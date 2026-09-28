14 человек, которым тот самый переезд подарил теплые воспоминания

Переезд редко бывает легким: то мебель не проходит в дверной проем, то соседи знакомятся раньше, чем распакован последний чемодан, а иногда именно на новом месте случается то, из-за чего потом с теплом вспоминают весь этот хаос.

Ведь дом — это далеко не всегда про квадратные метры. Иногда достаточно добрых соседей, новых друзей и пары счастливых случайностей, чтобы совсем недавно чужие стены вдруг стали своими.