вкус, точно такая получилась, как ты эмодзи прислала». Я сижу, смеюсь до слез. А мама, видать, так и не поняла, что она сделала. Пишет в ответ: «Ну, я рада, что наконец-то Нина начала хорошо готовить!» Мы с мужем тогда просто обхохотались. Просто новый семейный анекдот. © Мамдаринка / VK
- Парень подарил мне айфон 16, а я свой 12-й подарила бабушке. Бабушка очень радуется. Говорит, что у нее еще не было телефона, который бы так красиво снимал цветы, дачу и нашего кота Василия. Где-то через неделю звонит мне и говорит: «Слушай, я посмотрела, сколько этот телефон стоит. Ты знала? Так зачем же я его на дачу таскаю, давай я его продам, а на эти деньги купим мне кнопочный, а тебе пару штук джинсов, а то ты вон в дырявых ходишь!» Еле уговорила, чтобы все же себе его оставила. © Не все поймут / VK
- Моя бабушка считала меня очень худым. Я постоянно ходил к ней обедать, а она варила пельмени. Однажды я попросил буквально два-три пельмешка: «Бабуль, сегодня я совсем сытый!» Вот тогда-то я и увидел в своей тарелке три мегапельменя. И я не удивлюсь, если в запасе был и гигапельмень на случай «ну хоть один пельмешек сварю, внучок». Дело в том, что каждый раз она спрашивала, сколько мне сварить пельменей, и я выбирал количество в зависимости от того, насколько был голоден. Но через пару недель мне показалось, что, я если прошу сделать поменьше пельмешек, то по размеру они становятся ощутимо больше. Вот я решил проверить эту гипотезу. Люблю ее. © iKornilov / Pikabu
- Коллега увидел в июне в подъезде объявление, написанное красивым ровным почерком. Мол, дорогие соседи, если у вас есть ненужные стеклянные банки, оставьте их, пожалуйста, на этом подоконнике. И подпись — бабушка Зоя из такой-то квартиры. А чего не оставить? В ближайшие дни на подоконнике постоянно появлялись новые банки. Приятель тоже парочку своих помыл и поставил. Позже объявление пропало и все благополучно забыли об этой истории. Развязка наступила где-то в начале сентября. Этот же подоконник вдруг оказался уставлен банками с различными соленьями, компотами и прочими видами дачной консервации. Банок 40-50 на вид. А над ними висело новое объявление того же автора: «Дорогие соседи, забирайте, пожалуйста, ваши банки». © Slepoyastronaft / Pikabu
- Стою на остановке, а рядом — бабуля с внучкой лет пяти. Девчушка за одну руку крепко ухвачена бабушкой, а второй тянется погладить бездомную кошку. Старушка одергивает ее, мол, не трогай, увяжется и не отстанет, и вон автобус наш подъезжает, пошли. Уже перед входом в транспорт бабулька останавливается и выдает: «Ладно, поедем на следующем. Пошли за кормом для твоей подружки. Покормим и поедем». © Подслушано / Ideer
- Покупаю какую-то мелочь в киоске. Бабушка-продавец дает слишком большую сдачу. Указываю на ошибку, получаю поток благодарности. Через месяц снова подхожу к киоску. И вдруг бабуля хватает меня за руку и орет: «Вот он!» Я аж присел. И тут выходит эта бабушка из ларька и за руку выводит девушку неземной красоты. Знакомит нас. Как позже выяснилось, она внучке достойного мужа искала. Две недели заставляла ее вместе с собой в засаде сидеть в киоске. Так я с будущей женой и познакомился. © ***Yaguara / Pikabu
- Как-то раз пришла ко мне бабушка с проблемой. Говорит, мол, посмотри: браузер открываю, а там все черное. Открыл браузер, а там и вправду окно черное. По истечении 6–7 минут ситуация прояснилась: это были вкладки, но не просто пара-тройка, а примерно так 200. © Pukanium / Pikabu
- Иду в парке мимо очень пожилой пары, поскальзываюсь и мощно так падаю. Бабушка: «Давно к моим ногам не падали». Дед: «Да он же просто поскользнулся!» Я: «Нет же, я засмотрелся и упал к ногам!» Бабушка: «Слыхал? Вот и не спорь!» © AntonBelyayev1 / X
Недавно в магазине сдавали сдачу с 5т и продавец ошиблась, 500р лишние. Я пересчитала и вернула. Что в тот день, что потом, жениха не вывели на смотрины! Безобразие! 🤭 А ведь вон как бывает)
- Я всю жизнь мучилась со своими длинными волосами. Сначала мама запрещала обрезать. Потом — парень, с которым, слава богу, рассталась. Но 2 года назад я решилась на кардинальные перемены. В общем, теперь у меня выбрито полголовы и кольцо в носу. Я счастлива, уверена в себе и все наладилось. Родные, конечно же, не все одобрили, но разрулила ситуацию моя бабуля. Она сказала: «Чего вы раскудахтались! Если захочет, то отрастит, а сейчас не лезьте. И если кто-то скажет еще что-нибудь про кольцо в носу, то я себе тоже проколю». © Карамель / VK
- Я у бабушки в гостях, легли спать, минут 40 тишины, и потом крик:
— Даша!
— Что?
— Спишь?
— Да.
— Максим из третьего подъезда ведь еще не женат... © dasha_dynamite / X
- Бежала на работу, спешила очень, а меня перевела бабуля через дорогу! Не я ее, а она меня! Стою на зебре, машины быстро едут, а мне бежать нужно. Шустренькая бабулечка подходит ко мне, берет за руку и говорит: «Сейчас перейдем, внученька. Они всегда пропускают меня, только нужно руку поднять, подождать, пока остановятся, и можно идти!» Она так и сделала, перед ней все машины остановились, и бабуля меня перевела! Со стороны это, наверное, выглядело весьма забавно. Я ей очень благодарна, а то сама бы долго переходила ту дорогу, точно опоздала бы! © Палата № 6 / VK
- Была я на 5-м курсе института. Приехала в гости к бабушке. Пьем чай, она так смотрит заговорщически и говорит: «И как тебе медок? Хороший, да? Вчера купила, у Сергея, да-а-а... Он с женой развелся, вот баба-дура, в город усвистала за „лучшей жизнью“. А мужик-то он — ВО! А главное, мед-то какой! А? Может, вас познакомить? На свидание там сходите, в кино. У него пасека своя. Мед будет нам бесплатный!...» А Сергей мужик правда ВО! Только вот ему тогда было 47 лет, а его дочь — моя ровесница. Но мед правда был хороший, конечно. © Juzzzeppello / Pikabu
Это всё цветочки. Ну, похвалили кого-то, предложили познакомить, можно отказаться и всё, если не надо. Моя мама создала страницу, где разместила моё фото. Общалась с парнями от моего имени. Из треша, был парень-зэк, общалась с ним без моего ведома, отправляла мои фото. Когда я узнала про переписку, она уговаривала меня поехать и расписаться с ним. Мол хороший парень, просто ошибся (вторая отсидка), вам дадут три дня побыть вместе, ему могут срок уменьшить, а когда выйдет, поможешь ему наладить жизнь. Естественно, отказалась от "интересного предложения". А она остановилась, когда на её собственную страницу (возраст был не указан), пришли сообщения от этого же парня "Давай познакомимся, одинок, ищу любовь, ты та самая".
- Моя семья очень негативно относится ко всем телесным модификациям (будь то пирсинг или тату). Я начала делать тату в 14 лет, каждые 2 года по татуировке. В 16 проколола уши, в 19 — язык. Родители даже не подозревают об этом, хотя жила я до 18 лет с ними. И вот как-то захожу я в гости к бабуле, переодеваюсь, а она заходит и видит все художества и пирсинг. На что выдает: «Ну, хоть внучка у меня нормальная!» И показывает свою тату на все бедро. © Подслушано / Ideer
- Моя бабуля — человек набожный и тихий вообще-то. Как-то мы ехали с ней отмечать Пасху. Она за рулем, я рядом, и тут какой-то мужик ее подрезал. Как она закричит! Показала ему неприличный жест в окно и крикнула: «Слышь, ты, смотри куда прешь, у меня внук в машине!» Я ржал как никогда в жизни. © Loves_me_tacos125 / Reddit
- Пришел я как-то к бабушке, сидим, пьем чай, общаемся — хорошо! И заходит разговор про растение на подоконнике. Забыли его название, и тут я вспоминаю про современные технологии. Открываю приложение, говорю голосовой помощнице, мол, сделай фото — и мы сразу же получаем верный ответ. Стало интересно, начал делать фотки не только растений, иногда точно отвечала, иногда странно. Примерно на 15 раз «сделай фото» бабушка мне выдает: «Внук, хватит уже девушку глупыми вопросами отвлекать!» © theloniusmonk / Pikabu
- На первом курсе я проколол себе ухо и боялся показаться бабушке на глаза. Она меня очень любила, но могла отругать как следует. И вот я приехал к бабуле в гости, а она — вообще ноль реакции на мой вид. Мне аж любопытно стало, почему. Говорю: «Ба, как тебе моя сережка?» А она как отмочит: «Да плевать на твою сережку! Ты мне объясни, какого лешего ты ходишь в рваных джинсах? Нормальных штанов нет?» © Ruddiver / Reddit
Какие из этих историй заставили вас улыбнуться? А у вас есть такие истории про ваших бабушек и дедушек? Делитесь в комментариях — нам не терпится узнать, на что ещё способны наши любимые старички!
