15+ светлых историй о мамах, чьему юмору и иронии хочется аплодировать стоя

Когда-то у нас гостил мальчик из Чехии, мои ребята учили его русскому, показывая предметы или просто объясняя, как умели, языки все же одной славянской группы. А вот на "бегемоте" застряли. Тогда я по-быстрому соорудила бегемотика из кусочков ткани, ее же и внутрь, и пуговки-глазки пришила. Честно, больше был похож на мышь, но мальчик сразу сказал: "Грох!". Хохотали все вместе, и над моим творением и над словами. Он этого гроха потом с собой забрал.