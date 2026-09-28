не, мы не выставляем урожай на улице, мы идём к соседям и говорим, созрело это и это, идите собирайте!
Дачник решил раздать лишний урожай, а получил взамен то, чего никак не ожидал
Дачники делятся на два типа: одни бережливо закатывают в банки абсолютно все, вплоть до последней кривой редиски, а другие в августе начинают судорожно соображать, кому бы пристроить очередную тонну урожая. Наш сосед по тамбуру, Петрович, твердо относится ко второй категории, поэтому у нас постоянно летом на столе появляются свежие огурчики и помидорчики, а я, в свою очередь, регулярно угощаю пожилого садовода пирогами и домашней пиццей. Он уже два года вдовствует, дети далеко, и ему порой просто хочется с кем-нибудь поболтать, а я и не против.
На днях Петрович привез нам пакет осенних яблок, вкуснейший штрифель, и рассказал, что в этом году он на даче провернул интереснейший эксперимент, который привел к результатам, о которых он даже не предполагал. Дальше приведу его рассказ от первого лица, потому что такое пересказывать — только портить.
Раньше я все излишки урожая возил в город и раздавал племянникам, бывшим коллегам и вам, соседям. Но к вам-то мне хоть по пути, а бегать за родней и коллегами с кабачками мне надоело, и я решил пойти по пути наименьшего сопротивления.
Началось все безобидно. Поставил у калитки ведерко с лишними огурцами. Их забрали за час — я аж крякнул от удовольствия. Через пару дней набралось ведро спелой сливы. Вынес. К вечеру ведро стояло пустое, а внутри лежала шоколадка с орехами. «Ого, — подумал я. — Дачная бартерная система работает!»
Но настоящий круговорот вещей и событий в природе начался тогда, когда пошли кабачки.
В середине августа кабачки заколосились с небывалой силой. Они росли, кажется, со скоростью бамбука — только срежешь один, на его месте уже зреют два новых размером с полторашку воды. Я вам их привозил, сам кабачковые оладьи делать научился, а они прут и прут!
Выставил у калитки ящичек с излишками кабачков и табличкой «Угощайтесь!» Через час глянул, а их там вместо трех уже пять! Видимо, соседи добавили. Вечером вышел и обалдел: кабачков нет, а вместо них в ящичке прямо на газетке сидит маленький полосатый котенок.
Я протер глаза — все равно вижу котенка. Уши большие, глаза пуговками, а вид такой, будто его тоже кто-то выставил по причине «урожай перерос, девать некуда».
Ну и что с ним делать? Не оставлять же в ящике у калитки. Забрал в дом, налил молока, нашел старую коробку из-под обуви. Котенок обследовал диван, громко замурчал и решил, что теперь он тут главный. Назвал я его, естественно, Кабачком. Стали жить вдвоем — вдвоем-то веселее.
Сентябрь подкрался незаметно, а вместе с ним — яблочный апокалипсис. Яблоки падали с веток с глухим стуком, а аромат какой стоял! Я снова взялся за ящик. Выставил ведро отборного штрифеля, потом добавил антоновки.
И вот в один из выходных сижу я на лавочке, пью чай, а Кабачок (который за месяц заметно округлился и по форме стал полностью оправдывать свое имя) охотится за осенними мухами. Слышу — у калитки мнутся. Выхожу. Стоят молодые ребята, лет двадцати пяти. Парень с девушкой, оба в новеньких резиновых сапогах и с немного виноватыми лицами.
— Здравствуйте! — бодро говорит парень. — Это ведь вы яблоки выставляли? И кабачки в августе?
— Ну я, — отвечаю настороженно.
— Мы хотели вам спасибо огромное сказать! Мы тот кабачок запекали, а яблоки у вас вообще невероятные, сладкие такие!
Выяснилось, что они недавно поженились, и им от бабушки достался дачный участок через два дома от меня. Участок запущенный, сорняков по пояс, а что делать с землей — они понятия не имеют. Всю жизнь в городе прожили, из опыта общения с природой — только покупка петрушки в супермаркете.
— Листья вон падают, у вас много уже, — смущенно сказала девушка. — Может, вам помочь сгрести? А то нам неудобно просто так урожай забирать.
В общем, суббота прошла за работой и разговорами. Ребята помогли и листву сгрести, и остатки яблок собрать, и вскопать под лук грядку — я бы сам три дня ковырялся! Потом пили чай на улице прямо. Ребята наперебой рассказывали про свои грандиозные (и пока совершенно наивные) планы по обустройству дачи, а Кабачок нагло спал у парня на коленях.
А на прошлых выходных я решил закрывать сезон и возвращаться в город. У меня же как всегда: три сумки, две коробки с закрутками да еще и кот. Решил все собрать, а отвозить в два захода. На электричке тащить все это сразу — рук не хватит.
Ребята увидели мои баррикады у крыльца, ахнули и тут же скомандовали: «Так, Юрий Петрович, загружаем всё в наш багажник! Нам все равно по пути, довезем до подъезда».
В машине, пока мы ехали по осеннему шоссе, мы уже вовсю строили планы на будущую весну. Я клятвенно обещал научить их, как правильно обрезать старые яблони, когда сеять зелень и как сделать так, чтобы кабачки не захватили их участок целиком (хотя тут я сам пока не специалист).
Вот так обычный деревянный ящик у калитки помог нашему соседу не только избавиться от лишнего урожая, но и обрести усатого друга, а еще — найти отличных молодых соседей, с которыми теперь не скучно встречать новый дачный сезон.
А у вас бывали необычные истории, связанные с дачной щедростью и соседями? Делитесь в комментариях!
Комментарии
У нас всё садоводство в яблоках, выставляй - не выставляй, никто не заберёт. По возможности отвожу в город и оставляю возле лифта в парадной. Там забирают
Кабачки очень странный предмет...
Их постоянно пытаются пристроить и перепристроить, но зачем их выращивают? Как будто никому не нужны