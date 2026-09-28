86и летняя продолжает у плиты стоять? Прекрасное здоровье, однако)
14 человек, которым тот самый переезд подарил теплые воспоминания
Переезд редко бывает легким: то мебель не проходит в дверной проем, то соседи знакомятся раньше, чем распакован последний чемодан, а иногда именно на новом месте случается то, из-за чего потом с теплом вспоминают весь этот хаос.
Ведь дом — это далеко не всегда про квадратные метры. Иногда достаточно добрых соседей, новых друзей и пары счастливых случайностей, чтобы совсем недавно чужие стены вдруг стали своими.
- Недавно переехала в новую квартиру в Праге и случайно познакомилась на улице с русскоязычной бабушкой. Разговорились — и оказалось, что она моя соседка и живет прямо надо мной. Теперь у меня есть прекрасная 86-летняя подруга, вкуснейшие домашние обеды и долгие разговоры обо всем на свете. Рядом с ней появилось то самое ощущение дома и тепла, будто приехала в гости к родной бабушке, а она уже приготовила для тебя все самое вкусное.
- Моя подруга в 47 лет переехала в Тоскану. Еще раньше, когда учила итальянский, шутки ради познакомилась с мужчиной из Италии — а в итоге вышла за него замуж. Сейчас ей уже ближе к 60: за это время она получила там второе высшее, окончила еще одни курсы и, кажется, действительно живет свою лучшую жизнь под солнцем Тосканы. А я ею горжусь.
- Мужа отправили в командировку на полгода. Он снял там квартиру. Приехали мы с дочей его проведать. Заходим, а в нос ударяет запах духов. Приторных таких. Я все осмотрела, но так и не поняла, откуда. Все стало ясно, когда в дверь постучали и на пороге появилась бабуля, которая ему эту квартиру и сдала. Говорит: «О, девочки твои приехали? А я вам с дачи привезла варенье абрикосовое, вот на днях варили с племянницами». А от нее этими духами несло раза в два сильнее. Спрашиваю: «Бабуль, а что у вас за духи такие ароматные? Знакомый такой запах». В общем, это тот самый «Каменный цветок». Бабуля жила в этой квартире сама, так что запах впитался в мебель. Муж уже привык, конечно. А бабуля милашка, всегда угощает нас чем-то вкусненьким, благо часто приезжает в город, у нее в соседнем доме сестра живет. Мы ей подарочки привозим теперь.
«2019. Моя первая квартира»
- Переехали в новый дом. В первый же вечер звонок в дверь. На пороге соседка: «Вы уж простите, но нам от вас кое-что нужно». Мы переглянулись — быстро знакомство началось. А она зовет нас во двор. Выходим, а там длинный стол, соседи устроили ужин-знакомство для новеньких. Каждый принес что-то свое. Прошло просто великолепно. Такого мы точно не ожидали.
У казахов тоже такая штука есть - ерулик называется. "Ерулик — это традиция, связанная с приемом новых жителей в ауле. Когда семья переезжала на новое место, соседи приглашали их на праздничное угощение и предоставляли необходимые для жизни вещи — от дров до посуды".
Понятно, что в городах такой обычай не так распространен. Но не исчез совсем
- Мне 22, и недавно я впервые переехала в свою квартиру. По соседству живет милая женщина лет 80. Сначала мы просто здоровались в коридоре, а потом она стала меня баловать: то угостит домашним печеньем, то подарит цветок в горшке. А недавно вручила записанный от руки рецепт блюда, которое готовила еще ее мама. Каждый такой сюрприз делает мой день. Теперь ломаю голову, чем порадовать соседку в ответ. Денег у меня, студентки, немного, но очень хочется, чтобы она знала: ее доброта для меня многое значит.
- Когда мне предложили работу за границей, муж поддержал, перевелся на своей работе на удаленку и поехал со мной. После переезда он раскрылся с неожиданной стороны: несмотря на то, что из-за разницы во времени его рабочий день начинается после обеда, он встает рано, готовит мне завтрак и провожает на работу. В обед с гордостью приносит приготовленную самим еду. Не знаю, сколько это еще продлится, но мы снова чувствуем себя как во время медового месяца.
- Недавно переехала в новый жилой комплекс и решила познакомиться с соседями необычным способом: оставила у их дверей записки с небольшим рассказом о себе. Уже двое написали мне в ответ, а один сосед оставил пакет кофейных зерен. Социальные навыки не всегда предполагают общение лицом к лицу. Важно быть искренним и открытым к проявлению и получению доброты.
- Несколько месяцев назад у меня появился новый сосед. Обычно мы только здоровались, но однажды разговорились, пока он чистил машину. Оказалось, у него маленькая дочка. А у меня как раз остались качели, шезлонг, ванночка и другие вещи, из которых мой годовалый ребенок уже вырос. Я предложила все забрать бесплатно — мне самой было удобно не возиться с пристройством вещей. Через пару часов сосед постучал в дверь и протянул мне тарелку с ужином, который только что приготовил. Отказываться не стала — и не пожалела: было невероятно вкусно.
«Наконец-то мы с семьeй переехали в свой дом, 3 года скитаний, и наконец у нас есть свой угол»
- Несколько месяцев назад в соседнюю квартиру въехал новый жилец. Поначалу мы просто здоровались при встрече, и я даже немного настороженно к нему относился. А теперь он почти каждые выходные присоединяется к нашим барбекю. У нас вообще сложилась отличная компания: соседи знают друг друга и часто собираются вместе. Кажется, мне невероятно повезло с домом.
- Пять лет мы с партнером прожили по соседству с пожилой женщиной. Два года назад она сломала бедро и запястье, и с тех пор мы помогали ей по мелочам: приносили продукты, отправляли почту, выносили мусор. Недавно нам стало тесно в однокомнатной квартире, и мы нашли подходящую двушку. Когда пришли сообщить соседке о переезде, расплакались все. Поэтому договорились: вторник останется нашим днем — будем приезжать к ней за продуктами. До нового дома всего 20 минут, так что далеко друг от друга мы все равно не денемся.
- В далеком прошлом мои родители после переезда из Карелии в Беларусь решили, что нужно срочно строить дом. Строили 3 года. Дом у нас деревянный, рубленый — в таком даже дышится иначе. Этот неописуемый запах дерева, когда протопили печь, эта благодать и тишина, и никаких соседей...
И вот уже больше 20 лет мы кайфуем всей семьей. Да, свой дом требует постоянной работы, заботы и ухода, но это того стоит! Ремонты практически постоянные, даже пусть и мелкие, но зато сейчас я могу спокойно выйти из дома в свой маленький сад, плюхнуться на качели и кайфовать с книжечкой. И никто не сверлит с 8 утра до 11 вечера несколько лет подряд, не орет, как стадо слонов, не мусорит в подъезде. И ты не жаришься в +32 в каменной коробке.
- Около года назад переехали в деревню вместе кошкой. И вскоре у нее появился кавалер. И после этого я поняла, что животные и правда не отличаются от людей. Кошка стала приходить позже, при этом стараясь не шуметь, а если натыкалась на кого-то из хозяев, «извинялась», мяукая, и уходила спать. А как-то в дом она заявилась со своим ухажером. Они вместе сидели на входе, пока им не разрешили зайти. Мяукала, будто знакомя меня с ее парнем. В общем, сейчас у нас дома живет семья котиков.
«Уже 2 месяца я живу в своей собственной квартире»
- За границей живу. Недавно переехал в новую квартиру. По иронии судьбы, мой новый сосед по площадке — мой соотечественник. Мы пообщались и решили пожарить шашлык — чтобы было весело, с гитарой и компанией. В итоге пожарили шашлык у него на балконе, пригласили всех соседей к нему, я играл на гитаре любимые песни. Поначалу наши соседи вовсе не понимали, что происходит, а потом им безумно понравилось. Сказали, что такой атмосферности и приятных ощущений на их вечеринках нет. Теперь просят повторить.
- Переехали в новый дом и в первый же вечер поняли, что совершенно забыли купить инструменты. Нужно было собрать кровать, а отвертки нет. Постучались к соседу, думали, просто одолжим на полчаса. Он пришел с целым ящиком инструментов и помог все собрать. Заодно познакомились. Потом как-то само собой повелось: то мы ему помогали, то он нам, а теперь регулярно ходим друг к другу в гости. Забавно, что дружба началась с одной забытой отвертки.
Как видно, переезд — это далеко не только хлопоты и распакованные коробки. Иногда именно на новом месте начинается что-то самое важное: дружба, теплые воспоминания или просто ощущение, что теперь ты действительно дома.
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