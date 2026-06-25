Она точно не стюардессой работает? Обычно такой выбор у них, а в фастфуде говядина или курица обычно.
16 забавных зарисовок с работы, где хоть каждый день новую серию «Офиса» снимай
Будни в компании коллег часто превращаются в готовый сценарий для отличной комедии, где каждый день приносит рабочему коллективу новые забавные сюжеты. Иногда, чтобы успешно трудиться, приходится импровизировать на ходу быстрее фокусника, ловить на горячем принтер или собирать конструктор с начальством в рабочее время. Порой маленькие рабочие радости и поддержка сослуживцев создают невероятно светлые и юморные зарисовки из жизни современного офиса, которые хочется вспоминать снова и снова.
- Моя подруга работала ночью на кассе в фастфуде, а днем мы трудились вместе на линии в колл-центре банка. Звонок там поступает с таким характерным звяканьем. И вот сидим мы в тишине, звонков нет. Подруга спит на стуле. Поступает звонок, и она, не до конца проснувшись, как закричит: «Вам курицу или рыбу?» Человек, который звонил в банк, наверное, очень удивился.
- Был у нас сотрудник, который считал себя специалистом во всем. Кто бы что ни сделал — все не так! Один он знал, как надо, и «исправлял» все за всеми. Самомнение зашкаливало. И тут с одним из контрагентов надо было изменить контракт. Причем, все изменения сводились только к корректировке итоговой суммы и разбивке по кварталам. Дала ему договор, попросила исправить. Ушел, я говорю начальнику отдела:
— Спорим, через 10 минут принесет назад и скажет, что контракт полное убожество?
— Да ну, нет, такого быть не может!
Прошло 10 минут, врывается Саша в кабинет со словами:
— Это не контракт, это полное убожество! По нему работать невозможно. Какой дундук его делал?!
— Ты и делал, буквально полгода назад.
Так быстро из кабинета он еще никогда не выбегал.
Когда кот сделал карьеру лучше, чем многие
Я - кот, а чего а жизни добился ты? (с).
Взгляд не заместителя директора, а хозяина конторы.
- Была у нас одна девочка на работе. Однажды она отправляла факс раз 20 на один и тот же номер, пока подрядчик не позвонил мне и не попросил прекратить хулиганить, а то он счет за бумагу для факса нам выставит. Подхожу выяснить, в чем дело. А девочка с квадратными глазами: «Смотрите сами! Я отправляю, отправляю, а он все равно вылезает с другой стороны!»
Но это еще ерунда. Было дело: директор оформлял визу, попросил подготовить документы. Там был пункт про фотографию 30×40 мм. Надо ли говорить, что еще долго у нас на стене в переговорке висела фотка директора на паспорт в икеевской раме размером 30 на 40?
- У нас производство труб. Пришел устраиваться к нам парень, 22 года, без опыта. Рассказываю, что график 2/2, зарплата 90 тысяч. А он мне: «Я занимаюсь бальными танцами и могу внезапно пропасть на неделю. Можно мне свободное посещение?» И тут я обалдел, конечно, но вежливо объяснил, что линия должна работать круглосуточно, простой оборудования крайне критичен, поэтому такой график невозможен. Парнишка закатил глаза: «Вы очень токсичны к хобби своих сотрудников! Вы отстаете от реальностей, меняйтесь».
Ушел. Вакансию закрыли через 2 дня. Пришел паренек таких же лет, но более мотивированный на работу. Полгода уже трудится без нареканий.
«Вернувшись из отпуска, я обнаружила, что мой рабочий стол здорово преобразился»
- Спешила в офис на защиту годового бюджета перед инвесторами, одевалась на бегу. Стою у доски вся такая строгая, в дорогом костюме, уверенно вещаю про графики. Вдруг эффектно взмахиваю рукой, и из моего широкого рукава вылетает розовая штучка — бигуди-липучка — и падает на стол прямо перед генеральным! Видимо, она застряла в рукаве, пока я утром досушивала волосы. Наступила звенящая тишина. Я уже мысленно собирала вещи, как вдруг директор невозмутимо взял бигуди в руку, покрутил с серьезным видом и сказал: «Вижу, подготовка к презентации была бурной. Объемы прибыли так же закручены?» Все захохотали, напряжение спало, а контракт мы в итоге подписали.
- На днях поссорился с начальником. Он вызвал к себе, ситуация накалялась, но в один момент я взял себя в руки и вспомнил, что в стрессовых моментах меня всегда выручали стихи. Я сделал глубокий вдох, а потом заговорил: «Вы помните, вы все, конечно, помните: как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне». Начальник смерил меня странным взглядом, а потом выдал: «Не нужно в меня ничем бросать. Иди, Андрюш, не обижайся. Потом поговорим!» В тот же вечер решили вопрос мирно и пошли в караоке петь до утра. Как же сильно стихи изменили мою жизнь!
«У нас в коллективе настал экзистенциальный кризис. Вот рабочая доска»
- У здания управления комбината, где я работала, растут огромные старые тополя, которые облюбовали стаи ворон. Иду однажды на работу, и тут какая-то пернатая взяла и устроила мне сюрприз прямо на голову и на плечо! Забегаю через проходную в дамскую комнату на первом этаже, пытаюсь все это оттереть, но толку мало. А рабочий день уже как бы начался, я должна быть в кабинете на четвертом этаже. Звоню начальству, объясняю ситуацию, что в таком виде не могу явиться: нужно и голову помыть и плащ застирать или в чистку сдать. Меня отправили домой только после того, как сотрудник отдела кадров вышла на меня посмотреть и, видимо, поржать. Через полтора часа я пришла все-таки на работу. Ничего за опоздание и не отрабатывала, но какое-то время меня подкалывали, обещали зонтик подарить или каску, как у рабочих. А спустя несколько недель я перевелась с существенным повышением зарплаты. Хоть я в приметы и не верю, но...
- У меня сотрудница как-то раз отправляла факс для директора одной компании. Трубку на другом конце подняла какая-то женщина и сказала, что директор на третьем этаже. Моя барышня говорит: «Ну и что, стартуйте!» Женщина такая: «Стартую!» И стартанула за директором на третий этаж.
«У нас на работе недавно был день, когда можно было привести ребенка в офис и показать, где ты трудишься»
- Наш вечно робкий дизайнер набрался смелости и пошел к суровому директору просить прибавку к зарплате. Зашел в кабинет, дверь закрылась. Проходит 10 минут — тишина. 20 минут — ни звука. Мы всем отделом начали волноваться, тихонько приоткрыли дверь, а там картина маслом: грозный шеф и наш дизайнер сидят на ковре и увлеченно собирают гигантский замок из Лего, который боссу привезли в подарок. Директор поднял на нас глаза и серьезно сказал: «Без специалиста мы тут не справляемся, так что я повышаю ему оклад. И закройте дверь, у нас тут серьезное совещание!»
- Взяли с испытательным сроком секретаршу — очень просила за эту девочку одна из сотрудниц. Она сразу сказала, мол, подойдет — хорошо, не подойдет — без обид. Короче, надо было мне уехать срочно, «вот прямо ни минуты нет», а перед этим я попросила новую секретаршу напечатать письмо в министерство. Так как все происходило на бегу, черновик выглядел примерно так: «В Мин. эконом. Деп-нт ценообр. такому-то (фамилию уточни по телефону такому-то). Далее текст и подпись с ув. дир-р такого-то предприятия — мои имя и фамилия». Возвращаюсь, на столе лежит напечатанное письмо, а там черным по белому написано: «В Мин. эконом. Деп-нт ценообр», и далее — со всеми сокращениями и пометками! Вызываю, говорю, что надо переделать, необходимо писать без сокращений. Через 10 минут приносит «исправленный» вариант. Смотрю: там все осталось по-прежнему, но с пометкой внизу — «без сокращений».
«Приехал на работу, стал переобуваться, а тут такое. Как не заметил? Один ботинок тряпичный, другой кожаный»
- По работе приходится много перемещаться по городу между компаниями. Местоположение у них часто так себе, а дресс-код у нас строгий. Однажды после сильного дождя дорогу к предприятию размыло, и меня подобрал добрый тракторист. Незабываема была реакция сотрудников компании, когда к их воротам подъехал огромный трактор, а из него вышла я в костюме!
- Коллега из шведской компании рассказывала, что переманили они от конкурентов нового директора по маркетингу: мужчину, крутого профи, который работал в крупных международных корпорациях. Долго вели с ним переговоры, уговорили на переход к ним огромной зарплатой. Он пришел, отработал 3 месяца, а потом взял и ушел в декрет! Жена у него родила, а в Швеции можно и мужчинам в декрет уходить. Они все знатно обалдели, конечно.
- Была у нас секретарша в офисе. Ее начальник вызвал, сказал писать приказ, мол, отправить таких-то сотрудников в командировку. Она, пока до стола дошла, забыла, про кого речь. И написала: «Отправить в командировку всех!»
«Я случайно обмолвилась на работе о том, что никогда не пробовала соленые огурцы. И вот что они мне принесли»
Лежала на сохранении, коллеги спросили, чего бы мне хотелось. Сказала, что хочется маринованных огурцов. На следующий день мне принесли 2-хлитровую банку огурцов, которую я, дрожа от нетерпения, схомячила тут же. Больше у меня никаких таких бзиков не было.
Коллеги были просто ещё одной семьёй. Помню, одна как-то сказала: "Не знаю, кто для меня больше семья: вы, с которыми я провожу по 8 часов в день, или мой муж, с которым я коротко общаюсь утром и вечером?"
- У моей подруги на работе был заколдованный принтер. Он стоял в отдельной каморке. Задания на него посылаются нормально, все хорошо, а придет человек за своим листиком в принтерную — а там пусто. Бились так неделю, наверно. Потом вызвали сразу двух мастеров. Один стоял у принтера, второй посылал лист на печать. Так и выяснилось, что принтер просто стоит криво: выползающий из него лист падает со стола и попадает прямиком в шредер!
- В наш отдел перевелся новый сотрудник из Италии. Парень общительный, но язык еще только учит. Как-то утром он подходит к моему столу и громко на весь офис спрашивает: «Покажешь мне свои булки?» Я опешила, а он подмигнул и добавил: «Ну, как это будет? Булки твои где берешь — покажешь?» Я аж выдохнула — это он кондитерскую искал, оказывается, а не то, над чем весь офис в итоге смеялся. Коллеги меня еще долго подкалывали, но зато всю неделю угощали новенького выпечкой.
«У нас на работе есть незаменимый сотрудник!»
- Устроилась на работу дизайнером, в первый раз в офис вошла под снисходительными взглядами будущих коллег. У меня короткая стрижка, пирсинг, татушки и полное отсутствие макияжа. Взглядами меня не прошибешь, уже привыкла. Сразу же аккуратно забила на дресс-код, ходила в цветастых футболках и балахонах, начальство не доставало. Потом смотрю — остальные тоже начали потихоньку расслабляться, приходить в джинсах, майках, а когда грянула жара, все, как один, пришли в шортах. И ничего! На третий месяц я совсем расслабилась и запустила свою давнюю привычку расписывать руки гелевой ручкой, пока разговариваю с клиентом. Мне это помогает думать. Коллеги косились, но молчали. А на пятый месяц дама за 40, славящаяся своей любовью ко всему «нормальному», притащила на рабочее место банку с золотой рыбкой. Сказала, что антистресс. Потом один коллега-мужчина пришел в галстуке с Симпсонами — и понеслась! На фоне этого набирающего обороты зоопарка я со своими гелевыми картинками на руках вообще верх приличия!
А если вы любите забавные и добрые истории, то вот вам наша свежая статья с детскими воспоминаниями, которые пахнут летним ливнем и первой клубникой.
Комментарии
У нас в отделе есть принтер, который давно пора заменить, но покупка нового связана с долгими согласованиями (производители + характеристики) у безопасников... 🙄
Пока пользуемся старым, периодически он выдает ошибку, а чертежи печатать надо вотпрямщас 😖
Действуют на него только русские ругательства, чем подзаборнее, тем лучше.
Приходится мне отдуваться, наши мужики так не умеют)