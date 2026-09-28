Дачник решил раздать лишний урожай, а получил взамен то, чего никак не ожидал

Раньше я все излишки урожая возил в город и раздавал племянникам, бывшим коллегам и вам, соседям. Но к вам-то мне хоть по пути, а бегать за родней и коллегами с кабачками мне надоело, и я решил пойти по пути наименьшего сопротивления.

Началось все безобидно. Поставил у калитки ведерко с лишними огурцами. Их забрали за час — я аж крякнул от удовольствия. Через пару дней набралось ведро спелой сливы. Вынес. К вечеру ведро стояло пустое, а внутри лежала шоколадка с орехами. «Ого, — подумал я. — Дачная бартерная система работает!»

Но настоящий круговорот вещей и событий в природе начался тогда, когда пошли кабачки.