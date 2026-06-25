16 забавных зарисовок с работы, где хоть каждый день новую серию «Офиса» снимай

Лежала на сохранении, коллеги спросили, чего бы мне хотелось. Сказала, что хочется маринованных огурцов. На следующий день мне принесли 2-хлитровую банку огурцов, которую я, дрожа от нетерпения, схомячила тут же. Больше у меня никаких таких бзиков не было.

Коллеги были просто ещё одной семьёй. Помню, одна как-то сказала: "Не знаю, кто для меня больше семья: вы, с которыми я провожу по 8 часов в день, или мой муж, с которым я коротко общаюсь утром и вечером?"