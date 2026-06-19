20 фото и историй о том, как обычная уборка превратилась в настоящий ситком
Профессия клинера нам кажется скучной рутиной из серии «тряпка-швабра-пылесос». Но ведь на самом деле клинер знает о нас гораздо больше, чем наши близкие, в каком-то смысле. За дверями квартир, где клинеры наводят порядок и чистоту, порой разворачиваются такие события, что сценаристы просто кусают локти от зависти. Здесь самые разные истории от мастеров чистоты и их клиентов, которые дадут нам понять и посмеяться вместе над тем, как обычная уборка может в один миг превратиться в настоящий ситком.
- Работаю клинером. Девушка заказала уборку и умоляла прислать лучшего сотрудника, так как на днях ждет в гости свекровь. Ну, приехала, вылизала квартиру. И тут через пару дней клиентка звонит и говорит: «Извините меня, но свекровь обалдела от чистоты, а я сдуру соврала, что мы убирались вместе с подругой. Теперь она требует телефон этой „подруги“! Можем мы к ней вместе сходить, подыграете мне?» Новым клиентам я, конечно, рада. Но работать агентом под прикрытием перед чужой свекровью мне еще не приходилось.
- Я профессиональная уборщица и хозяйка клининговой компании. Решила, что каждый день буду делиться одним фактом про чистоту и уборку. Факт на сегодня: комната мальчиков у нас называется «Сынарник», а комната девочек называется «Хлевуар».
- Решилась на клининг. Это кошмар. Опоздали с началом на два часа. Потом слонялись по квартире без видимого толка и переругивались. Перевернули кошачью воду, потом обед, потом вывалили все из комода и смотрели старые фотки вместо того, чтобы убирать. В итоге сказала мужу: «Убираемся мы с тобой ужасно, лучше бы уже наняли клининг!»
«Хочу сказать тем клиентам, у кого кошки: никогда не извиняйтесь за своих пушистых! Мне очень нравится, когда они ходят за мной и смотрят, что я делаю!»
- Работаю клинером. Сейчас еду с заказа и меня переполняют эмоции. Рассказываю: месяц назад у меня появился новый клиент, свекор моей постоянной клиентки. И когда я в прошлый раз пришла, то чувствовалось, что на меня косо смотрят, оценивают, и было понятно, что на первый взгляд я не понравилась. Клиенту 83 года, педант. Ему важно, чтобы дома было все идеально и чисто. Но он не знал, что и я педант. Когда я закончила уборку в прошлый раз, то он мне сказал много приятных слов. И написал своей невестке, что не ожидал такого результата. Сегодня же подхожу к его дому и слышу из окна: «Лена-а-а!» Это клиент ждал меня и смотрел в окошко. Когда я посмотрела на него — он махал мне рукой и улыбался. Захожу в квартиру и он мне говорит: «Я не щедр на комплименты, но вы меня удивили. Вы невероятная умница. Так чисто даже моя покойная супруга не делала уборку». Честно, так было приятно слышать такие слова от клиента, я аж дар речи потеряла. После я намыла квартиру и собиралась уходить. Клиент дал мне чаевых +20% от суммы, угостил яблоками и сказал: «Эх, были б вы здесь лет 60 назад, я б за вас ухватился и не отпустил! И побольше б таких людей для страны, как вы».
- Работаю клинером. Ситуация: С одной клиенткой расстались почти год назад. Она меня обвинила, что я выключила рубильник от холодильника, у нее испортились «итальянские/испанские» сыры и колбасы. А я этого не делала. Но она на этом не остановилась и решила перейти на личности. Такого я точно терпеть не буду. Разошлись. И вот сегодня она звонит мне и говорит: «Елена, я столько клинингов перепробовала и поняла, что лучше вас нет». Такие дела, ребята.
- Два месяца назад я занялась клинингом. И все чаще ловлю себя на мысли: господи, какое счастье, что я забила на социальные нормы и разрешила себе просто пожить. Вышла с уборки. Начала в 11, закончила в 15:30. Абсолютно довольная, счастливая и при деньгах. Мне это легко. У меня классно получается. Клиенты довольны. Это просто космос! Я, правда, желаю каждому хотя бы на каком-то этапе забить на социальные нормы и заняться тем, что хочется, что вдохновляет и дает ресурс прямо сейчас.
Я терпеть не могу домашнюю уборку, хоть её и немного и занимает она у меня час-полтора.
На пенсии дома скучно, пошла работать уборщицей в музыкальную школу: полтора-два часа с утра и я свободна. Мои знакомые удивляются: ты же не любишь убираться... А я ловлю себя на мысли, что мне нравится то, что я делаю. Во-первых, это не та уборка, что дома, во-вторых, я это делаю для того, чтобы дети обучались в чистом помещении, не дышали пылью.
Муж знает о моей нелюбви к уборке, мы обычно занимаемся этим вместе.
«Когда ты альфа-хищник, который держит в ужасе всю квартиру, но клинер принесла пылесос»
- Бабушке 80+ лет, попросила помочь с уборкой. У меня работа, приехать никак. Заказала клининг — делаю так не первый раз, все нормально. Утро. Сижу на работе, никого не трогаю. Звонок от клининга: «Мы убираться не будем». Я в шоке — думаю, что случилось?! Оказалось, бабушка решила, что ей стыдно перед людьми. И сама все убрала лучше клининга. А потом напекла пирогов, блинов и заставила девочек покушать. Денег они, конечно, не взяли. Сказали, очень душевно посидели с моей ба.
- Работаю клинером. Приехала на уборку кухни к молодому человеку. Все детали по уборке обсудили, но когда попросила фото холодильника изнутри, парень проигнорировал. Думаю, мало ли, стесняется, может плесень какая в холодильнике? Думаю, возьму средство для плесени, и все прочее. Открываю холодильник, и я была просто в шоке от того, что меня ожидало. Он просто сделал мое утро, работа пошла быстрее и веселее, побольше бы таких юмористов мне на заказы! В холодильнике было абсолютно пусто, а к лампочке он подвесил мышь! Игрушечную, но смешно было очень!
Это могло выглядеть так.
- Устроилась клинером на завод, в отдельный автономный блок подальше от офисной беготни. Все отмыла до «заводских» настроек, начальник посмотрел, что я уже прихожу, не знаю, что помыть, за 20 минут управлюсь, потом девчонок-операторов отвлекаю, и сказал в среду не приходить, потом во вторник и четверг не приходить. А потом я уволилась, потому что мне надоело бездельничать.
Эта история про глупого кота, которого взяли с улицы, чтобы он ловил мышей. Кот за одну ночь переловил всех мышей и его опять выгнали на улицу.
- Убирали квартиру, которую продавали с мебелью. Одно дело доверили мне — мыть сервиз чайный, он тоже входил в продажу. В чайнике нашла золото: серьги, цепочки, коронки золотые и кольцо с бриллиантом еще советских времен. Никому не сказала, спросила у новых владельцев, где живут старые, они без вопросов дали адрес. Я поехала, а там пожилая женщина. Она увидела это все и чуть не упала в обморок. Оказывается, она думала, что их взял сын, и поругалась с ним. Года два не общалась. При мне она позвонила сыну, чтобы извиниться. Я присутствовала при этом разговоре и расплакалась. Она была так благодарна мне и сын тоже. Я задаю сыну вопрос: «Почему вы не искали это золото вместе с мамой?» Он говорит, мол, она не разрешила.
- Устроилась на завод клинером и попала на газотурбинную установку. Первая неделя, убираю как-то дальнюю пожарную лестницу, открыла дверь, а там запах, аж глаза заслезились, непонятно чем пахнет резко. Я решила, что это газовая какая-то атака, с газом же работаем, бегом к начальнику участка, там у него планерка была. Все за противогазы и как в «Ну, погоди!» побежали на эту лестницу, начали принюхиваться с квадратными глазами, а там огромная пальма, оказывается, зацвела, метра 4 высотой, я ее и не увидела. Такая, честно сказать, вонь, извините, я потом добилась, чтобы цветы срезали, все смеялись надо мной еще года полтора, вспоминали мне газовые учения.
«Наша уборщица подходит к своей работе с вниманием к деталям на самом высоком уровне»
А мне не нравится, когда бумагу, которой я пользуюсь, трогают руками. И не люблю, когда в гостинице из чистых полотенец, которыми я могу вытираться, делают всякие фигуры.
- Работала клинером в свое время, и у меня была клиентка, у которой четырехкомнатная квартира, 2 санузла и всегда море стирки, потом сушки и глажки! И однажды она увидела как я сходила в туалет в их квартире. Уточню: я понимаю, что люди брезгуют, и поэтому именно этот санузел специально убирала в последнюю очередь, чтобы после меня было все идеально. Какой же был скандал: они с мужем вдвоем меня ругали, сказали, что я не получу никогда от них чаевых, это был кошмар.
Больные люди, которые не разрешают работникам сходить в туалет у них в доме. Это базовая человеческая потребность, невозможно весь рабочий день не ходить в туалет. Для брезгливых существует банальная хлорка или ещё спецдезсредства.
- Я профессиональная уборщица и хозяйка клининговой компании. Не каждый день, но буду делиться одним фактом про чистоту и уборку. Факт 9: Для вашей уборщицы не является очевидным тот факт, что выключатели и розетки надо протирать. Ей надо об этом сказать. Но это не самое интересное. Самое интересное, что это не очевидно и для клиентов — до того момента, как к ним приходит уборщица. То есть, работница может прийти в донельзя грязный дом с развесистыми кустами плесени на посуде и в раковине, отдраить этот дом (за ограниченное количество времени, заметьте), и получить претензию за непротертую пыль на розетках.
- Мужчина лет 35 заказал уборку бабушке, договорились, все обсудили, сумма нормальная вышла. Закончили уборку, он пришел-проверил, ну такой чуточку щепетильный. Спросил у бабушки все ли ее устраивает, она говорит, что довольна уборкой. Мужчина оплатил больше, чем нужно было, мы довольны. Через 3 дня он обратно заказал уборку, но уже другой адрес, другая семья, где 3 детей и мама. Я начала общение с хозяйкой дома и узнала, что этот мужчина просто так помогает нуждающимся людям по уборке и продуктами, и были чуточку в шоке. Знаете, помогать без корыстных целей — это классно!
- Работаю уборщицей в бизнес-центре, обычная такая смена: тряпка, ведро, унитазы, все как у всех. И да, у меня есть мужчина. Он зарабатывает хорошо, ездит на нормальной машине, не на кредитной шестерке, и постоянно говорит: «Бросай ты это все, я обеспечу». А я не могу. Я не привыкла сидеть на шее. Хочу зарабатывать сама, пусть немного, но своими руками. В офисе меня обсуждали, это я точно знаю. Сидят, кофе попивают, обсуждают чьи-то ногти, а потом: «Ой, ну она ж тряпку гоняет, что с нее взять?» Улыбаются, как будто добрые, а глаза ядовитые. Только вот однажды мой приехал за мной, на новой Мазде, блестящей, черной. Я выхожу такая в форме, уставшая, а он открывает мне дверь со словами: «Поехали, любимая». И вот это выражение лиц у этих офисных королев. Я бы в рамку повесила. Кто-то резко вспомнил, что надо на метро, кто-то засуетился с вызовом такси. Больше никто не шутил. И пусть у меня тряпка, а не ноут, зато я знаю цену труду, и мне не нужно лезть в чужие кошельки, чтоб чувствовать себя достойно.
- У меня давным-давно была прекрасная клинер, которую я всем разрекламировала, и она убирала у многих моих друзей. И вот один из них, назовем его Иван, как-то вернулся домой после уборки. А она имела обыкновение оставлять записочки, например, сказать, что закончилось какое-то средство для мытья и нужно докупить к следующему разу. Так вот, возвращается он домой, все чисто, белье постирано, поглажено и разложено по шкафам, и только на диване сиротливо лежит пара носков с дырками. И рядом записочка, настолько деликатная, насколько это вообще возможно: «Иван, эти носки у вас давно». Уже столько лет прошло, а мы все ржем над этой фразой про старые дырявые носки.
- Я захожу в кабинеты сотрудников и выгоняю их со своих мест. Увидев меня, всевластный директор начинает мямлить «Подождите, я сейчас», а грозный главбух — быстро щелкать мышкой и торопиться. Я занимаю их рабочие места, девочки с бухгалтерии быстро встают и выходят, когда я захожу, как бы заняты они не были. И пока я нахожусь у них в кабинетах, все стоят в коридоре и ждут меня, нервно перебирая ключи и подпирая стенки. Я свободно захожу в двери с табличкой «Посторонним вход запрещен», я бываю везде, у меня есть все ключи. Я ору на проходящих мимо людей, и они начинают на цыпочках красться вдоль стенки, увидев меня. Я — супер-человек! Я — уборщица!
Супер-человек, который мешает другим работать? График уборки должен быть выстроен так, чтобы с мест никто не убегал, это явно мешает рабочему процессу.
За любой профессией всегда стоит в первую очередь человек со своим характером, причудами и смешными привычками. Кто-то оставляет забавные записки про старые носки, а кто-то благодаря случайной находке мирит семьи, которые не общались годами. Чистота в доме — это прекрасно, но чистота и человечность в отношениях — куда важнее. А еще — относиться с юмором к любой ситуации, чтобы спустя время весело похихикать вместе с нами.
Историй от мастеров и профессионалов у нас много, ведь всегда интересно заглянуть за тайную завесу чужой работы: