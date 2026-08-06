При таких требованиях я всегда спрашиваю завучей, будут ли проверять те сведения, которые мы должны отправить. Чаще всего ответ: нет. То есть сверху очередные неработи спустили на школу никому не нужный отчет, чтобы оправдать свои зарплаты. Я родителей не напрягаю, пишу любые цифры. Ни разу никто эти отчёты не проверил
15+ светлых историй о мамах, чьему юмору и иронии хочется аплодировать стоя
Мамы из этой подборки жизненных историй с легкостью доказывают: быть матерью — вовсе не значит стать серьезным взрослым человеком и растерять в полных забот буднях свое фирменное чувство юмора. Их творческий подход к жизни и легкая ирония — то, что служит бесконечным источником маленьких радостей и остается в памяти как самые светлые воспоминания.
- Года три назад в школу пришло распоряжение от районного начальства: срочно пробежаться по всем своим ученикам (а их у меня 86) и сделать фото рабочего места ребенка. И еще нужно было ответить на анкету с кучей разных вопросов о семье. Сдать этот отчет завучу требовалось уже на следующий день в электронном виде. Естественно, даже при всем моем желании, я бы не успела после второй смены объехать весь город с визитами и сфотографировать 86 детей.
Обратилась с просьбой к родителям прислать мне фото, где ребенок должен был сидеть за своим ученическим столом. Наличие лампы, учебников и компьютера приветствовалось. Была у меня на тот момент замечательная мамочка-юмористка. Она всегда со смехом комментировала подобные требования. Семья далеко не бедная, имеет двухэтажный большой дом с подвалом. Вот в этот подвал она и завела своего ребенка, посадила его за какую-то железную бочку, поставила рядом горящую свечку и тетрадь с огрызком карандаша.
Это фото мне и прислала со словами: «Прикрепляйте к отчету, не бойтесь. Будут вопросы, я сама им всем отвечу». Я так и отправила. Самое главное, никто среди проверяющих этого фото так и не заметил. Большой вопрос, просматривали ли они вообще то, что просили отправить.
- В 3 классе хотела вставить фото понравившегося мальчика в кошелек. Специально купила кошелек с местом для фотографии. Мама это увидела, сказала не маяться ерундой, потому что этой чести он еще должен удостоиться. И вставила в мой кошелек мое фото и календарик с «Винкс».
Интересно, откуда у девочки было фото мальчика, соцсетей тогда не было… сам подарил портрет на память?😀
- Мама при мне порадовалась, что все заказывает на маркетплейсах с папиной карты. Я сказала, что тоже так хочу. А мама предложила найти себе своего мужика для этого. Она такая суровая!
«Мыло, которое делает моя мама»
- Моя мама такая смешная всегда была. В семейном кругу частенько вспоминаем ее выкрутасы. Например, смеялись всей общагой однажды над ее письмом. Я училась очень далеко, летала домой на самолете. Она написала: «Если ты получишь это письмо, сделай то-то и то-то, а если не получишь — то сделай так-то и так-то».
- Звонит мне мама и просит купить для ее подруги сумку на маркетплейсе за 2000 рублей, так как у нее нет там аккаунта, а деньги та переведет на карту. Не проблема, заказал сумку в нужный пункт выдачи. Звоню маме, спрашиваю про перевод. Говорит, что все в порядке, деньги пришли. «Кому?» Говорит: «Мне на карту!» Итог: у маминой подруги есть сумка, а у мамы премиальные 2000 рублей. Вот такая хитрая схема. Будьте бдительны!
- С мамой и бабушкой разговаривал по видеозвонку, и мне позвонили по телефону в этот момент. Я поговорил по телефону на китайском, мама и бабушка все слышали. И у них такие круглые глаза были!
Мама такая: «Я, конечно, понимала, что я тебя отправляю в Китай, но у меня в голове не укладывается, что можно говорить по-китайски». А потом еще спросила с таким озабоченным видом: «Демьян, а вот почему, когда ты говорил, то смеялся, но как-то странно, как робот?» Я сначала не понял, потому что я не смеялся. А потом оказалось, что я говорил «хаохао» (хорошо-хорошо).
Хорошо что не сказала, почему матерился. В китайском языке много слов которые оканчиваются на х у и
«Мама попросила сходить в машину за арбузами. Так я еще не разочаровывался»
- История произошла с моей коллегой, работаем в одной группе в детском саду. В выходной они со взрослой дочерью отправились на рынок. В один момент от созерцания витрин ее вернул в реальность вопрос дочки: «Мама, это кто?» Следуя за ее удивленным взглядом, она обнаружила, что ведет за руку абсолютно незнакомого ребенка. В голове сразу возникло много вопросов: «Кто эта девочка? Откуда она взялась? Как долго это продолжается? Где ее родители?»
Девочка, в свою очередь, тоже заподозрила неладное, подняла глаза, увидела незнакомую тетю и включила «сирену». Коллега стала оглядываться по сторонам и увидела женщину, которая, по-видимому, была мамой ребенка. «Я за вами уже 5 минут иду, жду, когда же вас отпустит», — со смехом сказала мама девочки. Вот такая она, работа педагога — постоянное общение с детьми стирает грань между работой и реальной жизнью.
Факт! Много лет назад работала три года в детском саду, и до сих пор случается, что пересчитываю группу идущих со мной людей.
- Была недавно в гостях у родителей, приехала на выходные, чтобы поесть и пообщаться с младшим братом. Приезжать удается редко, поэтому всегда очень ценю такие моменты, хоть и очень быстро устаю от общения с родней. Сидим вечером за ужином, общаемся, младший брат делится своими новостями, успехами в учебе, смешными историями. Тут он достает свой телефон, чтобы похвастаться главной новостью: «Представьте, у меня уже четыре тысячи подписчиков!» Мама смотрит на него и спрашивает: «А почему не пять?»
«Когда ты хочешь ту самую плюшевую акулу, а мама сказала: „Зачем тратить деньги? Я сама сделаю не хуже!“»
Когда-то у нас гостил мальчик из Чехии, мои ребята учили его русскому, показывая предметы или просто объясняя, как умели, языки все же одной славянской группы. А вот на "бегемоте" застряли. Тогда я по-быстрому соорудила бегемотика из кусочков ткани, ее же и внутрь, и пуговки-глазки пришила. Честно, больше был похож на мышь, но мальчик сразу сказал: "Грох!". Хохотали все вместе, и над моим творением и над словами. Он этого гроха потом с собой забрал.
- Меня с детства воспитывает только папа. Уже давно привыкла к тому, что у отца периодически появляются новые женщины, но ни одна из них не задерживалась надолго. Очередная избранница появлялась, пыталась строить из себя заботливую мачеху, а потом через пару месяцев исчезала. Но вот уже полгода с нами живет одна милая женщина, и, честно говоря, она мне нравится. Веселая, с характером, с хорошим чувством юмора. Но, как человек с богатым опытом общения с папиными дамами, я не могла просто так взять и сразу к ней привыкнуть, поэтому решила ее проверить. Как-то сварила суп, но очень сильно его пересолила. Хотела посмотреть, как она отреагирует.
Подала на ужин, сделала невинное лицо, наблюдаю. И что вы думаете? Ноль реакции! Спокойно ест, ни морщинки на лице, вообще без вопросов! А потом, буквально через несколько дней, я просыпаюсь утром, сонная прихожу на кухню, сажусь за стол, а она мне улыбается и молча наливает чашку кофе. Я беру, делаю глоток... и тут же выплевываю обратно! Это был не кофе, а какой-то соленый раствор, будто я хлебнула морской воды.
Поднимаю ошарашенный взгляд, а она с хитрым лицом смотрит на меня, улыбается и спокойно так говорит: «1:1, получается?» Я только рассмеялась и ответила: «Получается, 1:1». Вот эта женщина мне действительно нравится.
Одно дело испортить чашку кофе, другое - кастрюлю супа! 🤷🏼♀️🤦🏼♀️
- Одно из любимых воспоминаний детства моих деток. В начальной школе младший познакомился с творчеством А. С. Пушкина. Приходит домой после уроков и спрашивает: «Мам, а ты Пушкина знаешь?» Я решила пошутить и сказала: «Да, мы с ним в одном классе учились». На следующий день в дневнике моего ребенка появилась запись: «Приглашаем Вас на классный час „Пушкин с нами“ поделиться воспоминаниями о нем, как о Вашем однокласснике». Юмор учителя оценили всем семейством.
Только в начальных классах познакомился с творчеством Пушкина? А мама не читала ребëнку сказки Пушкина до школы, даже ни одной??
- Для моей мамы уборка — это переложить с одного места на другое. Я со смехом наблюдаю, как она начинает все делать в последний момент. Не успевает прибраться нормально и просто закидывает весь хлам в шкаф. Бедный папа. Каждый раз после ухода гостей он открывает дверцу, и ему прямо на голову падают шмотки. А мама с невозмутимым видом начинает его обвинять, что она полдня убирала, а он взял и все раскидал. Обожаю нашу семейку.
«Мама и мемы»
- Моя подруга очень любит Шерлока из одноименного сериала BBC. На ее день рождения знакомая сделала крутой подарок: заказала у профессиональной художницы портрет этой самой подруги вместе с любимым героем. Мама подруги, рассматривая картину, выдала: «Это ты и мой будущий зять?» Наш смех надо было слышать!
- Моя бабушка из маленькой татарской деревни, дедушка из Беларуси. Познакомились они на Дальнем Востоке, а жили вместе уже в Казани. Мы долго шутили над бабушкой, называя ее «лягушка-путешественница». Я думала, что никогда из родного города не уеду. И вот я живу в Канаде с мужем-иностранцем. Теперь мама надо мной шутит: «Ближе ведь парней не нашлось, а страна такая маленькая».
- Занимаюсь созданием снежных шаров и светильников. Сижу на работе в мастерской, подсверливаю фигурки грибов, чтобы установить подсветку.
Звонит мама и спрашивает, чем я занята.
Я, недолго думая, резонно отвечаю, что сверлю грибы.
Мама: «А я думала, ты на работе».
Я бы не подумал, что это грибы, скорее похоже на процесс возникновения жизни в утробе женщины
- Улетали в Турцию, попросили маму мужа присмотреть за котом. Кот у нас с тем еще характером! Вернулись — а дома котяра сидит у свекрови на коленях и смотрит на нее влюбленными глазами. Как так? А она выдает: «А я ему один раз сказала, что, если будет кусаться, поедет на передержку в зоогостиницу. Он все понял с первого слова!» Теперь вы понимаете, почему я стараюсь не ссориться со свекровью?
- Пошли с мамой на рынок за ягодами. Продавец клубники начал нахваливать свой товар и заигрывать со мной: «Девушка, берите, сладкая — как ваша первая любовь!» Мама молча взяла одну ягоду, попробовала и спокойно так: «Милый мой, если будет такая любовь, то моя дочь останется в девках! Давай нам нормальную, без кислинки, а то и со скидкой не возьму!» Продавец усмехнулся такой дерзости, но клубнику выбрал самую лучшую.
А вот и еще несколько наших подборок с теплыми семейными историями: