У моей бабушки был хороший музыкальный слух, и мне, наверное, от бабушки передался слух. Когда я была маленькой, мы ездили к бабушке в деревню летом. Вечером сидели с ней на скамеечке у дома и пели старинные песни. Мама тоже очень хотела петь с нами, но у неё не было слуха, и бабушка останавливала её,- молчи, забубённая! А меня мама отдала в музыкальную школу.
16 теплых историй про бабушек и дедушек, которые чудят как дети малые
Некоторые бабушки и дедушки в какой-то момент решают: «Когда, если не сейчас, жить на полную катушку?» И начинают чудить. А герои нашей подборки с улыбкой вспоминают, какие же у них крутые старшие родственники.
А в бонусе вас ждет история о том, как простое недопонимание между бабушками и внуками может вылиться в сущий хаос.
- В нашей семье ни у кого не было музыкального слуха, вот будто всем медведь на ухо наступил! Но бабушка любила петь, хоть и получалось ужасно. Она возлагала надежды на меня, поэтому и отдала в 6 лет в музыкальную школу. На прослушивании педагоги деликатно сказали что-то вроде: "Может, ей лучше на иностранный язык пойти?" Родители все поняли, но бабушка так быстро не сдалась и пошла разбираться. Залетает в кабинет директора и давай орать песни, доказывать, что внучка вся в нее, такая же певунья. Директор подумал, что проще согласиться и записал меня в класс ударных, где я пробыла полгода. Потом пошла на курсы иностранного. © Палата №6 / VK
- Моему дедушке был 91 год. В таком возрасте у него уже появились проблемы с ногами. Ехали с ним в такси, в пункте назначения он вышел первым и упал на тротуар. Мы все бросаемся на помощь, а дед, как ни в чем не бывало: «Дамы и господа, мой следующий трюк - сальто назад». © krivitski / Reddit
- Была у бабушки в гостях. Сидим, болтаем о том о сем, и тут бабушка рассказывает о своей первой любви. Клянусь, я всю жизнь была уверена, что мой дедушка - это первый и единственный ее мужчина. Другие варианты мне и в голову не приходили. Но тут вдруг я понимаю, что рассказывает она вообще о каком-то незнакомом человеке. Пришлось ее чуток перебить и уточнить, точно ли не дед ее первый парень. Бабуля посмотрела на меня как на дурочку: “Этого еще не хватало! Чтобы я всю жизнь на одного потратила? Надо с каждым пообщаться, а потом за самого спокойного выйти замуж. Так интереснее”. Кажется, я еще очень многого не знаю об этой женщине. © Карамель / VK
- У моего отца параллельно были 2 семьи. Официальная жена с двумя дочками и мы с мамой. Все об этом знали, но старательно делали вид, что не в курсе. А наша бабушка очень хотела, чтобы мы все дружили. И бабуля сделала ход конем: повела нас всех, детей, в парк аттракционов. Мы правда подружились, сейчас самые близкие люди. Но с родителями не общаемся. Не понимаю отца и маму, близких отношений у меня с ними нет. Я выросла нормальным человеком, но иногда завидую людям, которые знают, что такое настоящая семья. Без обмана, любовниц, внебрачных детей. © Палата №6 / VK
- Когда мой дедушка впервые поехал в гости к двоюродным братьям, то сказал, что его зовут Альберт. Те всю неделю его так и называли. И вот вся семья куда-то собиралась, и один из братьев спросил у бабушки: "А Альберт поедет с нами?" Та, выпучив глаза, спрашивает, мол, кто это. "Твой муж!" - отвечает ей паренек. "Так его Роном зовут", - говорит бабуля. Садится с дедом в машину и спрашивает, что это было. А дедушка такой: "Да кто ж его знает? Это первое, что мне пришло в голову". © dandaman64 / Reddit
- Бабушка рассказывала историю. Однажды дед проснулся утром, и вышел мусор выносить. Во дворе его встретили друзья, которые как раз собрались ехать на море. У них было одно свободное место. Дедушка думал, думал, а потом плюнул, спрятал ведро за дверью подъезда и поехал. Неделю бабушка сходила с ума и думала, куда же он пропал. А дед вернулся через неделю, взял ведро, зашел домой и заорал: "Люба, я мусор выносил!" © Палата №6 / VK
Про мусор вообще не смешно. Сколько седых волос эта поездка стоила близким.
- Дедушка рассказывал о свидании в его молодости. Приехал он за дамой, повез ее в кино. Там купил ей газировку и попкорн. Затем повел в кафе, купил ей самое дорогое блюдо в меню. "Дальше я отвез ее домой и высадил. Больше мы никогда не встречались", - со злостью вспоминает он. "Но почему?" - недоумеваю я. А дед такой: "Так я пошел на свидание с $1,5 в кармане, а вернулся с 75 центами. Решил, что она слишком дорого мне обойдется". © Brownatm / Reddit
- У бабушки была непростая жизнь. Ей пришлось идти работать в 13 лет. Кем она только не работала: и швеей, и продавцом, и в полиции, и уборщицей. А в итоге стала водителем-испытателем, нашла себя именно в этой профессии. По сей день в этой сфере трудится и в машинах разбирается. Ругаются они с мамой как-то на выходных, маман возмущается: «У всех мамы как мамы, а моя шофер, блин!» А бабуля ей отвечает: «Какой я тебе шофер? Сама ты шофер! Я водитель-испытатель! Бип-бип, дорогая!» © Рабочие истории / VK
- Дедуля - большой любитель собирать очень старые вещи. Причем это не антиквариат, а, как правило, какой-то хлам. И вот он где-то раздобыл газету 1900-х годов. Пока ехал домой в трамвае, решил ее рассмотреть. И вдруг краем глаза заметил, что им заинтересовалась женщина рядом. Она, недоумевая, смотрела то на газету, то на него. Дед не растерялся. Принял озадаченный вид и такой: "А какой сейчас год?" © Подслушано / VK
- Когда был мелким, часто проводил время с бабушкой. Я у нее был любимым внуком. Она частенько клала мне в руку разные угощения. И вот как-то она работала в сарае. Позвала меня. Я увидел, что у нее что-то в руке. Подбежал, протянул ручонку. А она мне положила огромного волосатого паука! Я на секунду опешил, потом заорал и убежал домой. Пока я бежал, бабуля буквально визжала от смеха и только потом пошла проверить, все ли со мной в порядке. Так скучаю по ней. © Unknown author / Reddit
- Вчера после работы поехала поздравлять бабулю с 65-летием. Попала как раз в самый разгар праздника. Они с подругами обсуждали, на какое море в этом году поедут, какие наряды с собой возьмут, как тусить будут. А в конце вечера бабуля и ее подруга на спор садились на шпагат. Посмотрела я на это все и осознала, как же скучно я живу в свои 24. © Рабочие истории / VK
- Классика жанра: дед иногда снимал наличку с карты и где-то прятал, но никто не знал где. Он долго болел, потом умер. Деньги искали — не нашли. Его любимое кресло, видавшее виды, вынесли на свалку, где оно мозолило нам глаза еще несколько недель. Никто не хотел забирать, а в мусоровоз, видимо, оно не влезало. Потом как-то раз приехали мы к бабушке и заметили, что кресло все-таки увезли. И в тот же вечер в банке с сушеным укропом нашлась записка: "Змейка моя, заначка под подушкой моего кресла. Не плачь по мне, слетай на курорт". Скинулись с родней и дали денег бабушке, чтобы та съездила на юг. Но все-таки было немного обидно. © Подслушано / VK
- Моя бабуля была категорически против, чтобы мы называли ее бабушкой. Мол, она вся такая из высшего общества, в ее кругах не комильфо быть старушкой. И она постоянно повторяла нам, что женщин об их возрасте не спрашивают. Но если кто-то задавал ей такой вопрос, она отвечала: «Мне 29, и я держусь». © Unknown author / Reddit
- У нас дома была большая библиотека, и бабушка постоянно пыталась заставить меня читать. За жизнь я прочитала немало, но никогда не считала себя книжным червем, мне больше нравилось смотреть фильмы. Но бабушку я слушала. Однажды прочла книгу "Человек-амфибия". Мне очень понравилось, я захотела обсудить книгу с бабушкой. Но выяснилось, что она ее не читала. Потом я прочла еще одну книгу - как раз ту, которую она советовала - и снова мимо. Позже оказалось, что бабуля ни одной книги из нашей библиотеки не читала и просто хотела чем-то меня занять. © Карамель / VK
- Дедушка умер незадолго до того, как мне исполнилось 3 годика. Мне рассказывали, что он был настоящим гурманом, обожал хорошие блюда и десерты. Как-то раз они с семьей ходили в ресторан. Там была витрина с пирожными, пирогами и прочими вкусностями. И стоял человек, который все это нарезал и подавал. Так дед подошел к витрине и, пока официант отошел, отрезал огромный кусок торта. Гораздо больше, чем предполагалось в меню. © Penge1028 / Reddit
- Дед свинтил на дачу, бабуля попросила меня сделать ремонт в их комнате. Я купил рыжий ламинат, стены покрасил в хвойный зеленый, повесил портрет писателя в золотой рамке. Красота! И вот возвращается дед. Мы ему завязали глаза, чтобы сюрприз устроить. Снимаем повязку, а он как выдаст: "О как! Значит, меня не было всего-то 2 недели, а ты уже портрет какого-то мужика повесила?!" © Рабочие истории / VK
Бонус: История о том, как даже самым любящим бабушкам сложно понять собственных внуков
- Приехала к нам бабушка ненаглядного внучка проведать. Пошли мы с женой в гости и оставили их вдвоем. Возвращаемся поздно, но никто не спит. Картина маслом: бабуля с мокрым полотенцем на диване лежит, а малой орет не своим голосом. Оказалось, что сын хотел перед сном послушать сказку «про деда Билла», а бабушка ее не знала. Тот начал истерить, требовать сказку. Бабуля не выдержала, у нее разболелась голова, а малой все кричал. Она уже не знала, что и делать. Я успокоила ее, а муж — сына, рассказав ему любимую сказку про курочку Рябу: «Дед бил, бил — не разбил». © Мамдаринка / VK
Многие люди с теплотой вспоминают старших родственников. Но есть случаи, когда родители спихивают детей бабушкам, а потом только проблемы огребают.
Комментарии
Я сегодня как раз читала очень длинный анализ сказки про Курочку-рябу.
Мой младший брат спросил однажды у папы,- а что такое "псацы"? Папа не знал что ответить. Тогда братишка спрашивает, - а что такое "виля"? Папа спросил, - где ты слышал такие слова? А брат отвечает, - это же мультик такой "приключения пса Цивиля"!
Мoя любимaя истoрия прo дeдушку с бaбушкой бeз чудинки, но тeплая (хoтя я хз, чтo с aвтором тaкое, что oн чудинкoй нaзывает мeрзость и грязь с двумя парaллельными сeмьями). Пoмню, стoим с дeдушкой нa бaлконе, а бaбушка вo двoре копoшится чтo-то там в клумбe с цвeтами. Дeдушка всeгда такoй молчaливый был, eдва пaру прeдложений пoрой за нeсколько днeй услышишь. Зaтягивается сигaретой, и гoворит зaдумчиво: "Кaкая жe всe-тaки наша бaбушка крaсивая!". С такoй любовью и нeжностью. Дo cих пoр вспоминаю этoт мoмент с улыбкoй.