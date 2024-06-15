16 теплых историй про бабушек и дедушек, которые чудят как дети малые

У моей бабушки был хороший музыкальный слух, и мне, наверное, от бабушки передался слух. Когда я была маленькой, мы ездили к бабушке в деревню летом. Вечером сидели с ней на скамеечке у дома и пели старинные песни. Мама тоже очень хотела петь с нами, но у неё не было слуха, и бабушка останавливала её,- молчи, забубённая! А меня мама отдала в музыкальную школу.