15+ светлых зарисовок о том, что лето — это череда мгновений, пропитанных запахом арбуза и счастьем

Многие спешат успеть все, что запланировали, пока лето не закончилось. Кто-то пытается провести летние каникулы с пользой, кто-то едет в долгожданный отпуск, а кто-то просто щелкает семечки с бабушками на лавочке у подъезда за душевным разговором. Неважно, дети или взрослые, всем хочется выжать максимум из этого светлого времени, пропитанного вкусом сочных фруктов и ароматом цветущих деревьев.

Свекровь звонит ни с того ни с сего: «Я на рынке.Тебе что-нибудь прихватить?» Попросила полкило помидоров, захотелось салатика летнего такого. Вечером муж пришел с работы, заезжал к родителям, привез три огромных пакета. Свекровь купила мне два вида помидоров, огурцы, кукурузу и стручковый горошек. Уже очищенный. Звоню: «Мама, вы куда столько накупили?» Она отвечает: «Я же знаю, ты любишь, вкусненькое приготовишь себе, лето же, надо побольше овощей есть». Даже не знаю, за что мне так повезло со свекровью. ADME

Лето в деревне у бабушки — самое беззаботное время. А у вас тоже всплывает в памяти тот запах деревни на закате?

Летний сезон не считается открытым, если не было съедено мороженое. Не мы придумываем правила. Это же вкус детства! Один шарик, а счастья полные штаны

Влад Ива только что Беру килограмм домой, режу и ем, пока не наемся. А все эти шарики, стаканчики на улице мало и руки липкие. Ответить

Отдых с родителями — это еще то приключение. Самое интересное, что со временем почти ничего не изменилось

Отправила семилетнего сына на все лето к бабушке на дачу — теперь у меня сын, который любит «чаевничать» во второй половине дня, причем травяным чаем. maria_degt

Радость вызывает даже подготовка и предвкушение отпуска. Пусть он не длится столько, сколько летние каникулы — мы умеем насладиться им сполна

Гороухща не сдаёцца только что Но не забывай, крестница, что ровно в полночь… эээ.., после смены в овощном твой прекрасный маникюр превратиться в тыкву Ответить

Отпуск — это прекрасно. Отпуск с любимым человеком — вообще сказка. Главное запастись чувством юмора. Тогда любой сюрприз будет в радость

Кот Салатный только что У вас молоко убежало, а потом уплыло Ответить

Сегодня с сыном ели скитлс. Я говорю: «Желтые вкусные, мне больше всех понравились». Он выгреб из пакетика все желтые скитлс и отдал мне. В итоге отдала часть ему, но какой же он классный у меня! anny_millers_one

Раньше старались выкроить время и съездить на море или в гости к городским родственникам, а теперь многие предпочитают активный отдых

Руконожка Ай-Ай только что "Намылились, удумала..."

На такое вообще никто отвечать не обязан.

Если бабке скучно - пусть идет сериал смотреть) Ответить

Летом часто гуляю. Иду с утренней прогулки по набережной, подходит мужчина лет 37-38. Поздоровался и попросил послушать, как он рассказывает стих. Он, мол, таким образом прорабатывает свою стеснительность. Стишок «Муха-Цокотуха». Пока он читал стишок, я от счастья уже улыбалась. Такие эмоции живые, так волнительно. Закончил, спросил: «А можно обнять вас?» А я что — не растерялась. Я очень тактильная. Потому с радостью обнялись. И главное оба счастливые пошли дальше. Благодарна за этот простой миг, за легкость. Пока он читал стишок, в нем проснулся озорной мальчишка. bakulya_kz Olga Dubrowski только что Не стеснительность, а застенчивость, не волнительно, а волнующе. Ответить

Море — настоящее счастье для детей. Их не уговоришь выйти из воды. Хотя нет, один старый добрый способ все же есть

Летний отдых у всех проходит по-разному. Кто-то валяется с книжкой под кондиционером, другие работает на даче. Пробовали малину прямо с куста? Мы — да! Поэтому даже не знаем, кому повезло больше

Лето на даче — это не только грядки и работа в саду. Это еще и пахнущие солнцем простыни и неторопливый уютный быт, где каждый занят своим делом, но вы чувствуете, что вместе

Руконожка Ай-Ай только что Думаю, что корги с большим удовольствием поваляет пахнущие солцем простыни по дорожке или по газону) Ответить

Работаю репетитором. Перед летними каникулами мне написали две мамочки. Одна настрочила: «Здравствуйте! Настя отдыхает летом, занятий не будет». А другая: «Если будет возможность, то давайте проводить занятия 4 раза в неделю с утра, часов в 10-11, чтобы до обеда провести и потом у Кости свободное время оставалось». Самое смешное, что ведь и у репетиторов такое есть. Кто-то отдыхает, другие наоборот усиленно готовят, особенно к поступлению, например. ADME

Балкон в летнее время превращается в замечательное место для душевных посиделок. Хотя некоторые люди предпочитают использовать его как склад

Кот Салатный только что А я только алоэ, мыслящее алоэ. И над каждым домиком по звезде. (С) Вера Полозкова Ответить

Летний дождик — лучшее, что может произойти в жару. Он приносит радости не меньше, чем чудесные цветочки в клумбах

Olga Dubrowski только что Ночью была гроза, но прохлады не принесла. Плавлюсь от жары. Ответить

Какие бы планы вы не строили на лето, одно известно совершенно точно — горячую воду будут отключать. Греть воду или становиться моржиком — выбор за вами

Я обожаю летом айс-американо с холодными сливками: послаще, льда поменьше. Но каждый раз, когда озвучиваю этот заказ на кассе, на меня смотрят так, будто я попросил приготовить борщ в кофемашине. chyngyzerk_

Водные веселья — это чисто летняя прерогатива! Серфинг на Бали или те самые воздушные шары, наполненные водой — у всех свои развлечения. Мы голосуем за прогулку на катамаране!

Главная звезда летней программы — шашлыки загородом. В любой компании есть тот самый человек, который отменно маринует мясо. А как у вас назначался ответственный за шашлыки?

Кот Салатный только что Почему ии нам постоянно блондинов подсовывает? Брюнеты симпатичней же. Ответить