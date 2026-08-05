18 вещей из нашего прошлого, от одного взгляда на которые сладко екает внутри от воспоминаний

Иногда, чтобы получить бурю эмоций, достаточно одного подарка из прошлого: старой доброй игрушки, книги, фото, которое вызывает теплые чувства. А временами даже аромат бабушкиных пирожков может вмиг перенести нас в мир детства. В сегодняшней статье и семейные ценности, и любимые увлечения детства, и то самое ощущение надежды, которое приходит вместе с воспоминаниями.

Помните этот звук? Ни один пылесос не мог очистить ковер также хорошо, как этот бабушкин способ

Доставать можно было только по праздникам

Лучший подарок в память о счастливом детстве

На мой день рождения сестра сделала мне удивительный подарок — огромное одеяло, сшитое из лоскутков моих детских плюшевых игрушек. Я очень любила их, но три года назад дом наших родителей затопило, и все игрушки отсырели и не подлежали ремонту. Сестра же вырезала из каждой игрушки уцелевший кусочек и сшила одеяло — прекрасное напоминание о вещах из счастливого детства. Это точно самый лучший в моей жизни подарок! © Палата №6 / VK Ирина Александровна только что Хм... В большинстве своем отсыревшие плюшевые игрушки прекрасно отстирываются. Ну, и второй вопрос, сколько же этих игрушек было, чтобы их хватило на огромное одеяло? Ответить

Все новое — это хорошо забытое старое

Как-то моя младшая сестра, которая еще учится в школе, принесла оттуда интересную тетрадь и сказала, что это самый новый тренд. Тетрадью оказалась обыкновенная анкета друзей из нашего детства, о чем я ей сразу и сказала, но она ответила, что такого не может быть и что это придумали они, и совсем недавно. Следующий день я провела на чердаке, копаясь в старых вещах, и нашла там свою старую анкету, которую давала друзьям в детском лагере. Показала сестре, но она все равно не поверила, сказала, что я просто состарила бумагу, чтобы подшутить. © Карамель / VK Olga Dubrowski только что Каждое поколение считает себя исключительным. Ответить

Забегаешь домой после целого дня игр во дворе и с порога чувствуешь этот аромат любимых пирожков

Ремонтировали квартиру бабушки с дедушкой. Пошел разбирать кладовку, а там стоит мой старый верный друг

А вам привозили такие из путешествий?

Иногда одно случайное фото может помочь вновь обрести друга

Однажды я решила провести генеральную уборку на чердаке и наткнулась на коробку с детскими вещами. Среди них оказался старый альбом с фотографиями. Листая его страницы, я увидела одну вещь — фотографию, на которой мы с моей лучшей подругой из детского сада держимся за руки и смеемся. Мы давно потеряли связь, но воспоминания о тех днях вызвали у меня теплые чувства. Я решила найти ее через социальные сети и, к своему большому удивлению и счастью, нашла! Мы списались и договорились встретиться в кафе. Когда я увидела ее за столиком, то мы обе не сдержались и расплакались от радости. Мы говорили несколько часов подряд, вспоминая детство и обсуждая наши нынешние жизни. Оказалось, что у нас до сих пор много общего! Так что теперь мы общаемся и видимся регулярно, как в старые добрые времена. Вы не представляете, как мне радостно на душе от этого. © Не все поймут / VK Ольга Курпякова только что Отличная история! Хорошо, что нашли друг друга. Ответить

Вот это я понимаю правильная формулировка желаний

Заходили с женихом пару дней назад к моим родителям. Мама сказала, что они собираются продать мой старый секретер, и попросила перебрать тетрадки, которые в нем лежат. Среди всяких школьных тетрадей и дневников я нашла свои детские рисунки. Стала разглядывать и нашла один, который был подписан как «я и мой муж». Рисовала я его лет в 5-6 и, увидев его сейчас, расплылась в улыбке. На нем рядом со мной стоял высокий кареглазый брюнет — точно как мой жених. Даже прическа чем-то похожа (ну, насколько может быть похож детский рисунок на реального человека). Показала любимому, он удивился и сказал: «Это же мы!» Шутит о том, что я уже тогда знала толк в мужчинах. Кстати, рисунок он забрал домой и повесил на холодильник. © Не все поймут / VK

А у вас были такие киоски?

Какие только сокровища не найдешь в квартире, в которой прошло твое детство

Убирался в шкафу, а в итоге нашел настоящий клад!

В папиной старой квартире можно найти не только добрые воспоминания, но и антиквариат

Отец у меня все добро тащил в дом. На балконе было не протолкнуться. Недавно забрали его к себе, решили продавать старую двушку. Пришел покупатель, равнодушно оглядел все. Говорю: «Старье выкинем, приберемся». И тут вдруг мужик как схватил старую чашку, в которую папа использованные чайные пакетики складывал, и чуть не визжит. Воодушевленно так восклицает: «Девушка, вы знаете, что это? Я чайную пару из этого сервиза уже лет пять ищу! Их же всего 100 экземпляров было!» Я даже опешила. В общем, квартиру он купил вместе со всеми вещами. Мы только рады были, что перебирать их не нужно. Я только свою тарелку с лошадками забрала, мне ее папа с командировки привез. Не смогла бы ее отдать, даже если бы мне за нее деньги предложили. ADME

Обычная уборка в шкафу помогла раскрыть семейную тайну

Недавно я нашла в шкафу старый диск без подписи. Из любопытства вставила его в ноутбук, а там была старая запись семейного праздника. Я узнала на видео свою молодую маму — счастливую, смеющуюся, совсем не такую, как помню ее из детства. Рядом с ней был мужчина, который держал на руках младенца — меня. Он выглядел таким заботливым, говорил ласковые вещи, а мама смотрела на него с нежностью. Я ничего не понимала, потому что не знала, кто это. На следующий день я показала видео маме. Она долго молчала, а потом призналась, что это мой папа. Теперь хочу его найти. © Карамель / VK

Напиток со вкусом детства

Тот самый кусочек детства, назначение которого до сих пор для многих неизвестно

Такая родная и знакомая атмосфера дома у бабушки

Добрая история о том, как одна распродажа смогла вернуть теплый момент из детства