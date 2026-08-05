Ах, красота! У родителей точно такой же кофейный сервиз, который они хотели подарить мне на свадьбу.
18 вещей из нашего прошлого, от одного взгляда на которые сладко екает внутри от воспоминаний
Истории
05.08.2026
Иногда, чтобы получить бурю эмоций, достаточно одного подарка из прошлого: старой доброй игрушки, книги, фото, которое вызывает теплые чувства. А временами даже аромат бабушкиных пирожков может вмиг перенести нас в мир детства. В сегодняшней статье и семейные ценности, и любимые увлечения детства, и то самое ощущение надежды, которое приходит вместе с воспоминаниями.
Помните этот звук? Ни один пылесос не мог очистить ковер также хорошо, как этот бабушкин способ
Доставать можно было только по праздникам
Лучший подарок в память о счастливом детстве
- На мой день рождения сестра сделала мне удивительный подарок — огромное одеяло, сшитое из лоскутков моих детских плюшевых игрушек. Я очень любила их, но три года назад дом наших родителей затопило, и все игрушки отсырели и не подлежали ремонту. Сестра же вырезала из каждой игрушки уцелевший кусочек и сшила одеяло — прекрасное напоминание о вещах из счастливого детства. Это точно самый лучший в моей жизни подарок!
Хм... В большинстве своем отсыревшие плюшевые игрушки прекрасно отстирываются. Ну, и второй вопрос, сколько же этих игрушек было, чтобы их хватило на огромное одеяло?
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Все новое — это хорошо забытое старое
- Как-то моя младшая сестра, которая еще учится в школе, принесла оттуда интересную тетрадь и сказала, что это самый новый тренд. Тетрадью оказалась обыкновенная анкета друзей из нашего детства, о чем я ей сразу и сказала, но она ответила, что такого не может быть и что это придумали они, и совсем недавно. Следующий день я провела на чердаке, копаясь в старых вещах, и нашла там свою старую анкету, которую давала друзьям в детском лагере. Показала сестре, но она все равно не поверила, сказала, что я просто состарила бумагу, чтобы подшутить.
Забегаешь домой после целого дня игр во дворе и с порога чувствуешь этот аромат любимых пирожков
Ремонтировали квартиру бабушки с дедушкой. Пошел разбирать кладовку, а там стоит мой старый верный друг
А вам привозили такие из путешествий?
Иногда одно случайное фото может помочь вновь обрести друга
- Однажды я решила провести генеральную уборку на чердаке и наткнулась на коробку с детскими вещами. Среди них оказался старый альбом с фотографиями. Листая его страницы, я увидела одну вещь — фотографию, на которой мы с моей лучшей подругой из детского сада держимся за руки и смеемся. Мы давно потеряли связь, но воспоминания о тех днях вызвали у меня теплые чувства. Я решила найти ее через социальные сети и, к своему большому удивлению и счастью, нашла! Мы списались и договорились встретиться в кафе. Когда я увидела ее за столиком, то мы обе не сдержались и расплакались от радости. Мы говорили несколько часов подряд, вспоминая детство и обсуждая наши нынешние жизни. Оказалось, что у нас до сих пор много общего! Так что теперь мы общаемся и видимся регулярно, как в старые добрые времена. Вы не представляете, как мне радостно на душе от этого.
Вот это я понимаю правильная формулировка желаний
- Заходили с женихом пару дней назад к моим родителям. Мама сказала, что они собираются продать мой старый секретер, и попросила перебрать тетрадки, которые в нем лежат. Среди всяких школьных тетрадей и дневников я нашла свои детские рисунки. Стала разглядывать и нашла один, который был подписан как «я и мой муж». Рисовала я его лет в 5-6 и, увидев его сейчас, расплылась в улыбке. На нем рядом со мной стоял высокий кареглазый брюнет — точно как мой жених. Даже прическа чем-то похожа (ну, насколько может быть похож детский рисунок на реального человека). Показала любимому, он удивился и сказал: «Это же мы!» Шутит о том, что я уже тогда знала толк в мужчинах. Кстати, рисунок он забрал домой и повесил на холодильник.
А у вас были такие киоски?
Какие только сокровища не найдешь в квартире, в которой прошло твое детство
Убирался в шкафу, а в итоге нашел настоящий клад!
В папиной старой квартире можно найти не только добрые воспоминания, но и антиквариат
- Отец у меня все добро тащил в дом. На балконе было не протолкнуться. Недавно забрали его к себе, решили продавать старую двушку. Пришел покупатель, равнодушно оглядел все. Говорю: «Старье выкинем, приберемся». И тут вдруг мужик как схватил старую чашку, в которую папа использованные чайные пакетики складывал, и чуть не визжит. Воодушевленно так восклицает: «Девушка, вы знаете, что это? Я чайную пару из этого сервиза уже лет пять ищу! Их же всего 100 экземпляров было!» Я даже опешила. В общем, квартиру он купил вместе со всеми вещами. Мы только рады были, что перебирать их не нужно. Я только свою тарелку с лошадками забрала, мне ее папа с командировки привез. Не смогла бы ее отдать, даже если бы мне за нее деньги предложили.
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Обычная уборка в шкафу помогла раскрыть семейную тайну
- Недавно я нашла в шкафу старый диск без подписи. Из любопытства вставила его в ноутбук, а там была старая запись семейного праздника. Я узнала на видео свою молодую маму — счастливую, смеющуюся, совсем не такую, как помню ее из детства. Рядом с ней был мужчина, который держал на руках младенца — меня. Он выглядел таким заботливым, говорил ласковые вещи, а мама смотрела на него с нежностью. Я ничего не понимала, потому что не знала, кто это. На следующий день я показала видео маме. Она долго молчала, а потом призналась, что это мой папа. Теперь хочу его найти.
Напиток со вкусом детства
Помню такой напиток, только уже из молодости. Как в рекламе: "Просто добавь воды!" (с)
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Тот самый кусочек детства, назначение которого до сих пор для многих неизвестно
Такая родная и знакомая атмосфера дома у бабушки
Добрая история о том, как одна распродажа смогла вернуть теплый момент из детства
- Перестраивали бабушкину дачу в большой дом, кучу старья разобрали — выкинуть жалко, девать некуда. А тут сынок предложил устроить распродажу соседям, вдруг пригодится кому. Заглянул и сосед дядя Коля. По-свойски обошел зал и тут как застыл! Смотрит на сервант, на бабулю и как вскрикнет: «Вы где этот паровозик деревянный взяли? Мне ж его папка в детстве своими руками сделал, а я по глупости потерял его как-то на речке. Так и не нашел его потом». Бабушка всплеснула руками, говорит, что внуки давно еще нашли его где-то, все никак поделить его не могли. Вот она и убрала его в сервант, чтоб не спорили. Так и простояла игрушка в серванте 17 лет, пока не вернулась своему владельцу.
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Расскажите и вы про свои памятные вещицы из детства.
А пока порекомендуем вам еще парочку статей на схожую тему:
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