20 жизненных историй о том, как общение с иностранцами пошло не по плану
Общение с людьми из других культур часто напоминает игру в испорченный телефон. Даже если вы давно знакомы или вообще живете под одной крышей. Иностранцы просто иначе видят мир, и этот чужой менталитет нет-нет да и прорвется в самом элементарном разговоре. Пытаешься объяснить простую вещь, а наталкиваешься на удивленные глаза. По-моему, именно такие нелепые паузы и языковые казусы дарят нам те самые маленькие радости, которые так скрашивают жизнь. Ведь если у собеседников есть чувство юмора, из недопонимания получается ироничная история, которую потом можно пересказываешь годами.
- Гид на Бали, местный, говорит:
— А можно спрошу? Правда ли, что у ваших людей очень много одежды? Вот сколько у тебя пар обуви?
— Четыре-пять.
— А зачем тебе так много?
Объясняю про разницу температур зимой и летом, что на улице у нас бывает холоднее, чем в их морозилках, что снега выпадает много и дороги чистят тракторами. В его глазах — разочарование и невысказанный упрек:
— Я видел, как мешок со льдом выпал из машины. Так он сразу растаял, и ничего никто не чистил.
- Мой сосед-итальянец дал мне рецепт тирамису своей прабабушки и полчаса размахивал руками, объясняя, как взбивать яйца с душой. Я спросила:
— А без яиц можно?
Он закатил глаза и заорал:
— Ma che cavolo dici?! ( Да что ты говоришь?!)
С тех пор мы здороваемся только через собаку.
- Живем в Порту. Я немного говорю по-португальски, а муж вообще нет, но учим. В рыбном отделе нашего магазина работает сердитая тетенька, которая в целом людей не любит, а мы с мужем еще и выделяемся. Вчера после океана захожу в супермаркет купить рыбу. Стою, думаю, какая посвежее. Поднимаю глаза, а она мне: «Твой муж уже заходил и купил рыбу. Наверное, тебе не сказал». Моя первая реакция: «А-а-а, я ее поняла!» Вторая: «Ого, вот это уровень португальского сервиса!»
«Когда вы просите жену японку приготовить бутеры на перекус вместо обычного бенто»
- Приехал к нам француз по работе. Он раз в полгода приезжает наводить порядок в бухгалтерии. По-русски не говорит, поэтому общаемся на английском. Предложила ему чай. Он отказался.
— Зря, — говорю, — у нас конфеты вкусные.
Он сказал, что конфет не ест, но в прошлый визит девчонки угощали его сухим хлебом, таким вкусным, что он до сих пор забыть не может.
— Твердый, маленький, сухой хлеб, — объясняет.
Спрашиваю:
— Печенье? Сухари? Пряники?
— Нет.
Оказалось, это были сушки. Купила ему две упаковки. Столько счастья было! Он поедал их с невероятной скоростью. Теперь всегда готовлюсь к его приезду и запасаюсь сушками.
- Шесть утра. Открываю глаза: муж-испанец пытается встать с кровати. Я ему спросонья: «Куда ты?» Он смотрит на меня непонимающим взглядом. Я опять: " Амор, куда ты?" И тут до меня доходит, что я говорю по-русски. Начинаю смеяться. А он рассказывает, что подумал, будто я говорю «cuídate», что в переводе означает «береги себя». «Надо же, — говорит, — думаю: какая заботливая! Только глаза открыла, а уже беспокоится обо мне».
- С мужем отдыхали на Гоа. Есть классное место у океана, где на полтора километра влево и вправо никого. На берегу шейк, зонтики, лежаки. И вот как-то приходим: все свободно, служащий предлагает выбрать любое место. Мы выбрали, расположились, наслаждаемся. Через час приходит пожилая пара и прямиком подходит к нам. Кричат, руками машут. Мы сначала не поняли язык — точно не английский. Потом прислушались: немецкий. Оказалось, что над зонтиками владельцы кафе понатыкали флагов разных стран, каких-то футбольных клубов и всяких других. И над нашим был флаг Германии. Пара доказывала нам, что мы не имеем права тут лежать: это место только для немцев. При этом свободны были 15 зонтиков с двумя лежаками под каждым. Пятнадцать, Карл!
«Когда мы после свадьбы поехали в Корею навестить семью моей жены, родственники уговорили нас сделать фотографии в национальных костюмах»
В оригинале написано, что костюм на 2 размера больше, чем ему надо. Что-то незаметно.
- Однажды пришлось поехать по делам с итальянцами. Нас двое и их двое. Едем. Час, два, три, четыре... Вокруг — лес, лес, лес... И тут один из иностранцев спрашивает: «Тут, наверное, тигры водятся?» И не поймешь, всерьез он или шутит. Ну, мы за словом в карман не лезем и объясняем: «Нет, тут только „беарз“ — медведей — много. А тигры вон в той стороне, — показываем на восток, — и ехать до них еще примерно три недели». Итальянцы натурально выпали в осадок. Потом заявили: «Как это можно — ехать так долго? Мы и так уже едем целую пропасть времени!» Отвечаем: «Какую еще пропасть? Всего-то четыре часа! Мне, чтобы до дачи доехать, нужно шесть часов. А это мы, можно сказать, еще никуда и не уехали». Последовало долгое молчание. Потом один из итальянцев сказал: «Я вообще-то с острова. У нас весь остров можно за час пешком обойти и особо при этом не торопиться...»
Преувеличили немного)) всего неделю до тигров ехать)) но лучше их не беспокоить, их мало
- Мой англичанин сообщил моей маме по телефону, что только что съел три чебурашки и было очень вкусно. Чебуреки, дорогой дневник...
- Подружка выходила замуж за поляка. Гуляли аж до утра. А ко мне один из дружков жениха клеится. Тянет танцевать, а я уже так устала! Кавалер такой: «Сейчас я тебя взбодрю!» — и протягивает мне чашку. Я думала — чай или кофе. Хлебнула, а там борщ! Оказалось, что у поляков это традиционное свадебное блюдо. Его варят, процеживают и подают как бодрящий вкусный напиток!
Да, есть такое, но готовится на свекольной закваске, типа как квас, поэтому и бодрит.
- Мой муж-француз — это что-то с чем-то! Предлагаю поесть чуть позже, чем принято — отвечает: «Je ne suis pas un Espagnol» («Я не испанец»). Из сыров я купила только моцареллу, и он сказал: «Je ne suis pas un Italien» («Я не итальянец»). Уже два дня хожу и подкалываю его. Он понял, что это смешно, и теперь специально собирается так говорить.
«Так у моей нигерийской жены выглядят баночки с перцем и солью. В правой — неразбавленный молотый острый перец хабанеро»
- Муж-испанец учит ребенка языку: лала — бабушка, лоло — дедушка. Я говорю:
— Ну это сложно для маленькой. Как она в годик произнесет «л»?
Муж, нисколечко не смутившись:
— Ну тогда пусть говорит «абуэла» и «абуэло».
- Случилось это с моим другом-американцем, приехавшим в Москву по делам. Русский он знал хорошо. Снял квартиру, купил еды, поел. Собрался мыть посуду — нечем! Губки нет. Пошел в хозяйственный магазин. Подходит к девушке-продавщице и вежливо, как учили в Америке, спрашивает:
— Скажите, пожалуйста, у вас есть губы?
Девушка удивленно на него смотрит. Он решает, что она его не понимает — иностранец ведь, акцент. Вежливо повторяет вопрос:
— Ну, губы у вас такие есть? Понимаете?
Девушка думает. Потом говорит:
— Сейчас заведующую позову, может, она знает.
Заведующая оказалась понятливее молодой продавщицы. Опыт как-никак. Друг потом сказал мне, что не хотел говорить «губка», потому что это звучит как нечто небольшое. А «губы» звучало как раз как то, что он искал.
- Одно время я общалась онлайн с французом: переписка, видеозвонки, планы встретиться в Париже или Алматы. Во время одного из видеозвонков он спросил, почему я всегда только в домашних или офисных платьях. Я человек, склонный к сарказму, поэтому сказала, что в следующий раз буду в шляпе и сапогах. На следующий день он несколько раз уточнял, дошла ли я с работы до дома. Созвонились, и тут он спрашивает: «А где шляпа и сапоги?» Я не могу понять, о чем он. А у него прямо детское разочарование и обида. Жаловался, что в тот день специально пораньше отпросился с работы. Когда до меня дошло, хохотала как сумасшедшая. Ну нафига ему шляпа с сапогами?
«Увидел это на рынке в Турции. Даже сам продавец не знал, что это такое — на табличке написано: „Что это такое?“»
«Это сушеная хурма» © evangelinens / Reddit
- На работе китаец попросил разделить гостей для заселения в отель по полу, чтобы девушек не поселили вместе с парнями. Я быстро выделила женские имена и отправила ему.
— А как ты понимаешь, где женщины? Ты точно уверена?
— Просто мужские и женские имена у нас обычно отличаются.
— Ты знаешь все русские имена?
Меня очень рассмешил этот диалог, потому что мы действительно можем определить пол человека почти по любому знакомому имени. Конечно, есть универсальные варианты, например Саша или Женя, но чаще всего все и так понятно. А вот по китайским именам вроде Лу Джень, Сяо Лань или Джоу Сяоюнь человеку со стороны определить пол гораздо сложнее.
- На заре нашего знакомства мой будущий муж-швед впервые ехал ко мне в гости через границу. Я его готовила: давала советы, чего ожидать и как реагировать. А он мне: «Спокойно, я уже подготовился! Я выучил универсальную фразу на твоем языке!» Я спрашиваю: «И какую же?» Он надулся как петух и гордо выпалил: «Но у меня же нет карандаша!» До сих пор не знаю, откуда он это взял.
- Привезла мужа-испанца на дачу, знакомиться с родителями. А те как раз баню строить затеяли. Целыми днями по участку молодые парни с бревнами туда-сюда снуют. И вот на третий день мой благоверный говорит: «Я не понимаю, почему все рабочие зовут тебя зайкой. Я ревную!» Я глаза вытаращила и тут слышу как мне прораб кричит: «Хозяйка! А водички не нальешь нам?» Муж аж запыхтел: «Ну вот, опять! Зяйка да зяйка!» пришлось объяснять ему разницу.
Еще больше занимательных историй о разнице в менталитете можно почитать в других наших материалах: